«Σε βλέπω»: Έξτρα παραστάσεις κάθε Κυριακή στο Μικρό Παλλάς
inTickets 14 Ιανουαρίου 2026 | 08:00

«Σε βλέπω»: Έξτρα παραστάσεις κάθε Κυριακή στο Μικρό Παλλάς

Μυστικά, σχέσεις και συγκρούσεις ξεδιπλώνονται μέσα από τις ζωές τριών ανθρώπων που προσπαθούν να σταθούν ο ένας απέναντι στον άλλον και τελικά απέναντι στον ίδιο τους τον εαυτό.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Και ξαφνικά ξεμείνατε από ενέργεια! 5 +1 καθημερινές συνήθειες που σας την «κλέβουν»

Και ξαφνικά ξεμείνατε από ενέργεια! 5 +1 καθημερινές συνήθειες που σας την «κλέβουν»

Spotlight

Το σύγχρονο έργο «Σε βλέπω» (The Counter) της Meghan Kennedy, σε σκηνοθεσία Βίκυς Βολιώτη, που παίζεται στο Θέατρο Μικρό Παλλάς κάθε Δευτέρα και Τρίτη, προσθέτει επιπλέον παράσταση κάθε Κυριακή στις 19:00, από 25 Ιανουαρίου.

Πρόκειται για ένα τρυφερό έργο που με έξυπνο χιούμορ και πολλή αλήθεια, μιλάει για όλα εκείνα που φοβόμαστε να συζητήσουμε και για εκείνη τη μία στιγμή, που αποφασίζουμε να τα μοιραστούμε με κάποιον άλλον.

Η παράσταση ανέβηκε για πρώτη φορά off Broadway στην Νέα Υόρκη, το φθινόπωρο του 2024, σε σκηνοθεσία του πολυβραβευμένου David Cromer (Tony Award, Obbie award, Lucille Lortel award, κ.α) από το Roundabout Theater Company.

Υπόθεση:

Κάθε πρωί σε ένα τοπικό καφέ μιας μικρής πόλης, μία σερβιτόρα (η Κέιτ) γεμίζει την κούπα του καφέ ενός τακτικού πελάτη (του Πωλ). Πού και πού στο καφέ έρχεται και η πρώην ερωμένη του Πωλ, η Πεγκ, με την πρόφαση να αγοράσει ένα κομμάτι κέικ και την ελπίδα να τον δει εκεί.

Ο Πωλ προσπαθεί να τα βγάλει πέρα ​​μέσα στο σκληρό και μεγάλο κόσμο. Η Κέιτ είναι μια γυναίκα που θέλει να κάνει μια καινούργια αρχή. Η Πεγκ αγαπάει ακόμα τον Πωλ αλλά και ο Πωλ αγαπάει την Πεγκ.

Τι γίνεται όταν ο Πωλ ζητάει μια σοκαριστική χάρη από την Κέιτ; Και τι θα ακολουθήσει όταν η Κέιτ μάθει πως η Πεγκ είναι ο μεγάλος έρωτας του Πωλ; Μια απρόσμενη φιλία γεννιέται και τα βαθύτερα μυστικά όλων φωτίζονται.

Τρεις άνθρωποι που αγαπούν και αγαπιούνται. Που γελούν αλλά και κλαίνε. Με τα λάθη και τις υπεκφυγές τους. Κάποτε φωτεινοί και κάποτε σκοτεινοί. Όπως όλοι με μικρά και μεγάλα ανομολόγητα μυστικά.

Η αλήθεια δαγκώνει.

Η αλήθεια πονάει.

Η αλήθεια, όμως, γιατρεύει.

Ταυτότητα Παράστασης

Συγγραφέας : Meghan Kennedy

Μετάφραση : Φίλιππος Δεσύλλας

Σκηνοθεσία :  Βίκυ Βολιώτη

Σκηνικά-Κοστούμια : Μαρίτα Αμοργιανού

Φωτισμοί: Χριστίνα Θανάσουλα

Κινησιολογία : Μαρίζα Τσίγκα

Μουσική επιμέλεια : Βίκυ Βολιώτη

Πρωταγωνιστούν: Θοδωρής Αθερίδης, Πέγκυ Τρικαλιώτη, Βίκυ Βολιώτη.

Πληροφορίες

Ημέρες & Ώρες παραστάσεων:

Κυριακή : 19:00 (Από τις 25/1)

Δευτέρα & Τρίτη : 20:00

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

