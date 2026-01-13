«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Ο έρωτας βρίσκεται στο επίκεντρο της «Αστερόσκονης» της Χριστίνας Ματθαίου — ενός έργου που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο από τις 23 Ιανουαρίου.

Αστερόσκονη ονομάζεται η ύλη που μένει πίσω μετά τη γέννηση και την έκρηξη των άστρων — μικροσκοπικά ίχνη που ταξιδεύουν στον χρόνο και στον χώρο. Στην παράσταση, η έννοια λειτουργεί ως μεταφορά για όσα αφήνει πίσω του ένας έρωτας: μνήμες, συναισθήματα, αποτυπώματα που επιμένουν ακόμη κι όταν μια σχέση έχει ολοκληρωθεί.

Η ιστορία

Οι ιστορίες αυτές συνομιλούν μεταξύ τους, σχηματίζοντας ένα μωσαϊκό σχέσεων και εμπειριών που εκτείνονται στον χρόνο και στον χώρο. Χωρίς να εγκλωβίζονται σε συγκεκριμένα πρότυπα ή στερεότυπα, φωτίζουν την ποικιλία των τρόπων με τους οποίους οι άνθρωποι αγαπούν, πλησιάζουν, απομακρύνονται και επαναπροσδιορίζονται.

Μέσα από αυτή την πολλαπλότητα, η «Αστερόσκονη» αναδεικνύει τη σταθερή παρουσία του έρωτα στη ζωή μας — άλλοτε ως δύναμη έλξης, άλλοτε ως σημείο καμπής, άλλοτε ως μνήμη που επιμένει.

Έναν έρωτα που αλλάζει πρόσωπα και συνθήκες, αλλά παραμένει αναγνωρίσιμος σε κάθε εποχή.

Ενεργοποιεί μνήμες και εμπειρίες που συχνά παραμένουν σιωπηλές εστιάζοντας σε όσα μένουν όταν η ένταση υποχωρεί: τις αποστάσεις που διανύθηκαν, τις συναντήσεις που καθυστέρησαν, τα σημάδια μιας οικειότητας που χάθηκε ή μεταμορφώθηκε.

Η «Αστερόσκονη» δεν απευθύνεται σε λίγους. Αφορά όλους όσοι έχουν αγαπήσει, πλησιάσει, απομακρυνθεί. Και όσους ετοιμάζονται να το ξανακάνουν.

Το παιχνίδι συνεχίζεται.

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο-Σκηνοθεσία: Χριστίνα Ματθαίου

Μουσική Σύνθεση/Επιμέλεια: Μυρτώ Στύλου

Ενδυματολόγος: Βασιλική Σύρμα

Επιμέλεια Κίνησης: Μαριάννα Τσικμανλή

Βοηθός Σκηνοθέτιδας: Ορέστης Στύλος

Ηχοληπτική Επιμέλεια: Χρήστος Γαλάζιος

Φωτογραφίες / Trailer: Βασίλης Τσεμπερλίδης, Μάνος Αρχάβλης

Κατασκευή κοστουμιών: Σούλα Χριστοπούλου

Παίζουν με αλφαβητική σειρά

Μαρίνος Ευτυχίου, Λίνα Λαζαρή, Μανόλης Μαυρομάτης, Ελευθερία Παγκάλου, Μαριαλένα Σκαρώνη

Στην παράσταση ακούγονται οι φωνές των: Άρτεμις Γρύμπλα, Μπάμπη Αλεφάντη

Πληροφορίες

Θέατρο Σημείο

Χαριλάου Τρικούπη 4, Καλλιθέα

Μέρες & Ώρες παραστάσεων

Παρασκευή: 21.00

Σάββατο: 21:00

Κυριακή: 20.00

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.