«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

20.01.2026 | 09:47
Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα
20.01.2026 | 09:48
Σεισμός 4 Ρίχτερ νοτιοδυτικά της Λακωνίας
20 Ιανουαρίου 2026 | 08:00

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Η Stages Network παρουσιάζει τη συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή», με αφορμή τη συμπλήρωση τριάντα δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά στην ελληνική μουσική σκηνή και σαράντα χρόνων συνεχούς παρουσίας και δημιουργικής προσφοράς της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Στον πανέμορφο και εμβληματικό χώρο του Ολύμπια, την Παρασκευή 30 και το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026, θα γιορτάσουμε αυτές τις σημαντικές μουσικές διαδρομές και αυτό το ταίριασμα που ξεκίνησε στην Πάτρα, τον περασμένο Μάιο.

Μέσα από αυτή τη μοναδική μουσική συνύπαρξη, υπέροχοι ερμηνευτές, φίλοι και συνεργάτες χρόνων του Κώστα Λειβαδά, τιμούν τραγούδια που άγγιξαν τις ψυχές του κοινού και σφράγισαν το συλλογικό συναίσθημα μιας ολόκληρης γενιάς.

Μέσα στα 30 χρόνια που είναι στη δισκογραφία, ο Κώστας Λειβαδάς μας έχει χαρίσει μεγάλες επιτυχίες με τη φωνή σημαντικών ερμηνευτών,
7 προσωπικούς δίσκους,  μελοποιημένη ποίηση, soundtracks για την τηλεόραση και τον κινηματογράφο και μουσική για το χοροθέατρο.

Στη συναυλία θα ακουστούν πολλά αγαπημένα τραγούδια που έχουν σημαδέψει την τριαντάχρονη πορεία του συνθέτη από το “Πιάσε με”, το «Μοίρα μου έγινες», “Εγώ σ’ αγάπησα εδώ” μέχρι το «Κάθε μπαλκόνι έχει άλλη θέα», το «Σαν να μη πέρασε μια μέρα» και το «Για να σε συναντήσω» ως το «Η επίμονή σου», και «Το καράβι για τη Φολέγανδρο”.
Επίσης θα παρουσιαστούν τραγούδια που ξεχώρισαν από την τελευταία του δισκογραφική δουλειά ‘Περιοδεία εντός΄, όπως το “Αν εμείς χωρίσουμε” ντουέτο με την Ανδριάνα Μπάμπαλη, το “Όσο δεν είμαστε μαζί”, το “Σαν το νησί του καθενός” και “Τα παιδιά των δρόμων”.

Στη συναυλία συμμετέχουν

Παρασκευή 30.01.26
Μελίνα Ασλανίδου, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Γρηγόρης Κλιούμης, Ρένος Χαραλαμπίδης

Σάββατο 31.01.26
Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Γρηγόρης Κλιούμης, Ρένος Χαραλαμπίδης

Στο πιάνο και στο τραγούδι ο Κώστας Λειβαδάς.
Τη συναυλία διευθύνει ο καταξιωμένος μαέστρος Αναστάσιος Συμεωνίδης.

Συμπράττουν οι μουσικοί:
Μιχάλης Καλκάνης (κόντρα μπάσο)
Βαγγέλης Καλαμάρας (τύμπανα)

Την καλλιτεχνική διεύθυνση της Ορχήστρας υπογράφει η Βάγια Ζεππάτου.
Τις ενορχηστρώσεις επιμελείται ο Φώτης Παπαντωνίου.

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

Masdar: Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανοίγει δρόμους για την επέκταση στη ΝΑ Ευρώπη

Masdar: Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανοίγει δρόμους για την επέκταση στη ΝΑ Ευρώπη

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Ο Bad Bunny τιμά την αιματοβαμμένη ιστορία της Χιλής, παρουσιάζοντας ένα μουσικό ύμνο ενάντια στο καθεστώς Πινοσέτ
Βιετνάμ-Χιλή 18.01.26

Ο Bad Bunny τιμά την αιματοβαμμένη ιστορία της Χιλής, παρουσιάζοντας ένα μουσικό ύμνο ενάντια στο καθεστώς Πινοσέτ

Η Bad Bunny βρέθηκε στη Χιλή για την περιοδεία του Debi Tirar Mas Fotos, όπου και παρουσίασε ένα διάσημο λαϊκό τραγούδι του Βίκτορ Χάρα, ο οποίος δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια του στρατιωτικού πραξικοπήματος το 1973.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το τελευταίο riff των Megadeth – Μια «εξομολόγηση» του Ντέιβ Μαστέιν μετά από 40 χρόνια μέταλ
Εncore-Εncore-Εncore 18.01.26

Το τελευταίο riff των Megadeth – Μια «εξομολόγηση» του Ντέιβ Μαστέιν μετά από 40 χρόνια μέταλ

Ύστερα από 40 χρόνια thrash metal, οι Megadeth ρίχνουν αυλαία. Ο Ντέιβ Μαστέιν εξηγεί γιατί το επόμενο άλμπουμ θα είναι το τελευταίο και μιλά για την υγεία και την ανάγκη να φύγει με τους δικούς του όρους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Είχαμε μια διαφωνία που εξελίχθηκε σε προσωπικές προσβολές» – Πώς οι Thompson Twins έγραψαν στα 80s το τρυφερό Hold Me Now
Νοσταλγία 16.01.26

«Είχαμε μια διαφωνία που εξελίχθηκε σε προσωπικές προσβολές» - Πώς οι Thompson Twins έγραψαν στα 80s το τρυφερό Hold Me Now

«Όταν μπήκα στους Τhomson Twins, είχαμε μόνο η μία την άλλη, οπότε το παλέψαμε με όλες μας τις δυνάμεις. Ήμουν γυναίκα μουσικός σε μια εποχή που δεν υπήρχαν πολλές και ο Joe ήταν μαύρος, οπότε περάσαμε δύσκολες στιγμές» θυμάται η Alannah Currie.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Έφυγε» ο Γιάννης Ξυλούρης: Πένθος στην Κρήτη για τον δεξιοτέχνη του λαούτου
Θλίψη 15.01.26

«Έφυγε» ο Γιάννης Ξυλούρης: Πένθος στην Κρήτη για τον δεξιοτέχνη του λαούτου

Ο Γιάννης Ξυλούρης (Ψαρογιάννης) έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών. Ο σπουδαίος λαουτιέρης, που με το παίξιμό του γέμιζε μια ολόκληρη ορχήστρα, αφήνει πίσω του σπουδαία παρακαταθήκη στην κρητική μουσική.

Σύνταξη
Οι Duran Duran αφιέρωσαν το «Ordinary World» στη Ρενέ Γκουντ- Το μήνυμα κατά της ΙCE από τη σκηνή
Βίντεο 14.01.26

Οι Duran Duran αφιέρωσαν το «Ordinary World» στη Ρενέ Γκουντ- Το μήνυμα κατά της ΙCE από τη σκηνή

«Όλοι έχουν δικαίωμα να ζουν με ειρήνη, ελευθερία και αξιοπρέπεια στη χώρα τους», είπε ο Σάιμον Λε Μπον των Duran Duran σχολιάζοντας τη δολοφονία της Ρενέ Νικόλ Γκουντ από πυρά αξιωματικού της ΙCE

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
We Belong Together – Ο Χάρι Στάιλς ετοιμάζει τη δισκογραφική επιστροφή του μετά από 4 χρόνια σιωπής
He is back 14.01.26

We Belong Together – Ο Χάρι Στάιλς ετοιμάζει τη δισκογραφική επιστροφή του μετά από 4 χρόνια σιωπής

Μετά από τετραετή αποχή από τον χώρο του θεάματος, ο ποπ σταρ Χάρι Στάιλς ετοιμάζεται για τη δισκογραφική επιστροφή του - και η φράση We Belong Together κάνει την εμφάνισή της σε διάφορες μεγαλουπόλεις του πλανήτη.

Σύνταξη
Googoosh – Τα τραγούδια της έγιναν σουξέ το ’60 και το ’70 στην Τεχεράνη αλλά η Επανάσταση την έβαλε στο mute
Ποπ σταρ 13.01.26

Googoosh - Τα τραγούδια της έγιναν σουξέ το '60 και το '70 στην Τεχεράνη αλλά η Επανάσταση την έβαλε στο mute

Η εξαιρετική ιστορία της θρυλικής Ιρανής καλλιτέχνιδας Googoosh μέσα από ένα «άνισο αυτοβιογραφικό έργο» όπως σχολιάζει ο Guardian, με χρονικό πλαίσιο τη σύλληψή της το 1980 από το θεοκρατικό καθεστώς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Björk έχει ένα σχέδιο για να σώσει τη Γροιλανδία από τον Ντόναλντ Τραμπ
Αντίσταση 13.01.26

Η Björk έχει ένα σχέδιο για να σώσει τη Γροιλανδία από τον Ντόναλντ Τραμπ

Μετά τη Βενεζουέλα, η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται να έχει στρέψει την προσοχή της στη Γροιλανδία. Ωστόσο η Iσλανδή τραγουδίστρια Björk έχει μια λύση, σύμφωνα με άρθρο του Vanity Fair.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
