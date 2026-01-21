Πασχάλης Τερζής: Εισήχθη με αναπνευστικά προβλήματα στo νοσοκομείο – Η κατάσταση της υγείας του

Ο Πασχάλης Τερζής σήμερα το πρωί Τετάρτης 21 Ιανουαρίου μπήκε στη μονάδα βραχείας νοσηλείας του νοσοκομείου Παπανικολάου, όπου οι γιατροί του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και του έκαναν όλες τις απαραίτητες εξετάσεις.

Ο τραγουδιστής παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα.

Ο Πασχάλης Τερζής, τα τελευταία χρόνια, έχει επιλέξει να κρατά αποστάσεις από τη δημοσιότητα και τα media, αφιερώνοντας τον χρόνο του σε ανθρώπους που αγαπά και σε καλλιτέχνες που τον επισκέπτονται συχνά στο σπίτι του, μακριά από τα φώτα της επικαιρότητας.

Πασχάλης Τερζής: Παραμένει στο νοσοκομείο;

Ο Πασχάλης Τερζής, παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας του, κατάφερε να επιστρέψει στο σπίτι του, με τις οδηγίες των γιατρών να τηρούνται πιστά.

Η είδηση προκάλεσε συγκίνηση στους φίλους και τους θαυμαστές του, που ανησύχησαν για την υγεία του καλλιτέχνη.

Η συνεργασία με τον Χρήστο Νικολόπουλο που έρχεται μετά από αρκετά χρόνια

Ο αγαπημένος τραγουδιστής σε λίγες ημέρες θα κυκλοφορήσει, μετά από πολύ μεγάλο διάστημα απουσίας, ένα τραγούδι το οποίο έχει γράψει για τον ίδιο ο Χρήστος Νικολόπουλος.

Μιλώντας στην εκπομπή Buongiorno του MEGA, ο Χρήστος Νικολόπουλος ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Ο Πασχάλης Τερζής είναι πολύ φίλος μου, πριν από κάποια χρόνια είχαμε γράψει δυο, τρία τραγούδια demo και ένα από αυτά το αξιοποιούμε τώρα και το βγάζουμε. Δεν σημαίνει όμως ότι επιστρέφει ο άνθρωπος».

Στη συνέχεια εξήγησε τον λόγο που θέλησε να βάλει τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση, λέγοντας: «Το λέω γιατί θα αρχίσουν να του κάνουν προτάσεις για μαγαζιά, για δίσκους και τέτοια.

Ένα τραγούδι είναι, πάρα πολύ καλό τραγούδι, το οποίο μετά τις γιορτές θα βγει».