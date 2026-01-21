magazin
Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πασχάλης Τερζής: Εισήχθη με αναπνευστικά προβλήματα στo νοσοκομείο – Η κατάσταση της υγείας του
Fizz 21 Ιανουαρίου 2026 | 11:15

Πασχάλης Τερζής: Εισήχθη με αναπνευστικά προβλήματα στo νοσοκομείο – Η κατάσταση της υγείας του

Ο Πασχάλης Τερζής εισήχθη εκτάκτως σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γιατί «κολλάνε» σχεδόν όλοι φέτος; Το φαινόμενο της «σούπερ γρίπης»

Γιατί «κολλάνε» σχεδόν όλοι φέτος; Το φαινόμενο της «σούπερ γρίπης»

Spotlight

Ο Πασχάλης Τερζής σήμερα το πρωί Τετάρτης 21 Ιανουαρίου μπήκε στη μονάδα βραχείας νοσηλείας του νοσοκομείου Παπανικολάου, όπου οι γιατροί του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και του έκαναν όλες τις απαραίτητες εξετάσεις.

Ο τραγουδιστής παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα.

Ο Πασχάλης Τερζής, τα τελευταία χρόνια, έχει επιλέξει να κρατά αποστάσεις από τη δημοσιότητα και τα media, αφιερώνοντας τον χρόνο του σε ανθρώπους που αγαπά και σε καλλιτέχνες που τον επισκέπτονται συχνά στο σπίτι του, μακριά από τα φώτα της επικαιρότητας.

Πασχάλης Τερζής: Παραμένει στο νοσοκομείο;

Ο Πασχάλης Τερζής, παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας του, κατάφερε να επιστρέψει στο σπίτι του, με τις οδηγίες των γιατρών να τηρούνται πιστά.

Η είδηση προκάλεσε συγκίνηση στους φίλους και τους θαυμαστές του, που ανησύχησαν για την υγεία του καλλιτέχνη.

Η συνεργασία με τον Χρήστο Νικολόπουλο που έρχεται μετά από αρκετά χρόνια

Ο αγαπημένος τραγουδιστής σε λίγες ημέρες θα κυκλοφορήσει, μετά από πολύ μεγάλο διάστημα απουσίας, ένα τραγούδι το οποίο έχει γράψει για τον ίδιο ο Χρήστος Νικολόπουλος.

Μιλώντας στην εκπομπή Buongiorno του MEGA, ο Χρήστος Νικολόπουλος ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Ο Πασχάλης Τερζής είναι πολύ φίλος μου, πριν από κάποια χρόνια είχαμε γράψει δυο, τρία τραγούδια demo και ένα από αυτά το αξιοποιούμε τώρα και το βγάζουμε. Δεν σημαίνει όμως ότι επιστρέφει ο άνθρωπος».

Στη συνέχεια εξήγησε τον λόγο που θέλησε να βάλει τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση, λέγοντας: «Το λέω γιατί θα αρχίσουν να του κάνουν προτάσεις για μαγαζιά, για δίσκους και τέτοια.

Ένα τραγούδι είναι, πάρα πολύ καλό τραγούδι, το οποίο μετά τις γιορτές θα βγει».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
UBS: Ανεβάζει και πάλι τους στόχους για τις ελληνικές τράπεζες

UBS: Ανεβάζει και πάλι τους στόχους για τις ελληνικές τράπεζες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί «κολλάνε» σχεδόν όλοι φέτος; Το φαινόμενο της «σούπερ γρίπης»

Γιατί «κολλάνε» σχεδόν όλοι φέτος; Το φαινόμενο της «σούπερ γρίπης»

Business
ΑΔΜΗΕ: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου χωρίς νέο επενδυτή

ΑΔΜΗΕ: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου χωρίς νέο επενδυτή

inWellness
Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;
Μελέτη 21.01.26

Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;

Μια νέα μελέτη προσπάθησε να κατανοήσει ποια δεδομένα κάνουν το τρέξιμο εξαιρετικό ή εντελώς απογοητευτικό.

Σύνταξη
inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Stream magazin
Μάλλον έκανε τη σκηνή καλύτερη: Ο Μπεν Άφλεκ, οι εμετοί και η πιο δραματική στιγμή στο Armageddon
Fizz 21.01.26

Μάλλον έκανε τη σκηνή καλύτερη: Ο Μπεν Άφλεκ, οι εμετοί και η πιο δραματική στιγμή στο Armageddon

Μια άτυχη στιγμή από την εμπειρία του στο φιλμ Armageddon θυμήθηκε ο γνωστός ηθοποιός Μπεν Άφλεκ, που πάντως παραδέχθηκε ότι μπορεί να «έσωσε» την πιο δραματική σκηνή της ταινίας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στα λάθη» – Ο Ντέιβιντ Mπέκαμ έσπασε τη σιωπή του για τον Μπρούκλιν
Fizz 20.01.26

«Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στα λάθη» – Ο Ντέιβιντ Mπέκαμ έσπασε τη σιωπή του για τον Μπρούκλιν

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, δέχθηκε ερωτήσεις για τη θύελλα που έχει ξεσπάσει στην οικογένειά του. Δεν δίστασε να απαντήσει

Σύνταξη
«Χόρεψε ανάρμοστα μπροστά μου, ακύρωσε το νυφικό της συζύγου μου, την τελευταία στιγμή» – Μπρούκλιν Μπέκαμ Vs Βικτόρια Μπέκαμ
Σφαγή 20.01.26

«Χόρεψε ανάρμοστα μπροστά μου, ακύρωσε το νυφικό της συζύγου μου, την τελευταία στιγμή» - Μπρούκλιν Μπέκαμ Vs Βικτόρια Μπέκαμ

«Οι γονείς μου προσπαθούσαν ασταμάτητα να καταστρέψουν τη σχέση μου από πριν τον γάμο μου, και αυτό δεν έχει σταματήσει», έγραψε ο Μπρούκλιν Μπέκαμ σε μια σειρά από Instagram Stories στις 19 Ιανουαρίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μίκι Ρουρκ: «Απάτη» η καμπάνια GoFundMe στο όνομά μου – Kινεί νομικές διαδικασίες
Fizz 20.01.26

Μίκι Ρουρκ: «Απάτη» η καμπάνια GoFundMe στο όνομά μου – Kινεί νομικές διαδικασίες

Με νέα οργισμένη τοποθέτηση, ο Μίκι Ρουρκ καταγγέλλει ως απάτη το GoFundMe που στήθηκε χωρίς τη συναίνεσή του, δηλώνει ότι δεν δέχεται «φιλανθρωπία» και αποκαλύπτει πως μέχρι στιγμής έχει επιστραφεί μόνο το 10% των χρημάτων στους δωρητές

Σύνταξη
Κακομαθημένο πλούσιο μωρό – Το διαδίκτυο «σφάζει» τον Μπρούκλιν Μπέκαμ για την απίστευτη online επίθεση στους γονείς του
Free Brooklyn 20.01.26

Κακομαθημένο πλούσιο μωρό – Το διαδίκτυο «σφάζει» τον Μπρούκλιν Μπέκαμ για την απίστευτη online επίθεση στους γονείς του

Όσοι θεωρούσαν ότι το 2026 θα έφερνε την ειρήνη στην (δεύτερη) πιο αγαπημένη οικογένεια της Αγγλίας, διαψεύστηκαν. Ο πόλεμος ανάμεσα στους Μπέκαμ βρίσκεται στη χειρότερή του φάση, με τον Μπρούκλιν να απασφαλίζει και το διαδίκτυο να τον «σφάζει».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ανεμοδαρμένα Ύψη – Ο Τζέικομπ Ελόρντι και η Μάργκο Ρόμπι απόλαυσαν την ερωτική ιστορία «στην πραγματικότητα»
Σπίθες 20.01.26

Ανεμοδαρμένα Ύψη – Ο Τζέικομπ Ελόρντι και η Μάργκο Ρόμπι απόλαυσαν την ερωτική ιστορία «στην πραγματικότητα»

Ο Τζέικομπ Ελόρντι αποκαλύπτει τη χημεία του με τη συμπρωταγωνίστριά του, Μάργκο Ρόμπι, στη νέα διασκευή της κλασικής πλέον ταινίας, Ανεμοδαρμένα Ύψη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τίμοθι Μπάσφιλντ: Αφαιρέθηκε από νέα ταινία της Amazon μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
Μπαράζ καταγγελιών 20.01.26

Τίμοθι Μπάσφιλντ: Αφαιρέθηκε από νέα ταινία της Amazon μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Ο ρόλος του Τίμοθι Μπάσφιλντ κόπηκε από τη ρομαντική κομεντί You Deserve Each Other της Amazon MGM. Ο ηθοποιός αντιμετωπίζει πολλαπλές καταγγελίες και αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 20 Ιανουαρίου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πόλεμος μέχρις εσχάτων: Ο Μπρούκλιν καταγγέλλει τους Μπέκαμ για «χειραγώγηση, ταπείνωση, απληστία» – «Δεν είναι οικογένεια, είναι πολυεθνική»
Σύρραξη 19.01.26

Πόλεμος μέχρις εσχάτων: Ο Μπρούκλιν καταγγέλλει τους Μπέκαμ για «χειραγώγηση, ταπείνωση, απληστία» – «Δεν είναι οικογένεια, είναι πολυεθνική»

Σοκαριστικά είναι όσα καταγγέλλει δημόσια ο Μπρούκλιν Μπέκαμ για την οικογένεια του με την αυτοκρατορία των Ντέιβιντ και Βικτόρια να φλέγεται σε δημόσια θέα

Σύνταξη
«Κατηγορώ τον Ντόναλντ Τραμπ»: Στο νοσοκομείο ο Πιρς Μόργκαν μετά από πτώση – Υποβλήθηκε σε αντικατάσταση ισχίου
«I blame Donald Trump» 19.01.26

«Κατηγορώ τον Ντόναλντ Τραμπ»: Στο νοσοκομείο ο Πιρς Μόργκαν μετά από πτώση – Υποβλήθηκε σε αντικατάσταση ισχίου

Σε νοσοκομείο του Λονδίνου νοσηλεύεται ο Πιρς Μόργκαν, μετά από πτώση σε εστιατόριο που του προκάλεσε σοβαρό κάταγμα στο μηριαίο οστό. Ο παρουσιαστής υποβλήθηκε σε αντικατάσταση ισχίου και αναρρώνει, χωρίς να χάνει το γνωστό του χιούμορ.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από εικοσάρηδες μέχρι θαυμαστές με Πι αποχαιρετούν τον θρύλο Bob Weir στη γενέτειρά του το Σαν Φρανσίσκο
«Show must go on» 19.01.26

Από εικοσάρηδες μέχρι θαυμαστές με Πι αποχαιρετούν τον θρύλο Bob Weir στη γενέτειρά του το Σαν Φρανσίσκο

Χιλιάδες θαυμαστές συγκεντρώθηκαν στο Σαν Φρανσίσκο για να τιμήσουν τον Bob Weir, σε μια δημόσια τελετή όπου μίλησαν η Joan Baez και ο John Mayer, ενώ τον αποχαιρετισμό έκλεισαν λόγια της κόρης του, Monet Weir

Σύνταξη
Ποια είναι η 30χρονη Βαλέρια Νικόφ, το κορίτσι του Σον Πεν; – Η διετής σχέση και οι συγκρούσεις με τους παπαράτσι
Έρως 19.01.26

Ποια είναι η 30χρονη Βαλέρια Νικόφ, το κορίτσι του Σον Πεν; - Η διετής σχέση και οι συγκρούσεις με τους παπαράτσι

Ο 65χρονος Σον Πεν και η 30χρονη Βαλέρια Νικόφ έκαναν δημόσια τη σχέση τους τον Νοέμβριο του 2024, ενώ συνεχίζουν να είναι μαζί μετά από σχεδόν δύο χρόνια κοινής πορείας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ αποκάλυψαν τα κόλπα του Netflix στις ταινίες του για να κρατήσει «ζωντανό» το ενδιαφέρον των θεατών
Νέα εποχή 19.01.26

Οι Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ αποκάλυψαν τα κόλπα του Netflix στις ταινίες του για να κρατήσει «ζωντανό» το ενδιαφέρον των θεατών

Οι σταρ του Χόλιγουντ Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ μίλησαν στο κατά πόσο οι streaming πλατφόρμες έχουν αλλάξει τον τρόπο που γυρίζονται οι ταινίες σήμερα - και τι «κόλπα» κάνει το Netflix για να κρατήσει σε εγρήγορση τους θεατές.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λαγκάρντ: Οι ΗΠΑ συμπεριφέρονται περίεργα ως σύμμαχοι – Η ΕΕ θα προσδιορίσει τη στάση της μετά την ομιλία Τραμπ
Σε αναμονή του Τραμπ 21.01.26

Οι ΗΠΑ συμπεριφέρονται περίεργα ως σύμμαχοι, λέει η Λαγκάρντ - «Ανάγκη για ενιαία απάντηση της ΕΕ»

Ο επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε σήμερα ότι δεν πρόκειται να έχει κατ΄ιδίαν συνομιλία με τον Τραμπ αλλά θα παρακολουθήσει την ομιλία του

Σύνταξη
Ο Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
Γαλάζια οικονομία 21.01.26

Ο Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Ο Δήμαρχος Πειραιά συνεχάρη τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Επιμελητηρίου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους ναυτιλιακούς θεσμούς.

Σύνταξη
Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός να βρεθεί απευθείας στη League Phase του Champions League την επόμενη σεζόν
Champions League 21.01.26

Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός να βρεθεί απευθείας στη League Phase του Champions League την επόμενη σεζόν

Ο Ολυμπιακός με το τρίποντο κόντρα στη Λεβερκούζεν «φτιάχνει» ακόμη περισσότερο το ευρωπαϊκό του μέλλον – Πώς μπορεί να βρεθεί απευθείας στην επόμενη League Phase του Champions League

Σύνταξη
Κυβέρνηση: Μετρά τις πληγές της από τα μπλόκα – Θυμήθηκε την «εθνική συναίνεση» για τον πρωτογενή τομέα
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

Κυβέρνηση: Μετρά τις πληγές της από τα μπλόκα – Θυμήθηκε την «εθνική συναίνεση» για τον πρωτογενή τομέα

Στον 6ο χρόνο διακυβέρνησης και χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις στα προβλήματα των αγροτών, η κυβέρνηση συνεχίζει τις επιθέσεις κατά των αγροτικών κινητοποιήσεων και προσπαθεί να «μακιγιάρει» τη φθορά της μέσω της συγκρότησης διακομματικής επιτροπής της Βουλής

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ουκρανία: Το deal αναβάλλεται… λόγω Γροιλανδίας και «Συμβουλίου Ειρήνης»
Αλλαγή σχεδίου 21.01.26

Γροιλανδία και «Συμβούλιο Ειρήνης» επισκιάζουν την Ουκρανία στο Νταβός - Προς αναβολή το deal των 800 δισ.

Η Ουκρανία έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα καθώς οι απειλές Τραμπ για τη Γροιλανδία και το «Συμβούλιο Ειρήνης» που θέλει να φτιάξει στη Γάζα, κυριαρχούν στις προτεραιότητες των κρατών στο Νταβός

Σύνταξη
Προβληματισμός σε Αθήνα, ΕΕ για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ – Αποδέχτηκε την πρόσκληση ο Νετανιάχου που έχει αιματοκυλίσει τη Γάζα
Διπλωματία 21.01.26

Προβληματισμός σε Αθήνα, ΕΕ για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ – Αποδέχτηκε την πρόσκληση ο Νετανιάχου που έχει αιματοκυλίσει τη Γάζα

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» παρουσιάζεται ως πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην επίλυση συγκρούσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, ξεκινώντας από τη Γάζα - Εκφράζονται φόβοι ότι θα λειτουργεί ανταγωνιστικά στον ΟΗΕ

Σύνταξη
Βουλή: Με αντιδράσεις η συζήτηση για τη συγκρότηση της διακομματικής για το αγροτικό
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

Βουλή: Με αντιδράσεις η συζήτηση για τη συγκρότηση της διακομματικής για το αγροτικό

Η πρωθυπουργική πρόταση για τη σύσταση της διακομματικής επιτροπής βρίσκει αντιδράσεις στα κόμματα της αντιπολίτευσης τα οποία ζητούν την έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου (είτε εθνικού είτε στο πλαίσιο ενός εθνικού συμβουλίου) χαρακτηρίζοντας την κυβερνητική σπουδή προσχηματική

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΠΑΣΟΚ: Κατέθεσε πρόταση στη συζήτηση για διακομματική επιτροπή για τον πρωτογενή τομέα
Βουλή 21.01.26

Ναι στον διάλογο, όχι στα προσχήματα - Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε πρόταση στη συζήτηση για διακομματική επιτροπή για το αγροτικό

Στη συζήτηση της Βουλής επί της πρότασης της κυβέρνησης για σύσταση διακομματικής επιτροπής για το αγροτικό, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τη δική του πρόταση

Σύνταξη
Αυτή η μεγάλη επιτυχία αποδείχθηκε η αρχή του τέλους – Οι Take That όπως δεν τους έχουμε δει ποτέ ξανά
Μηχανή χρημάτων 21.01.26

Αυτή η μεγάλη επιτυχία αποδείχθηκε η αρχή του τέλους – Οι Take That όπως δεν τους έχουμε δει ποτέ ξανά

Περίπου 35 χρόνια μετά την εμφάνισή τους στο μουσικό στερέωμα, οι Take That παρουσιάζουν αδημοσίευτο υλικό από τα πρώτα τους χρόνια και μιλούν για την πίεση της επιτυχίας στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ολυμπιακός: Ποιοι είναι οι πιθανότεροι αντίπαλοι σε περίπτωση πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Champions League (pics)
Champions League 21.01.26

Ολυμπιακός: Ποιοι είναι οι πιθανότεροι αντίπαλοι σε περίπτωση πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Champions League (pics)

Ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα νοκ-άουτ του Champions League και το Football Meets Data έκανε γνωστούς τους πιθανούς αντιπάλους του αν τελείωνε σήμερα η League Phase και ποιον θα βρει στον δρόμο του αν τελικά προκριθεί.

Σύνταξη
Συστήθηκε ομάδα εργασίας για την επίσπευση αδειοδότησης καταφυγίων των αδέσποτων ζώων συντροφιάς
Εγκαταστάσεις φιλοξενίας 21.01.26

Συστήθηκε ομάδα εργασίας για την επίσπευση αδειοδότησης καταφυγίων των αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Διυπουργική συνεργασία για την ταχύτερη αδειοδότηση των καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, συγκροτήθηκε μεταξύ Υπουργείων Εσωτερικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Σύνταξη
«Βροχή» τα 112 για επικίνδυνα φαινόμενα: Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες – «Καμπανάκι» για Αττική
«Περιορίστε μετακινήσεις» 21.01.26

«Βροχή» τα 112 για επικίνδυνα φαινόμενα: Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - «Καμπανάκι» για Αττική

Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην Αττική από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ της Τετάρτης

Σύνταξη
Τραμπ: Κρίσιμη η συνεδρίαση στο Νταβός για τη Γροιλανδία – Τρόπο αποκλιμάκωσης αναζητούν οι Ευρωπαίοι
Σύνοδος στο Νταβός 21.01.26

Ο Τραμπ πάει στο Νταβός (με το όπλο του): Κρίσιμη η σύνοδος για τη Γροιλανδία - Οι επιλογές των Ευρωπαίων

Ο Τραμπ αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του για τη Γροιλανδία στη Σύνοδο του Νταβός - Οι Ευρωπαίοι αναζητούν τακτική απέναντι στις ΗΠΑ σε όλο το φάσμα, από τον κατευνασμό μέχρι την αντεπίθεση

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Σοκ στo ισπανικό ποδόσφαιρο: Νεκρός πρώην παίκτης της Ατλέτικο και της Σεβίλλης στο σιδηροδρομικό δυστύχημα
Ποδόσφαιρο 21.01.26

Σοκ στo ισπανικό ποδόσφαιρο: Νεκρός πρώην παίκτης της Ατλέτικο και της Σεβίλλης στο σιδηροδρομικό δυστύχημα

Ο 50χρονος Νταβίντ Κορδόν Μέσα έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία – Είχε παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση της Χετάφε που έπαιζε ο γιος του.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Όλο το παρασκήνιο από τη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ- Τα «καρφιά», οι έντονοι διάλογοι και οι διαφορετικές στρατηγικές
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

ΠΑΣΟΚ: Όλο το παρασκήνιο από τη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ- Τα «καρφιά», οι έντονοι διάλογοι και οι διαφορετικές στρατηγικές

Τα τρία «Α» του Νίκου Ανδρουλάκη στο δρόμο προς το συνέδριο. Οι κόντρες και τα αιχμηρά σχόλια κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, ο προβληματισμός για την πορεία του ΠΑΣΟΚ και η επικείμενη «μάχη» της διεύρυνσης.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο