Πασχάλης Τερζής: Εισήχθη με αναπνευστικά προβλήματα στo νοσοκομείο – Η κατάσταση της υγείας του
Ο Πασχάλης Τερζής εισήχθη εκτάκτως σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.
- Γιατί οι 30άρηδες δεν φεύγουν από την οικογενειακή εστία
- Με νέο αεροσκάφος και δύο ώρες καθυστέρηση αναχώρησε για το Νταβός ο Τραμπ
- Η Ryanair απαντά στον Μασκ με προσφορά θέσεων για… «μεγάλους ηλίθιους» – 16,99 λίρες χωρίς επιστροφή
- Στο εδώλιο ο οδηγός της Πόρσε που οδηγούσε μεθυσμένος και σκότωσε τον 23χρονο στα Χανιά
Ο Πασχάλης Τερζής σήμερα το πρωί Τετάρτης 21 Ιανουαρίου μπήκε στη μονάδα βραχείας νοσηλείας του νοσοκομείου Παπανικολάου, όπου οι γιατροί του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και του έκαναν όλες τις απαραίτητες εξετάσεις.
Ο τραγουδιστής παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα.
Ο Πασχάλης Τερζής, τα τελευταία χρόνια, έχει επιλέξει να κρατά αποστάσεις από τη δημοσιότητα και τα media, αφιερώνοντας τον χρόνο του σε ανθρώπους που αγαπά και σε καλλιτέχνες που τον επισκέπτονται συχνά στο σπίτι του, μακριά από τα φώτα της επικαιρότητας.
Πασχάλης Τερζής: Παραμένει στο νοσοκομείο;
Ο Πασχάλης Τερζής, παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας του, κατάφερε να επιστρέψει στο σπίτι του, με τις οδηγίες των γιατρών να τηρούνται πιστά.
Η είδηση προκάλεσε συγκίνηση στους φίλους και τους θαυμαστές του, που ανησύχησαν για την υγεία του καλλιτέχνη.
Η συνεργασία με τον Χρήστο Νικολόπουλο που έρχεται μετά από αρκετά χρόνια
Ο αγαπημένος τραγουδιστής σε λίγες ημέρες θα κυκλοφορήσει, μετά από πολύ μεγάλο διάστημα απουσίας, ένα τραγούδι το οποίο έχει γράψει για τον ίδιο ο Χρήστος Νικολόπουλος.
Μιλώντας στην εκπομπή Buongiorno του MEGA, ο Χρήστος Νικολόπουλος ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Ο Πασχάλης Τερζής είναι πολύ φίλος μου, πριν από κάποια χρόνια είχαμε γράψει δυο, τρία τραγούδια demo και ένα από αυτά το αξιοποιούμε τώρα και το βγάζουμε. Δεν σημαίνει όμως ότι επιστρέφει ο άνθρωπος».
Στη συνέχεια εξήγησε τον λόγο που θέλησε να βάλει τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση, λέγοντας: «Το λέω γιατί θα αρχίσουν να του κάνουν προτάσεις για μαγαζιά, για δίσκους και τέτοια.
Ένα τραγούδι είναι, πάρα πολύ καλό τραγούδι, το οποίο μετά τις γιορτές θα βγει».
- «Απελευθερώθηκε από τον πόνο»: Πέθανε ο Ρομπ Χιρστ, συνιδρυτής και ντράμερ των Midnight Oil
- Λαγκάρντ: Οι ΗΠΑ συμπεριφέρονται περίεργα ως σύμμαχοι – Η ΕΕ θα προσδιορίσει τη στάση της μετά την ομιλία Τραμπ
- Euroleague: Αυτοί είναι οι διαιτητές στα παιχνίδια Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού
- Ιαπωνία: Ισόβια κάθειρξη στον δολοφόνο του πρώην πρωθυπουργού Σίνζο Άμπε
- «Φαρσοκωμωδία» CIA-Ροντρίγκες: Γιατί η διάδοχος του Μαδούρο είναι τόσο θερμή με τον απαγωγέα του;
- Ο Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
- Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός να βρεθεί απευθείας στη League Phase του Champions League την επόμενη σεζόν
- Κυβέρνηση: Μετρά τις πληγές της από τα μπλόκα – Θυμήθηκε την «εθνική συναίνεση» για τον πρωτογενή τομέα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις