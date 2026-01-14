magazin
Πασχάλης Τερζής: Η κατάσταση της υγείας του και η νέα συνεργασία με τον Χρήστο Νικολόπουλο
Πασχάλης Τερζής: Η κατάσταση της υγείας του και η νέα συνεργασία με τον Χρήστο Νικολόπουλο

Ο αγαπημένος λαϊκός ερμηνευτής Πασχάλης Τερζής επιστρέφει έπειτα από πολλά χρόνια απουσίας από τα καλλιτεχνικά δρώμενα.

Ο Πασχάλης Τερζής ενώνει ξανά τις δυνάμεις του με τον Χρήστο Νικολόπουλο, υπογράφοντας ένα τραγούδι που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στις επόμενες ημέρες.

Χρήστος Νικολόπουλος: Η ανάρτηση για τη συνεργασία του με τον Πασχάλη Τερζή

Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος, ο οποίος τον Δεκέμβριο του 2025 αποκάλυψε τη συνεργασία τους, δημοσιεύοντας στο TikTok φωτογραφίες από τις κοινές τους στιγμές στο στούντιο.

«Σε λίγες μέρες κυκλοφορεί το νέο μου τραγούδι με μια άψογη ερμηνεία από τον Πασχάλη της καρδιάς μας», έγραψε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Νικολόπουλος.

Πρόκειται για ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι το οποίο είχε ηχογραφηθεί πριν 25 χρόνια, ενώ το video clip θα γίνει μέσω AI.

Πασχάλης Τερζής: Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή

Ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή και είπε:

«Ο Πασχάλης είχε ένα θέμα υγείας πριν από μερικά χρόνια το οποίο και το ξεπέρασε 100%. Ο Πασχάλης έχει κάποια πολύ μικρά κινητικά προβλήματα, έχω εξουσιοδότηση να το πω γιατί ενώ ακούγεται ότι καθηλωμένος σε ένα αμαξίδιο, δεν είναι ο άνθρωπος, περπατάει κανονικά», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Και τόνισε στη συνέχεια ο παρουσιαστής: «Έχει κάποια μικρά κινητικά προβλήματα αλλά δεν είναι τέτοια που να τον κρατούν καθηλωμένο σε αναπηρικό αμαξίδιο. Επειδή ακούγεται αυτό τις τελευταίες ημέρες, θέλω να το πω. Έχει κάποια μικρά κινητικά θέματα ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν είναι καθηλωμένος».

Ο Πασχάλης Τερζής τα τελευταία χρόνια έχει απομακρυνθεί από τα media, περνώντας χρόνο με αγαπημένα του πρόσωπα αλλά και καλλιτέχνες που τον επισκέπτονται συχνά στο σπίτι του.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ακρίβεια: Γιατί τα κυβερνητικά μέτρα «δεν περνάνε» στην τσέπη των καταναλωτών

Ακρίβεια: Γιατί τα κυβερνητικά μέτρα «δεν περνάνε» στην τσέπη των καταναλωτών

Γροιλανδία: Απειλεί τον πρωθυπουργό ο Τραμπ – Κρίσιμη συνάντηση στον Λευκό Οίκο
Νέα δήλωση 14.01.26

Απειλεί τον πρωθυπουργό της Γροιλανδίας ο Τραμπ - Κρίσιμη συνάντηση για το μέλλον του νησιού στον Λευκό Οίκο

Ο Τραμπ έχει βάλει στο στόχαστρό του και τη Γροιλανδία - Η απειλή προς τον Γενς - Φρέντερικ Νίλσεν - Ποιοι είναι οι πλούσιοι ορυκτοί πόροι του νησιού της Αρκτικής

Σύνταξη
Πάτρα: Τι αποκάλυψε ο ταξιτζής που μετέφερε τη 16χρονη Λόρα στην Αθήνα
Εξαφάνιση - θρίλερ 14.01.26

Τι αποκάλυψε ο ταξιτζής που μετέφερε τη 16χρονη Λόρα από την Πάτρα στην Αθήνα

Άφαντη παραμένει η ανήλικη κοπέλα μετά τη μεταφορά της στην Αθήνα από την Πάτρα όπου διέμενε - Στο μικροσκόπιο των Αρχών τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας που την δείχνουν σε δρόμους της πρωτεύουσας

Σύνταξη
Αταμάν: «Κάθε ματς είναι must win γιατί θέλουμε να κλείσουμε την κανονική διάρκεια στην καλύτερη θέση»
Euroleague 14.01.26

Αταμάν: «Κάθε ματς είναι must win γιατί θέλουμε να κλείσουμε την κανονική διάρκεια στην καλύτερη θέση»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για την αναμέτρηση με την Μπάγερν στο Μόναχο, για την απουσία του Κέντρικ Ναν, για την εμφάνιση με το Περιστέρι και την ανάγκη για διπλό κόντρα στους Βαυαρούς.

Σύνταξη
Προς κλιμάκωση οι αγρότες – Σκληρό μπρα ντε φερ με την κυβέρνηση που μοιράζει «τυράκια» και εξαπολύει απειλές
Agro-in 14.01.26

Προς κλιμάκωση οι αγρότες – Σκληρό μπρα ντε φερ με την κυβέρνηση που μοιράζει «τυράκια» και εξαπολύει απειλές

Με προτάσεις κλιμάκωσης πραγματοποιείται το μεσημέρι στην Καρδίτσα η νέα πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων - Οι αγρότες που εδώ και 6 εβδομάδες δίνουν αγώνα επιβίωσης καθορίζουν τα επόμενα βήματά τους απορρίπτοντας τα τελεσίγραφα και τις απειλές της κυβέρνησης όπως εκφράστηκαν από τον ίδιο τον Κ. Μητσοτάκη στη συνάντησή του με τους «πρόθυμους»

Σύνταξη
Conference League, νταμπλ, Super Cup και 100 ματς με τον Ολυμπιακό – Ο Μεντιλίμπαρ γράφει ιστορία με τον ΠΑΟΚ (vids)
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Conference League, νταμπλ, Super Cup και 100 ματς με τον Ολυμπιακό – Ο Μεντιλίμπαρ γράφει ιστορία με τον ΠΑΟΚ (vids)

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γράφει ιστορία με τον Ολυμπιακό, καθώς στο ματς με τον ΠΑΟΚ φτάνει τις 100 συμμετοχές με τον σύλλογο και τα έχει σαρώσει όλα…

Σύνταξη
Η Καβάλα έχει το δικό της άλσος
Τοπόσημο 14.01.26

Η Καβάλα έχει το δικό της άλσος

Το άλσος της Παναγούδας παραχωρείται άνευ ανταλλάγματος στον Δήμο Καβάλας για 20 χρόνια, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση.

Σύνταξη
Οι σκέψεις του Λουτσέσκου για το ντέρμπι στο Καραϊσκάκη – Αυτή είναι η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Οι σκέψεις του Λουτσέσκου για το ντέρμπι στο Καραϊσκάκη – Αυτή είναι η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Τα πλάνα του Ραζβάν Λουτσέσκου για τον σπουδαίο προημιτελικό Κυπέλλου ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στο Φάληρο – Οι σίγουροι και το μεγάλο δίλημμα του Ρουμάνου τεχνικού

Σύνταξη
Φοινικούντα: Ενώπιον της ανακρίτριας ξανά σήμερα οι δύο 22χρονοι για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ
Τι θα υποστηρίξουν 14.01.26

Σήμερα οι συμπληρωματικές απολογίες των δύο 22χρονων για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Ο ένας 22χρονος, που αντιμετωπίζεται πλέον ως φυσικός αυτουργός των δύο ανθρωποκτονιών στη Φοινικούντα, αρνείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον 61χρονο επιστάτη

Σύνταξη
Είναι αυτό το χειρότερο αθλητικό ντεμπούτο όλων των εποχών; Η 21χρονη τενίστρια που έγινε viral για όλους τους λάθος λόγους
Παρωδία 14.01.26

Είναι αυτό το χειρότερο αθλητικό ντεμπούτο όλων των εποχών; Η 21χρονη τενίστρια που έγινε viral για όλους τους λάθος λόγους

Η 21χρονη Hajar Abdelkader από την Αίγυπτο έκανε το επαγγελματικό της ντεμπούτο στο τένις σε τουρνουά της Κένυας και κατάφερε να γίνει viral, καθώς φάνηκε να μην έχει παίξει ποτέ ξανά στο παρελθόν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Eurocup Γυναικών: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ρίχνονται στη «μάχη» των «16»
Μπάσκετ 14.01.26

Eurocup Γυναικών: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ρίχνονται στη «μάχη» των «16»

Μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο Eurocup γυναικών για το πρώτο βήμα πρόκρισης στα προημιτελικά – Οι Ερυθρόλευκες κοντράρονται με την Εστουδιάντες και οι Πράσινες με τη Ζάγκλεμπιε Σοσνόβιετς.

Σύνταξη
Σε κατάσταση σοκ οι κάτοικοι στη Μύκονο με τους φουσκωμένους λογαριασμούς του νερού
Έντονες διαμαρτυρίες 14.01.26

Σε κατάσταση σοκ οι κάτοικοι στη Μύκονο με τους φουσκωμένους λογαριασμούς του νερού

Οι κάτοικοι στη Μύκονο διαμαρτύρονται για τους υπέρογκους λογαριασμούς νερού - Κάτοικοι στην Άνω Μερά λένε ότι τους χρεώνουν για αποχέτευση που δεν υπάρχει

Σύνταξη
FIR Αθηνών: «Ξεκάθαρα διοικητικό αλαλούμ» – Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας για το πόρισμα για το black out
«Εγκληματική επιμονή» 14.01.26

«Ξεκάθαρα διοικητικό αλαλούμ» - Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας για το πόρισμα για το black out στο FIR Αθηνών

Όπως τονίζει η ΕΕΕΚΕ, η έκθεση καταγράφει πολύωρη καθυστέρηση στη διάγνωση της αιτίας για το black out στο FIR Αθηνών και έλλειψη ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ των στελεχών της Διοίκησης της ΥΠΑ

Σύνταξη
Δεκαετία Μητσοτάκη: Πάρτι για λωτοφάγους
Opinion 14.01.26

Δεκαετία Μητσοτάκη: Πάρτι για λωτοφάγους

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και το επικοινωνιακό επιτελείο του νομίζουν ότι απευθύνονται σε λωτοφάγους που βλέπουν μόνο τους μπλε φακέλους του υπουργικού συμβουλίου, το επιτελικό κράτος και τον τεχνοκρατισμό

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Κίφερ Σάδερλαντ: Συνελήφθη στο Χόλιγουντ – Τι συνέβη στον διάσημο ηθοποιό
Go Fun 14.01.26

Κίφερ Σάδερλαντ: Συνελήφθη στο Χόλιγουντ - Τι συνέβη στον διάσημο ηθοποιό

Ο Κίφερ Σάδερλαντ είναι ευρέως γνωστός για τον ρόλο του πράκτορα Τζακ Μπάουερ στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά 24, καθώς και για την ερμηνεία του ως προέδρου των ΗΠΑ στη σειρά Designated Survivor.

Σύνταξη
Ιράν: Θα χτυπήσει ο Τραμπ την Τεχεράνη; – Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει πριν πάρει απόφαση
Απανωτές απειλές 14.01.26

Θα χτυπήσει ο Τραμπ το Ιράν; - Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει πριν πάρει απόφαση

Οι λόγοι που μπορεί να ωθήσουν τον Τραμπ σε επίθεση κατά του Ιράν - Ακόμα και οι δυνατότητες των ΗΠΑ έχουν όρια, πολλά τα ανοιχτά μέτωπα, γράφει το CNN

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Έρευνες: Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα συνδέονται με μακροζωία και καλύτερη υγεία
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 14.01.26

Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα συνδέονται με μακροζωία και καλύτερη υγεία - Τι έδειξαν έρευνες

Αρκετοί θάνατοι δυνητικά προλαμβάνονται με καθημερινές αυξήσεις στη μέτρια έως έντονη δραστηριότητα ή με μειώσεις του χρόνου καθιστικής ζωής, δείχνουν έρευνες που δημοσιεύτηκαν από τον όμιλο «Lancet»

Σύνταξη
Λένα Ζευγαρά – «Τα Χάνω»: Το γεμάτο παλμό video για τη νέα viral επιτυχία της
Music Stage 14.01.26

Λένα Ζευγαρά – «Τα Χάνω»: Το γεμάτο παλμό video για τη νέα viral επιτυχία της

To music video γυρίστηκε κατά τη διάρκεια live εμφάνισης της Λένας Ζευγαρά στο «VogClub» της Θεσσαλονίκης που επί μήνες αποτέλεσε το πιο hot spot της πόλης και μεταφέρει όλη την «εκρηκτική» της ενέργεια και την ξεχωριστή επαφή που έχει με το κοινό

Σύνταξη
Παρτιζάν – Ολυμπιακός: Στο Βελιγράδι για διπλό… τετράδας οι Ερυθρόλευκοι
Euroleague 14.01.26

Παρτιζάν – Ολυμπιακός: Στο Βελιγράδι για διπλό… τετράδας οι Ερυθρόλευκοι

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Παρτιζάν που είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας της Euroleague (20:30, NovaSports Prime) και θέλει διπλό που θα τον επαναφέρει γερά στο «κόλπο» της τετράδας.

Σύνταξη
Το πρώτο ρομπότ για μανικιούρ έκανε την εμφάνιση του – Δυσοίωνο το μέλλον για τα σαλόνια ομορφιάς
«Σύνδεση» 14.01.26

Το πρώτο ρομπότ για μανικιούρ έκανε την εμφάνιση του – Δυσοίωνο το μέλλον για τα σαλόνια ομορφιάς

Το νέο ρομπότ της 10Beauty υπόσχεται γρήγορο και οικονομικό μανικιούρ, ωστόσο, πολλοί εκφράζουν ανησυχίες για την παραγκώνιση των επαγγελματιών του κλάδου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
