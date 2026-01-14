Πασχάλης Τερζής: Η κατάσταση της υγείας του και η νέα συνεργασία με τον Χρήστο Νικολόπουλο
Ο αγαπημένος λαϊκός ερμηνευτής Πασχάλης Τερζής επιστρέφει έπειτα από πολλά χρόνια απουσίας από τα καλλιτεχνικά δρώμενα.
Ο Πασχάλης Τερζής ενώνει ξανά τις δυνάμεις του με τον Χρήστο Νικολόπουλο, υπογράφοντας ένα τραγούδι που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στις επόμενες ημέρες.
Χρήστος Νικολόπουλος: Η ανάρτηση για τη συνεργασία του με τον Πασχάλη Τερζή
Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος, ο οποίος τον Δεκέμβριο του 2025 αποκάλυψε τη συνεργασία τους, δημοσιεύοντας στο TikTok φωτογραφίες από τις κοινές τους στιγμές στο στούντιο.
«Σε λίγες μέρες κυκλοφορεί το νέο μου τραγούδι με μια άψογη ερμηνεία από τον Πασχάλη της καρδιάς μας», έγραψε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Νικολόπουλος.
Πρόκειται για ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι το οποίο είχε ηχογραφηθεί πριν 25 χρόνια, ενώ το video clip θα γίνει μέσω AI.
Πασχάλης Τερζής: Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή
Ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή και είπε:
«Ο Πασχάλης είχε ένα θέμα υγείας πριν από μερικά χρόνια το οποίο και το ξεπέρασε 100%. Ο Πασχάλης έχει κάποια πολύ μικρά κινητικά προβλήματα, έχω εξουσιοδότηση να το πω γιατί ενώ ακούγεται ότι καθηλωμένος σε ένα αμαξίδιο, δεν είναι ο άνθρωπος, περπατάει κανονικά», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.
Και τόνισε στη συνέχεια ο παρουσιαστής: «Έχει κάποια μικρά κινητικά προβλήματα αλλά δεν είναι τέτοια που να τον κρατούν καθηλωμένο σε αναπηρικό αμαξίδιο. Επειδή ακούγεται αυτό τις τελευταίες ημέρες, θέλω να το πω. Έχει κάποια μικρά κινητικά θέματα ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν είναι καθηλωμένος».
Ο Πασχάλης Τερζής τα τελευταία χρόνια έχει απομακρυνθεί από τα media, περνώντας χρόνο με αγαπημένα του πρόσωπα αλλά και καλλιτέχνες που τον επισκέπτονται συχνά στο σπίτι του.
