Πασχάλης Τερζής: Επιστρέφει με νέο τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου

Ο Χρήστος Νικολόπουλος βρέθηκε προσκεκλημένος στην εκπομπή της Χριστίνας Βίδου στον ΣΚΑΪ και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη μακρόχρονη σχέση και συνεργασία με τον Πασχάλη Τερζή.

Μάλιστα, ο συνθέτης αποκαάλυψε πως σύντομα θα ακούσουμε ξανά τον Πασχάλη Τερζή.

Χρήστος Νικολόπουλος: «Μας λείπει ο Πασχάλης»

«Ο Γιώργος Νταλάρας είναι αγαπημένος μου φίλος και ο Πασχάλης Τερζής ακόμα πιο αγαπημένος μου, γιατί είναι πολύ καλός άνθρωπος. Μας λείπει ο Πασχάλης, υπέροχος άνθρωπος πραγματικά. Δεν περιγράφεται, είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Οικογενειάρχης, μου ταιριάζει πολύ».

Η συνεργασία τους

«Κατάλαβα την αξία του Πασχάλη νωρίς και ήμουν ο πρώτος που του έδωσα τον πρώτο του δίσκο. Του είπα “θα πας πολύ καλά” και η απάντηση του ήταν “όλοι τα ίδια μου λένε αλλά κανένας δεν με βοηθάει”. “Εγώ θα σε βοηθήσω” του είπα και κάναμε τον πρώτο δίσκο και πραγματικά το άξιζε και βρήκε έναν υπέροχο δρόμο».

Πασχάλης Τερζής: Επιστρέφει με νέο τραγούδι;

«Σε λίγο καιρό κατόρθωσα και μπόρεσα να μου τραγουδήσει ένα νέο τραγούδι. Θα το ακούσουμε σε λίγο καιρό».

Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής, που τα τελευταία χρόνια αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας, πριν λίγες ημέρες βρέθηκε σε γνωστό στέκι στην Πυλαία της Θεσσαλονίκης και πέρασε μια βραδιά με φίλους.

Σε μια αυθόρμητη στιγμή, ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής πήρε το μικρόφωνο και ερμήνευσε το διαχρονικό τραγούδο «Στο τραπέζι που τα πίνω» των Στέλιου Καζαντζίδη και Λίτσας Διαμάντη, σε στίχους της Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου και μουσική του Απόστολου Καλδάρα.