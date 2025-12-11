magazin
Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πασχάλης Τερζής: Επιστρέφει με νέο τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου
Music Stage 11 Δεκεμβρίου 2025 | 09:50

Πασχάλης Τερζής: Επιστρέφει με νέο τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου

Ο Πασχάλης Τερζής επιστρέφει μετά από μεγάλο διάστημα απουσίας από τα καλλιτεχνικά δρώμενα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γενετική επανάσταση: Το ανοσοποιητικό «μεταμορφώνεται» σε όπλο κατά του καρκίνου

Γενετική επανάσταση: Το ανοσοποιητικό «μεταμορφώνεται» σε όπλο κατά του καρκίνου

Spotlight

Ο Χρήστος Νικολόπουλος βρέθηκε προσκεκλημένος στην εκπομπή της Χριστίνας Βίδου στον ΣΚΑΪ και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη μακρόχρονη σχέση και συνεργασία με τον Πασχάλη Τερζή.

Μάλιστα, ο συνθέτης αποκαάλυψε πως σύντομα θα ακούσουμε ξανά τον Πασχάλη Τερζή.

Χρήστος Νικολόπουλος: «Μας λείπει ο Πασχάλης»

«Ο Γιώργος Νταλάρας είναι αγαπημένος μου φίλος και ο Πασχάλης Τερζής ακόμα πιο αγαπημένος μου, γιατί είναι πολύ καλός άνθρωπος. Μας λείπει ο Πασχάλης, υπέροχος άνθρωπος πραγματικά. Δεν περιγράφεται, είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Οικογενειάρχης, μου ταιριάζει πολύ».

Η συνεργασία τους

«Κατάλαβα την αξία του Πασχάλη νωρίς και ήμουν ο πρώτος που του έδωσα τον πρώτο του δίσκο. Του είπα “θα πας πολύ καλά” και η απάντηση του ήταν “όλοι τα ίδια μου λένε αλλά κανένας δεν με βοηθάει”. “Εγώ θα σε βοηθήσω” του είπα και κάναμε τον πρώτο δίσκο και πραγματικά το άξιζε και βρήκε έναν υπέροχο δρόμο».

Πασχάλης Τερζής: Επιστρέφει με νέο τραγούδι;

«Σε λίγο καιρό κατόρθωσα και μπόρεσα να μου τραγουδήσει ένα νέο τραγούδι. Θα το ακούσουμε σε λίγο καιρό».

Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής, που τα τελευταία χρόνια αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας, πριν λίγες ημέρες βρέθηκε σε γνωστό στέκι στην Πυλαία της Θεσσαλονίκης και πέρασε μια βραδιά με φίλους.

Σε μια αυθόρμητη στιγμή, ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής πήρε το μικρόφωνο και ερμήνευσε το διαχρονικό τραγούδο «Στο τραπέζι που τα πίνω» των Στέλιου Καζαντζίδη και Λίτσας Διαμάντη, σε στίχους της Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου και μουσική του Απόστολου Καλδάρα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
JP Morgan: Νέο ράλι για τις ελληνικές τράπεζες και το 2026

JP Morgan: Νέο ράλι για τις ελληνικές τράπεζες και το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γενετική επανάσταση: Το ανοσοποιητικό «μεταμορφώνεται» σε όπλο κατά του καρκίνου

Γενετική επανάσταση: Το ανοσοποιητικό «μεταμορφώνεται» σε όπλο κατά του καρκίνου

World
Επιχειρήσεις: Η ΕΕ χαλαρώνει τους περιβαλλοντικούς κανόνες για να μειώσει το κόστος 

Επιχειρήσεις: Η ΕΕ χαλαρώνει τους περιβαλλοντικούς κανόνες για να μειώσει το κόστος 

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Πόσο σταρ είσαι Νικόλ Κίντμαν; Στο χέρι της είναι αν θα κόψει τον πρώην της Κιθ Έρμπαν από το Met Gala 2026
Γιατί μπορεί! 11.12.25

Πόσο σταρ είσαι Νικόλ Κίντμαν; Στο χέρι της είναι αν θα κόψει τον πρώην της Κιθ Έρμπαν από το Met Gala 2026

Η σταρ του Χόλιγουντ Νικόλ Κίντμαν ανέλαβε μια ιδιαίτερη θέση στο επερχόμενο Met Gala και πλέον αποφασίζει αν ο πρώην της Κιθ Έρμπαν θα βρίσκεται στη λίστα των καλεσμένων.

Σύνταξη
Πιο απολιτίκ δεν γίνεται – Ο Τομ Κρουζ λέει «όχι» σε ταινίες και βραβεία για να μην δείξει τις πολιτικές του προτιμήσεις
Μυστήριο 11.12.25

Πιο απολιτίκ δεν γίνεται – Ο Τομ Κρουζ λέει «όχι» σε ταινίες και βραβεία για να μην δείξει τις πολιτικές του προτιμήσεις

Ο σταρ του Χόλιγουντ Τομ Κρουζ έχει δείξει στην καριέρα του ότι είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για μια ταινία. Μόνο ένα πράγμα μπορεί να τον σταματήσει κι αυτό είναι η πολιτική.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Εύχομαι κανείς να μην περάσει αυτό που έπαθα»: Τι δήλωσε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του
Βίντεο 10.12.25

«Εύχομαι κανείς να μην περάσει αυτό που έπαθα»: Τι δήλωσε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης εμφανίστηκε ξανά στην εκπομπή του, ενώ η σύντροφός του, Κατερίνα Γερονικολού, αποκάλυψε ότι ο ηθοποιός αντιμετώπισε όχι μόνο κολικό νεφρού αλλά και πνευμονία

Σύνταξη
Τίνος είσαι εσύ; Η Φραντσέσκα Σκορσέζε δεν ντρέπεται να πει ότι βρήκε δουλειά χάρη στο διάσημο επίθετό της
Ειλικρίνεια 10.12.25

Τίνος είσαι εσύ; Η Φραντσέσκα Σκορσέζε δεν ντρέπεται να πει ότι βρήκε δουλειά χάρη στο διάσημο επίθετό της

Η 26χρονη ηθοποιός, σκηνοθέτης και TikToker Φραντσέσκα Σκορσέζε όχι μόνο παραδέχεται ότι βρήκε δουλειά χάρη στον διάσημο πατέρα της Μάρτιν Σκορτσέζε, αλλά το θεωρεί και τιμή της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Δικάζει» η Κρίστεν Στιούαρτ: Ο Μπράντο παρουσιάζεται σαν ήρωας – Αν μια γυναίκα έκανε το ίδιο, θα την έτρωγαν ζωντανή
Fizz 10.12.25

«Δικάζει» η Κρίστεν Στιούαρτ: Ο Μπράντο παρουσιάζεται σαν ήρωας – Αν μια γυναίκα έκανε το ίδιο, θα την έτρωγαν ζωντανή

Με αιχμηρές δηλώσεις για τη μέθοδο στην υποκριτική, η Κρίστεν Στιούαρτ κατηγορεί το Χόλιγουντ για δύο μέτρα και δύο σταθμά, υποστηρίζοντας ότι όσα αποθεώνονται στους άνδρες «τιμωρούνται» στις γυναίκες

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συνεχίζει τον εμπαιγμό των αγροτών το Μαξίμου – «Διάλογος αλλά στο πλαίσιο της λογικής και των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού»
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25

Συνεχίζει τον εμπαιγμό των αγροτών το Μαξίμου – «Διάλογος αλλά στο πλαίσιο της λογικής και των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού»

Πιεσμένη από τις κινητοποιήσεις των αγροτών η κυβέρνηση, προσπαθεί να τους εγκλωβίσει στη λογική των μειωμένων απαιτήσεων με τον κ. Χατζηδάκη να μιλά για διάλογο  αλλά «στο πλαίσιο της λογικής και των δυνατοτήτων του προυπολογισμού»

Σύνταξη
«Καμπάνα» από τη Euroleague στον Ερυθρό Αστέρα
Euroleague 11.12.25

«Καμπάνα» από τη Euroleague στον Ερυθρό Αστέρα

Με πρόστιμο και κλείσιμο μέρους του γηπέδου του -με αναστολή- τιμώρησε η Euroleague τον Ερυθρό Αστέρα για τη συμπεριφορά των οπαδών του κόντρα στη Μπαρτσελόνα.

Σύνταξη
Κρήτη: «Θέλουμε απαντήσεις – Ο γιος μας πέθανε από κωλυσιεργία» – Συγκλονίζουν οι γονείς του 37χρονου ορειβάτη
Κρήτη 11.12.25

«Θέλουμε απαντήσεις - Ο γιος μας πέθανε από κωλυσιεργία» - Συγκλονίζουν οι γονείς του 37χρονου ορειβάτη

Ο 37χρονος έλεγε στους διασώστες ότι πονούσε και κρύωνε - «Τη μεγάλη ευθύνη την αποδίδω στο ελικόπτερο» λέει ο πατέρας του ορειβάτη που ξεψύχησε 24 ώρες μετά τον τραυματισμό του σε φαράγγι στην Κρήτη

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι συμφωνίες του Μινσκ στοιχειώνουν το Κίεβο – Τι θα απαντήσει στο σχέδιο «αλά Κορέα» του Τραμπ
Κόσμος 11.12.25

Το σχέδιο «Κορέα» των ΗΠΑ στην Ουκρανία - Οι συμφωνίες του Μινσκ στοιχειώνουν το Κίεβο

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο για μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στην Ουκρανία που οι ΗΠΑ εμπνεύστηκαν από την Κορέα - Ο κρίσιμος ρόλος του Ντονμπάς για το Κίεβο και το προηγούμενο του Μινσκ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Πόσο σταρ είσαι Νικόλ Κίντμαν; Στο χέρι της είναι αν θα κόψει τον πρώην της Κιθ Έρμπαν από το Met Gala 2026
Γιατί μπορεί! 11.12.25

Πόσο σταρ είσαι Νικόλ Κίντμαν; Στο χέρι της είναι αν θα κόψει τον πρώην της Κιθ Έρμπαν από το Met Gala 2026

Η σταρ του Χόλιγουντ Νικόλ Κίντμαν ανέλαβε μια ιδιαίτερη θέση στο επερχόμενο Met Gala και πλέον αποφασίζει αν ο πρώην της Κιθ Έρμπαν θα βρίσκεται στη λίστα των καλεσμένων.

Σύνταξη
Tραγέλαφος η εξεταστική: “Ψεύτικες” οι συνομιλίες στις επισυνδέσεις λέει ο «Φραπές» – Τι είπε για κερδισμένο τζόκερ και Αυγενάκη
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25

Tραγέλαφος η εξεταστική: “Ψεύτικες” οι συνομιλίες στις επισυνδέσεις λέει ο «Φραπές» – Τι είπε για κερδισμένο τζόκερ και Αυγενάκη

Στις ερωτήσεις που δέχθηκε ο «κουμπάρος» εξ αποστάσεως του Μητσοτάκη επαναλάμβανε σχεδόν μονότονα ότι δεν απαντά για να μην ενοχοποιήσει τον εαυτό του.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται με συναρπαστικές προσφορές
Media 11.12.25

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται με συναρπαστικές προσφορές

Στις 14 Δεκεμβρίου κυκλοφορεί το ΒΗΜΑ της Κυριακής έχοντας μαζί του το νέο τεύχος του περιοδικού Μεγάλες Σκηνές, το εορταστικό Grace, τις χριστουγεννιάτικες συνταγές από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου και, φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Αντίο Τουβαλού: Η πρώτη χώρα που εκκενώνεται λόγω κλιματικής αλλαγής
Αντίο Τουβαλού 11.12.25

Πρώτη χώρα που εκκενώνεται λόγω κλιματικής αλλαγής - Ο ΟΗΕ προειδοποιεί για μαζική μετανάστευση

Περισσότερο από το ένα τρίτο των κατοίκων του Τουβαλού έχει υποβάλει αίτημα κλιματικής βίζας. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι κλιματικοί μετανάστες ίσως ξεπεράσουν το ένα δισεκατομμύριο έως το 2050.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Φινλανδία: Έφηβος έβαλε φωτιά στο γήπεδο της ομάδας του μετά τον υποβιβασμό της! (vid)
Ποδόσφαιρο 11.12.25

Φινλανδία: Έφηβος έβαλε φωτιά στο γήπεδο της ομάδας του μετά τον υποβιβασμό της! (vid)

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη προ ημερών στη Φινλανδία, όταν έφηβος έβαλε φωτιά στο γήπεδο της ιστορικής Χάκα, μετά τον υποβιβασμό της – Κάηκε ολοσχερώς μία από τις εξέδρες.

Σύνταξη
Το υπόμνημα που κατάθεσε ο «κουμπάρος» εξ αποστάσεως του Μητσοτάκη, Φραπές στην εξεταστική που πήγε για να μην απαντήσει
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25

Το υπόμνημα που κατάθεσε ο «κουμπάρος» εξ αποστάσεως του Μητσοτάκη, Φραπές στην εξεταστική που πήγε για να μην απαντήσει

Πυρ ομαδόν δέχθηκε ο κουμπάρος εξ αποστάσεως του Κυριάκου Μητσοτάκη, Γιώργος Ξυλούρης, επονομαζόμενος και ως «Φραπές» καθώς κατέθεσε υπόμνημα λέγοντας ότι επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής

Σύνταξη
Δεκαοκτώ παιδιά σε 11 οικογένειες έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα με το σπέρμα του Δανού δότη
Ελλάδα 11.12.25

Ανησυχία στην Ελλάδα: 18 παιδιά σε 11 οικογένειες έχουν γεννηθεί με το σπέρμα του Δανού δότη

Η τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκε το σπέρμα του συγκεκριμένου ανθρώπου από κλινική στη χώρα μας ήταν το 2017 - Η ανακοίνωση της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Σύνταξη
Καβάλα: Αποκλεισμός του κτιρίου της Αντιπεριφέρειας από τους αγρότες – Έριξαν άχυρα, σταφύλια και γάλα
Φωτογραφίες και βίντεο 11.12.25

Καβάλα: Αποκλεισμός του κτιρίου της Αντιπεριφέρειας από τους αγρότες – Έριξαν άχυρα, σταφύλια και γάλα

Αγρότες και κτηνοτρόφοι  της περιοχής, με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο της αντιπεριφέρειας στην Καβάλα, διατρανώνοντας την απόφαση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Σύνταξη
Ο Κούζμα διέψευσε τα περί ομιλίας του Αντετοκούνμπο στα αποδυτήρια των Μπακς
Μπάσκετ 11.12.25

Ο Κούζμα διέψευσε τα περί ομιλίας του Αντετοκούνμπο στα αποδυτήρια των Μπακς

Αμερικανικά ρεπορτάζ ανέφεραν προ ημερών ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε στους συμπαίκτες του για τις φήμες περί αποχώρησής του, ωστόσο ο Κάιλ Κούζμα διέψευσε πως κάτι τέτοιο συνέβη.

Σύνταξη
Η «Πολυκατοικία» ως memento mori – Το ντοκιμαντέρ της Σελάνας Ε. Βροντή στον Δαναό
Αστική ζωή 11.12.25

Η Πολυκατοικία ως memento mori - Το συγκινητικό ντοκιμαντέρ της Σελάνας Ε. Βροντή με φόντο την ελληνική κρίση του 2010

Το ντοκιμαντέρ της Σελάνας Ε. Βροντή με τίτλο «Η Πολυκατοικία» θα προβληθεί στον κινηματογράφο Δαναός το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στις 17:00, προσφέροντας μια συγκινητική και αναστοχαστική ματιά στην καθημερινή ζωή μιας αθηναϊκής πολυκατοικίας με φόντο την ελληνική κρίση του 2010.

Σύνταξη
Φορολογία: Αναδιάταξη με νέο μείγμα μέτρων – Κερδισμένοι και χαμένοι
Η στόχευση 11.12.25

Αναδιάταξη στον φορολογικό χάρτη με νέο μείγμα μέτρων - Κερδισμένοι και χαμένοι

Οι αλλαγές στη φορολογία αγγίζουν μισθωτούς, ιδιοκτήτες, νέους και οικογένειες - Οι αλλαγές στοχεύουν σε μείωση του βάρους στη βάση της πυραμίδας, ενίσχυση δημογραφίας και διόρθωση χρόνιων στρεβλώσεων

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
Εξεταστική: Αρνείται να καταθέσει πάλι ο «Φραπές» – Δικαίωμα στη σιωπή επικαλείται ο Ξυλούρης
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25

Εξεταστική: Αρνείται να καταθέσει πάλι ο «Φραπές» – Δικαίωμα στη σιωπή επικαλείται ο Ξυλούρης

Ο επονομαζόμενος και ως «φραπές», αυτή τη φορά παρέστη στην αίθουσα 223 του μεγάρου του Κοινοβουλίου ωστόσο κατέθεσε ενώπιον της εξεταστικής υπόμνημα με το οποίο δηλώνει δικαίωμα στη σιωπή και αρνείται να απαντήσει στις ερωτήσεις των βουλευτών

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο