Ελεύθερος με αυστηρούς όρους ο Τίμοθι Μπάσφιλντ εν αναμονή της δίκης για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Τίμοθι Μπάσφιλντ θα αφεθεί ελεύθερος εν αναμονή της δίκης του για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μετά από απόφαση δικαστηρίου στο Νέο Μεξικό. Την απόφαση ανακοίνωσε την Τρίτη ο δικαστής Ντέιβιντ Μέρφι, ο οποίος όρισε αυστηρούς όρους αποφυλάκισης.

Στο άκουσμα της απόφασης, η σύζυγος του Μπάσφιλντ, Μελίσα Γκίλμπερτ, δεν έκρυψε τη συγκίνησή της και ξέσπασε σε δάκρυα μέσα στην αίθουσα.

«Εγκρίνεται η αποφυλάκισή σας με δική σας εγγύηση, υπό τον όρο ότι θα εμφανίζεστε σε όλες τις μελλοντικές δικαστικές διαδικασίες», δήλωσε ο δικαστής. «Δεν έχετε παραβιάσει κάποιον νόμο».

Ο δικαστής διευκρίνισε ότι ο Τίμοθι Μπάσφιλντ θα τελεί υπό εποπτεία προδικαστικών υπηρεσιών στο Αλμπουκέρκι, σε καθεστώς επιτήρησης επιπέδου δύο. Δεν του απαγορεύτηκαν τα ταξίδια, ωστόσο υποχρεούται να δηλώνει τη διεύθυνσή του στο δικαστήριο και να παρουσιάζεται στις αρμόδιες υπηρεσίες. Παράλληλα, του απαγορεύτηκε η κατοχή όπλων, η κατανάλωση αλκοόλ ή παράνομων ουσιών, καθώς και κάθε μορφή επαφής με τα φερόμενα θύματα και τις οικογένειές τους.

Μεταξύ των όρων περιλαμβάνεται επίσης η πλήρης αποχή από οποιαδήποτε επαφή με παιδιά κάτω των 18 ετών και η απαγόρευση επικοινωνίας με μάρτυρες της υπόθεσης. Η ημερομηνία διεξαγωγής της δίκης δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι ο Μπάσφιλντ «συνιστά διαρκή και σοβαρό κίνδυνο για τα παιδιά και την κοινωνία». Τόνισαν ότι η συμπεριφορά του καταδεικνύει «ένα υπολογισμένο μοτίβο αποπλάνησης, έλλειψη ορίων και εκμετάλλευση της επαγγελματικής του ιδιότητας προκειμένου να αποκτά πρόσβαση σε ανηλίκους».

Τι υποστηρίζει η εισαγγελία

Η εισαγγελία υποστήριξε στην προδικαστική ακρόαση ότι ο Τίμοθι Μπάσφιλντ αποτελεί «διαρκή και σοβαρό κίνδυνο» για τα παιδιά και την κοινότητα. Σύμφωνα με την πολιτεία, η υπόθεση δεν αφορά ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά ένα μοτίβο συμπεριφοράς που περιλαμβάνει «grooming (αποπλάνηση)», έλλειψη σαφών ορίων και εκμετάλλευση επαγγελματικής εξουσίας για την προσέγγιση ανηλίκων.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ο κατηγορούμενος φέρεται να αξιοποίησε τη θέση του σε τηλεοπτικά πλατό –χώρους που εμφανίζονται ως ασφαλείς– προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε παιδιά, ενώ παράλληλα κατηγόρησαν τον Μπάσφιλντ για υποβάθμιση ή άρνηση της συμπεριφοράς που του αποδίδεται. Όπως τόνισαν, αυτό αυξάνει, κατά την άποψή τους, τον κίνδυνο επανάληψης.

Παράλληλα, η εισαγγελία σημείωσε ότι μάρτυρες της υπόθεσης εξέφρασαν φόβο για αντίποινα ή επαγγελματικές συνέπειες, υποστηρίζοντας ότι ο κατηγορούμενος διαθέτει την ισχύ και το κύρος να εκφοβίζει ή να αποτρέπει καταγγελίες. Με βάση αυτά τα στοιχεία, η πολιτεία ζήτησε την προφυλάκισή του χωρίς εγγύηση.

Οι θέσεις της εισαγγελίας και οι επιστολές στήριξης

Οι εισαγγελικές αρχές του Νέου Μεξικού υποστήριξαν επιπλέον ότι ο Τίμοθι Μπάσφιλντ έχει ιστορικό ανάρμοστων συμπεριφορών και αναφέρθηκαν σε παλαιότερη καταγγελία της ηθοποιού Κλόντια Κρίστιαν. Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στο δικαστήριο, η Κρίστιαν έχει καταθέσει ότι ο Μπάσφιλντ την «άρπαξε βίαια και την πέταξε στον τοίχο» κατά τη διάρκεια συνεργασίας τους στη σειρά «The Strays», περιστατικό που –όπως ειπώθηκε– είχε αναφερθεί τότε σε βοηθό σκηνοθέτη.

Η πολιτεία επισήμανε επίσης ότι κατατέθηκαν 87 επιστολές υποστήριξης υπέρ του κατηγορούμενου, στις οποίες αναφερόταν ότι «δεν θα μπορούσε ποτέ να έχει διαπράξει κάτι τέτοιο».

Παράλληλα, οι εισαγγελείς εξέφρασαν ανησυχία για τη στάση του Μπάσφιλντ απέναντι στις δικαστικές εντολές. «Η εντολή δεν έλεγε ‘’παραδοθείτε σε πέντε ημέρες’’», ανέφεραν. «Ήταν εντολή σύλληψης. Αντ’ αυτού, διένυσε 2.000 μίλια και υπεβλήθη σε τεστ πολυγράφου». Όπως υποστήριξαν, αυτό δείχνει ότι «συμμορφώνεται μόνο όταν ο ίδιος το επιλέγει».

Υπενθυμίζεται ότι το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Τίμοθι Μπάσφιλντ εκδόθηκε στις 9 Ιανουαρίου, ενώ ο ίδιος παραδόθηκε στις αρχές στις 13 Ιανουαρίου, οπότε και τέθηκε υπό κράτηση χωρίς εγγύηση.

Ψυχοσεξουαλική αξιολόγηση

Λίγες ημέρες πριν τεθεί υπό κράτηση χωρίς εγγύηση, ο 68χρονος ηθοποιός υποβλήθηκε σε ψυχοσεξουαλική αξιολόγηση, κατόπιν σύστασης της υπεράσπισής του. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιανουαρίου και είχε ως στόχο την εκτίμηση του κινδύνου διάπραξης σεξουαλικών αδικημάτων.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο Μπάσφιλντ απάντησε σε σειρά ιδιαίτερα προσωπικών ερωτήσεων, μεταξύ άλλων και για τη σχέση του με τη σύζυγό του. Στην έκθεση αναφέρεται ότι ο ίδιος δήλωσε πως έχει «ικανοποιητική σεξουαλική ζωή» με τη Μελίσα Γκίλμπερτ, κάτι που –σύμφωνα με τα έγγραφα– επιβεβαίωσε και η ίδια.

Η νομική αναλύτρια του Fox News, Ντόνα Ροτούννο, σχολίασε ότι τέτοιες αξιολογήσεις συχνά γίνονται με στόχο να πειστεί το δικαστήριο πως ο κατηγορούμενος «δεν αποτελεί απειλή για την κοινωνία».

Στο συμπέρασμα της αξιολόγησης, ο Μπάσφιλντ χαρακτηρίζεται «πολύ χαμηλού κινδύνου», λαμβάνοντας υπόψη το οικογενειακό του περιβάλλον, το επαγγελματικό του ιστορικό και τη συμπεριφορά του. Όπως σημειώνεται, «επέδειξε ειλικρίνεια παρά την ευαίσθητη φύση των ερωτήσεων» και διαθέτει «ισχυρή οικογενειακή στήριξη και σταθερή απασχόληση».

Το ένα παιδί φέρεται να κατέθεσε ότι το περιστατικό συνέβη όταν βρέθηκαν μόνοι σε υπνοδωμάτιο στο πλατό και ότι υπήρξε άγγιγμα πάνω από τα ρούχα στα γεννητικά όργανα και στους γλουτούς.

Οι κατηγορίες και η έρευνα

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από έρευνα που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2024, όταν γιατρός στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Νέου Μεξικού ειδοποίησε τις αρχές για περιστατικό φερόμενης κακοποίησης. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, δύο 11χρονα δίδυμα κατήγγειλαν ότι ο Μπάσφιλντ, τον οποίο στο πλατό της σειράς «The Cleaning Lady» αποκαλούσαν «Θείο Τιμ», τα άγγιξε ανάρμοστα.

Επαγγελματίες υγείας ενημέρωσαν τους γονείς ότι τα παιδιά εμφάνιζαν ενδείξεις «grooming (αποπλάνησης)».

Ο Μπάσφιλντ παραδόθηκε στις αρχές στις 13 Ιανουαρίου και αρχικά κρατήθηκε χωρίς εγγύηση, αντιμετωπίζοντας δύο κατηγορίες εγκληματικής σεξουαλικής επαφής με ανήλικο και μία κατηγορία κακοποίησης ανηλίκου. Ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της κομητείας Μπερναλίγιο, Σαμ Μπρέγκμαν, εφόσον καταδικαστεί, ο ηθοποιός ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως και 15 χρόνια.

*Με πληροφορίες από: Fox News