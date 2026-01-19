magazin
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
Τίμοθι Μπάσφιλντ: Η σύζυγός του κατέθεσε επιστολή στήριξης παρά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
19 Ιανουαρίου 2026 | 06:00

Η Μελίσα Γκίλμπερτ κατέθεσε επιστολή στο δικαστήριο, δηλώνοντας τη στήριξή της στον σύζυγό της Τίμοθι Μπάσφιλντ, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες και παραμένει κρατούμενος χωρίς εγγύηση

Στο πλευρό του συζύγου της, Τίμοθι Μπάσφιλντ, στέκεται η Μελίσα Γκίλμπερτ, την ώρα που ο ηθοποιός και σκηνοθέτης αντιμετωπίζει κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων στο Νέο Μεξικό.

Η 61χρονη πρωταγωνίστρια της σειράς Το Μικρό Σπίτι Στο Λιβάδι περιλαμβάνεται στη λίστα πιθανών μαρτύρων υπεράσπισης, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που κατατέθηκε την Παρασκευή και εξασφάλισε το Fox News Digital.

Το έγγραφο αφορά την απάντηση του Μπάσφιλντ στην πρόταση της πολιτείας για προφυλάκισή του πριν από τη δίκη και κατονομάζει 13 πρόσωπα που ενδέχεται να κληθούν να καταθέσουν υπέρ του, ανάμεσά τους και η σύζυγός του.

Παράλληλα, η Μελίσα Γκίλμπερτ απέστειλε επιστολή προς τον δικαστή, εκφράζοντας δημόσια τη στήριξή της. Ο φάκελος της υπεράσπισης περιλαμβάνει συνολικά 75 επιστολές υπέρ του Μπάσφιλντ, πολλές από συγγενείς και επαγγελματικούς συνεργάτες του.

«Είναι ο έρωτάς μου, ο βράχος μου»

Στην επιστολή της, η Γκίλμπερτ αναφέρεται στη μακρά ιστορία της σχέσης τους, σημειώνοντας ότι γνωρίστηκαν τη δεκαετία του 1980 και επανασυνδέθηκαν χρόνια αργότερα, με τον έρωτά τους να ξεκινά το 2012.

Όπως γράφει, ο Μπάσφιλντ είναι «ο έρωτάς της, ο βράχος της και ο σύντροφός της στη ζωή και στη δουλειά», περιγράφοντάς τον ως την «καρδιά» της ευρύτερης οικογένειάς τους.

Η ηθοποιός δηλώνει στο δικαστήριο ότι γνωρίζει τον σύζυγό της «καλύτερα και πιο ουσιαστικά από οποιονδήποτε άλλον» και τον περιγράφει ως άνθρωπο με ισχυρές ηθικές αρχές, καλοσύνη και αίσθηση προσφοράς προς τους άλλους.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, ξεκινά κάθε μέρα του με συμπόνια και ενσυναίσθηση.

Η Γκίλμπερτ επικαλείται και τη φήμη που, όπως υποστηρίζει, έχει ο Μπάσφιλντ στον χώρο της τηλεόρασης και του κινηματογράφου. Όπως σημειώνει, σε κάθε παραγωγή όπου εργάζεται, πολλοί συντελεστές της λένε ότι είναι «ο αγαπημένος τους σκηνοθέτης».

Προσθέτει ότι παρόμοια σχόλια ακούει ακόμη και από αγνώστους, σε εστιατόρια, κοινωνικές εκδηλώσεις ή στην καθημερινότητά της.

Η σχέση με τον γιο της και οι αξίες του

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στη σχέση του Μπάσφιλντ με τον μικρότερο γιο της, Μάικλ, περιγράφοντας τον ρόλο του στη ζωή του εφήβου ως καθοριστικό και υποστηρικτικό, τόσο σε πρακτικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο.

Αποδίδει, επίσης, στη στρατιωτική του θητεία τη διαμόρφωση αξιών όπως η τιμή, η ακεραιότητα και η φροντίδα για τον συνάνθρωπο.

Κλείνοντας την επιστολή της, η Μελίσα Γκίλμπερτ παραδέχεται ότι πρόκειται για το πιο δύσκολο γράμμα που έχει γράψει ποτέ. Ζητά από τον δικαστή να φροντίσει τον σύζυγό της, σημειώνοντας πως, ενώ εκείνος υπήρξε πάντα ο προστάτης της, τώρα η ίδια δεν μπορεί να τον προστατεύσει — κάτι που, όπως λέει, της ραγίζει την καρδιά.

Τι λέει η δικογραφία

Υπενθυμίζεται ότι ένταλμα σύλληψης για τον Τίμοθι Μπάσφιλντ εκδόθηκε στις 9 Ιανουαρίου. Η αστυνομική έρευνα ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου 2024, έπειτα από ενημέρωση γιατρού του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Νέου Μεξικού προς τις αρχές.

Σύμφωνα με το ένταλμα, δύο 11χρονα δίδυμα παιδιά καταγγέλλουν ότι ο Μπάσφιλντ τα άγγιξε ανάρμοστα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς The Cleaning Lady, όπου τους είχε ζητηθεί να τον αποκαλούν «θείο Τιμ».

Ο Μπάσφιλντ εμφανίστηκε στο δικαστήριο για πρώτη φορά στις 14 Ιανουαρίου στην κομητεία Μπερναλίγιο. Παραμένει υπό κράτηση χωρίς εγγύηση, ενόψει της ακρόασης για την προφυλάκισή του, που έχει προγραμματιστεί για τις 20 Ιανουαρίου.

Θα καταφέρει η «Ενεργή Μάχη» να κερδίσει το στοίχημα της πρόληψης των πυρκαγιών;
Ελλάδα 19.01.26

Θα καταφέρει η «Ενεργή Μάχη» να κερδίσει το στοίχημα της πρόληψης των πυρκαγιών;

Τι περιλαμβάνει το φιλόδοξο νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και πόσο εφικτές είναι οι αλλαγές; Μιλούν στο in: Κώστας Λαγουβάρδος, Θοδωρής Μ. Γιάνναρος, Δημήτρης Λιότσιος και Νίκος Γεωργιάδης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ξεφουσκώνει το πρόγραμμα «Χρυσή Βίζα» με τα νέα όρια
Οικονομία 19.01.26

Ξεφουσκώνει το πρόγραμμα «Χρυσή Βίζα» με τα νέα όρια

Σαφείς ενδείξεις ότι κλείνει σταδιακά ένας 12ετής κύκλος που έφερε επενδύσεις σε ακίνητα και προκάλεσε αλλαγές στο αστικό τοπίο, αλλά και έντονες συγκρούσεις εντός και εκτός Βουλής - Ερωτηματικό αν θα ακολουθήσει η Ελλάδα την Ισπανία στην κατάργηση του θεσμού

Γιώργος ΣχοινάςΠέτρος Κωνσταντινίδης
Εμρέ Γκουνενσάι: Ελλάδα και Τουρκία έφτασαν ένα βήμα πριν από τη Χάγη
Πολιτική 19.01.26

Εμρέ Γκουνενσάι: Ελλάδα και Τουρκία έφτασαν ένα βήμα πριν από τη Χάγη

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, που ανέλαβε τα καθήκοντά του αμέσως μετά την κρίση, μιλάει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» για τις διπλωματικές προσπάθειες που ξεκίνησαν μετά το επεισόδιο για την επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών

Μαρία Βασιλείου
Η αγορά εργασίας πατάει φρένο: Με τον «αραμπά» η αύξηση της απασχόλησης τo 2026
Ευρωζώνη 19.01.26

Η αγορά εργασίας πατάει φρένο: Με τον «αραμπά» η αύξηση της απασχόλησης τo 2026

H αγορά εργασίας στην Ευρωζώνη χάνει τη δυναμική της, υποστηρίζουν αναλυτές. Η ανάπτυξη της απασχόλησης επιβραδύνεται ενώ η οικονομική αβεβαιότητα φρενάρει τις προσλήψεις. Τι προβλέπεται στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ισπανία: «Τρομερή» πολύνεκρη σύγκρουση τρένων – «Μετακινήσαμε πτώματα για να φτάσουμε σε επιζήσαντες»
Σύγκρουση τρένων 19.01.26

«Μετακινήσαμε πτώματα για να φτάσουμε σε επιζήσαντες»

«Θα πίστευες πως ζεις ταινία φρίκης», είναι μια από τις συγκλονιστικές μαρτυρίες για την «τρομερή» πολύνεκρη σύγκρουση δύο τρένων στην Ισπανία, με δεδομένες τις «πολύ ανησυχητικές πληροφορίες».

Σύνταξη
Οι «άνθρωποι-ρομπότ» κερδίζουν τους επενδυτές
Νέα εποχή στη ρομποτική 19.01.26

Οι «άνθρωποι-ρομπότ» κερδίζουν τους επενδυτές

Αμερικανική start-up που ιδρύθηκε το 2022 αποτιμάται ήδη στα 39 δισ. δολάρια, με στόχο τη μαζική παραγωγή ανθρωποειδών για βιομηχανική και οικιακή χρήση

Γεώργιος Μαζιάς
Γουατεμάλα: Σε «κατάσταση πολιορκίας» κηρύχθηκε η χώρα μετά τις δολοφονίες αστυνομικών από συμμορίες
Δολοφονίες αστυνομικών 19.01.26

Σε «κατάσταση πολιορκίας» κηρύχθηκε η Γουατεμάλα

«Αποφάσισα να κηρύξω κατάσταση πολιορκίας καθ’ άπασα την εθνική επικράτεια» είπε ο πρόεδρος της Γουατεμάλας σε έκτακτο διάγγελμά του, μετά τις δολοφονίες αστυνομικών από συμμορίες.

Σύνταξη
Συναγερμός για μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο στις Αχαρνές
Συναγερμός 19.01.26 Upd: 04:08

Φλέγεται εργοστάσιο στις Αχαρνές - Μήνυμα από 112

Στις φλόγες έχει τυλιχτεί εργοστάσιο στις Αχαρνές και οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για να μην επεκταθούν οι φλόγες σε παρακείμενες επιχειρήσεις και σπίτια.

Σύνταξη
Συρία: Ο επικεφαλής των κουρδικών δυνάμεων επιβεβαιώνει τη συμφωνία εκεχειρίας που ανακοίνωσε ο αλ Σάρα
Μαζλούμ Αμπντι 19.01.26

Οι Κούρδοι επιβεβαιώνουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Συρία

Την εκεχειρία που είχε ανακοινώσει ο de facto τζιχαντιστής πρόεδρος της Συρίας, επιβεβαίωσε ο επικεφαλής των κουρδικών δυνάμεων «προκειμένου αυτός ο πόλεμος να μη μετατραπεί σε εμφύλιο».

Σύνταξη
Η Γερμανία ζητά απάντηση από την ΕΕ στους νέους δασμούς του Τραμπ και θέτει θέμα για την εμπορική συμφωνία
Προς σύγκρουση 19.01.26

Απάντηση στους δασμούς Τραμπ ζητά η Γερμανία - Αμφισβητεί την εμπορική συμφωνία

Ζήτημα επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και την ΕΕ, θέτει η Γερμανία, η οποία ζητά ευρωπαϊκή απάντηση στους νέους δασμούς που ανακοίνωσε ο Τραμπ.

Σύνταξη
Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα 2-1: Σοκ για τους Καταλανούς και «φωτιά» στη La Liga! (vid)
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα 2-1: Σοκ για τους Καταλανούς και «φωτιά» στη La Liga! (vid)

Η Μπαρτσελόνα είχε 4 δοκάρια και δύο ακυρωθέντα γκολ και η εξαιρετική Σοσιεδάδ τη νίκησε με 2-1, βάζοντας... φωτιά στην κορυφή στη La Liga! Στους 49 βαθμούς οι «Μπλαουγκράνα», στους 48 η Ρεάλ πλέον.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μαρόκο – Σενεγάλη 0-1 παρ. (0-0 κ.δ.): Οι Σενεγαλέζοι στην κορυφή της Αφρικής! (vid)
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Μαρόκο – Σενεγάλη 0-1 παρ. (0-0 κ.δ.): Οι Σενεγαλέζοι στην κορυφή της Αφρικής! (vid)

Ο Μπραχίμ Ντίας έχασε πέναλτι στο 90+24’ για το Μαρόκο, το παιχνίδι πήγε στην παράταση και εκεί ο Γκουεγιέ με γκολ στο 94’ έδωσε το τρόπαιο στην Σενεγάλη – Ηγετική εμφάνιση από τον Μανέ, εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Σύνταξη
Τα όμορφα πρότζεκτ, όμορφα μπορούν να καούν
Παναθηναϊκός 18.01.26

Τα όμορφα πρότζεκτ, όμορφα μπορούν να καούν

Αν ο Παναθηναϊκός συνεχίσει με αυτή την εικόνα και με αυτά τα αποτελέσματα στα ντέρμπι, τότε η υπόμονη και η ανοχή των οπαδών για το νέο εγχείρημα υπό τον Ράφα Μπενίτεθ, θα εξαντληθεί σύντομα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο Μπραχίμ Ντίας έχασε το πέναλτι – Εκτέλεσε α λα Πανένκα και απέκρουσε ο γκολκίπερ της Σενεγάλης (vid)
Ποδόσφαιρο 18.01.26

Ο Μπραχίμ Ντίας έχασε το πέναλτι – Εκτέλεσε α λα Πανένκα και απέκρουσε ο γκολκίπερ της Σενεγάλης (vid)

Ο Μπραχίμ Ντίας, ανέλαβε να εκτελέσει το «περιβόητο» πέναλτι για το Μαρόκο στο... 90+24', όμως η εκτέλεσή του ήταν αδύναμη και ο τερματοφύλακας της Σενεγάλης μάζεψε εύκολα, κρατώντας το 0-0.

Σύνταξη
Η Γκουίνεθ Πάλτροου ανησυχούσε για τις ερωτικές σκηνές με τον Τιμοτέ Σαλαμέ στο «Marty Supreme» – Τελός καλό, όλα καλά
Τελικά; 18.01.26

Η Γκουίνεθ Πάλτροου ανησυχούσε για τις ερωτικές σκηνές με τον Τιμοτέ Σαλαμέ στο «Marty Supreme» – Τελός καλό, όλα καλά

«Ο Τιμοτέ Σαλαμέ ήταν 27 ή 28 ετών [όταν γυρίζαμε την ταινία] και εγώ ήμουν 50 και κάτι, οπότε είναι περίεργο», είπε η Γκουίνεθ Πάλτροου σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου για την ταινία «Marty Supreme».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
