Τίμοθι Μπάσφιλντ: Η σύζυγός του κατέθεσε επιστολή στήριξης παρά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Στο πλευρό του συζύγου της, Τίμοθι Μπάσφιλντ, στέκεται η Μελίσα Γκίλμπερτ, την ώρα που ο ηθοποιός και σκηνοθέτης αντιμετωπίζει κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων στο Νέο Μεξικό.

Η 61χρονη πρωταγωνίστρια της σειράς Το Μικρό Σπίτι Στο Λιβάδι περιλαμβάνεται στη λίστα πιθανών μαρτύρων υπεράσπισης, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που κατατέθηκε την Παρασκευή και εξασφάλισε το Fox News Digital.

Το έγγραφο αφορά την απάντηση του Μπάσφιλντ στην πρόταση της πολιτείας για προφυλάκισή του πριν από τη δίκη και κατονομάζει 13 πρόσωπα που ενδέχεται να κληθούν να καταθέσουν υπέρ του, ανάμεσά τους και η σύζυγός του.

Παράλληλα, η Μελίσα Γκίλμπερτ απέστειλε επιστολή προς τον δικαστή, εκφράζοντας δημόσια τη στήριξή της. Ο φάκελος της υπεράσπισης περιλαμβάνει συνολικά 75 επιστολές υπέρ του Μπάσφιλντ, πολλές από συγγενείς και επαγγελματικούς συνεργάτες του.

«Είναι ο έρωτάς μου, ο βράχος μου»

Στην επιστολή της, η Γκίλμπερτ αναφέρεται στη μακρά ιστορία της σχέσης τους, σημειώνοντας ότι γνωρίστηκαν τη δεκαετία του 1980 και επανασυνδέθηκαν χρόνια αργότερα, με τον έρωτά τους να ξεκινά το 2012.

Όπως γράφει, ο Μπάσφιλντ είναι «ο έρωτάς της, ο βράχος της και ο σύντροφός της στη ζωή και στη δουλειά», περιγράφοντάς τον ως την «καρδιά» της ευρύτερης οικογένειάς τους.

Η ηθοποιός δηλώνει στο δικαστήριο ότι γνωρίζει τον σύζυγό της «καλύτερα και πιο ουσιαστικά από οποιονδήποτε άλλον» και τον περιγράφει ως άνθρωπο με ισχυρές ηθικές αρχές, καλοσύνη και αίσθηση προσφοράς προς τους άλλους.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, ξεκινά κάθε μέρα του με συμπόνια και ενσυναίσθηση.

Η Γκίλμπερτ επικαλείται και τη φήμη που, όπως υποστηρίζει, έχει ο Μπάσφιλντ στον χώρο της τηλεόρασης και του κινηματογράφου. Όπως σημειώνει, σε κάθε παραγωγή όπου εργάζεται, πολλοί συντελεστές της λένε ότι είναι «ο αγαπημένος τους σκηνοθέτης».

Προσθέτει ότι παρόμοια σχόλια ακούει ακόμη και από αγνώστους, σε εστιατόρια, κοινωνικές εκδηλώσεις ή στην καθημερινότητά της.

Η σχέση με τον γιο της και οι αξίες του

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στη σχέση του Μπάσφιλντ με τον μικρότερο γιο της, Μάικλ, περιγράφοντας τον ρόλο του στη ζωή του εφήβου ως καθοριστικό και υποστηρικτικό, τόσο σε πρακτικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο.

Αποδίδει, επίσης, στη στρατιωτική του θητεία τη διαμόρφωση αξιών όπως η τιμή, η ακεραιότητα και η φροντίδα για τον συνάνθρωπο.

Κλείνοντας την επιστολή της, η Μελίσα Γκίλμπερτ παραδέχεται ότι πρόκειται για το πιο δύσκολο γράμμα που έχει γράψει ποτέ. Ζητά από τον δικαστή να φροντίσει τον σύζυγό της, σημειώνοντας πως, ενώ εκείνος υπήρξε πάντα ο προστάτης της, τώρα η ίδια δεν μπορεί να τον προστατεύσει — κάτι που, όπως λέει, της ραγίζει την καρδιά.

Τι λέει η δικογραφία

Υπενθυμίζεται ότι ένταλμα σύλληψης για τον Τίμοθι Μπάσφιλντ εκδόθηκε στις 9 Ιανουαρίου. Η αστυνομική έρευνα ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου 2024, έπειτα από ενημέρωση γιατρού του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Νέου Μεξικού προς τις αρχές.

Σύμφωνα με το ένταλμα, δύο 11χρονα δίδυμα παιδιά καταγγέλλουν ότι ο Μπάσφιλντ τα άγγιξε ανάρμοστα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς The Cleaning Lady, όπου τους είχε ζητηθεί να τον αποκαλούν «θείο Τιμ».

Ο Μπάσφιλντ εμφανίστηκε στο δικαστήριο για πρώτη φορά στις 14 Ιανουαρίου στην κομητεία Μπερναλίγιο. Παραμένει υπό κράτηση χωρίς εγγύηση, ενόψει της ακρόασης για την προφυλάκισή του, που έχει προγραμματιστεί για τις 20 Ιανουαρίου.