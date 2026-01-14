Σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων – Η Μελίσα Γκίλμπερτ στηρίζει τον σύζυγό της Τίμοθι Μπάσφιλντ μετά την παράδοσή του στις αρχές

Η σύζυγος του Τίμοθι Μπάσφιλντ, η ηθοποιός Μελίσα Γκίλμπερτ, μίλησε δημόσια μετά την παράδοση του ηθοποιού της σειράς West Wing στις αρχές, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανηλίκων.

Ο 68χρονος ηθοποιός, βραβευμένος με Emmy, αρνήθηκε τις κατηγορίες σε βίντεο που έστειλε στο TMZ όταν παραδόθηκε στις αρχές την Τρίτη, ενώ η Γκίλμπερτ φαίνεται ότι τον στηρίζει.

Ο Μπάσφιλντ κατηγορείται ότι άγγιξε ανάρμοστα δύο νεαρά, δίδυμα αγόρια το 2022 στο πλατό της τηλεοπτικής σειράς The Cleaning Lady, την οποία σκηνοθετούσε.

Την περασμένη εβδομάδα εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τον Μπάσφιλντ με τις κατηγορίες της κακοποίησης ανηλίκων και της σεξουαλικής επαφής με ανήλικο.

Η Γκίλμπερτ διέγραψε αυτομάτως τους λογαριασμούς της στα σόσιαλ μίντια χωρίς να διευκρινίζει κάτι περαιτέρω για τη στάση της.

«Η Μελίσα στέκεται στο πλευρό του συζύγου της και τον υποστηρίζει, και θα απευθυνθεί στο κοινό την κατάλληλη στιγμή. Ζητούμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτική τους ζωή»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη People Magazine (@people)

Επικεντρώνεται στην υποστήριξη της οικογένειας

Ο εκπρόσωπος της ηθοποιού δήλωσε στη Daily Mail: «Η Μελίσα Γκίλμπερτ δεν θα κάνει δημόσιες δηλώσεις προς το παρόν. Οποιεσδήποτε υποτιθέμενες “δηλώσεις” κυκλοφορούν στο διαδίκτυο – συμπεριλαμβανομένων των deepfakes που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη και την παρουσιάζουν να “σπάει τη σιωπή της” – δεν πρέπει να θεωρούνται ότι προέρχονται από αυτήν.

»Τηρεί το αίτημα των δικηγόρων του Τιμ να μην μιλήσει δημοσίως όσο διαρκεί η δικαστική διαδικασία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, επικεντρώνεται στην υποστήριξη και τη φροντίδα της πολυμελούς οικογένειάς τους, καθώς προσπαθούν να ξεπεράσουν αυτή τη δύσκολη στιγμή.

»Η Μελίσα στέκεται στο πλευρό του συζύγου της και τον υποστηρίζει, και θα απευθυνθεί στο κοινό την κατάλληλη στιγμή. Ζητούμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτική τους ζωή».

Σε δήλωση που έλαβε η εφημερίδα The Daily Mail, ο δικηγόρος του Μπάσφιλντ, Στάντον «Λάρι» Στάιν, χαρακτήρισε τον πελάτη του «αθώο».

«Σήμερα το πρωί, ο Τιμ εμφανίστηκε οικειοθελώς ενώπιον των αρχών του Νέου Μεξικού, αφού ταξίδεψε σε όλη τη χώρα μετά από αυτές τις ψευδείς και βαθιά ανησυχητικές κατηγορίες. Είναι αθώος και αποφασισμένος να αποκαταστήσει το όνομά του» δήλωσε ο Στάιν.

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του Τίμοθι Μπάσφιλντ μετά τις εξαγγελία κατηγοριών

«Να εκδικηθεί τον Τίμοθι Μπάσφιλντ»

«Όπως αντανακλάται στην ποινική καταγγελία, μετά την απομάκρυνση του γιου της από την εκπομπή, η μητέρα του αγοριού ορκίστηκε να “εκδικηθεί τον Τίμοθι Μπάσφιλντ”. Αυτό που ακολούθησε φαίνεται να είναι μια υπολογισμένη προσπάθεια να κατασκευαστεί μια υπόθεση, καθοδηγούμενη από εχθρότητα και όχι από αληθινά στοιχεία, παρά το γεγονός ότι προηγούμενες έρευνες δεν βρήκαν αποδεικτικά για παράνομες πράξεις.

»Έχουμε τώρα μια δήλωση από την Κριστίνα ΜακΓκόβερν, την ανεξάρτητη εξωτερική ερευνήτρια που προσλήφθηκε από την Warner Bros για να εξετάσει τις καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά στο πλατό: “Διενέργησα μια ανεξάρτητη και διεξοδική έρευνα για όλες τις καταγγελίες που ήταν γνωστές στο στούντιο εκείνη την εποχή. Η Warner Bros. μου έδωσε πλήρη διακριτική ευχέρεια όσον αφορά την έρευνά μου. Με βάση τους ισχυρισμούς και όλα τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων πολλών μαρτύρων, δεν βρήκα καμία αποδεικτική ένδειξη ότι ο κ. Μπάσφιλντ ενήργησε ανάρμοστα ή ότι βρέθηκε ποτέ μόνος με τα δίδυμα στο πλατό».

«Είναι όλα ψέματα, δεν έκανα τίποτα»

«Οι ισχυρισμοί που διατυπώνονται εναντίον του Τιμ είναι εντελώς ψευδείς και θα πολεμήσουμε μέχρι τέλους, μέχρι να αποδειχθεί η αλήθεια» πρόσθεσε ο δικηγόρος του.

Ο Μπάσφιλντ φαινόταν εξαντλημένος και αδύναμος καθώς στεκόταν για τη φωτογραφία μετά τη σύλληψή του στο Albuquerque Metro Detention Facility.

Η Daily Mail επικοινώνησε με εκπροσώπους της Γκίλμπερτ για περαιτέρω σχόλια, αλλά δεν έχει λάβει ακόμη απάντηση.

Σε δήλωσε που έκανε την Τρίτη, ο Μπάσφιλντ είπε: «Θα αντιμετωπίσω αυτά τα ψέματα. Δεν έκανα τίποτα σε αυτά τα μικρά αγόρια. Μου δόθηκε εντολή να έρθω στο Αλμπουρκέρκε και, λοιπόν, είμαι εδώ τώρα.

»Έλαβα το τηλεφώνημα την Παρασκευή το βράδυ, έπρεπε να βρω δικηγόρο και το Σάββατο πήρα ένα αυτοκίνητο και οδήγησα 2.000 μίλια μέχρι το Αλμπουρκέρκε».

Ο Μπάσφιλντ χαρακτήρισε τις κατηγορίες «φρικτά ψέματα» και δεσμεύτηκε να τις πολεμήσει.

«Είναι όλα ψέματα, δεν έκανα τίποτα», είπε. «Θα το πολεμήσω με μια εξαιρετική ομάδα και ξέρω ότι θα αθωωθώ. Το ξέρω, γιατί όλα αυτά είναι λάθος και ψέματα».

Έγγραφα που έφτασαν στη Daily Mail δείχνουν ότι ο Μπάσφιλντ κρατείται στο Metropolitan Detention Center στην κομητεία Bernalillo και η πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο έχει οριστεί για την Τετάρτη στις 1:30 μ.μ. από τη φυλακή της κομητείας.

Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψής του, η έρευνα για τον Μπάσφιλντ ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2024, όταν το προσωπικό του νοσοκομείου του Πανεπιστημίου του Νέου Μεξικού κάλεσε την αστυνομία και ανέφερε ότι επτάχρονα παιδιά ενδέχεται να έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση στο στούντιο.

Ο Μπάσφιλντ φέρεται να είπε στα παιδιά «να τον αποκαλούν θείο Τιμ» και η ποινική καταγγελία αναφέρει ότι «τα γαργαλούσε στην κοιλιά και στα πόδια, παρά το γεγονός ότι δεν τους άρεσε το γαργάλημα»

«Παιχνιδιάρικη» επαφή με τα παιδιά

Ο Μπάσφιλντ φέρεται να είπε στα παιδιά «να τον αποκαλούν θείο Τιμ» και η ποινική καταγγελία αναφέρει ότι «τα γαργαλούσε στην κοιλιά και στα πόδια, παρά το γεγονός ότι δεν τους άρεσε το γαργάλημα».

Τα παιδιά δεν κατήγγειλαν σεξουαλική επαφή εκείνη την εποχή, αλλά τον Οκτώβριο του 2025 ένας από τους γονείς ανέφερε στην Υπηρεσία Προστασίας Παιδιών ότι το παιδί του αποκάλυψε την υποτιθέμενη σεξουαλική κακοποίηση από τον Μπάσφιλντ, σύμφωνα με το ένταλμα.

Το παιδί είπε σε έναν θεραπευτή ότι ο Μπάσφιλντ άγγιξε τα «γεννητικά του όργανα» και τον «πισινό» του ενώ βρισκόταν σε ένα υπνοδωμάτιο στο πλατό της τηλεοπτικής εκπομπής, σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση που δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά από το μέσο του ενημερωτικού δικτύου KTLA.

Σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση, ο Μπάσφιλντ είπε σε έναν αστυνομικό ότι είχε «παιχνιδιάρικη» επαφή με τα παιδιά στο πλατό του, αλλά αρνήθηκε οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Σύμφωνα με μια ποινική καταγγελία που κατατέθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Νέο Μεξικό, ο Μπάσφιλντ φέρεται να «έχει αναπτύξει στενή σχέση με τα αγόρια» ενώ αυτά βρισκόταν στο πλατό της τηλεοπτικής του εκπομπής.

Τον άγγιζε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων

Όταν ο Μπάσφιλντ ανακρίθηκε από την αστυνομία για τις κατηγορίες στις 3 Νοεμβρίου 2025, το ένταλμα σύλληψής του ανέφερε ότι η σύζυγός του, η σταρ της σειράς «Μικρό Σπίτι στην Πραίρια» Gilbert, άκουσε την τηλεφωνική συνομιλία μέσω του ηχείου.

Ο Μπάσφιλντ φέρεται να είπε στους ανακριτές ότι οι κατηγορίες εναντίον του ήταν μια εκδικητική συνομωσία των γονιών του αγοριού και του δίδυμου αδελφού του, επειδή δεν τους προσκάλεσε ξανά στη σειρά.

Ο δίδυμος αδελφός φέρεται επίσης να είπε ότι ο Μπάσφιλντ τον άγγιζε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, αλλά δεν ισχυρίστηκε ότι το άγγιγμα ήταν σεξουαλικό.

Ο δικηγόρος του ηθοποιού αναφέρει, επίσης, ότι μια ηθοποιός στο τηλεοπτικό πλατό ισχυρίζεται ότι η μητέρα των αγοριών της είπε ότι ήθελε να εκδικηθεί τον Μπάσφιλντ.

Το ένταλμα σύλληψης υποστήριζε ωστόσο ότι ο Μπάσφιλντ και η Γκίλμπερτ είχαν «σχέση» με τα φερόμενα θύματα και τις οικογένειές τους εκτός εργασίας.

«Αγόρασαν χριστουγεννιάτικα δώρα στα δύο αγόρια και ήταν μαζί σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις» αναφέρεται στο ένταλμα που συνέταξε ο αστυνομικός Μάρτιν Μπράουν του Αλμπουκέρκε.

Η Γκίλμπερτ ανέβασε για τελευταία φορά μια φωτογραφία με τον Μπάσφιλντ στα κοινωνικά της μέσα τον Δεκέμβριο του 2025. Αργότερα διέγραψε τον λογαριασμό της στο Instagram μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης του Μπάσφιλντ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη New York Post (@nypost)

Δώρα στα παιδιά

Ο Μπράουν δήλωσε ότι ο Μπάσφιλντ «προσκαλούσε την οικογένεια σε συγκεντρώσεις εκτός γυρισμάτων, ενώ η σύζυγός του αγόραζε χριστουγεννιάτικα δώρα για να ενισχύσει τους δεσμούς».

Σύμφωνα με καταγγελία που κατατέθηκε στο Μητροπολιτικό Δικαστήριο της κομητείας Μπερναλίλο, η φερόμενη κακοποίηση έλαβε χώρα μεταξύ Νοεμβρίου 2022 και άνοιξης 2024.

Σύμφωνα με την καταγγελία, τουλάχιστον ένα από τα παιδιά στην υπόθεση διαγνώστηκε με μετατραυματικό στρες μετά την υποτιθέμενη κακοποίηση.

Ο ηθοποιός είναι παντρεμένος με την πρωταγωνίστρια της σειράς «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι», Μελίσα Γκίλμπερτ από το 2013.

Η Γκίλμπερτ έγινε διάσημη ως ηθοποιός παιδικών ρόλων τη δεκαετία του 1960 και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε μία από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες του Χόλιγουντ, μεταξύ άλλων ως πρόεδρος της Screen Actors Guild από το 2001 έως το 2005.

Μετά από μια συμμετοχή στο Dancing with the Stars το 2012, η Γκίλμπερτ έθεσε υποψηφιότητα για το Κογκρέσο στην 8η εκλογική περιφέρεια του Μίσιγκαν τρία χρόνια αργότερα, αλλά αφού έγινε η υποψήφια των Δημοκρατικών, αποσύρθηκε από την κούρσα, επικαλούμενη προβλήματα υγείας.

Το ζευγάρι γιόρτασε την 12η επέτειο του γάμου του τον Απρίλιο του 2025 και η Γκίλμπερτ δήλωσε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο γάμος τους ήταν «τέλειος».

Η Γκίλμπερτ ανέβασε για τελευταία φορά μια φωτογραφία με τον Μπάσφιλντ στα κοινωνικά της μέσα τον Δεκέμβριο του 2025. Αργότερα διέγραψε τον λογαριασμό της στο Instagram μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης του Μπάσφιλντ.

*Με στοιχεία από dailymail.com | Αρχική Φωτό: melissa gilbert / instagram