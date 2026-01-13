Κανείς δεν ξέρει που βρίσκεται ο Τίμοθι Μπάσφιλντ 3 ημέρες μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης για παιδική κακοποίηση

Η Υπηρεσία των Ομοσπονδιακών Αστυνομικών των ΗΠΑ (U.S. Marshals Service) ανέλαβε να βοηθήσει στον εντοπισμό του Τίμοθι Μπάσφιλντ, μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης για τον ηθοποιό από το Αστυνομικό Τμήμα του Αλμπουκέρκε (APD), με την κατηγορία ότι είχε παράνομη σεξουαλική επαφή με 11χρονα δίδυμα αγόρια.

Η APD επιβεβαίωσε στο People ότι συνεργάζεται με την Υπηρεσία των Αμερικανών Σερίφηδων για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του Μπάσφιλντ, 68 ετών.

Όταν ρωτήθηκε από το People αν ο Μπάσφιλντ είχε εντοπιστεί, κρατηθεί ή συλληφθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή, ένας εκπρόσωπος της APD απάντησε: «Όχι, από όσο γνωρίζω».

Στο ένταλμα της APD, το οποίο έφτασε στα χέρια του People, ο αξιωματικός Μάρβιν Μπράουν ισχυρίστηκε ότι δύο αγόρια, 11χρονα δίδυμα των οποίων η ταυτότητα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, ήταν θύματα σεξουαλικών εγκλημάτων από τον Μπάσφιλντ. Ένας από τους ανηλίκους ισχυρίστηκε ότι τα περιστατικά άρχισαν όταν ήταν 7 ετών, σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης.

Λίγες εβδομάδες πριν εκδοθεί το ένταλμα σύλληψης του συζύγου της, η Μελίσα Γκίλμπερτ μίλησε δημόσια για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία πλέον έχουν όλα διαγραφεί

Οι γονείς των θυμάτων

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Τίμοθι Μπάσφιλντ είναι παντρεμένος με την ηθοποιό Μελίσα Γκίλμπερτ, γνωστή από τη συμμετοχή της στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι. Ο ηθοποιός της σειράς West Wing και η Γκίλμπερτ, 61 ετών, παντρεύτηκαν το 2013.

Η έρευνα για τον Μπάσφιλντ, ο οποίος είναι επίσης τηλεοπτικός σκηνοθέτης, ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2024, αφού ένας γιατρός του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Νέου Μεξικού (UNMH) ειδοποίησε την αστυνομία για υποτιθέμενη σεξουαλική κακοποίηση, σύμφωνα με το ένταλμα.

Οι γονείς των θυμάτων είπαν ότι οι ανήλικοι ήταν παιδιά-ηθοποιοί που γνώρισαν τον Μπάσφιλντ στα γυρίσματα της σειράς του FOX, The Cleaning Lady, όπου ο ίδιος ήταν σκηνοθέτης. Η τηλεοπτική σειρά προβλήθηκε από τον Ιανουάριο του 2022 έως τον Ιούνιο του 2025.

Οι γονείς έλαβαν συμβουλή από έναν δικηγόρο να πάνε τα παιδιά στο Δημόσιο Εκπαιδευτικό Νοσοκομείο του Νέου Μεξικού, όπου, σύμφωνα με το ένταλμα, οι ειδικοί τους είπαν ότι τα αγόρια «είχαν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση». Ωστόσο, αργότερα διαπιστώθηκε ότι η υπόθεση δεν πληρούσε τα κριτήρια αποδοχής των αρχών εκείνη την εποχή

Αργότερα, τον Οκτώβριο του 2025, η μητέρα των θυμάτων υπέβαλε καταγγελία στην αστυνομία και είπε στην Υπηρεσία Προστασίας Παιδιών (CPS) ότι «και τα δύο παιδιά της αποκάλυψαν ότι υπήρξε σεξουαλική κακοποίηση από τον Τίμοθι από τον Νοέμβριο του 2022 έως την άνοιξη του 2024».

Ωστόσο, σύμφωνα με το ένταλμα, της είπαν ότι επειδή δεν είχε συμβεί σωματική κακοποίηση, δεν μπορούσε να γίνει τίποτα.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο Μπάσφιλντ φέρεται να είπε στην αστυνομία ότι οι γονείς ήταν αναστατωμένοι επειδή οι γιοι τους είχαν αντικατασταθεί από έναν νεότερο ηθοποιό που είχε περάσει από οντισιόν, σύμφωνα με το ένταλμα.

Λίγο μετά, ο Μπάσφιλντ έλαβε ένα τηλεφώνημα από την Warner Bros., που τον ενημέρωσε ότι ερευνούσαν μια καταγγελία.

Η Μελίσα Γκίλμπερτ μίλησε δημόσια για τη σεξουαλική κακοποίηση

Τον Νοέμβριο, η Γκίλμπερτ ανέβασε μια παλιά φωτογραφία της και αναπολούσε την εμπειρία της από τη σειρά «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι», όταν γυρνούσε σκηνές με έναν μεγαλύτερο σε ηλικία ερωτικό σύντροφο. Δεν κατηγόρησε τον ηθοποιό για ανάρμοστη συμπεριφορά.

Η Γκίλμπερτ μοιράστηκε την αναστοχαστική ανάρτηση μετά τα σχόλια υπεράσπισης της υπερσυντηρητικής δημοσιογράφου Μέγκιν Κέλι στον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν.

*Με στοιχεία από people.com