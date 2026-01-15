Τίμοθι Μπάσφιλντ: Κράτηση χωρίς εγγύηση για κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου – Νέα καταγγελία στο φόντο

Ο βραβευμένος με Emmy ηθοποιός Τίμοθι Μπάσφιλντ εμφανίστηκε για πρώτη φορά ενώπιον δικαστηρίου την Τετάρτη, μία ημέρα αφότου παραδόθηκε στις Αρχές, προκειμένου να αντιμετωπίσει σοβαρές κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου. Οι καταγγελίες αφορούν περιστατικά που φέρονται να σημειώθηκαν στα γυρίσματα τηλεοπτικής σειράς στο Νέο Μεξικό, όπου ο ίδιος είχε ρόλο σκηνοθέτη.

Το δικαστήριο διέταξε την κράτησή του χωρίς εγγύηση. Ο Μπάσφιλντ εμφανίστηκε στο δικαστήριο από το κρατητήριο, μέσω ζωντανής σύνδεσης, ενώ το ζήτημα της περαιτέρω κράτησής του θα εξεταστεί σε ειδική ακρόαση, η οποία αναμένεται να οριστεί εντός πέντε εργάσιμων ημερών.

Οι κατηγορίες και το πλατό του «The Cleaning Lady»

Η αστυνομία του Αλμπουκέρκι είχε εκδώσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του την προηγούμενη εβδομάδα, με δύο κατηγορίες για εγκληματική σεξουαλική επαφή με ανήλικο και μία για κακοποίηση παιδιού. Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα φερόμενα περιστατικά συνέβησαν στο πλατό της σειράς «The Cleaning Lady», η οποία γυριζόταν στο Αλμπουκέρκι.

Ο δικηγόρος του, Λάρι Στάιν, δήλωσε στο CBS News ότι ο εντολέας του αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες και τις χαρακτηρίζει απολύτως ψευδείς. Όπως ανέφερε, ο Μπάσφιλντ υποβλήθηκε οικειοθελώς σε ανεξάρτητη εξέταση με ανιχνευτή ψεύδους, την οποία –σύμφωνα με τον ίδιο– πέρασε επιτυχώς.

Ο 68χρονος ηθοποιός, σύζυγος της Μελίσα Γκίλμπερτ και γνωστός από τις σειρές «The West Wing» και «Thirtysomething», καθώς και από την ταινία «Field of Dreams», έχει δηλώσει ότι θα υπερασπιστεί τον εαυτό του μέχρι τέλους. Σε βίντεο που δημοσιοποίησε πριν παραδοθεί, έκανε λόγο για ψευδείς καταγγελίες.

Κατά τη σύντομη διαδικασία της Τετάρτης, παρέμεινε σιωπηλός και ανέκφραστος, φορώντας τη στολή κρατουμένου, ενώ τον λόγο πήρε δικηγόρος της υπεράσπισης.

Οι εισαγγελικές Αρχές ζητούν να παραμείνει προφυλακισμένος έως τη δίκη, επικαλούμενες αυτό που περιγράφουν ως μακροχρόνιο μοτίβο σεξουαλικής ανάρμοστης συμπεριφοράς, κατάχρησης εξουσίας και πρακτικών χειραγώγησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων. Σε σχετικό υπόμνημα επισημαίνεται ότι μάρτυρες έχουν εκφράσει φόβους για αντίποινα ή επαγγελματική ζημιά.

Νέα καταγγελία για περιστατικό στο Σακραμέντο

Παράλληλα, σύμφωνα με το CBS, οι εισαγγελείς γνωστοποίησαν πως την ίδια ημέρα που ο Μπάσφιλντ παραδόθηκε κατατέθηκε νέα καταγγελία. Πατέρας μιας τότε 16χρονης ανέφερε ότι ο ηθοποιός φέρεται να φίλησε και να άγγιξε ανάρμοστα την κόρη του, όταν εκείνη συμμετείχε σε οντισιόν στο B Street Theatre στο Σακραμέντο, οργανισμό που είχε ιδρύσει ο Μπάσφιλντ μαζί με τον αδελφό του.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο Μπάσφιλντ φέρεται να ζήτησε από την οικογένεια να μην απευθυνθεί στις Αρχές, δηλώνοντας ότι ο ίδιος θα ξεκινούσε ψυχοθεραπεία. Ο πατέρας της ανήλικης, ο οποίος είναι επαγγελματίας ψυθεραπευτής, φέρεται να θεώρησε τότε ότι αυτή ήταν η σωστή επιλογή.

Το B Street Theatre, σε δήλωσή του στο CBS Sacramento, ανέφερε ότι, αν και ο Μπάσφιλντ είναι ιδρυτής του, δεν έχει ενεργό ρόλο στη λειτουργία του οργανισμού από το 2001 και αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω λόγω της εν εξελίξει έρευνας.

«Καμία προϋπόθεση δεν προστατεύει την κοινωνία»

Στο αίτημα για την προφυλάκισή του, οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι άτομα με κύρος και εξουσία βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση να αποφεύγουν τη λογοδοσία και να παρακάμπτουν μηχανισμούς προστασίας ανηλίκων. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «καμία προϋπόθεση ή συνδυασμός προϋποθέσεων αποφυλάκισης δεν μπορεί να διασφαλίσει την προστασία των θυμάτων ή της κοινωνίας».

Οι Αρχές άσκησαν επίσης κριτική στον Μπάσφιλντ για τη δημοσιοποίηση βίντεο σε μέσο ενημέρωσης, υποστηρίζοντας ότι έδωσε προτεραιότητα στον έλεγχο της δημόσιας εικόνας του αντί της συμμόρφωσης με τη δικαστική διαδικασία.

Οι καταγγελίες των παιδιών

Σύμφωνα με τη μήνυση, ένα από τα παιδιά κατήγγειλε ότι ήταν 7 και 8 ετών όταν ο Μπάσφιλντ φέρεται να το άγγιξε επανειλημμένα σε ιδιωτικά σημεία πάνω από τα ρούχα του. Το παιδί φέρεται να φοβόταν να μιλήσει, καθώς ο Μπάσφιλντ ήταν ο σκηνοθέτης και ανησυχούσε ότι θα θύμωνε μαζί του.

Ο δίδυμος αδελφός του ανέφερε επίσης επαφή, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, λέγοντας ότι δεν μίλησε επειδή φοβόταν ότι θα μπλέξει.

Η μητέρα των παιδιών δήλωσε στις κοινωνικές υπηρεσίες ότι τα περιστατικά φέρονται να συνέβησαν μεταξύ Νοεμβρίου 2022 και άνοιξης 2024.

Η υπερασπιστική γραμμή και η έρευνα της Warner Bros.

Ο Μπάσφιλντ έχει απορρίψει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η μητέρα των παιδιών κινήθηκε εκδικητικά επειδή τα παιδιά αντικαταστάθηκαν στη σειρά, ισχυρισμό που επανέλαβε και ο δικηγόρος του.

Η έρευνα ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2024, έπειτα από ενημέρωση γιατρού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Νέου Μεξικού. Η υπεράσπιση ανέφερε ότι εσωτερική έρευνα της Warner Bros. δεν επιβεβαίωσε τις καταγγελίες, με τους εισαγγελείς να απαντούν πως δεν εξετάστηκαν κρίσιμοι μάρτυρες, σύμφωνα με το CBS.

Η στάση της Μελίσα Γκίλμπερτ και τα deepfakes

Εκπρόσωπος της Μελίσα Γκίλμπερτ δήλωσε ότι η ηθοποιός δεν προβαίνει σε δημόσιες τοποθετήσεις αυτή τη στιγμή. Τόνισε επίσης ότι οποιεσδήποτε «δηλώσεις» που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο —συμπεριλαμβανομένων AI-generated deepfakes— δεν πρέπει να θεωρούνται αξιόπιστες.

Όπως ανέφερε, η Γκίλμπερτ στηρίζει τον σύζυγό της και θα τοποθετηθεί δημόσια σε κατάλληλο χρόνο, ζητώντας σεβασμό στην ιδιωτικότητά τους.