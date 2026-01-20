Τίμοθι Μπάσφιλντ: Αφαιρέθηκε από νέα ταινία της Amazon μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ δεν θα εμφανιστεί τελικά στη ρομαντική κομεντί της Amazon MGM «You Deserve Each Other», καθώς ο ρόλος του αφαιρέθηκε πλήρως από την ταινία μετά τις σοβαρές κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων που αντιμετωπίζει, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter.

Η ταινία, με πρωταγωνιστές τη Μεγκάν Φέιχι και τον Πεν Μπάντγκλεϊ, βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Σάρα Χόγκλ (2020) και ακολουθεί ένα αρραβωνιασμένο ζευγάρι που έχει απομακρυνθεί συναισθηματικά και επιχειρεί να οδηγήσει ο ένας τον άλλον στην ακύρωση του γάμου — για να διαπιστώσει τελικά ότι ο έρωτας δεν έχει σβήσει. Ο Μπάσφιλντ υποδυόταν τον Μπέρνι, πατέρα της ηρωίδας Ναόμι (Φέιχι). Η ημερομηνία κυκλοφορίας της ταινίας δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Οι κατηγορίες και η υπόθεση «The Cleaning Lady»

Στις 9 Ιανουαρίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εις βάρος του ηθοποιού και σκηνοθέτη για πράξεις που φέρονται να αφορούν ανηλίκους και να σημειώθηκαν στα γυρίσματα της σειράς «The Cleaning Lady» του Fox. Ο ίδιος παραδόθηκε στις αρχές στο Αλμπουκέρκι του Νέου Μεξικού.

Η δικογραφία περιλαμβάνει δύο κατηγορίες για σεξουαλική επαφή με ανήλικο καθώς και κακοποίηση ανηλίκου, στο πλαίσιο έρευνας για καταγγελίες δύο ανήλικων αγοριών. Ο Μπάσφιλντ είχε ενεργό ρόλο στη σειρά τόσο ως σκηνοθέτης αρκετών επεισοδίων όσο και με μικρή συμμετοχή ως ηθοποιός.

Νέες καταγγελίες και παρελθόν

Παρότι δηλώνει αθώος, οι εξελίξεις επιβαρύνθηκαν από δεύτερη καταγγελία. Σύμφωνα με δικογραφία της εισαγγελίας, κατηγορείται ότι θώπευσε ανήλικη κατά τη διάρκεια οντισιόν στο B Street Theatre στο Σακραμέντο της Καλιφόρνιας, σε υπόθεση που φέρεται να συνέβη πριν από αρκετά χρόνια.

Το όνομά του είχε απασχολήσει και στο παρελθόν: το 1994 είχε καταγγελθεί από 17χρονο κομπάρσο της ταινίας «Little Big League», την οποία είχε σκηνοθετήσει, υπόθεση που έκλεισε με εξωδικαστικό συμβιβασμό. Το 2012, άλλη γυναίκα είχε καταγγείλει ότι την θώπευσε σε ραντεβού, χωρίς να ασκηθούν κατηγορίες.

Μετά τις νέες κατηγορίες, το πρακτορείο του Innovative Artists διέκοψε τη συνεργασία μαζί του, ενώ αποσύρθηκε και επεισόδιο του «Law & Order: SVU» στο οποίο εμφανιζόταν ως guest star.

Ο Μπάσφιλντ αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο στις 20 Ιανουαρίου, για την ακρόαση που αφορά την προφυλάκισή του.