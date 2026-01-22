Ο Γιώργος Παπαγεωργίου και οι Polkar στον Σταυρό του Νότου Club
Ο Γιώργος Παπαγεωργίου και οι Polkar σε μια διαφορετική μουσική βραδιά.
Ο Γιώργος Παπαγεωργίου και οι Polkar έρχονται στον Σταυρό του Νότου Club και παρουσιάζουν τη μουσική παράσταση με τίτλο « Το τσακίρ κέφι».
Ο Γιώργος Παπαγεωργίου λέει στο σημειώμα του για το Live:
«Το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στον Σταυρό του Νότου δεν πρόκειται να τραγουδήσω καψουροτράγουδα.
Δεν θα ξαναβάλω στρας.
Δεν θα ξαναπετάξω σουτιέν – το υπόσχομαι- και κανενός είδους εσώρουχο εκτός αν κάποιος δεν αντέχει χωρίς αυτό το δρώμενο.
Δεν θα πω ακυκλοφόρητα τραγούδια από το νέο μας album που θα κυκλοφορήσει από τη Sony Music.
Όχι, δεν θα κάνω ψεύτικους γάμους στις φετινές μου συναυλίες.
Δεν θα σε ξαναξενυχτήσω.
Δεν θα πούμε κουτσομπολιά από σκηνής.
Γενικά θα περάσουμε απλά, λιτά, εντός πλαισίου.
Το πολύ πολύ στο τσακίρ κέφι να κάνω όλα τα παραπάνω»
Οι Polkar είναι:
Γιώργος Παπαγεωργίου (φωνή, γιουκαλίλι)
Γιάννης Κυρατσός (κιθάρες)
Γιώργος Αβραμίδης (τρομπέτα)
Γιάννης Μπέλλος (μπάσο)
Αλέξης Αρχοντής (τύμπανα)
Τάσος Κορκόβελος (πλήκτρα, programming)
Πληροφορίες
Σάββατο 7 Φεβρουαρίου
Εισιτήριο ορθίων: 15€ (αφορά στην είσοδο στον χώρο)
Ώρα Έναρξης: 22.30
Προπώληση εισιτηρίων: intickets.gr
Πώληση εισιτηρίων θέασης την ίδια μέρα στο ταμείο του καταστήματος
Για κράτηση θέσης καθημένου σε τραπέζι επικοινωνείτε στο τηλ 210 9226975
Σταυρός του Νότου Club
Θαρύπου 37, Νέκος Κόσμος
Τηλέφωνο: 210 922 6975
