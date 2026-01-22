Κόπα Άφρικα: Οι σχέσεις μεταξύ αφρικανικών κρατών υπερτερούν του ποδοσφαίρου

Σε μακροσκελές δελτίο τύπου του βασιλικού γραφείου του Μαρόκου, ο ηγέτης της χώρας, βασιλιάς Μοχάμεντ ΣΤ’, ευχαρίστησε το μαροκινό λαό για την «αξιοθαύμαστη συμβολή του στην πλήρη επιτυχία αυτής της εξαιρετικής διοργάνωσης», ενώ, παράλληλα, αναφέρθηκε σε «εχθρικά σχέδια» που έχουν στόχο να υπονομεύσουν την αδελφοσύνη των αφρικανικών λαών.

Πιο συγκεκριμένα, ο μαροκινός βασιλιάς θέλησε να συγχαρεί «καθέναν από τους πολίτες ξεχωριστά, σε όλες τις πόλεις του Βασιλείου, για την προσπάθεια που κατέβαλαν και για την όμορφη συμμετοχή τους σε αυτή την ιστορική επιτυχία, που αναγνώρισε και χαιρέτισε όλος ο κόσμος», καθώς και τα εκατομμύρια των Μαροκινών που στηρίζουν σταθερά την εθνική ομάδα της χώρας, η οποία, όπως επεσήμανε, κατατάσσεται σήμερα 8η καλύτερη στον κόσμο.

Τόνισε, δε, ότι η συγκεκριμένη διοργάνωση θα αποτελέσει ορόσημο, γιατί επέτρεψε, μεταξύ άλλων, μια σημαντική αξιολόγηση του ποιοτικού άλματος που έχει κάνει η χώρα στην πορεία της προς την ανάπτυξη και την πρόοδο, «αποτέλεσμα ενός μακροπρόθεσμου οράματος και ενός μοναδικού μοντέλου που τοποθετεί τον πολίτη στο επίκεντρο κάθε προσδοκίας».

Σχετικά με τον τελικό αγώνα, ο βασιλιάς Μοχάμεντ ΣΤ’ τόνισε ότι «τα ατυχή γεγονότα των τελευταίων λεπτών δεν επηρεάζουν την αδελφοσύνη μεταξύ των αφρικανικών λαών και δε βλάπτουν τους μακραίωνους δεσμούς τους».

Καταλήγοντας, δήλωσε, σύμφωνα πάντα με το δελτίο τύπου, ότι παραμένει «πεπεισμένος ότι τα εχθρικά σχέδια (για διχόνοια και απαξίωση) δεν θα ευοδωθούν ποτέ και ότι ο μαροκινός λαός δεν θα επιτρέψει στον εαυτό του να παρασυρθεί από τη δυσαρέσκεια και τη διχόνοια».