Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός: Οι Ούγγροι κάνουν το 1-0 με πέναλτι (vid)

Ο Παναθηναϊκός δεν αξιοποίησε 2-3 μεγάλες ευκαιρίες που είχε (κυρίως με τον Πελίστρι) και τελικά το πλήρωσε στο 62ο λεπτό καθώς η Φερεντσβάρος άνοιξε το σκορ (1-0) από τα 11 βήματα.

Σε μια ανύποπτη φάση, ο Πάλμερ – Μπράουν έκανε χέρι, με τον διαιτητή να καταλογίζει πέναλτι, αλλά τη φάση να περνάει πρώτα από το τσεκάρισμα του VAR καθώς ο βοηθός υπέδειξε οφσάιντ. Εν τέλει η εσχάτη των ποινών παρέμεινε, με τον Γιουσούφ να εκτελεί εύστοχα από τα 11 βήματα για το 1-0.

Δείτε παρακάτω τη φάση του πέναλτι και την εκτέλεση για το 1-0