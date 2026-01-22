Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός: Οι Ούγγροι κάνουν το 1-0 με πέναλτι (vid)
Η Φερεντσβάρος παίρνει προβάδισμα κόντρα στον Παναθηναϊκό (1-0) από πέναλτι του Γιουσούδ, με τον Πάλμερ-Μπράουν να έχει κάνει χέρι. Δείτε το βίντεο.
- Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία άλλων 10 μελών εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε αυτοκίνητα και τα πουλούσε
- ΕΟΔΥ: 7 θάνατοι από γρίπη την τελευταία εβδομάδα, οι εισαγωγές παραμένουν σε επικίνδυνα επίπεδα
- Τι είναι το «βουβό κύμα» swell που σκότωσε τον αξιωματικό του Λιμενικού στο Άστρος
- «Τα γυμνά της μητέρας μου είναι δώρο» – Η κόρη της Σίντι Κρόφορντ, Κάια Γκέρμπερ, για τη μοναχική παιδική ηλικία και το «χαμαιλεοντικό» αύριο
Ο Παναθηναϊκός δεν αξιοποίησε 2-3 μεγάλες ευκαιρίες που είχε (κυρίως με τον Πελίστρι) και τελικά το πλήρωσε στο 62ο λεπτό καθώς η Φερεντσβάρος άνοιξε το σκορ (1-0) από τα 11 βήματα.
Σε μια ανύποπτη φάση, ο Πάλμερ – Μπράουν έκανε χέρι, με τον διαιτητή να καταλογίζει πέναλτι, αλλά τη φάση να περνάει πρώτα από το τσεκάρισμα του VAR καθώς ο βοηθός υπέδειξε οφσάιντ. Εν τέλει η εσχάτη των ποινών παρέμεινε, με τον Γιουσούφ να εκτελεί εύστοχα από τα 11 βήματα για το 1-0.
Δείτε παρακάτω τη φάση του πέναλτι και την εκτέλεση για το 1-0
- Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα ξανά στην 11η θέση
- Europa League: Πρόκριση στα πλέι οφ για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, νίκη 8άδας η Ρόμα – Η βαθμολογία
- Γκολ και highlights από τα παιχνίδια του Europa League (vids)
- Φερεντσβάρος-Παναθηναϊκός 1-1: Ο Ζαρουρί απέδωσε δικαιοσύνη και… πρόκριση (vid)
- Συγχαρητήρια της Μπέτις για το πανό «Αδαμούθ, Τέμπη»
- Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός: Οι Ούγγροι κάνουν το 1-0 με πέναλτι (vid)
- Πλημμύρισε το Κλειστό Προπονητήριο στίβου στο ΟΑΚΑ – Ανακοίνωση ΣΕΓΑΣ με αιχμές για την Πολιτεία
- Η βαθμολογία της Euroleague μετά τα παιχνίδια Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις