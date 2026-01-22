Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός: Οι χαμένες ευκαιρίες του Πελίστρι! (vid)
Δείτε βίντεο από τις δυο μεγάλες χαμένες ευκαιρίες του Φακούντο Πελίστρι στο 11ο και το 28ο λεπτό του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία.
Τέτοιες ευκαιρίες πρέπει να τις κάνεις γκολ! Ο Παναθηναϊκός δίνει ένα δύσκολο όσο και σημαντικό βαθμολογικά παιχνίδι στη Βουδαπέστη με τη Φερεντσβάρος για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League και ο Φακούντο Πελίστρι έχασε μια τεράστια ευκαιρία στο 11ο λεπτό για να ανοίξει το σκορ.
Συγκεκριμένα σε ωραία αντεπίθεση του τριφυλλιού με τον Σφιντέρσκι, ο Πολωνόας πάσαρε στον Πελίστρι, ο οποίος αφού «άδειασε» με ωραία κίνηση έναν αμυντικό στη συνέχεια, αν και βγήκε φάτσα με τον τερματοφύλακα, σούταρε πολύ άτσαλα με αποτέλεσμα η μπάλα να φύγει ψηλά άουτ.
Στο 28′ μετά από υπέροχη μπαλιά του Μπακασέτα, ο Ουρουγουανός έφυγε στην πλάτη της άμυνας, όμως «άνοιξε» πολύ την μπάλα κι έτσι ο Γκροφ μπλόκαρε
Δείτε το βίντεο με την μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Πελίστρι
Και η δεύτερη ευκαιρία του Ουρουγουανού
