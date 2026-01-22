Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός: Οι χαμένες ευκαιρίες του Πελίστρι! (vid)

Τέτοιες ευκαιρίες πρέπει να τις κάνεις γκολ! Ο Παναθηναϊκός δίνει ένα δύσκολο όσο και σημαντικό βαθμολογικά παιχνίδι στη Βουδαπέστη με τη Φερεντσβάρος για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League και ο Φακούντο Πελίστρι έχασε μια τεράστια ευκαιρία στο 11ο λεπτό για να ανοίξει το σκορ.

Συγκεκριμένα σε ωραία αντεπίθεση του τριφυλλιού με τον Σφιντέρσκι, ο Πολωνόας πάσαρε στον Πελίστρι, ο οποίος αφού «άδειασε» με ωραία κίνηση έναν αμυντικό στη συνέχεια, αν και βγήκε φάτσα με τον τερματοφύλακα, σούταρε πολύ άτσαλα με αποτέλεσμα η μπάλα να φύγει ψηλά άουτ.

Στο 28′ μετά από υπέροχη μπαλιά του Μπακασέτα, ο Ουρουγουανός έφυγε στην πλάτη της άμυνας, όμως «άνοιξε» πολύ την μπάλα κι έτσι ο Γκροφ μπλόκαρε

Δείτε το βίντεο με την μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Πελίστρι

Και η δεύτερη ευκαιρία του Ουρουγουανού