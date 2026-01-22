Παναθηναϊκός: Η 11άδα που επέλεξε ο Μπενίτεθ για το παιχνίδι με τη Φερεντσβάρος (pic)

Με τριάδα στην άμυνα και τον Ρενάτο Σάντσες βασικό παρατάσσεται ο Παναθηναϊκός απόψε (22/1, 22:00), απέναντι στη Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Αναλυτικά, ο Λαφόν θα είναι στο τέρμα για τους «πράσινους» και τριάδα στην άμυνα οι Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον και Τουμπά. Ο Καλάμπρια θα είναι ο δεξιός μπακ-χαφ, ο Κυριακόπουλος ο αριστερός, ενώ Τσιριβέγια και Σάντσες θα είναι στον άξονα. Ο Σφιντέρσκι ξεκινά στην κορυφή της επίθεσης και πίσω του θα είναι οι Μπακασέτας και Πελίστρι.

Συνοπτικά η εντεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τουμπά, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Σάντσες, Μπακασέτας, Πελίστρι, Σφιντέρσκι

Στον πάγκο: Κότσαρης, Γείτονας, Κάτρης, Κώτσιρας, Σιώπης, Ζαρουρί, Τσέριν, Ταμπόρδα και Πάντοβιτς.