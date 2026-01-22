magazin
Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πάρις Χίλτον: Λαμπερή μαζί με τα 2 παιδιά της και τον σύζυγό της στην πρεμιέρα του νέου ντοκιμαντέρ της
Go Fun 22 Ιανουαρίου 2026 | 22:30

Πάρις Χίλτον: Λαμπερή μαζί με τα 2 παιδιά της και τον σύζυγό της στην πρεμιέρα του νέου ντοκιμαντέρ της

H Πάρις Χίλτον επέλεξε να φορέσει ένα παραμυθένιο φόρεμα σε pink αποχρώσεις.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
ΕπιμέλειαΜαρία Κωνσταντοπούλου
A
A
Vita.gr
Ευτυχία: Την κατακτάμε με μια πιο στωική και αποστασιοποιημένη στάση ζωής

Ευτυχία: Την κατακτάμε με μια πιο στωική και αποστασιοποιημένη στάση ζωής

Spotlight

Η Πάρις Χιλτον βρέθηκε οικογενειακώς στην πρεμιέρα του νέου της ντοκιμαντέρ, με τίτλο «Infinite Icon: A Visual Memoir». Η προβολή πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Ιανουαρίου στο Λος Άντζελες.

Η διάσημη επιχειρηματίας εμφανίστηκε με τα δύο της παιδιά και τον σύζυγο της Κάρτερ Ρόουμ, επιλέγοντας οικογενειακώς να φορούν ρούχα με ροζ αποχρώσεις.

Με την Ντέμι Λεβάτο

Πάρις Χίλτον: Η πρώτη εμφάνιση με τα παιδιά της

Η Πάρις Χίλτον μιλώντας στις κάμερες είπες για το πόσο ξεχωριστό είναι να έχει τα παιδιά της, τον 3χρονο Φοίνιξ Μπάρον και την 2χρονη Λόντον Μέριλιν, σε περιοδεία μαζί της.

«Είναι το καλύτερο πράγμα που έχω ζήσει ποτέ. Τα μωρά μου είναι ο κόσμος μου, η ζωή μου», λέει η Χίλτον.

«Μπορώ να τα παίρνω μαζί μου σε όλο τον κόσμο. Και τα δύο αγαπούν τόσο πολύ τη μουσική. Είναι τόσο περήφανα για μένα. Έτσι, με κάνει να νιώθω, πραγματικά, σαν μια περήφανη, κουλ μαμά, απλώς και μόνο που τα παιδιά μου μπορούν να βιώσουν όλα αυτά τα πράγματα στη ζωή μου».

Μαμά και παιδιά με το ίδιο look

Τα χαριτωμένα παιδιά της Χίλτον ήταν ντυμένα με δύο ροζ bomber μπουφάν για την περίσταση, που ταιριάζονταν με το φαρδύ ροζ φόρεμα της μαμάς τους.

YouTube thumbnail

Ποιοι βρέθηκαν στην πρεμιέρα

Στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ που πραγματοποιήθηκε στο The Grove του Λος Αντζελες, παρόντες ήταν λαμπερά ονόματα της σόουμπιζ, μεταξύ των οποίων, η Σοφία Βεργκάρα, η Χάιντι Κλουμ και η Ντέμι Λοβάτο η οποία πόζαρε μαζί με την Πάρις στο κόκκινο χαλί, σύμφωνα με την Daily Mail.

Επίσης οι γονείς της Χίλτον, Κάθι και Ρικ Χίλτον βρέθηκαν επίσης εκεί για να τη στηρίξουν στην προβολή της νέας ταινίας, η οποία καταγράφει την πορεία της καριέρας της μέσα στα χρόνια.

Πάρις Χίλτον: «Έχω περάσει τόσα πολλά στη ζωή μου»

«Ήταν ένα καταπληκτικό ταξίδι», λέει η Χίλτον, αναλογιζόμενη την μουσική της καριέρα.

«Έχω περάσει τόσα πολλά στη ζωή μου και η μουσική ήταν το μόνο πράγμα που ήταν το πάθος και η αγάπη μου», είπε στη συνέντευξη της στο People και πρόσθεσε:

«Το να βρίσκομαι στη σκηνή και να κάνω την πρώτη μου συναυλία ήταν απίστευτο. Μία από τις πιο ξεχωριστές και μαγικές βραδιές της ζωής μου.

Και με έκανε πραγματικά να συνειδητοποιήσω ακόμα περισσότερο ότι αυτό ήταν που γεννήθηκα να κάνω και να νιώθω τόσο τυχερή που έχω τόσο καταπληκτικούς θαυμαστές σε όλο τον κόσμο.

Και γι’ αυτό ήθελα να δημιουργήσω αυτή την επική ταινία για αυτούς».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Εξαγωγές: Τι «καλάθι» κρατούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις για το 2026

Εξαγωγές: Τι «καλάθι» κρατούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις για το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευτυχία: Την κατακτάμε με μια πιο στωική και αποστασιοποιημένη στάση ζωής

Ευτυχία: Την κατακτάμε με μια πιο στωική και αποστασιοποιημένη στάση ζωής

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα άνω του 2%, με τζίρο 405 εκατ. ευρώ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα άνω του 2%, με τζίρο 405 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
Stream magazin
«Έκλεψαν ιατρικά δεδομένα ενώ ήμουν έγκυος» – Η Λιζ Χάρλεϊ με λυγμούς στην πολύκροτη δίκη κατά της Daily Mail
«Αποκρουστικό, ταπεινωτικό, εξευτελιστικό» 22.01.26

«Έκλεψαν ιατρικά δεδομένα ενώ ήμουν έγκυος» – Η Λιζ Χάρλεϊ με λυγμούς στην πολύκροτη δίκη κατά της Daily Mail

Με σπασμένη φωνή και δάκρυα που δεν μπορούσε να συγκρατήσει η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ περιέγραψε τον εφιάλτη της διαρκούς παρακολούθησης από τη Daily Mail και τη λεγεώνα των βρετανικών ταμπλόιντ στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου

Σύνταξη
«Τη δέρνουν, σας παρακαλώ βοηθήστε» – Ο Μπάρον Τραμπ έσωσε γυναίκα στο Λονδίνο
Go Fun 22.01.26

«Τη δέρνουν, σας παρακαλώ βοηθήστε» – Ο Μπάρον Τραμπ έσωσε γυναίκα στο Λονδίνο

Μια βιντεοκλήση ρουτίνας μετατράπηκε σε θρίλερ, με τον γιο του Αμερικανού Προέδρου Μπάρον Τραμπ να παρακολουθεί σε ζωντανή σύνδεση τον άγριο ξυλοδαρμό μιας φίλης του και να παρεμβαίνει καθοριστικά για τη σωτηρία της

Σύνταξη
Στέφανος Παπαδόπουλος: «Σκέφτηκα να αποσύρω τη μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη»
Fizz 22.01.26

Στέφανος Παπαδόπουλος: «Σκέφτηκα να αποσύρω τη μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη»

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος πήρε προθεσμία προκειμένου να καταθέσει το υπόμνημα με τις διευκρινίσεις που ζητά ο εισαγγελέας γύρω από τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύνταξη
Ελευθερία ή επαγγελματική ευκαιρία; Το plan b του Μπρούκλιν Μπέκαμ πίσω από το ξέσπασμά του
Στα βήματα του Χάρι 22.01.26

Ελευθερία ή επαγγελματική ευκαιρία; Το plan b του Μπρούκλιν Μπέκαμ πίσω από το ξέσπασμά του

Το online ξέσπασμα του Μπρούκλιν Μπέκαμ εναντίον των γονιών του σε κάποιους φάνηκε ως «κραυγή για βοήθεια», σε άλλους ως αντίδραση ενός κακομαθημένου παιδιού, ωστόσο ορισμένοι βλέπουν ένα σχέδιο για να «χτίσει» το δικό του brand.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Bad Bunny γράφει ήδη ιστορία στο φετινό Super Bowl – Και ακόμα δεν έχει ανέβει στη σκηνή του halftime show
Fizz 22.01.26

Ο Bad Bunny γράφει ήδη ιστορία στο φετινό Super Bowl – Και ακόμα δεν έχει ανέβει στη σκηνή του halftime show

Στις 8 Φεβρουαρίου όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στο Levi's Stadium για το Super Bowl και ιδιαίτερα το μεγάλο σόου του ημιχρόνου. Ωστόσο ο Bad Bunny ήδη έχει καταφέρει να καταγράψει τα πρώτα του ρεκόρ.

Σύνταξη
Πρίγκιπας Χάρι μαινόμενος: Έκρηξη οργής εναντίον της Daily Mail – H «κόλαση» της Μέγκαν, η εκδίκηση της Νταϊάνα
Fizz 21.01.26

Πρίγκιπας Χάρι μαινόμενος: Έκρηξη οργής εναντίον της Daily Mail – H «κόλαση» της Μέγκαν, η εκδίκηση της Νταϊάνα

Σε μια πρωτοφανή κατάθεση που ακροβατεί ανάμεσα στην προσωπική οδύνη και τη δικαστική δικαίωση, ο πρίγκιπας Χάρι στάθηκε απέναντι στους διώκτες του, καταγγέλλοντας την αδίστακτη τακτική των βρετανικών ταμπλόιντ 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ελεύθερος με αυστηρούς όρους ο Τίμοθι Μπάσφιλντ εν αναμονή της δίκης για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
«Μοτίβο αποπλάνησης» 21.01.26

Ελεύθερος με αυστηρούς όρους ο Τίμοθι Μπάσφιλντ εν αναμονή της δίκης για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ αποφυλακίζεται εν αναμονή της δίκης του για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, με αυστηρούς όρους που επέβαλε δικαστήριο στο Νέο Μεξικό, ενώ η εισαγγελία επιμένει ότι αποτελεί κίνδυνο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μάλλον έκανε τη σκηνή καλύτερη: Ο Μπεν Άφλεκ, οι εμετοί και η πιο δραματική στιγμή στο Armageddon
Fizz 21.01.26

Μάλλον έκανε τη σκηνή καλύτερη: Ο Μπεν Άφλεκ, οι εμετοί και η πιο δραματική στιγμή στο Armageddon

Μια άτυχη στιγμή από την εμπειρία του στο φιλμ Armageddon θυμήθηκε ο γνωστός ηθοποιός Μπεν Άφλεκ, που πάντως παραδέχθηκε ότι μπορεί να «έσωσε» την πιο δραματική σκηνή της ταινίας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αλβανία: Το κοινοβούλιο ενέκρινε τη συμμετοχή της χώρας στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα
Οι δηλώσεις Ράμα 22.01.26

Τη συμμετοχή της Αλβανίας στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα ενέκρινε το κοινοβούλιο της χώρας

Ο Έντι Ράμα υποστήριξε ότι η συμμετοχή της Αλβανίας στο «Συμβούλιο Ειρήνης» διασφαλίζει ότι η χώρα θα παραμείνει «στο τραπέζι» της διεθνούς διπλωματίας

Σύνταξη
Ο Τραμπ κατέθεσε αγωγή σε βάρος της JPMorgan Chase και ζητά 5 δισ. αποζημίωση
Κόσμος 22.01.26

Ο Τραμπ κατέθεσε αγωγή σε βάρος της JPMorgan Chase και ζητά 5 δισ. αποζημίωση

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι η τράπεζα έκλεισε τους λογαριασμούς του χωρίς να τον προειδοποιήσει εγκαίρως, τον Απρίλιο του 2021, τρεις μήνες μετά την επίθεση οπαδών του στο Καπιτώλιο

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Παίξαμε καλή άμυνα και πήραμε μια σημαντική νίκη»
Μπάσκετ 22.01.26

Μπαρτζώκας: «Παίξαμε καλή άμυνα και πήραμε μια σημαντική νίκη»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά την επικράτηση του Ολυμπιακού επί της Εφές με 74-68 υπογράμμισε τη σημασία της νίκης και παράλληλα, στάθηκε στην κακή εμφάνιση των Ερυθρόλευκων στο δεύτερο ημίχρονο.

Σύνταξη
Άνω Γλυφάδα: Παγίδες θανάτου μέσα στον αστικό ιστό – Το νερό θυμάται τη διαδρομή του
Πέτρες και λάσπη 22.01.26

Παγίδες θανάτου μέσα στον αστικό ιστό - Το νερό θυμάται τη διαδρομή του

Γιατί η κακοκαιρία «έπνιξε» την Άνω Γλυφάδα. Ο Δημήτρης Θεοδοσόπουλος, τοπογράφος και αγρονόμος μηχανικός, μιλά για όσα τραγικά συνέβησαν. Οι επιστήμονες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αναλύουν τα δεδομένα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πέρασε από την Ελβετία η Λιόν (1-0), τέταρτη σερί νίκη για την Άστον Βίλα (1-0) – Η βαθμολογία του Europa League
Ποδόσφαιρο 22.01.26

Πέρασε από την Ελβετία η Λιόν (1-0), τέταρτη σερί νίκη για την Άστον Βίλα (1-0) – Η βαθμολογία του Europa League

Η Άστον Βίλα πέρασε με 1-0 από την Πόλη επί της Φενέρμπαχτσε και η Λιόν «καθάρισε» με 1-0 τη Γιουνγκ Μπόις στην Ελβετία. Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Γαλλία: Δεσμεύεται ότι δεν θα εγκαταλείψει τους Κούρδους της Συρίας – Επεισόδια σε διαδήλωση στη Μασσαλία
Τραυματίες 22.01.26

Το Παρίσι δεσμεύεται ότι δεν θα εγκαταλείψει τους Κούρδους της Συρίας - Επεισόδια σε διαδήλωση στη Μασσαλία

Στην Γαλλία, η κουρδική κοινότητα πολλαπλασίασε τις τελευταίες ημέρες τις διαδηλώσεις της, θεωρώντας ότι οι γαλλικές αρχές «την πρόδωσαν»

Σύνταξη
LIVE: Μπράγκα – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 22.01.26

LIVE: Μπράγκα – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Μπράγκα – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράγκα – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Ουτρέχτη – Γκενκ
Ποδόσφαιρο 22.01.26

LIVE: Ουτρέχτη – Γκενκ

LIVE: Ουτρέχτη – Γκενκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ουτρέχτη – Γκενκ για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Ρόμα – Στουτγκάρδη
Ποδόσφαιρο 22.01.26

LIVE: Ρόμα – Στουτγκάρδη

LIVE: Ρόμα – Στουτγκάρδη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρόμα – Στουτγκάρδη για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 22.01.26

LIVE: Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός

LIVE: Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
Αλ. Χαρίτσης: Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες – Το Λαϊκό Μέτωπο γραμμή αναμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού
Συνέδριο Νέας Αριστεράς 22.01.26

Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες από Χαρίτση - Το Λαϊκό Μέτωπο γραμμή αναμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού

Αυλαία για τις εργασίες του Διαρκούς Προγραμματικού Συνεδρίου της Νέας Αριστεράς. Μηνύματα στην εσωκομματική πλειοψηφία αλλά και στην Αμαλίας, έστειλε ο Αλέξης Χαρίτσης.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – Μπέτις 2-0: Αγρίεψε με Κωνσταντέλια, νίκησε, προκρίθηκε στα πλέι οφ και βλέπει 8αδα (vids)
Ποδόσφαιρο 22.01.26

ΠΑΟΚ – Μπέτις 2-0: Αγρίεψε με Κωνσταντέλια, νίκησε, προκρίθηκε στα πλέι οφ και βλέπει 8αδα (vids)

Ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος προέρχονταν από ίωση, μπήκε αλλαγή και άλλαξε η εικόνα του ΠΑΟΚ που νίκησε τους Ισπανούς με γκολ του Ζίφκοβιτς. Καταπληκτικός και ο Γιακουμάκης με ασίστ και εύστοχο πέναλτι.

Σύνταξη
Κίνα: Η αστυνομία συνέλαβε δύο άντρες για την ανάρτηση μίας εικόνας με… «γκέι πάντα»
LGBTQI+ 22.01.26

Κίνα: Η αστυνομία συνέλαβε δύο άντρες για την ανάρτηση μίας εικόνας με… «γκέι πάντα»

Οι συλλήψεις έρχονται σε μία περίοδο ευρύτερης καταστολής των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων στην Κίνα, με τις αρχές να κλείνουν dating apps και ομάδες υπεράσπισης των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+

Σύνταξη
«Τα γυμνά της μητέρας μου είναι δώρο» – Η κόρη της Σίντι Κρόφορντ, Κάια Γκέρμπερ, για τη μοναχική παιδική ηλικία και το «χαμαιλεοντικό» αύριο
Συνέντευξη 22.01.26

«Τα γυμνά της μητέρας μου είναι δώρο» – Η κόρη της Σίντι Κρόφορντ, Κάια Γκέρμπερ, για τη μοναχική παιδική ηλικία και το «χαμαιλεοντικό» αύριο

Από το μόντελινγκ στην υποκριτική η μεταμόρφωση της Κάια Γκέρμπερ σε «χαμαιλέοντα» της τέχνης συνεχίζεται σε δημόσια θέα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ολυμπιακός – Εστουδιάντες 68-72: Ήττα στις λεπτομέρειες και αποκλεισμός
Μπάσκετ 22.01.26

Ολυμπιακός – Εστουδιάντες 68-72: Ήττα στις λεπτομέρειες και αποκλεισμός

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 72-68 από την Εστουδιάντες και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Eurocup – Παράπονα για τη διαιτησία για το αντιαθλητικό που δεν δόθηκε στη Σπυριδοπούλου λίγο πριν το φινάλε.

Σύνταξη
LIVE: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 22.01.26

LIVE: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός

LIVE: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:05 την αναμέτρηση Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός για την 24η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα επιχειρεί ο Μητσοτάκης – Παράθυρο για συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα
Ολόκληρη η δήλωση 22.01.26

Να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα επιχειρεί ο Μητσοτάκης – Παράθυρο για συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα

«Το συμβούλιο ειρήνης, έτσι όπως τουλάχιστον έχει παρουσιαστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες εκφεύγει κατά πολύ της απόφασης 2803 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο