Πάρις Χίλτον: Λαμπερή μαζί με τα 2 παιδιά της και τον σύζυγό της στην πρεμιέρα του νέου ντοκιμαντέρ της

Η Πάρις Χιλτον βρέθηκε οικογενειακώς στην πρεμιέρα του νέου της ντοκιμαντέρ, με τίτλο «Infinite Icon: A Visual Memoir». Η προβολή πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Ιανουαρίου στο Λος Άντζελες.

Η διάσημη επιχειρηματίας εμφανίστηκε με τα δύο της παιδιά και τον σύζυγο της Κάρτερ Ρόουμ, επιλέγοντας οικογενειακώς να φορούν ρούχα με ροζ αποχρώσεις.

Πάρις Χίλτον: Η πρώτη εμφάνιση με τα παιδιά της

Η Πάρις Χίλτον μιλώντας στις κάμερες είπες για το πόσο ξεχωριστό είναι να έχει τα παιδιά της, τον 3χρονο Φοίνιξ Μπάρον και την 2χρονη Λόντον Μέριλιν, σε περιοδεία μαζί της.

«Είναι το καλύτερο πράγμα που έχω ζήσει ποτέ. Τα μωρά μου είναι ο κόσμος μου, η ζωή μου», λέει η Χίλτον.

«Μπορώ να τα παίρνω μαζί μου σε όλο τον κόσμο. Και τα δύο αγαπούν τόσο πολύ τη μουσική. Είναι τόσο περήφανα για μένα. Έτσι, με κάνει να νιώθω, πραγματικά, σαν μια περήφανη, κουλ μαμά, απλώς και μόνο που τα παιδιά μου μπορούν να βιώσουν όλα αυτά τα πράγματα στη ζωή μου».

Μαμά και παιδιά με το ίδιο look

Τα χαριτωμένα παιδιά της Χίλτον ήταν ντυμένα με δύο ροζ bomber μπουφάν για την περίσταση, που ταιριάζονταν με το φαρδύ ροζ φόρεμα της μαμάς τους.

Ποιοι βρέθηκαν στην πρεμιέρα

Στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ που πραγματοποιήθηκε στο The Grove του Λος Αντζελες, παρόντες ήταν λαμπερά ονόματα της σόουμπιζ, μεταξύ των οποίων, η Σοφία Βεργκάρα, η Χάιντι Κλουμ και η Ντέμι Λοβάτο η οποία πόζαρε μαζί με την Πάρις στο κόκκινο χαλί, σύμφωνα με την Daily Mail.

Επίσης οι γονείς της Χίλτον, Κάθι και Ρικ Χίλτον βρέθηκαν επίσης εκεί για να τη στηρίξουν στην προβολή της νέας ταινίας, η οποία καταγράφει την πορεία της καριέρας της μέσα στα χρόνια.

Πάρις Χίλτον: «Έχω περάσει τόσα πολλά στη ζωή μου»

«Ήταν ένα καταπληκτικό ταξίδι», λέει η Χίλτον, αναλογιζόμενη την μουσική της καριέρα.

«Έχω περάσει τόσα πολλά στη ζωή μου και η μουσική ήταν το μόνο πράγμα που ήταν το πάθος και η αγάπη μου», είπε στη συνέντευξη της στο People και πρόσθεσε:

«Το να βρίσκομαι στη σκηνή και να κάνω την πρώτη μου συναυλία ήταν απίστευτο. Μία από τις πιο ξεχωριστές και μαγικές βραδιές της ζωής μου.

Και με έκανε πραγματικά να συνειδητοποιήσω ακόμα περισσότερο ότι αυτό ήταν που γεννήθηκα να κάνω και να νιώθω τόσο τυχερή που έχω τόσο καταπληκτικούς θαυμαστές σε όλο τον κόσμο.

Και γι’ αυτό ήθελα να δημιουργήσω αυτή την επική ταινία για αυτούς».