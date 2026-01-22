Πάρις Χίλτον: Λαμπερή μαζί με τα 2 παιδιά της και τον σύζυγό της στην πρεμιέρα του νέου ντοκιμαντέρ της
H Πάρις Χίλτον επέλεξε να φορέσει ένα παραμυθένιο φόρεμα σε pink αποχρώσεις.
- ΕΟΔΥ: 7 θάνατοι από γρίπη την τελευταία εβδομάδα, οι εισαγωγές παραμένουν σε επικίνδυνα επίπεδα
- Ο Τσέχος πρωθυπουργός αγόρασε υδρόγειο για να δει πού βρίσκεται η... Γροιλανδία - Viral για αρνητικούς λόγους
- «Τη δέρνουν, σας παρακαλώ βοηθήστε» – Ο Μπάρον Τραμπ έσωσε γυναίκα στο Λονδίνο
- Νέα υπόθεση revenge porn στην Κρήτη: Αποπειράθηκε να την βιάσει ενώ έστειλε γυμνές φωτογραφίες σε φίλη της
Η Πάρις Χιλτον βρέθηκε οικογενειακώς στην πρεμιέρα του νέου της ντοκιμαντέρ, με τίτλο «Infinite Icon: A Visual Memoir». Η προβολή πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Ιανουαρίου στο Λος Άντζελες.
Η διάσημη επιχειρηματίας εμφανίστηκε με τα δύο της παιδιά και τον σύζυγο της Κάρτερ Ρόουμ, επιλέγοντας οικογενειακώς να φορούν ρούχα με ροζ αποχρώσεις.
Πάρις Χίλτον: Η πρώτη εμφάνιση με τα παιδιά της
Η Πάρις Χίλτον μιλώντας στις κάμερες είπες για το πόσο ξεχωριστό είναι να έχει τα παιδιά της, τον 3χρονο Φοίνιξ Μπάρον και την 2χρονη Λόντον Μέριλιν, σε περιοδεία μαζί της.
«Είναι το καλύτερο πράγμα που έχω ζήσει ποτέ. Τα μωρά μου είναι ο κόσμος μου, η ζωή μου», λέει η Χίλτον.
«Μπορώ να τα παίρνω μαζί μου σε όλο τον κόσμο. Και τα δύο αγαπούν τόσο πολύ τη μουσική. Είναι τόσο περήφανα για μένα. Έτσι, με κάνει να νιώθω, πραγματικά, σαν μια περήφανη, κουλ μαμά, απλώς και μόνο που τα παιδιά μου μπορούν να βιώσουν όλα αυτά τα πράγματα στη ζωή μου».
View this post on Instagram
Μαμά και παιδιά με το ίδιο look
Τα χαριτωμένα παιδιά της Χίλτον ήταν ντυμένα με δύο ροζ bomber μπουφάν για την περίσταση, που ταιριάζονταν με το φαρδύ ροζ φόρεμα της μαμάς τους.
Ποιοι βρέθηκαν στην πρεμιέρα
Στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ που πραγματοποιήθηκε στο The Grove του Λος Αντζελες, παρόντες ήταν λαμπερά ονόματα της σόουμπιζ, μεταξύ των οποίων, η Σοφία Βεργκάρα, η Χάιντι Κλουμ και η Ντέμι Λοβάτο η οποία πόζαρε μαζί με την Πάρις στο κόκκινο χαλί, σύμφωνα με την Daily Mail.
Επίσης οι γονείς της Χίλτον, Κάθι και Ρικ Χίλτον βρέθηκαν επίσης εκεί για να τη στηρίξουν στην προβολή της νέας ταινίας, η οποία καταγράφει την πορεία της καριέρας της μέσα στα χρόνια.
Πάρις Χίλτον: «Έχω περάσει τόσα πολλά στη ζωή μου»
«Ήταν ένα καταπληκτικό ταξίδι», λέει η Χίλτον, αναλογιζόμενη την μουσική της καριέρα.
«Έχω περάσει τόσα πολλά στη ζωή μου και η μουσική ήταν το μόνο πράγμα που ήταν το πάθος και η αγάπη μου», είπε στη συνέντευξη της στο People και πρόσθεσε:
«Το να βρίσκομαι στη σκηνή και να κάνω την πρώτη μου συναυλία ήταν απίστευτο. Μία από τις πιο ξεχωριστές και μαγικές βραδιές της ζωής μου.
Και με έκανε πραγματικά να συνειδητοποιήσω ακόμα περισσότερο ότι αυτό ήταν που γεννήθηκα να κάνω και να νιώθω τόσο τυχερή που έχω τόσο καταπληκτικούς θαυμαστές σε όλο τον κόσμο.
Και γι’ αυτό ήθελα να δημιουργήσω αυτή την επική ταινία για αυτούς».
- Πάρις Χίλτον: Λαμπερή μαζί με τα 2 παιδιά της και τον σύζυγό της στην πρεμιέρα του νέου ντοκιμαντέρ της
- Αλβανία: Το κοινοβούλιο ενέκρινε τη συμμετοχή της χώρας στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα
- Λουτσέσκου: «’Ηταν ένα τέλειο παιχνίδι, κυριαρχήσαμε στο δεύτερο ημίχρονο»
- Ο Τραμπ κατέθεσε αγωγή σε βάρος της JPMorgan Chase και ζητά 5 δισ. αποζημίωση
- Το Ισραήλ μετακίνησε την Κίτρινη Γραμμή εκατοντάδες μέτρα μέσα στη Γάζα σύμφωνα με δορυφόρους
- Μπαρτζώκας: «Παίξαμε καλή άμυνα και πήραμε μια σημαντική νίκη»
- Άνω Γλυφάδα: Παγίδες θανάτου μέσα στον αστικό ιστό – Το νερό θυμάται τη διαδρομή του
- Πέρασε από την Ελβετία η Λιόν (1-0), τέταρτη σερί νίκη για την Άστον Βίλα (1-0) – Η βαθμολογία του Europa League
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις