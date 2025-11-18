Στο εσωτερικό της έπαυλής της στο Μπέβερλι Χιλς, αξίας περίπου 59 εκατομμυρίων ευρώ, ανάμεσα σε μαρμάρινα δάπεδα, ροζ σκελετούς και αράχνες για την περίσταση του Χάλογουιν, η Πάρις Χίλτον υποδέχεται τον αρθρογράφο Γουίλιαμ Τέρβιλ των The Sunday Times για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους.

Η κληρονόμος κατεβαίνει τη μεγαλοπρεπή σκάλα, φορώντας ροζ τακούνια, με τη χαρακτηριστική της φωνή, λιγότερο παιδική και περισσότερο αποφασιστική από ποτέ. Η γυναίκα που κάποτε έγινε μιμίδιο και καθιερώθηκε ως η «απόλυτη χαζή ξανθιά», έμεινε στην ιστορία ως η πρώτη influencer του πλανήτη, και είναι πλέον μια πολυεκατομμυριούχος CEO, έτοιμη να αποκαλύψει στο πώς κατάφερε να επιβιώσει από μια εφηβεία γεμάτη κακοποίηση και να χτίσει την αυτοκρατορία της.

Η Χίλτον βέβαια ισχυρίζεται πως όλα τα κατάφερε, απολύτως, μόνη της.

Η Χίλτον εξηγεί ότι έχει υιοθετήσει μια πολύ συγκεκριμένη στάση και φιλοσοφία χωής (την ονομάζει sliving, κάτι που προκύπτει από τις λέξεις slaying και living) και δηλώνει πάνω-κάτω ατρόμητη. Γιατί η Χίλτον δεν φοβάται σχεδόν τίποτα, εκτός από τον θάνατο, τις μέλισσες και τις αράχνες όταν δεν είναι κομμάτι της διακόσμησης του σπιτιού της.

«Τα έχω κάνει όλα μόνη μου. Κανείς δεν μου έδωσε ποτέ τίποτα σε όλη μου τη ζωή»

Η Χίλτον, 44 ετών, γεννήθηκε μέσα στον πλούτο και τη δόξα, ως κληρονόμος του ξενοδοχειακού μεγιστάνα προπάππου της, Κόνραντ Χίλτον.

Στα τέλη της εφηβείας της ξεκίνησε το επαγγελματικό μόντελινγκ, και ως It girl ήταν η πρώτη που συνειδητοποίησε ότι μπορούσε να κερδίσει χρήματα χρεώνοντας αδρά για την απλή της παρουσία σε πάρτι και εκδηλώσεις. Ήταν, επίσης, μία από τις πρώτες που ξεκίνησαν τις χορηγούμενες αναρτήσεις στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη δεκαετία του 2000. Όπως η ίδια λέει, ήταν η «original influencer».

Η απόλυτη φήμη ήρθε με το The Simple Life, ένα δομημένο ριάλιτι σόου (που γέννησε χίλια ακόμα) όπου πρωταγωνίστησε μαζί με μία άλλη πλούσια κοσμική, τη Νικόλ Ρίτσι, υιοθετημένη κόρη του Λάιονελ Ρίτσι. Οι δύο ανέλαβαν χαμηλά αμειβόμενες δουλειές και αυτοσαρκάζονταν λέγοντας, και κάνοντας, ανοησίες.

Η Χίλτον επιμένει ότι όλα ήταν ένας ρόλος. «Δεν είμαι χαζή ξανθιά. Είμαι απλώς πολύ καλή στο να προσποιούμαι ότι είμαι», δηλώνει. «Κανείς δεν ήξερε πραγματικά ποια ήμουν. Και πάντα ήξερα ότι υπήρχαν τόσα περισσότερα σε μένα. Αλλά ένιωθα ότι [για τον κόσμο] ήμουν σαν αυτόν τον χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων… Δεν συνειδητοποιούσαν ότι είμαι ένα ανθρώπινο ον με συναισθήματα. Και αυτό ήταν πάντα πραγματικά σκληρό».

Στο παρελθόν, λέει, «όλοι έλεγαν: “Α, είναι διάσημη επειδή είναι διάσημη”». Αλλά αυτό δεν κράτησε πολύ. Η Χίλτον έγινε τραγουδίστρια, με αποκορύφωμα την επιτυχία του 2006, Stars Are Blind, που έφτασε στο Top Ten του Ηνωμένου Βασιλείου, και έχει μια επιτυχημένη καριέρα ως DJ. Η Χίλτον χρεώνει έως και 921.000 ευρώ την εμφάνιση.

Έχει, επίσης, κερδίσει εκατομμύρια ως επιχειρηματίας, με σειρές ρούχων, αρωμάτων, περιποίησης δέρματος, τσαντών και μαγειρικών σκευών, ενώ προωθεί ακόμη και Crocs σχεδιασμένα για σκύλους. Παράλληλα, το 2021, ξεκίνησε τη δική της εταιρεία ψυχαγωγίας. «Είμαι μια πολυσχιδής επιχειρηματίας. Μπορώ να κάνω όλα όσα αγαπώ» λέει.

Αυτοκρατορία του $1 δισ. και μια κληρονομιά, ψέμα

Η εταιρεία, 11:11 Media, εδρεύει σε ένα μεγάλο κτίριο γραφείων στον πίσω κήπο της Χίλτον, φωλιασμένη ανάμεσα σε ένα γήπεδο γκολφ, μία πισίνα σε στιλ λιμνοθάλασσας με νεροτσουλήθρα και ένα κατάφωτο ροζ γήπεδο τένις με τη μπράντα Paris. «Κανείς στον κόσμο δεν έχει κάτι τέτοιο», λέει.

Η Χίλτον δηλώνει ότι η επιχείρησή της, η οποία απασχολεί περισσότερους από 25 υπαλλήλους, αποτιμάται στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

«Είμαι αυτοδημιούργητη», ισχυρίζεται. «Τα έχω κάνει όλα μόνη μου. Κανείς δεν μου έδωσε ποτέ τίποτα σε όλη μου τη ζωή». Δεδομένου του επωνύμου της, αυτό θα εγείρει κάποιες αμφιβολίες. Αλλά από κάθε άποψη, ακόμα κι αν είχε ένα σημαντικό προβάδισμα, συνέχισε να χαράζει τη δική της καριέρα.

Ο δισεκατομμυριούχος παππούς της, Μπάρον, που πέθανε το 2019, άφησε το 97% του πλούτου του στο φιλανθρωπικό ίδρυμα της οικογένειας και τίποτα σε αυτήν.

«Ήμασταν εξαιρετικά κοντά και πάντα τρώγαμε μεσημεριανό και βραδινό, και μου έλεγε πάντα: “Πάρις, δουλεύεις σκληρότερα από κάθε CEO που ξέρω”. Και έλεγε: “Συνήθιζα να είμαι γνωστός ως Μπάρον Χίλτον, αλλά τώρα είμαι γνωστός ως ο παππούς της Πάρις Χίλτον”. Πάντα γελούσαμε με αυτό» θυμάται.

Εφιάλτες, κακοποίηση, ακτιβισμός

Η Χίλτον ποτέ δεν έκανε μια συνηθισμένη ζωή. Στους συμμαθητές της περιλαμβάνονταν η Νικόλ Ρίτσι και ο Μακόλεϊ Κάλκιν. Η μητέρα της, Κάθι, ήταν κολλητή φίλη με τον Μάικλ Τζάκσον. «Ήταν σαν θείος για μένα», λέει η Χίλτον αλλά δεν επιβεβαιώνει τίποτα για τους τους ισχυρισμούς παιδεραστίας εναντίον του.

«Δεν παρακολούθησα το ντοκιμαντέρ – δεν μου αρέσει να βλέπω τέτοιου είδους πράγματα», λέει. «Δεν τον είδα ποτέ να βγαίνει με κάποιον. Δεν τον είδα ποτέ να είναι έτσι με κανέναν. Δεν τον έβλεπα ως αυτόν τον τύπο ανθρώπου. Γι’ αυτό δεν έδωσα ποτέ σημασία σε τίποτα από αυτά, γιατί απλά – τον αγαπούσα πάντα σαν οικογένεια. Γνωρίζω απλώς τον άνθρωπο που γνώριζα σε όλη μου τη ζωή, και ποτέ δεν μπορούσα να τον φανταστώ να πειράζει ούτε μια μύγα» ισχυρίζεται.

«Ο Τραμπ έγινε έξαλλος και με εκφόβισε αφόρητα στο τηλέφωνο»

Η Χίλτον είχε επίσης γνωρίσει στα παιδικά της χρόνια τον ισχυρό πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ που υπήρξε στενός συνεργάτης του πατέρα της, Ρίτσαρντ, επενδυτή ακινήτων.

Η Χίλτον είχε δηλώσει ότι ψήφισε τον Τραμπ στις εκλογές του 2016, αλλά ανακάλεσε στη βιογραφία της το 2023, εξηγώντας ότι είπε ψέματα επειδή ο Τραμπ ήταν «ένας παλιός οικογενειακός φίλος και ιδιοκτήτης του πρώτου πρακτορείου μοντέλων με το οποίο υπέγραψα – και όταν έφυγα για άλλο πρακτορείο, έγινε έξαλλος και με εκφόβισε αφόρητα στο τηλέφωνο».

Ωστόσο, η εφηβεία της σημαδεύτηκε από φρικτή κακοποίηση, την οποία έκρυψε μέχρι το 2019. Όταν ήταν 16, οι γονείς της στράφηκαν στην εταιρεία CEDU, η οποία λειτουργούσε αυτό που ευφημιστικά περιέγραφε ως «θεραπευτικά οικοτροφεία για συναισθηματική ανάπτυξη» για παραβατικούς εφήβους.

«Με πήραν από το δωμάτιο μου και με απομόνωσαν σε ένα ίδρυμα, ήταν κακοποίηση, είχα σοβαρούς, τρομακτικούς εφιάλτες»

Αυτός ο εφιαλτικός κύκλος ξεκίνησε μέσα στη νύχτα, όταν δύο «γιγάντιοι, φουσκωμένοι τύποι» εισέβαλαν στο δωμάτιό της στο Waldorf Astoria, την τράβηξαν από το κρεβάτι και την πέταξαν σε ένα σχολείο σε απομακρυσμένη περιοχή της βόρειας Καλιφόρνια. Εκεί, όπως έγραψε στην αυτοβιογραφία της, η Χίλτον αναγκάστηκε να γδυθεί μπροστά σε αγνώστους και να υποβληθεί σε σωματικό έλεγχο.

«Το πιο δύσκολο, το πιο επίπονο σημείο ήταν το να είσαι έφηβος σε τέτοια μέρη. Ήταν απλώς κακοποίηση με κάθε έννοια», λέει. Παρομοιάζει την εμπειρία με βασανιστήρια. «Το να σου παίρνουν τα πάντα, όπως το να μην μπορείς να κοιτάξεις έξω από ένα παράθυρο, να μην μπορείς να μιλήσεις, απλώς το να νιώθεις σαν φυλακισμένη όταν είσαι απλώς ένα παιδί. Και η οικογένειά σου νομίζει ότι είσαι σε ένα οικοτροφείο συναισθηματικής ανάπτυξης και κάνεις ιππασία και είσαι τόσο χαρούμενη, και έχουν όλα αυτά τα ψεύτικα φυλλάδια και το μάρκετινγκ είναι τόσο παραπλανητικό».

Η Χίλτον έκανε τρεις απόπειρες απόδρασης. Κάθε φορά, την έπιαναν και την έστελναν σε ένα ακόμη πιο αυστηρό ίδρυμα. Όταν της επετράπη να επιστρέψει στο σπίτι της, στα 18 της, «είχα σοβαρούς, σοβαρούς εφιάλτες», λέει. «Ήταν τρομακτικό, όπου απλώς ξυπνούσα από αυτά τα όνειρα, νομίζοντας ότι με είχαν πάρει πίσω σε αυτά τα σχολεία. Ήταν τραυματικό να πρέπει να το ξαναζώ σχεδόν κάθε βράδυ».

Οι εφιάλτες σταμάτησαν μόνο αφού είπε την «αλήθεια της» στο ντοκιμαντέρ This Is Paris του 2020. Έκτοτε, έχει ξεκινήσει μια αποστολή για την καταπολέμηση αυτού που αποκαλεί «βιομηχανία των προβληματικών εφήβων», πιέζοντας για το κλείσιμο αυτών των σωφρονιστικών ιδρυμάτων.

«Πιστεύω ότι με έκανε πολύ, πολύ δυνατή. Μπορώ να αντέξω οτιδήποτε», λέει. Η Χίλτον υπολογίζει ότι περισσότερα από τα μισά ιδρύματα – αρκετές εκατοντάδες μέχρι στιγμής – έχουν κλείσει εξαιτίας της. «Νιώθω ότι έχω κάνει τον κόσμο ένα πιο ασφαλές μέρος για τα παιδιά. Ξέρω ότι το έκανα», λέει με πεποίθηση.

Η Σύνοδος Κορυφής των Bimbo Summit, ο μισογυνισμός και ο Έπσταϊν

Όταν έγινε 18 ετών, η Χίλτον επανήλθε στο Λος Άντζελες, εκεί όπου είχε σταματήσει στη Νέα Υόρκη. Μια φωτογραφία παπαράτσι της στο αυτοκίνητό της με τη Μπρίτνεϊ Σπίαρς και τη Λίντσεϊ Λόχαν ονομάστηκε Bimbo Summit από την εφημερίδα New York Post. Η Χίλτον βοήθησε, επίσης, την καριέρα της Κιμ Καρντάσιαν, παιδικής της φίλης και πρώην βοηθού γκαρνταρόμπας.

Το όνομά της συνδέθηκε, συχνά αβάσιμα όπως λέει, με άνδρες όπως ο Μάικλ Τζάκσον («η πιο περίεργη φήμη!»), ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο ντράμερ των Blink-182, Τράβις Μπάρκερ.

Υπήρξαν φήμες ότι η Γκισλέιν Μάξγουελ, σύντροφος του διαβόητου σεξουαλικού παραβάτη Τζέφρι Επστάιν, τη συνάντησε σε ένα πάρτι και ήθελε να την στρατολογήσει για να την ενσωματώσει στα κορίτσια του. «Δεν θυμάμαι καν να την έχω συναντήσει ποτέ», απαντά η Χίλτον για τη φήμη. «Είμαι ένα τόσο καλό όνομα για να προκαλέσεις συζητήσεις» σχολιάζει.

Ναρκωτικά και sex tape

Αν και πέρασε 23 ημέρες στη φυλακή Λίνγουντ του Λος Άντζελες το 2007 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, και απέφυγε τη φυλακή το 2010 όταν βρέθηκε κοκαΐνη στην τσάντα της στο Λας Βέγκας, η ίδια υποστηρίζει πως δεν έκανε τίποτα διαφορετικό από άλλες στον κύκλο της.

«Ήμουν ακριβώς όπως κάθε άλλη νεαρή κοπέλα – μεγάλωνα, έβγαινα έξω – αλλά με παρακολουθούσε όλος ο κόσμος. Τα μέσα ενημέρωσης, ειδικά τα ταμπλόιντ, λατρεύουν να δραματοποιούν τα πάντα» υπερασπίστηκε.

Η ζωή της άλλαξε για πάντα τον Ιούνιο του 2004, όταν ένας πρώην φίλος της, ο Ρικ Σάλομον, άρχισε να εμπορεύεται ένα sex tape από τότε που ήταν 19 ετών. «Αυτό ήταν απλώς τόσο οδυνηρό και ταπεινωτικό» ξεκαθαρίζει.

«Μετά το sex tape όλοι επιτέθηκαν σε μένα, όχι τον άνδρα που με εκμεταλλεύτηκε»

Εκείνος ήταν στα τριάντα του – κι όμως, όλοι επιτέθηκαν σε εκείνη. Η τραγουδίστρια Pink τη διακωμώδησε βάναυσα στο βίντεο για το τραγούδι της Stupid Girls. «Ήταν απλώς πολύ μισογυνιστικό», λέει η Χίλτον. «Απλώς ένιωθα ότι ο κόσμος με έκρινε από εκείνο το σημείο και μετά».

Βρίσκει, ωστόσο, παρηγοριά στο γεγονός ότι οι στάσεις απέναντι στην εκδικητική πορνογραφία έχουν αλλάξει. «Αυτό θα ήταν παράνομο σήμερα», τονίζει. «Ο κόσμος συνειδητοποιεί πόσο λάθος ήταν. Και αυτό ήταν επίσης θεραπευτικό για μένα, το να λένε οι άνθρωποι: Ουάου, η Πάρις ήταν απλώς μια έφηβη κοπέλα την οποία εκμεταλλεύτηκε αυτός ο μεγαλύτερος σε ηλικία άντρας».

Επιχειρηματίας με ΔΕΠΥ

Παρόλες τις δυσκολίες, η Χίλτον έδειξε ότι έχει αντοχές σε συνθήκες που άλλοι θα είχαν καταρρεύσει. Αξιοποίησε τη διασημότητα, το όνομα της, παράλληλα με την άνοδο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και σύμφωνα με εκτιμήσεις της ομάδας της, μόνο μέσα στην τελευταία δεκαετία, ο κόσμος έχει πληρώσει 4 δισεκατομμύρια δολάριαγια προϊόντα με το εμπορικό σήμα Πάρις Χίλτον.

Τώρα η Χίλτον έχει αφοσιωθεί στην 11:11 Media, μια εταιρεία μέσων «επόμενης γενιάς» της οποίας είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος και Πρόεδρος. Η Χίλτον αποδίδει την επιτυχία της στη ΔΕΠΥ (ADHD), την οποία βλέπει ως την «υπερδύναμή» της, καθώς της επιτρέπει να διαχειρίζεται πολλές εργασίες ταυτόχρονα. Ένας από τους υπαλλήλους της αναφέρει ότι πρόσφατα η Χίλτον τους είπε: «Στοιχηματίζω ότι ο Γουώλτ Ντίσνεϊ είχε ΔΕΠΥ».

«Στοιχηματίζω ότι ο Γουώλτ Ντίσνεϊ είχε ΔΕΠΥ»

Μητρότητα, θάνατος και ένα spa για την αθανασία

Παντρεμένη με τον επενδυτή Κάρτερ Ρέουμ, η Χίλτον απέκτησε τον γιο τους, Φοίνιξ, και την κόρη τους, Λόντον, μέσω παρένθετης μητέρας τον Ιανουάριο και τον Νοέμβριο του 2023. Η επιλογή της παρένθετης μητρότητας οφειλόταν, όπως έχει δηλώσει, στον φόβο της ότι μετά το τραύμα της εφηβείας της, το σώμα της μπορεί να μην ήταν υγιές για ένα μωρό, δεδομένου ότι συχνά υποφέρει από κρίσεις πανικού.

Αν και η ίδια υπήρξε άτακτη ως έφηβη η Χίλτον υποστηρίζει ότι τα παιδιά της θα είναι φρόνιμα. «Θα είμαι τόσο προστατευτική», λέει αποφασισμένη. «Ποτέ δεν πίστευα ότι θα ήμουν αυστηρή μαμά. Αλλά αλλάζεις». Και αν προσπαθήσουν να κρυφτούν; «Τίποτα δεν θα μου ξεφύγει γιατί ξέρω κάθε κόλπο».

«Άκουσα τους φίλους μου να λένε ότι είναι πλέον δυνατό να ζήσεις μέχρι τα 150, 160 χρόνια. Μακάρι να ζω για πάντα»

Η απόκτηση παιδιών έκανε αναπόφευκτα τη Χίλτον να σκεφτεί τη θνητότητα. «Έχω εμμονή με τη μακροζωία», λέει η Χίλτον που κατασκευάζει ένα «κέντρο ευεξίας και μακροζωίας» 743 τετραγωνικών μέτρων στο σπίτι της. «Δεν θα μοιάζει με κανένα σε ολόκληρο τον κόσμο. Ολόκληρο το δωμάτιο θα είναι ροζ με κρυστάλλους και θα μοιάζει σαν να μπαίνεις σε έναν άλλο κόσμο, σχεδόν σαν να είσαι σε ένα διαφορετικό πλανήτη. Σε ένα φανταστικό, υψηλής τεχνολογίας, φουτουριστικό τόπο».

Πόσο προσδοκά να ζήσει; «Άκουσα τους φίλους μου να λένε ότι είναι πλέον δυνατό να ζήσεις μέχρι τα 150, 160 χρόνια» λέει η Χίλτον. «Μακάρι να μπορούσα απλώς να ζω για πάντα. Δεν φοβάμαι πολλά πράγματα στη ζωή εκτός από τις αράχνες, τις μέλισσες — και τον θάνατο», λέει η Χίλτον, η οποία ανατράφηκε ως Καθολική και πιστεύει στη μετά θάνατον ζωή. «Νιώθω ότι, αν δεν υπήρχε τίποτα – που ξέρω ότι δεν είναι έτσι – όλα θα ήταν τόσο μάταια» λέει για το πάρτυ που είναι η ζωή της.