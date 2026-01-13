Το νέο ντοκιμαντέρ της Πάρις Χίλτον ακολουθεί ένα κορίτσι «που αγαπάει τα πάρτυ»

Η Πάρις Χίλτον είναι έτοιμη να παρουσιάσει στον κόσμο την ιστορία της ζωής της στη μεγάλη οθόνη, με την προβολή της ταινίας Infinite Icon: A Visual Memoir.

Πριν από την κυκλοφορία του νέου ντοκιμαντέρ στις 30 Ιανουαρίου, η επιχειρηματίας μίλησε για το έργο της σε στο περιοδικό People στα βραβεία TikTok Awards 2025, όπου δέχτηκε το βραβείο Muse of the Year.

«Είμαι πολύ περήφανη για αυτό», δήλωσε η Χίλτον στο περιοδικό People. «Είναι μια πολύ δυνατή ιστορία και πιστεύω ότι το να είσαι ‘είδωλο’ σημαίνει να εμπνέεις τους άλλους να είναι αυθεντικοί, να είναι οι πρωταγωνιστές της ζωής τους και να κάνουν τη διαφορά στον κόσμο».

Το κορίτσι που αγαπούσε τα πάρτυ

Ο τίτλος του ντοκιμαντέρ αντλεί από το δεύτερο στούντιο άλμπουμ της Πάρις Χίλτον, Infinite Icon, για το οποίο είχε δηλώσει στο περιοδικό People κατά την κυκλοφορία του τον Σεπτέμβριο του 2024 ότι «νιώθω ότι το [Infinite Icon] αντιπροσωπεύει πραγματικά αυτή την εξέλιξη» από την «εποχή της κοπέλας που αγαπούσε τα πάρτι» στη δεκαετία του 2000 μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Χίλτον, το ντοκιμαντέρ ακολουθεί το «μουσικό της ταξίδι — από τα παιδικά της όνειρα μέχρι την εφηβεία της που περνούσε στα κλαμπ, από το ντεμπούτο άλμπουμ της μέχρι τη μουσική της μεταμόρφωση — συνδυάζοντας πλάνα από συναυλίες, αρχειακά κλιπ, πρωτότυπα βίντεο, αφήγηση και νέες συνεντεύξεις».

«Η Πάρις Χίλτον δείχνει πώς η μουσική της έσωσε τη ζωή μετά την κακοποίηση που υπέστη τόσο κατά τη διάρκεια της δύσκολης εφηβείας της όσο και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Κάθε κεφάλαιο εντυπωσιάζει όλο και περισσότερο το κοινό, συνδυάζοντας την αφήγηση ενός ντοκιμαντέρ με εντυπωσιακά οπτικά εφέ, για να χαρτογραφήσει την εξέλιξη ενός μοναδικού φαινομένου της ποπ κουλτούρας», αναφέρεται στο δελτίο τύπου.

Πέρα από τις επιχειρήσεις και τη μουσική, η Χίλτον έχει αποκτήσει δύο παιδιά με τον σύζυγό της, Κάρτερ Ριουμ, 44 ετών: τον Phoenix Barron, που θα γίνει 3 ετών στις 16 Ιανουαρίου, καθώς και την London Marilyn, 2 ετών.

Η ταινία «Infinite Icon: A Visual Memoir» βγαίνει στις αίθουσες στις 30 Ιανουαρίου.