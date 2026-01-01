Η Πάρις Χίλτον αποχαιρετά το ξανθό και καλωσορίζει το καστανό χρώμα μαλλιών (για λίγο)
Η Πάρις Χίλτον βρέθηκε με την οικογένεια της στην Disneyland και όπως όλα δείχνουν, δεν ήθελε να την αναγνωρίσει κανείς.
- Η Μάρτζορι Γκριν απολογείται για την αφέλειά της: Πώς από μαζορέτα του Τραμπ, μεταμορφώθηκε σε εχθρό του
- Όταν η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στο σπίτι σας - Είστε έτοιμοι να υιοθετήσετε ένα ρομπότ;
- Οι «hot» κλάδοι του 2026 – Τα mega deals της νέας χρονιάς
- Όταν τα ταξίδια συνδυάζουν μάθηση και αναψυχή – 10 κορυφαίοι προορισμοί του 2026 για ανάπτυξη δεξιοτήτων
Οι λέξεις «εμπορικό σήμα» και «σήμα κατατεθέν» χρησιμοποιούνται για να περιγράψουμε διάφορα πράγματα, αλλά θα ήταν δύσκολο να βρείτε κάποιον που δεν θα χρησιμοποιούσε και τις δύο για να περιγράψει τα ξανθά μαλλιά της Πάρις Χίλτον.
Η σταρ της σειράς The Simple Life έχει χτίσει την καριέρα της ανατρέποντας το στερεότυπο της «χαζής ξανθιάς», δημιουργώντας μια επιχειρηματική αυτοκρατορία που περιλαμβάνει αρώματα, προϊόντα περιποίησης δέρματος και μουσική.
Incognito;
Yπάρχει καλύτερος τρόπος λοιπόν για να κρύψει την ταυτότητά της από ένα διαφορετικό χρώμα μαλλιών; Αυτή ήταν πιθανώς η σκέψη της Πάρις Χίλτον όταν έγινε μελαχρινή για μια εορταστική εκδρομή στο Disneyland με την οικογένειά της.
View this post on Instagram
Σε μια σειρά φωτογραφιών που δημοσιεύτηκε στο Instagram, η Πάρις Χίλτον φορούσε μια περούκα ενώ απολάμβανε όλα όσα έχει να προσφέρει το Magic Kingdom με τα αδέλφια της, συμπεριλαμβανομένης της αδελφής της Νίκι, και τα παιδιά τους.
Ολοκλήρωσε το σύνολο με υπερμεγέθη γυαλιά ηλίου και μερικά καπέλα, όπως ένα του μπέιζμπολ με αυτιά Μίκυ Μάους.
Όπως ήταν αναμενόμενο, η DJ δεν επέλεξε μια τυχαία απόχρωση. Όπως είπε ο hair expert Stanley Ogle στο TZR, τα «color-drenched» σε μονόχρωμους τόνους μαλλιά θα κυριαρχήσουν το 2026. Με αυτό το look, είπε, «τα μαλλιά διαχέονται από μια έντονη απόχρωση από τις ρίζες μέχρι τις άκρες, χωρίς επιπλέον βάθος, σαν να έχει βουτήξει ολόκληρο το κεφάλι στο χρώμα» — όπως η ελαφρώς χρυσαφένια απόχρωση που επέλεξε η Χίλτον.
*Με πληροφορίες από: The Zoe Report
- Η πιο «ελκυστική» πόλη του κόσμου – Πολλοί την μισούν, ακόμη πιο πολλοί την αγαπούν
- Σύγκρουση μετεώρων στον νυχτερινό ουρανό – Η πρώτη βροχή μετεωριτών συμπίπτει με την πρώτη υπερπανσέληνο
- Κινδυνεύει να τελειώσει πρόωρα η σχέση Κεν – Φιορεντίνα
- Κωνσταντίνος Μητσοτάκης-Μαρία Σάκκαρη: Γάμος το 2027 – Η πρόταση και το μονόπετρο
- Φυλακίστηκε για τη δολοφονία των 4 παιδιών της αλλά ήταν αθώα – Η ιστορία της Kathleen Folbigg
- Τα προγνωστικά των superforecasters για το 2026: Οκτώ συν μία προβλέψεις για τις διεθνείς εξελίξεις
- Πρέβεζα: Σοβαρός τραυματισμός 16χρονου από καραμπίνα – Συνελήφθη ο πατέρας του
- Χολμς: «Ανυπομονώ για το ντέρμπι – Μου αρέσει ο ανταγωνισμός»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις