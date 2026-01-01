Η Πάρις Χίλτον αποχαιρετά το ξανθό και καλωσορίζει το καστανό χρώμα μαλλιών (για λίγο)

Οι λέξεις «εμπορικό σήμα» και «σήμα κατατεθέν» χρησιμοποιούνται για να περιγράψουμε διάφορα πράγματα, αλλά θα ήταν δύσκολο να βρείτε κάποιον που δεν θα χρησιμοποιούσε και τις δύο για να περιγράψει τα ξανθά μαλλιά της Πάρις Χίλτον.

Η σταρ της σειράς The Simple Life έχει χτίσει την καριέρα της ανατρέποντας το στερεότυπο της «χαζής ξανθιάς», δημιουργώντας μια επιχειρηματική αυτοκρατορία που περιλαμβάνει αρώματα, προϊόντα περιποίησης δέρματος και μουσική.

Incognito;

Yπάρχει καλύτερος τρόπος λοιπόν για να κρύψει την ταυτότητά της από ένα διαφορετικό χρώμα μαλλιών; Αυτή ήταν πιθανώς η σκέψη της Πάρις Χίλτον όταν έγινε μελαχρινή για μια εορταστική εκδρομή στο Disneyland με την οικογένειά της.

Σε μια σειρά φωτογραφιών που δημοσιεύτηκε στο Instagram, η Πάρις Χίλτον φορούσε μια περούκα ενώ απολάμβανε όλα όσα έχει να προσφέρει το Magic Kingdom με τα αδέλφια της, συμπεριλαμβανομένης της αδελφής της Νίκι, και τα παιδιά τους.

Ολοκλήρωσε το σύνολο με υπερμεγέθη γυαλιά ηλίου και μερικά καπέλα, όπως ένα του μπέιζμπολ με αυτιά Μίκυ Μάους.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η DJ δεν επέλεξε μια τυχαία απόχρωση. Όπως είπε ο hair expert Stanley Ogle στο TZR, τα «color-drenched» σε μονόχρωμους τόνους μαλλιά θα κυριαρχήσουν το 2026. Με αυτό το look, είπε, «τα μαλλιά διαχέονται από μια έντονη απόχρωση από τις ρίζες μέχρι τις άκρες, χωρίς επιπλέον βάθος, σαν να έχει βουτήξει ολόκληρο το κεφάλι στο χρώμα» — όπως η ελαφρώς χρυσαφένια απόχρωση που επέλεξε η Χίλτον.

*Με πληροφορίες από: The Zoe Report