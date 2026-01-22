newspaper
Αυστρία: Σε εξέλιξη η δίκη του αξιωματικού των μυστικών υπηρεσιών που κατηγορείται για ρωσική κατασκοπεία
Κόσμος 22 Ιανουαρίου 2026 | 22:47

Αυστρία: Σε εξέλιξη η δίκη του αξιωματικού των μυστικών υπηρεσιών που κατηγορείται για ρωσική κατασκοπεία

Στις 22 Ιανουαρίου άρχισε στην Αυστρία η δίκη του Έγκιστο Οτ, ο οποίος κατηγορείται ότι συνεργάστηκε με ρωσικά δίκτυα κατασκοπείας και διέρρευσε ευαίσθητες κρατικές πληροφορίες

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ευτυχία: Την κατακτάμε με μια πιο στωική και αποστασιοποιημένη στάση ζωής

Ευτυχία: Την κατακτάμε με μια πιο στωική και αποστασιοποιημένη στάση ζωής

Spotlight

Άρχισε στην Αυστρία η δίκη  πρώην αξιωματικού των μυστικών υπηρεσιών Έγκιστο Οτ , ο οποίος κατηγορείται ότι βοήθησε τη Ρωσία στο να καταδιώξει αντιπάλους της και ότι της πούλησε αριθμούς κυβερνητικών τηλεφώνων όπως και φορητούς υπολογιστές με υψηλή διαδικτυακή προστασία κατόπιν εντολής του φυγά πρώην στελέχους της Wirecard Γιαν Μάρσαλεκ.

Η υπόθεση του Ότ είναι η μεγαλύτερη υπόθεση κατασκοπείας στην Αυστρία από τότε που ένας συνταξιούχος συνταγματάρχης του στρατού καταδικάστηκε το 2020 για διενέργεια κατασκοπείας επί δεκαετίες υπέρ της Μόσχας.

Ο Οτ, 63 ετών, αρνείται τις κατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν υποστήριξη ξένης υπηρεσίας πληροφοριών εις βάρος της Αυστρίας, και δήλωσε αθώος.

Η δίκη θα μπορούσε να ρίξει φως στη συλλογή πληροφοριών από τη Ρωσία στην Ευρώπη και να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις φερόμενες κατασκοπευτικές επιχειρήσεις του Μάρσαλεκ σε όλη την ήπειρο, αφότου δικαστήριο του Λονδίνου καταδίκασε τρεις Βούλγαρους πέρυσι ως μέλη ρωσικού δικτύου κατασκοπείας που διηύθυνε ο Αυστριακός φυγάς.

Οι εισαγγελείς κατηγορούν τον Οτ ότι πραγματοποίησε μη εξουσιοδοτημένες αναζητήσεις σε αστυνομικές και άλλες βάσεις δεδομένων και ζήτησε από ομολόγους του σε άλλες χώρες να κάνουν το ίδιο, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν άτομα που η Μόσχα ήθελε να κυνηγήσει, όπως τον Ντμίτρι Σένιν, έναν πρώην Ρώσο πράκτορα πληροφοριών που έχει πλέον ζητήσει άσυλο στο Μαυροβούνιο.

Ο Οτ, ο οποίος χειρίζονταν μυστικούς πράκτορες, παραδέχτηκε ότι αποθήκευε τα αποτελέσματα των αναζητήσεών του στον ιδιωτικό του λογαριασμό στο Gmail ή σε άσχετα αρχεία υποθέσεων της υπηρεσίας για την οποία εργαζόταν, της πλέον ανενεργής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για την Προστασία του Συντάγματος και την Αντιτρομοκρατία (BVT).

Η δικηγόρος του Ότ, Άννα Μέιρ, δήλωσε ότι ο Ότ στην πραγματικότητα λειτουργούσε υπό τις εντολές ενός ανώτερου, με τον οποίο είχε επικοινωνήσει μια συμμαχική υπηρεσία πληροφοριών που ήλπιζε να στρατολογήσει τον Σένιν.

«Πραγματοποίησε ή διέταξε αυτές τις έρευνες, αλλά όχι για τη Ρωσία», είπε στο δικαστήριο, προσθέτοντας ότι ένας μάρτυρας θα επιβεβαίωνε την ύπαρξη της μυστικής επιχείρησης.

«Νομίζεις ότι είμαι τόσο χαζός;»

Ο Οτ είναι «εξαιρετικά έξυπνος» και θα ήταν καλύτερα να είχε κρύψει τα ίχνη του αν ενεργούσε παράνομα, είπε. Αργότερα επανέλαβε το μήνυμα.

«Πιστεύεις πραγματικά ότι θα το έκανα αυτό; Ότι είμαι τόσο χαζός;» είπε ο Οτ στο δικαστήριο.

Δεν ήταν όλοι αυτοί για τους οποίους αναζητούσε πληροφορίες ο Οτ πρώην Ρώσοι πράκτορες.

Ένας από αυτούς ήταν ο Βούλγαρος δημοσιογράφος Χρίστο Γκρόζεφ, ο οποίος εργαζόταν για το μέσο ερευνητικής δημοσιογραφίας Bellingcat και ηγήθηκε της ρεπορτάζ του σχετικά με τη δηλητηρίαση του Ρώσου διπλού πράκτορα Σεργκέι Σκριπάλ στη Βρετανία το 2018, για την οποία η Βρετανία κατηγορεί τη Ρωσία.

Η Μόσχα αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση αυτή και έχει κατηγορήσει τακτικά τις δυτικές δυνάμεις ότι προσπαθούν να πυροδοτήσουν την αντιρωσική υστερία.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο Οτ έδωσε τη διεύθυνση του Γκρόζεφ στη Βιέννη στον Μάρσαλεκ, ο οποίος στη συνέχεια κανόνισε να γίνει διάρρηξη στο διαμέρισμα του . Ο Γκρόζεφ αργότερα έφυγε από την Αυστρία για λόγους ασφαλείας, όταν ανακάλυψε ότι ήταν στόχος.

Ο Οτ είπε στο δικαστήριο ότι είχε αναζητήσει τον Γκρόζεφ επειδή ήθελε να συζητήσει μαζί του τα ευρήματα των ερευνών της Bellingcat.

Ο Μάρσαλεκ, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Wirecard, της γερμανικής εταιρείας πληρωμών που κατέρρευσε, έχει διαφύγει στο εξωτερικό και πιστεύεται ότι βρίσκεται στη Ρωσία. Ως εκ τούτου, δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία μαζί του για σχόλια.

Η δίκη θα συνεχισθεί και αύριο Παρασκευή και είναι πιθανό να διαρκέσει μήνες.

Economy
Εξαγωγές: Τι «καλάθι» κρατούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις για το 2026

Εξαγωγές: Τι «καλάθι» κρατούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις για το 2026

Vita.gr
Ευτυχία: Την κατακτάμε με μια πιο στωική και αποστασιοποιημένη στάση ζωής

Ευτυχία: Την κατακτάμε με μια πιο στωική και αποστασιοποιημένη στάση ζωής

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα άνω του 2%, με τζίρο 405 εκατ. ευρώ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα άνω του 2%, με τζίρο 405 εκατ. ευρώ

Βέλγιο: Έξι τραυματίες στην Αμβέρσα σε επίθεση με μαχαίρι – Οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση
Κόσμος 22.01.26

Βέλγιο: Έξι τραυματίες στην Αμβέρσα σε επίθεση με μαχαίρι – Οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση

Επίθεση με μαχαίρι από περισσότερους από έναν δράστες σημειώθηκε στην Αμβέρσα, στο Βέλγιο, με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες να κάνουν λόγο για έξι τραυματίες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αλβανία: Το κοινοβούλιο ενέκρινε τη συμμετοχή της χώρας στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα
Οι δηλώσεις Ράμα 22.01.26

Τη συμμετοχή της Αλβανίας στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα ενέκρινε το κοινοβούλιο της χώρας

Ο Έντι Ράμα υποστήριξε ότι η συμμετοχή της Αλβανίας στο «Συμβούλιο Ειρήνης» διασφαλίζει ότι η χώρα θα παραμείνει «στο τραπέζι» της διεθνούς διπλωματίας

Σύνταξη
Ο Τραμπ κατέθεσε αγωγή σε βάρος της JPMorgan Chase και ζητά 5 δισ. αποζημίωση
Κόσμος 22.01.26

Ο Τραμπ κατέθεσε αγωγή σε βάρος της JPMorgan Chase και ζητά 5 δισ. αποζημίωση

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι η τράπεζα έκλεισε τους λογαριασμούς του χωρίς να τον προειδοποιήσει εγκαίρως, τον Απρίλιο του 2021, τρεις μήνες μετά την επίθεση οπαδών του στο Καπιτώλιο

Σύνταξη
Γαλλία: Δεσμεύεται ότι δεν θα εγκαταλείψει τους Κούρδους της Συρίας – Επεισόδια σε διαδήλωση στη Μασσαλία
Τραυματίες 22.01.26

Το Παρίσι δεσμεύεται ότι δεν θα εγκαταλείψει τους Κούρδους της Συρίας - Επεισόδια σε διαδήλωση στη Μασσαλία

Στην Γαλλία, η κουρδική κοινότητα πολλαπλασίασε τις τελευταίες ημέρες τις διαδηλώσεις της, θεωρώντας ότι οι γαλλικές αρχές «την πρόδωσαν»

Σύνταξη
Κίνα: Η αστυνομία συνέλαβε δύο άντρες για την ανάρτηση μίας εικόνας με… «γκέι πάντα»
LGBTQI+ 22.01.26

Κίνα: Η αστυνομία συνέλαβε δύο άντρες για την ανάρτηση μίας εικόνας με… «γκέι πάντα»

Οι συλλήψεις έρχονται σε μία περίοδο ευρύτερης καταστολής των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων στην Κίνα, με τις αρχές να κλείνουν dating apps και ομάδες υπεράσπισης των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+

Σύνταξη
Φινλανδία: Ο πρόεδρος Στουμπ επιδιώκει σχέδιο για την ασφάλεια της Αρκτικής μέχρι την επόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ
Οι δηλώσεις του 22.01.26

Ο Φινλανδός πρόεδρος επιδιώκει σχέδιο για την ασφάλεια της Αρκτικής μέχρι την επόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ

Ο Αλεξάντερ Στουμπ πρόσθεσε ότι μια πιο στιβαρή αρχιτεκτονική ασφαλείας για την Αρκτική θα απαιτήσει τη στενότερη συνεργασία των σκανδιναβικών χωρών με τις ΗΠΑ και τον Καναδά

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η ICE έχει συλλάβει τουλάχιστον τέσσερα παιδιά στη Μινεσότα, ανάμεσά τους έναν 5χρονο
Κόσμος 22.01.26

ΗΠΑ: Η ICE έχει συλλάβει τουλάχιστον τέσσερα παιδιά στη Μινεσότα, ανάμεσά τους έναν 5χρονο

Την ώρα που όλος ο κόσμος συζητά για την σύλληψη του πεντάχρονου στην Μινεσότα, αξιωματούχος σχολικής περιφέρειας της πόλης ανέφερε πως ακόμα 3 ανήλικοι έχουν συλληφθεί μόνο τον Ιανουάριο

Σύνταξη
Γροιλανδία: Τι γνωρίζουμε για το «πλαίσιο συμφωνίας» – Το «κυπριακό» σενάριο και η «Αρκτική Φρουρά»
Άγνοια από τη Νουούκ 22.01.26

Τι γνωρίζουμε για το «πλαίσιο συμφωνίας» για τη Γροιλανδία - Το «κυπριακό» σενάριο και η «Αρκτική Φρουρά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι υπάρχει «πλαίσιο συμφωνίας» για τη Γροιλανδία μετά τη συνάντησή του με τον Μαρκ Ρούτε - Ο Γροιλανδός πρωθυπουργός λέει ότι δεν γνωρίζει τίποτα γι' αυτό

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΗΠΑ: Πρώην ειδικός εισαγγελέας δήλωσε στη Βουλή ότι ο Τραμπ επιχείρησε παρανόμως να ανατρέψει το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020
Κόσμος 22.01.26

ΗΠΑ: Πρώην ειδικός εισαγγελέας δήλωσε στη Βουλή ότι ο Τραμπ επιχείρησε παρανόμως να ανατρέψει το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020

Ο πρώην ειδικός εισαγγελέας Τζακ Σμιθ, ο οποίος είχε αναλάβει τις δύο ομοσπονδιακές ποινικές έρευνες σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ, μίλησε για πρώτη φορά στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ

Σύνταξη
Ισπανία: Στους 45 οι νεκροί από τη σύγκρουση τρένων -Τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε βαγόνι
Κόσμος 22.01.26

Ισπανία: Στους 45 οι νεκροί από τη σύγκρουση τρένων -Τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε βαγόνι

Τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα η αστυνομία έκανε λόγο για 45 «αγνοούμενους», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν νεκροί, ωστόσο ο εντοπισμός όλων των πτωμάτων καθυστέρησε για αρκετές ημέρες.

Σύνταξη
Μακρόν: Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό αναχαίτισε στη Μεσόγειο ρωσικό δεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε κυρώσεις
Η ανάρτηση 22.01.26

Μακρόν: Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό αναχαίτισε στη Μεσόγειο ρωσικό δεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε κυρώσεις

«Οι δραστηριότητες του σκιώδους στόλου συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του επιθετικού πολέμου κατά της Ουκρανίας», έγραψε ο Εμανουέλ Μακρόν

Σύνταξη
Βέλγιο: Έξι τραυματίες στην Αμβέρσα σε επίθεση με μαχαίρι – Οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση
Κόσμος 22.01.26

Βέλγιο: Έξι τραυματίες στην Αμβέρσα σε επίθεση με μαχαίρι – Οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση

Επίθεση με μαχαίρι από περισσότερους από έναν δράστες σημειώθηκε στην Αμβέρσα, στο Βέλγιο, με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες να κάνουν λόγο για έξι τραυματίες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αλβανία: Το κοινοβούλιο ενέκρινε τη συμμετοχή της χώρας στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα
Οι δηλώσεις Ράμα 22.01.26

Τη συμμετοχή της Αλβανίας στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα ενέκρινε το κοινοβούλιο της χώρας

Ο Έντι Ράμα υποστήριξε ότι η συμμετοχή της Αλβανίας στο «Συμβούλιο Ειρήνης» διασφαλίζει ότι η χώρα θα παραμείνει «στο τραπέζι» της διεθνούς διπλωματίας

Σύνταξη
Ο Τραμπ κατέθεσε αγωγή σε βάρος της JPMorgan Chase και ζητά 5 δισ. αποζημίωση
Κόσμος 22.01.26

Ο Τραμπ κατέθεσε αγωγή σε βάρος της JPMorgan Chase και ζητά 5 δισ. αποζημίωση

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι η τράπεζα έκλεισε τους λογαριασμούς του χωρίς να τον προειδοποιήσει εγκαίρως, τον Απρίλιο του 2021, τρεις μήνες μετά την επίθεση οπαδών του στο Καπιτώλιο

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Παίξαμε καλή άμυνα και πήραμε μια σημαντική νίκη»
Μπάσκετ 22.01.26

Μπαρτζώκας: «Παίξαμε καλή άμυνα και πήραμε μια σημαντική νίκη»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά την επικράτηση του Ολυμπιακού επί της Εφές με 74-68 υπογράμμισε τη σημασία της νίκης και παράλληλα, στάθηκε στην κακή εμφάνιση των Ερυθρόλευκων στο δεύτερο ημίχρονο.

Σύνταξη
Άνω Γλυφάδα: Παγίδες θανάτου μέσα στον αστικό ιστό – Το νερό θυμάται τη διαδρομή του
Πέτρες και λάσπη 22.01.26

Παγίδες θανάτου μέσα στον αστικό ιστό - Το νερό θυμάται τη διαδρομή του

Γιατί η κακοκαιρία «έπνιξε» την Άνω Γλυφάδα. Ο Δημήτρης Θεοδοσόπουλος, τοπογράφος και αγρονόμος μηχανικός, μιλά για όσα τραγικά συνέβησαν. Οι επιστήμονες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αναλύουν τα δεδομένα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πέρασε από την Ελβετία η Λιόν (1-0), τέταρτη σερί νίκη για την Άστον Βίλα (1-0) – Η βαθμολογία του Europa League
Ποδόσφαιρο 22.01.26

Πέρασε από την Ελβετία η Λιόν (1-0), τέταρτη σερί νίκη για την Άστον Βίλα (1-0) – Η βαθμολογία του Europa League

Η Άστον Βίλα πέρασε με 1-0 από την Πόλη επί της Φενέρμπαχτσε και η Λιόν «καθάρισε» με 1-0 τη Γιουνγκ Μπόις στην Ελβετία. Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Γαλλία: Δεσμεύεται ότι δεν θα εγκαταλείψει τους Κούρδους της Συρίας – Επεισόδια σε διαδήλωση στη Μασσαλία
Τραυματίες 22.01.26

Το Παρίσι δεσμεύεται ότι δεν θα εγκαταλείψει τους Κούρδους της Συρίας - Επεισόδια σε διαδήλωση στη Μασσαλία

Στην Γαλλία, η κουρδική κοινότητα πολλαπλασίασε τις τελευταίες ημέρες τις διαδηλώσεις της, θεωρώντας ότι οι γαλλικές αρχές «την πρόδωσαν»

Σύνταξη
LIVE: Μπράγκα – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 22.01.26

LIVE: Μπράγκα – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Μπράγκα – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράγκα – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Ουτρέχτη – Γκενκ
Ποδόσφαιρο 22.01.26

LIVE: Ουτρέχτη – Γκενκ

LIVE: Ουτρέχτη – Γκενκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ουτρέχτη – Γκενκ για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Ρόμα – Στουτγκάρδη
Ποδόσφαιρο 22.01.26

LIVE: Ρόμα – Στουτγκάρδη

LIVE: Ρόμα – Στουτγκάρδη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρόμα – Στουτγκάρδη για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 22.01.26

LIVE: Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός

LIVE: Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
Αλ. Χαρίτσης: Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες – Το Λαϊκό Μέτωπο γραμμή αναμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού
Συνέδριο Νέας Αριστεράς 22.01.26

Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες από Χαρίτση - Το Λαϊκό Μέτωπο γραμμή αναμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού

Αυλαία για τις εργασίες του Διαρκούς Προγραμματικού Συνεδρίου της Νέας Αριστεράς. Μηνύματα στην εσωκομματική πλειοψηφία αλλά και στην Αμαλίας, έστειλε ο Αλέξης Χαρίτσης.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – Μπέτις 2-0: Αγρίεψε με Κωνσταντέλια, νίκησε, προκρίθηκε στα πλέι οφ και βλέπει 8αδα (vids)
Ποδόσφαιρο 22.01.26

ΠΑΟΚ – Μπέτις 2-0: Αγρίεψε με Κωνσταντέλια, νίκησε, προκρίθηκε στα πλέι οφ και βλέπει 8αδα (vids)

Ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος προέρχονταν από ίωση, μπήκε αλλαγή και άλλαξε η εικόνα του ΠΑΟΚ που νίκησε τους Ισπανούς με γκολ του Ζίφκοβιτς. Καταπληκτικός και ο Γιακουμάκης με ασίστ και εύστοχο πέναλτι.

Σύνταξη
Κίνα: Η αστυνομία συνέλαβε δύο άντρες για την ανάρτηση μίας εικόνας με… «γκέι πάντα»
LGBTQI+ 22.01.26

Κίνα: Η αστυνομία συνέλαβε δύο άντρες για την ανάρτηση μίας εικόνας με… «γκέι πάντα»

Οι συλλήψεις έρχονται σε μία περίοδο ευρύτερης καταστολής των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων στην Κίνα, με τις αρχές να κλείνουν dating apps και ομάδες υπεράσπισης των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+

Σύνταξη
«Τα γυμνά της μητέρας μου είναι δώρο» – Η κόρη της Σίντι Κρόφορντ, Κάια Γκέρμπερ, για τη μοναχική παιδική ηλικία και το «χαμαιλεοντικό» αύριο
Συνέντευξη 22.01.26

«Τα γυμνά της μητέρας μου είναι δώρο» – Η κόρη της Σίντι Κρόφορντ, Κάια Γκέρμπερ, για τη μοναχική παιδική ηλικία και το «χαμαιλεοντικό» αύριο

Από το μόντελινγκ στην υποκριτική η μεταμόρφωση της Κάια Γκέρμπερ σε «χαμαιλέοντα» της τέχνης συνεχίζεται σε δημόσια θέα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ολυμπιακός – Εστουδιάντες 68-72: Ήττα στις λεπτομέρειες και αποκλεισμός
Μπάσκετ 22.01.26

Ολυμπιακός – Εστουδιάντες 68-72: Ήττα στις λεπτομέρειες και αποκλεισμός

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 72-68 από την Εστουδιάντες και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Eurocup – Παράπονα για τη διαιτησία για το αντιαθλητικό που δεν δόθηκε στη Σπυριδοπούλου λίγο πριν το φινάλε.

Σύνταξη
LIVE: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 22.01.26

LIVE: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός

LIVE: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:05 την αναμέτρηση Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός για την 24η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

