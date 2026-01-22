Αυστρία: Σε εξέλιξη η δίκη του αξιωματικού των μυστικών υπηρεσιών που κατηγορείται για ρωσική κατασκοπεία

Άρχισε στην Αυστρία η δίκη πρώην αξιωματικού των μυστικών υπηρεσιών Έγκιστο Οτ , ο οποίος κατηγορείται ότι βοήθησε τη Ρωσία στο να καταδιώξει αντιπάλους της και ότι της πούλησε αριθμούς κυβερνητικών τηλεφώνων όπως και φορητούς υπολογιστές με υψηλή διαδικτυακή προστασία κατόπιν εντολής του φυγά πρώην στελέχους της Wirecard Γιαν Μάρσαλεκ.

Η υπόθεση του Ότ είναι η μεγαλύτερη υπόθεση κατασκοπείας στην Αυστρία από τότε που ένας συνταξιούχος συνταγματάρχης του στρατού καταδικάστηκε το 2020 για διενέργεια κατασκοπείας επί δεκαετίες υπέρ της Μόσχας.

Ο Οτ, 63 ετών, αρνείται τις κατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν υποστήριξη ξένης υπηρεσίας πληροφοριών εις βάρος της Αυστρίας, και δήλωσε αθώος.

Η δίκη θα μπορούσε να ρίξει φως στη συλλογή πληροφοριών από τη Ρωσία στην Ευρώπη και να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις φερόμενες κατασκοπευτικές επιχειρήσεις του Μάρσαλεκ σε όλη την ήπειρο, αφότου δικαστήριο του Λονδίνου καταδίκασε τρεις Βούλγαρους πέρυσι ως μέλη ρωσικού δικτύου κατασκοπείας που διηύθυνε ο Αυστριακός φυγάς.

Οι εισαγγελείς κατηγορούν τον Οτ ότι πραγματοποίησε μη εξουσιοδοτημένες αναζητήσεις σε αστυνομικές και άλλες βάσεις δεδομένων και ζήτησε από ομολόγους του σε άλλες χώρες να κάνουν το ίδιο, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν άτομα που η Μόσχα ήθελε να κυνηγήσει, όπως τον Ντμίτρι Σένιν, έναν πρώην Ρώσο πράκτορα πληροφοριών που έχει πλέον ζητήσει άσυλο στο Μαυροβούνιο.

Ο Οτ, ο οποίος χειρίζονταν μυστικούς πράκτορες, παραδέχτηκε ότι αποθήκευε τα αποτελέσματα των αναζητήσεών του στον ιδιωτικό του λογαριασμό στο Gmail ή σε άσχετα αρχεία υποθέσεων της υπηρεσίας για την οποία εργαζόταν, της πλέον ανενεργής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για την Προστασία του Συντάγματος και την Αντιτρομοκρατία (BVT).

Η δικηγόρος του Ότ, Άννα Μέιρ, δήλωσε ότι ο Ότ στην πραγματικότητα λειτουργούσε υπό τις εντολές ενός ανώτερου, με τον οποίο είχε επικοινωνήσει μια συμμαχική υπηρεσία πληροφοριών που ήλπιζε να στρατολογήσει τον Σένιν.

«Πραγματοποίησε ή διέταξε αυτές τις έρευνες, αλλά όχι για τη Ρωσία», είπε στο δικαστήριο, προσθέτοντας ότι ένας μάρτυρας θα επιβεβαίωνε την ύπαρξη της μυστικής επιχείρησης.

«Νομίζεις ότι είμαι τόσο χαζός;»

Ο Οτ είναι «εξαιρετικά έξυπνος» και θα ήταν καλύτερα να είχε κρύψει τα ίχνη του αν ενεργούσε παράνομα, είπε. Αργότερα επανέλαβε το μήνυμα.

«Πιστεύεις πραγματικά ότι θα το έκανα αυτό; Ότι είμαι τόσο χαζός;» είπε ο Οτ στο δικαστήριο.

Δεν ήταν όλοι αυτοί για τους οποίους αναζητούσε πληροφορίες ο Οτ πρώην Ρώσοι πράκτορες.

Ένας από αυτούς ήταν ο Βούλγαρος δημοσιογράφος Χρίστο Γκρόζεφ, ο οποίος εργαζόταν για το μέσο ερευνητικής δημοσιογραφίας Bellingcat και ηγήθηκε της ρεπορτάζ του σχετικά με τη δηλητηρίαση του Ρώσου διπλού πράκτορα Σεργκέι Σκριπάλ στη Βρετανία το 2018, για την οποία η Βρετανία κατηγορεί τη Ρωσία.

Η Μόσχα αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση αυτή και έχει κατηγορήσει τακτικά τις δυτικές δυνάμεις ότι προσπαθούν να πυροδοτήσουν την αντιρωσική υστερία.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο Οτ έδωσε τη διεύθυνση του Γκρόζεφ στη Βιέννη στον Μάρσαλεκ, ο οποίος στη συνέχεια κανόνισε να γίνει διάρρηξη στο διαμέρισμα του . Ο Γκρόζεφ αργότερα έφυγε από την Αυστρία για λόγους ασφαλείας, όταν ανακάλυψε ότι ήταν στόχος.

Ο Οτ είπε στο δικαστήριο ότι είχε αναζητήσει τον Γκρόζεφ επειδή ήθελε να συζητήσει μαζί του τα ευρήματα των ερευνών της Bellingcat.

Ο Μάρσαλεκ, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Wirecard, της γερμανικής εταιρείας πληρωμών που κατέρρευσε, έχει διαφύγει στο εξωτερικό και πιστεύεται ότι βρίσκεται στη Ρωσία. Ως εκ τούτου, δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία μαζί του για σχόλια.

Η δίκη θα συνεχισθεί και αύριο Παρασκευή και είναι πιθανό να διαρκέσει μήνες.