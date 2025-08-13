Πολωνία: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε έξι άτομα για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας

Η εθνική εισαγγελία στην Πολωνία ανακοίνωσε ότι απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος έξι υπόπτων για ενέργειες δολιοφθοράς για λογαριασμό «ξένων υπηρεσιών πληροφοριών». Σύμφωνα με τις αρχές πρόκειται για τρεις Πολωνούς και τρεις Λευκορώσους.

Την ίδια ώρα, το Καζακστάν παραδέχθηκε ότι έχει συλληφθεί ένας πολίτης του στην Πολωνία, επίσης με την κατηγορία της κατασκοπείας.

Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, έχουν αυξηθεί τα περιστατικά και οι καταγγελίες για κατασκοπεία, συνήθως υπέρ της Ρωσίας.

Οι εισαγγελείς δεν διευκρίνισαν υπέρ ποιας χώρας ενεργούσαν οι έξι κατηγορούμενοι. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος της πολωνικής εισαγγελίας, Πρζέμισλαβ Νόβακ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ένας από τους υπόπτους, ο Στέπαν Κ., είχε ήδη κατηγορηθεί για δολιοφθορές για λογαριασμό των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Εμπρησμοί και λαθρεμπόριο

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι έξι θεωρούνται ύποπτοι για την οργάνωση και την πραγματοποίηση «δολιοφθορών» στο πολωνικό έδαφος, «λαθρεμπόριο όπλων» , «διακίνηση ναρκωτικών» και «άλλα ποινικά αδικήματα». Επίσης, αναφέρεται ότι στόχος των ξένων υπηρεσιών είναι η «πρόκληση κοινωνικών ταραχών» και «η δημιουργία αίσθησης ανικανότητας στους κόλπους των κρατικών αρχών».

Η ομάδα κατηγορείται ότι συμμετείχε σε δύο εμπρησμούς αποθηκών στο Γκντάνσκ (βόρεια) και στο Μάρκι, προάστιο της Βαρσοβίας, με εντολή ξένων υπηρεσιών πληροφοριών.

Τα μέλη της είναι επίσης ύποπτα για λαθρεμπόριο όπλων και ναρκωτικών προερχόμενων από την Ουκρανία προς την Πολωνία, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της εισαγγελίας.

«Από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος ευρείας κλίμακας στην Ουκρανία, διαπιστώσαμε χωρίς καμιά αμφιβολία αυξητική τάση στον αριθμό των ερευνών που σχετίζονται με τους ξένους πράκτορες», υπογράμμισε.

Τον Ιούλιο, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι είχαν απαγγελθεί, μέχρι εκείνη τη στιγμή, κατηγορίες σε βάρος 32 προσώπων ύποπτων για «συνεργασία με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών».

Και Καζάκος συλληφθείς

Στα τέλη Ιουλίου, η Πολωνία είχε ανακοινώσει ότι είχε συλληφθεί ένας ξένος πολίτης κατηγορούμενος επίσης για κατασκοπία.

To υπουργείο Άμυνας του Καζακστάν δήλωσε ότι ένας από τους υπαλλήλους του συνελήφθη στην Πολωνία. Στην ανακοίνωση, που έγινε μέσω Telegram, αναφερόταν ότι «τέθηκε υπό κράτηση ένας υπάλληλος του γραφείου του στρατιωτικού ακολούθου του Καζακστάν από τις πολωνικές δυνάμεις της τάξης».

Το Καζακστάν έχει στενούς οικονομικούς και πολιτικούς δεσμούς με τη Ρωσία, αλλά διατηρεί καλές σχέσεις και με τις δυτικές χώρες. Το υπουργείο Άμυνας σημειώνει στην ανακοίνωσή του ότι «η αλληλεπίδραση με την ξένη πλευρά είναι σε εξέλιξη για την επίλυση αυτής της κατάστασης».

Στις 30 Ιουλίου, οι πολωνικές υπηρεσίες αντικατασκοπείας (ABW) είχαν ανακοινώσει ότι συνέλαβαν έναν «πολίτη ασιατικής χώρας που ιδρύθηκε μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης». Η περιγραφή ανταποκρίνεται στο Καζακστάν. Και διευκρίνιζε ότι «ταυτοποιήθηκε ως αξιωματικός της υπηρεσίας πληροφοριών του στρατού που επιχειρούσε υπό διπλωματική κάλυψη σε ευρωπαϊκή χώρα».

Οι πολωνικές μυστικές υπηρεσίες ανέφεραν επίσης ότι ο ύποπτος διεξήγαγε «δραστηριότητες συλλογής πληροφοριών απειλώντας την ασφάλεια της Δημοκρατίας της Πολωνίας και συμμαχικών στρατιωτικών δομών».

Δικαστήριο της Βαρσοβίας αποφάσισε την προφυλάκιση του άνδρα για τρεις μήνες. Όταν ρωτήθηκαν από το Γαλλικό Πρακτορείο εάν επρόκειτο για τον υπάλληλο του υπουργείου του Καζακστάν, οι πολωνικές υπηρεσίες δεν έδωσαν συνέχεια.