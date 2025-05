Βρετανία: Έξι Βούλγαροι καταδικάστηκαν για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας, βαριά ποινή για τον αρχηγό του δικτύου

Ο αρχηγός του ρωσικού κατασκοπευτικού δικτύου που είχε έδρα την Βρετανία, το οποίο σύμφωνα με τους εισαγγελείς πραγματοποιούσε παρακολουθήσεις για λογαριασμό του Κρεμλίνου, καταδικάστηκε σήμερα από δικαστήριο του Λονδίνου σε σχεδόν 11 χρόνια φυλάκισης, ενώ στα πέντε μέλη της ομάδας επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης συνολικά 40 ετών.

Ο Ορλίν Ρούσεφ, 47 ετών, ομολόγησε την ενοχή του πριν από τη δίκη, ότι διενεργούσε κατασκοπεία για λογαριασμό της Ρωσίας, αφότου η αστυνομία εντόπισε χιλιάδες μηνύματα μεταξύ του ιδίου και του καταζητούμενου Γιάν Μαρσάλεκ της Wirecard, ο οποίος διηύθυνε την ομάδα των Βουλγάρων υπηκόων από το εξωτερικό.

Ο δικαστής Νίκολας Χίλιαρντ καταδίκασε τον Ρούσεφ σε ποινή φυλάκισης 10 ετών και 8 μηνών, λέγοντας στον Ρούσεφ ότι οι επιχειρήσεις που διηύθυνε έθεσαν σε σοβαρό κίνδυνο την εθνική ασφάλεια της Βρετανίας.

BREAKING: The ringleader of a Bulgarian spy cell, Orlin Roussev, is jailed for 10 years and 8 months over spying for Russia.

