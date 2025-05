Η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας SBU ανακοίνωσε σήμερα ότι αποκάλυψε δίκτυο κατασκόπων που διαχειριζόταν το ουγγρικό κράτος για να αποκτήσει πληροφορίες για την άμυνα της Ουκρανίας.

Σε ανακοίνωση, η SBU δήλωσε ότι έθεσε υπό κράτηση δύο ύποπτους πράκτορες, τους οποίους, σύμφωνα με την ίδια, διαχειριζόταν η υπηρεσία πληροφοριών του ουγγρικού στρατού.

Δήλωσε ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Ουκρανίας που εντοπίζεται ουγγρικό δίκτυο κατασκόπων να εργάζεται σε βάρος των συμφερόντων του Κιέβου.

Δεν υπήρξε άμεση απάντηση σε αίτημα για σχόλιο από την ουγγρική κυβέρνηση.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

For the first time in Ukraine’s history, the Security Service of Ukraine (SBU) has uncovered a spy network operated by Hungarian military intelligence, targeting national security interests.

The agents focused on gathering intelligence in the Zakarpattia region—assessing… pic.twitter.com/eiUKCpLerl

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) May 9, 2025