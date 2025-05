Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως η Ουκρανία είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε «οποιοδήποτε σχήμα» διαπραγματεύσεων με τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου που ξέσπασε μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε χθες Πέμπτη με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο Ζελένσκι αναφέρει σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα πως συζήτησαν «την ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης», όπως μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αφού ενημέρωσε τον αμερικανό ομόλογό του για την κατάσταση στα μέτωπα των μαχών, ο Ζελένσκι τον διαβεβαίωσε πως «η Ουκρανία είναι έτοιμη για 30ήμερη κατάπαυση του πυρός, ακόμη και από σήμερα».

I had a good conversation with @POTUS. We congratulated our nations on Victory in Europe Day — the victory over Nazism.

We welcomed the Ukrainian Parliament’s ratification of the Economic Partnership Agreement — a truly historic document that opens up many new opportunities for… pic.twitter.com/0REH3a6Xz2

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 8, 2025