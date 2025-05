Μονάδες της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για ν’ απωθήσουν ρωσική πυραυλική επιδρομή στο Κίεβο, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Τετάρτη, καθώς σειρά εκρήξεων συντάραξε την πόλη, σύμφωνα με τις αρχές και το πρακτορείο ειδήσεων Reuters (φωτογραφία, επάνω, από το Χ, @EuromaidanPR).

Σειρά εκρήξεων συντάραξε το Κίεβο, ενώ ουκρανικά drones στόχευαν τη Μόσχα

🚨BREAKING: A large fire is burning at a residential building in Kyiv, Ukraine after the Russian missile attack. A mall has also been targeted during the attack. pic.twitter.com/XDGzvcxoto — World Source News 24/7 (@Worldsource24) May 6, 2025

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα μέχρι στιγμής.

Explosions were heard again in Kyiv. A residential building was hit, and Shahed drone debris fell, causing a fire. The video shows the fire in the building after the Russian drone strikes. pic.twitter.com/4HuLpGfsYR — Daria Matviichuk (@DariaMatviichuk) May 7, 2025

Στην άλλη πλευρά, μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 7 ουκρανικά drones κατευθυνόμενα στη Μόσχα, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σαμπιάνιν, καθώς η πόλη βρέθηκε για τρίτη συνεχόμενη νύχτα στο στόχαστρο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Τελετές μνήμης

Οι ουκρανικές επιθέσεις σημειώνονται δυο ημέρες πριν τις τελετές μνήμης και τη στρατιωτική παρέλαση με παρόντες κάπου 20 ξένους ηγέτες για την 80ή επέτειο της νίκης επί της ναζιστικής Γερμανίας και το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη.

🔥🔥🔥 The Moscow region is under attack for the third consecutive night. pic.twitter.com/AiVWcNto8n — 𝐀𝐧𝐧𝐚 𝐊𝐎𝐌𝐒𝐀 | 🇪🇺🇫🇷🇵🇱🇺🇦 (@tweet4Anna_NAFO) May 6, 2025

Πηγή: ΑΠΕ