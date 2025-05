Η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση με drones στη Μόσχα, την πρωτεύουσα της Ρωσίας, για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, αναγκάζοντας τις αρχές ν’ αναστείλουν τη λειτουργία τεσσάρων από τα κυριότερα αεροδρόμιά της, σύμφωνα με ρωσικές πηγές (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σαμπιάνιν ενημέρωσε μέσω Telegram ότι τουλάχιστον έξι ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα καταστράφηκαν καθώς κατευθύνονταν στην πόλη.

Κατά προκαταρκτικές πληροφορίες δεν υπήρξαν «σοβαρές ζημιές ή τραυματισμοί» στις τοποθεσίες όπου έπεσαν συντρίμμια, σ’ αυτοκινητόδρομο που οδηγεί στην πρωτεύουσα.

Η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsia ανέφερε, επίσης μέσω Telegram, πως ανέστειλε τις πτήσεις σε τέσσερα αεροδρόμια που εξυπηρετούν τη Μόσχα για να εγγυηθεί την ασφάλεια των αερομεταφορών.

Ukrainian drones approached the capital of Russia, Moscow, tonight.

The Russian side claimed the interception of 19 Ukrainian strike drones by Russian air defenses. pic.twitter.com/cOkhmN0MFF

— Status-6 (Military & Conflict News) (BlueSky too) (@Archer83Able) May 5, 2025