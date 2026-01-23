sports betsson
Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
Γκολ και highlights από τα παιχνίδια του Europa League (vids)
Γκολ και highlights από τα παιχνίδια του Europa League (vids)

Δείτε γκολ και highlights από τα παιχνίδια της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Ολοκληρώθηκε η 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τον ΠΑΟΚ να επικρατεί εντός έδρας της Μπέτις με 2-0 και τον Παναθηναϊκό να έρχεται ισόπαλος 1-1 με την Φερεντσβάρος στη Βουδαπέστη.

Οι Ασπρόμαυροι πήραν το τρίποντο της νίκης με γκολ των Ζίβκοβιτς (67’) και Γιακουμάκη (87’).

Με γκολ του Ζαρουρί στο 86’, ο Παναθηναϊκός πήρε την ισοπαλία στο παιχνίδι με την Φερεντσβάρος (1-1) και έφυγε με τον βαθμό από την Βουδαπέστη.

Ήττα στις λεπτομέρειες για τη Νότιγχαμ Φόρεστ από την Μπράγκα στην Πορτογαλία με 1-0. Το παιχνίδι κρίθηκε από ένα αυτογκόλ του Γέιτς (54’).

Η Φέγενορντ επικράτησε εντός έδρας της Στουρμ Γκρατς με 3-0. Ουατανάμπι στο 5’, Χατζ Μουσα στο 69’ και Μπόρχες στο 90’ τα γκολ για τους Ολλανδούς.

Μεγάλο διπλό για την Άστον Βίλα στην Πόλη, με τους «χωριάτες» να κερδίζουν την Φενερμπαχτσέ με 1-0. Το γκολ που έκρινε το ματς πέτυχε ο Σάντσο στο 25’.

Ισόπαλο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στην Τσεχία ανάμεσα στην Βικτόρια Πλζεν και την Πόρτο, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1. Ο Τσερβ στο 6’ το τέρμα των γηπεδούχων, ο Γκουλ στο 90’ το αντίστοιχο των φιλοξενούμενων.

Η Λιόν πέρασε από την Ελβετία, επικρατώντας της Γιουνγκ Μπόις με 1-0. «Χρυσός» σκόρερ για τους Γάλλους ο Μέιτλαντ-Νάιλς (45+1’).

Εντός έδρας νίκη για την Φράιμπουργκ απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ με 1-0, χάρη στο γκολ του Ματάνοβιτς (82’).

Χορταστική ισοπαλία στην Ιταλία ανάμεσα σε Μπολόνια και Σέλτικ, με τις δύο ομάδες να έρχονται 2-2. Νταλίνγκα (58′) και Ρόου (78’) τα τέρματα για τους Ιταλούς, Χατάτε (6′) και Τράστι (41′) τα αντίστοιχα για τους Σκωτσέζους.

Διπλό για τον Ερυθρό Αστέρα στην Σουηδία, με τους Σέρβους να επικρατούν της Μάλμε με 1-0. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Κοστόφ στο 17’.

Ματσάρα χωρίς νικητή στη Νορβηγία ανάμεσα σε Μπραν και Μίντιλαντ, με τις δύο ομάδες να έρχονται ισόπαλες 3-3.

Η Θέλτα νίκησε την Λιλ με 2-1. Σβεντμπεργκ στο 1ο λεπτό και Σταρφελτ στο 69’ τα τέρματα για τους Ισπανούς.

Εντός έδρας νίκη για τη Νις απέναντι στην Γκοου Αχέντ Ινγκλς με 3-1. Δύο γκολ ο Γκουβεϊά (41’, 59’), ένα ο Βάνχουτ (10’).

Με 4-1 επικράτησε η Ντιναμό Ζάγκρεμπ της Στεάουα Βουκουρεστίου, χάρη σε δύο τέρματα του Μπέλτζο (11’, 71’), ένα του Μακράρ (7’) και ένα του Κουλένοβιτς (90+3’).

Με γκολ του Ντιομαντέ στο 33’, η Ρέιντζερς νίκησε στην Γλασκώβη την Λουντογκόρετς με 1-0.

Τρίποντο για τη Ρόμα απέναντι στην Στουτγκάρδη με 2-0. Πρωταγωνιστής ο Πισίλι, που πέτυχε και τα δύο γκολ των Τζιαλορόσι (40’, 90+3’).

Η Σάλτσμπουργκ επικράτησε εντός έδρας της Βασιλείας με 3-1. Αλαϊμπέγκοβιτς στο 4’ και στο 12’, Κράτζιγκ στο 35’ τα γκολ για τους νικητές.

Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής:

Μπολόνια – Σέλτικ 2-2
Φενέρμπαχτσε – Άστον Βίλα 0-1
Φέγενορντ – Στουρμ Γκρατς 3-0
Μάλμε – Ερυθρός Αστέρας 0-1
ΠΑΟΚ – Μπέτις 2-0
Φράιμπουργκ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-0
Μπραν – Μίντιλαντ 3-3
Βικτόρια Πλζεν – Πόρτο 1-1
Γιούνγκ Μπόις – Λιόν 0-1
Θέλτα – Λιλ 2-0
Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός 1-1
Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Στεάουα 4-1
Νις – Γκόου Αχέντ Ίγκλς 3-1
Ρέιντζερς – Λουντογκόρετς 1-0
Ζάλτσμπουργκ – Βασιλεία 3-1
Ρόμα – Στουτγκάρδη 2-0
Μπράγκα – Νότιγχαμ 1-0
Ουτρέχτη – Γκενκ 0-2

Γροιλανδία: Τι γνωρίζουμε για το «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας» του Τραμπ

Γροιλανδία: Τι γνωρίζουμε για το «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας» του Τραμπ

Ποδόσφαιρο 23.01.26

Europa League: Πρόκριση στα πλέι οφ για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, νίκη 8άδας η Ρόμα – Η βαθμολογία

Και μαθηματικά στα πλέι οφ του Europa League ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, με τον δικέφαλο να ελπίζει ακόμη και για την 8άδα. Βαθμολογία, αποτελέσματα της League Phase μετά την 7η αγωνιστική και το πρόγραμμα της 8ης.

Σύνταξη
Europa League 22.01.26

Ο Ζαρουρί απέδωσε δικαιοσύνη και... πρόκριση για τον Παναθηναϊκό (1-1)

Με ωραίο γκολ του Ανάς Ζαρουρί ο ανώτερος Παναθηναϊκός έφερε ισοπαλία 1-1 με τη Φερεντσβάρος και πέρασε μαθηματικά στην ενδιάμεση φάση. O Γιουσούφ το 1-0, δεν παίζει με Ρόμα ο Σβιντέρσκι.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Συρία: Έτοιμο το προκαταρκτικό πλαίσιο για τον τερματισμό των συγκρούσεων ανάμεσα στη Δαμασκό και τους Κούρδους
Κόσμος 23.01.26

Συρία: Έτοιμο το προκαταρκτικό πλαίσιο για τον τερματισμό των συγκρούσεων ανάμεσα στη Δαμασκό και τους Κούρδους

Σύμφωνα με πληροφορίες από την συνάντηση ανάμεσα στον διοικητή των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων και τον απεσταλμένο των ΗΠΑ για τη Συρία, Τομ Μπάρακ, οι συγκρούσεις οδεύουν προς τερματισμό.

Σύνταξη
Δουδωνής: Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση – «Έχετε εκμεταλλευτεί προς όφελός σας κάθε παθογένεια του κράτους»
Πολιτική Γραμματεία 23.01.26

Δουδωνής: Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση – «Έχετε εκμεταλλευτεί προς όφελός σας κάθε παθογένεια του κράτους»

Λάβρος κατά της κυβέρνησης ο Παναγιώτης Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου - «κουρελού», όπως το χαρακτήρισε, του υπουργείου Εσωτερικών. «Είστε μια διεφθαρμένη κυβέρνηση, που έχετε εκμεταλλευτεί όλες τις χρόνιες παθογένειες του κράτους για τη δημιουργία ενός προσωπικού συστήματος εξουσίας» τόνισε.

Σύνταξη
Ιράν: Διάγγελμα του προέδρου Πεζεσκιάν με αφορμή τις πολύνεκρες διαδηλώσεις
Ανάληψη ευθύνης 22.01.26

Ιράν: Διάγγελμα του προέδρου Πεζεσκιάν με αφορμή τις πολύνεκρες διαδηλώσεις

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν προέβη σε διάγγελμα με το οποίο δίνει την θέση του Ιράν για τις αιματηρές διαδηλώσεις επιβεβαιώνοντας «σχεδόν 3.000 θανάτους».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Όσκαρ 2026: Βαμπίρ με ιστορικό ρεκόρ, σοκαριστικές απουσίες, απίθανες εκπλήξεις και ένα πουλέν στη δόξα τραβά
15 Μαρτίου 22.01.26

Όσκαρ 2026: Βαμπίρ με ιστορικό ρεκόρ, σοκαριστικές απουσίες, απίθανες εκπλήξεις και ένα πουλέν στη δόξα τραβά

Στα φετινά Όσκαρ, το Sinners του Ράιαν Κούγκλερ γράφει ιστορία και επιβεβαιώνει πως είναι η πιο σημαντική ταινία της χρονιάς για περισσότερους λόγους από τους προφανείς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι καλύτερες και χειρότερες χώρες στην Ευρώπη για εταιρείες που θέλουν να προσλάβουν προσωπικό
Διεθνής Οικονομία 22.01.26

Οι καλύτερες και χειρότερες χώρες στην Ευρώπη για εταιρείες που θέλουν να προσλάβουν προσωπικό

Η Δανία, η Ελβετία και η Ιρλανδία πρωτοστατούν ως μερικές από τις πιο ελκυστικές χώρες για πρόσληψη προσωπικού στην Ευρώπη, χάρη στα ισχυρά οικοσυστήματα δεξιοτήτων, την υψηλή παραγωγικότητα και τους αξιόπιστους θεσμούς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Reuters: Προσωρινή εφαρμογή της Mercosur παρά το «μπλόκο» – Ενόχληση της Γερμανίας για το «πάγωμα»
Από τον Μάρτιο 22.01.26

Σενάριο για προσωρινή εφαρμογή της Mercosur παρά το «μπλόκο» - Ενόχληση της Γερμανίας για το «πάγωμα»

Αναβρασμός στο μπλοκ των «27» καθώς η εμπορική συμφωνία-μαμούθ (Mercosur) παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θα εφαρμοστεί προσωρινά από τον Μάρτιο δηλώνει διπλωμάτης της ΕΕ ενώ ο καγκελάριος Μερτς δεν κρύβει τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία άλλων 10 μελών εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε αυτοκίνητα και τα πουλούσε
Ελλάδα 22.01.26

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία άλλων 10 μελών εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε αυτοκίνητα και τα πουλούσε

Τα 11 κλεμμένα οχήματα από Θεσσαλονίκη και Αττική εντοπίσθηκαν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος και αφού κατασχέθηκαν, στη συνέχεια αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους

Σύνταξη
Αυστρία: Σε εξέλιξη η δίκη του αξιωματικού των μυστικών υπηρεσιών που κατηγορείται για ρωσική κατασκοπεία
Κόσμος 22.01.26

Αυστρία: Σε εξέλιξη η δίκη του αξιωματικού των μυστικών υπηρεσιών που κατηγορείται για ρωσική κατασκοπεία

Στις 22 Ιανουαρίου άρχισε στην Αυστρία η δίκη του Έγκιστο Οτ, ο οποίος κατηγορείται ότι συνεργάστηκε με ρωσικά δίκτυα κατασκοπείας και διέρρευσε ευαίσθητες κρατικές πληροφορίες

Σύνταξη
Βέλγιο: Έξι τραυματίες στην Αμβέρσα σε επίθεση με μαχαίρι – Οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση
Κόσμος 22.01.26

Βέλγιο: Έξι τραυματίες στην Αμβέρσα σε επίθεση με μαχαίρι – Οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση

Επίθεση με μαχαίρι από περισσότερους από έναν δράστες σημειώθηκε στην Αμβέρσα, στο Βέλγιο, με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες να κάνουν λόγο για έξι τραυματίες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αλβανία: Το κοινοβούλιο ενέκρινε τη συμμετοχή της χώρας στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα
Οι δηλώσεις Ράμα 22.01.26

Τη συμμετοχή της Αλβανίας στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα ενέκρινε το κοινοβούλιο της χώρας

Ο Έντι Ράμα υποστήριξε ότι η συμμετοχή της Αλβανίας στο «Συμβούλιο Ειρήνης» διασφαλίζει ότι η χώρα θα παραμείνει «στο τραπέζι» της διεθνούς διπλωματίας

Σύνταξη
