Γκολ και highlights από τα παιχνίδια του Europa League (vids)

Ολοκληρώθηκε η 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τον ΠΑΟΚ να επικρατεί εντός έδρας της Μπέτις με 2-0 και τον Παναθηναϊκό να έρχεται ισόπαλος 1-1 με την Φερεντσβάρος στη Βουδαπέστη.

Οι Ασπρόμαυροι πήραν το τρίποντο της νίκης με γκολ των Ζίβκοβιτς (67’) και Γιακουμάκη (87’).

Με γκολ του Ζαρουρί στο 86’, ο Παναθηναϊκός πήρε την ισοπαλία στο παιχνίδι με την Φερεντσβάρος (1-1) και έφυγε με τον βαθμό από την Βουδαπέστη.

Ήττα στις λεπτομέρειες για τη Νότιγχαμ Φόρεστ από την Μπράγκα στην Πορτογαλία με 1-0. Το παιχνίδι κρίθηκε από ένα αυτογκόλ του Γέιτς (54’).

Η Φέγενορντ επικράτησε εντός έδρας της Στουρμ Γκρατς με 3-0. Ουατανάμπι στο 5’, Χατζ Μουσα στο 69’ και Μπόρχες στο 90’ τα γκολ για τους Ολλανδούς.

Μεγάλο διπλό για την Άστον Βίλα στην Πόλη, με τους «χωριάτες» να κερδίζουν την Φενερμπαχτσέ με 1-0. Το γκολ που έκρινε το ματς πέτυχε ο Σάντσο στο 25’.

Ισόπαλο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στην Τσεχία ανάμεσα στην Βικτόρια Πλζεν και την Πόρτο, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1. Ο Τσερβ στο 6’ το τέρμα των γηπεδούχων, ο Γκουλ στο 90’ το αντίστοιχο των φιλοξενούμενων.

Η Λιόν πέρασε από την Ελβετία, επικρατώντας της Γιουνγκ Μπόις με 1-0. «Χρυσός» σκόρερ για τους Γάλλους ο Μέιτλαντ-Νάιλς (45+1’).

Εντός έδρας νίκη για την Φράιμπουργκ απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ με 1-0, χάρη στο γκολ του Ματάνοβιτς (82’).

Χορταστική ισοπαλία στην Ιταλία ανάμεσα σε Μπολόνια και Σέλτικ, με τις δύο ομάδες να έρχονται 2-2. Νταλίνγκα (58′) και Ρόου (78’) τα τέρματα για τους Ιταλούς, Χατάτε (6′) και Τράστι (41′) τα αντίστοιχα για τους Σκωτσέζους.

Διπλό για τον Ερυθρό Αστέρα στην Σουηδία, με τους Σέρβους να επικρατούν της Μάλμε με 1-0. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Κοστόφ στο 17’.

Ματσάρα χωρίς νικητή στη Νορβηγία ανάμεσα σε Μπραν και Μίντιλαντ, με τις δύο ομάδες να έρχονται ισόπαλες 3-3.

Η Θέλτα νίκησε την Λιλ με 2-1. Σβεντμπεργκ στο 1ο λεπτό και Σταρφελτ στο 69’ τα τέρματα για τους Ισπανούς.

Εντός έδρας νίκη για τη Νις απέναντι στην Γκοου Αχέντ Ινγκλς με 3-1. Δύο γκολ ο Γκουβεϊά (41’, 59’), ένα ο Βάνχουτ (10’).

Με 4-1 επικράτησε η Ντιναμό Ζάγκρεμπ της Στεάουα Βουκουρεστίου, χάρη σε δύο τέρματα του Μπέλτζο (11’, 71’), ένα του Μακράρ (7’) και ένα του Κουλένοβιτς (90+3’).

Με γκολ του Ντιομαντέ στο 33’, η Ρέιντζερς νίκησε στην Γλασκώβη την Λουντογκόρετς με 1-0.

Τρίποντο για τη Ρόμα απέναντι στην Στουτγκάρδη με 2-0. Πρωταγωνιστής ο Πισίλι, που πέτυχε και τα δύο γκολ των Τζιαλορόσι (40’, 90+3’).

Η Σάλτσμπουργκ επικράτησε εντός έδρας της Βασιλείας με 3-1. Αλαϊμπέγκοβιτς στο 4’ και στο 12’, Κράτζιγκ στο 35’ τα γκολ για τους νικητές.

