Ο Σωκράτης Μάλαμας επέστρεψε με νέο άλμπουμ και μικρές ιστορίες σχέσεων

Δεν είναι απλά ένα από τα πιο μεγάλα ονόματα της εγχώριας μουσικής σκηνής, αλλά και ένας από τους πιο «εργατικούς» τραγουδοποιούς. Από το 1989, που έκανε την παρθενική του εμφάνιση στα δισκοπωλεία με το Ασπρόμαυρες Ιστορίες έως σήμερα, ο Σωκράτης Μάλαμας μας χαρίζει συνεχώς νέα τραγούδια.

Και μπορεί τα τελευταία χρόνια να έχει προτιμήσει τις συνεργασίες σε δίσκους άλλων καλλιτεχνών, ωστόσο πριν από λίγο καιρό επέστρεψε με ένα νέο άλμπουμ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sokratis Malamas Official (@sokratismalamas)

Το Εφήμερα είναι ο τίτλος της καινούργιας του δουλειάς, που περιλαμβάνει εννέα κομμάτια, με τις περισσότερες συνθέσεις να έχουν την υπογραφή του – εκτός από το Άστρο που έγραψε ο Κωνσταντίνος Βήτα.

Στιχουργικά, ο Σωκράτης Μάλαμας είχε τη βοήθεια των Οδυσσέα Ιωάννου, Κωνσταντίνο Βήtα, Φωτεινή Λαμπρίδη, Κλέλια Ρένεση, Γιώργο Αθανασόπουλου και Σωκράτη Ανδρέα Παναγιωτάτου. Ενώ στον δίσκο συμμετέχει και ο γιος του Πέτρος Μάλαμας, στο κομμάτι Απ’ το ποτάμι ως τη θάλασσα.

Όπως λέει ο ίδιος ο καλλιτέχνης «Εφήμερα… μικρές ιστορίες σχέσεων. Ένα βλέμμα στην αποθήκη της μνήμης, θεατρικά στιγμιότυπα… μια πεταλούδα στο σύρμα».

Το άλμπουμ Εφήμερα είναι διαθέσιμο στα:

Spotify | Apple Music | Deezer | YouTube

Τις Δευτέρες του Φεβρουαρίου στον Σταυρό του Νότου

Από τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου και κάθε Δευτέρα, ο Σωκράτης Μάλαμας επιστρέφει στην κεντρική σκηνή του Σταυρού του Νότου.

Μαζί του στο Τραγούδι η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας. Δίπλα του ο Γιάννης Παπατριανταφύλλου στο κοντραμπάσο, ο Κυριάκος Ταπάκης στο λαούτο και στο μπουζούκι, ο Κλέων Αντωνίου στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Καλογιάννης Βεράνης στο βιολί, την τρομπέτα και το τραγούδι, ο Νίκος Μαγνήσαλης στα τύμπανα και ο Στέλιος Φραγκούς στα πλήκτρα.

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.