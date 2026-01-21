Ο Σωκράτης Μάλαμας επέστρεψε με νέο άλμπουμ και μικρές ιστορίες σχέσεων
Ένας από τους πιο γνωστούς έλληνες τραγουδοποιούς, ο Σωκράτης Μάλαμας, επέστρεψε στη δισκογραφία με το νέο του άλμπουμ Εφήμερα.
- Χτύπησαν άγρια μέσα στις φυλακές τον 16χρονο που σκότωσε τον 17χρονο στις Σέρρες
- «Όπως έστρωσες θα κοιμηθείς», λέει το Ιράν στην Ευρώπη για τις απειλές του Τραμπ - Το δηκτικό σχόλιο Αραγτσί
- Όταν ο Παναγιώτης Δουδωνής συνάντησε την Μαριάννα Παπαμακαρίου και του αφιέρωσε το «Ρήγμα» του Σωκράτη Μάλαμα
- Ηλεία: Ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε κτηνοτροφική μονάδα – Αγνοούνται 60 πρόβατα
Δεν είναι απλά ένα από τα πιο μεγάλα ονόματα της εγχώριας μουσικής σκηνής, αλλά και ένας από τους πιο «εργατικούς» τραγουδοποιούς. Από το 1989, που έκανε την παρθενική του εμφάνιση στα δισκοπωλεία με το Ασπρόμαυρες Ιστορίες έως σήμερα, ο Σωκράτης Μάλαμας μας χαρίζει συνεχώς νέα τραγούδια.
Και μπορεί τα τελευταία χρόνια να έχει προτιμήσει τις συνεργασίες σε δίσκους άλλων καλλιτεχνών, ωστόσο πριν από λίγο καιρό επέστρεψε με ένα νέο άλμπουμ.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Το Εφήμερα είναι ο τίτλος της καινούργιας του δουλειάς, που περιλαμβάνει εννέα κομμάτια, με τις περισσότερες συνθέσεις να έχουν την υπογραφή του – εκτός από το Άστρο που έγραψε ο Κωνσταντίνος Βήτα.
Στιχουργικά, ο Σωκράτης Μάλαμας είχε τη βοήθεια των Οδυσσέα Ιωάννου, Κωνσταντίνο Βήtα, Φωτεινή Λαμπρίδη, Κλέλια Ρένεση, Γιώργο Αθανασόπουλου και Σωκράτη Ανδρέα Παναγιωτάτου. Ενώ στον δίσκο συμμετέχει και ο γιος του Πέτρος Μάλαμας, στο κομμάτι Απ’ το ποτάμι ως τη θάλασσα.
Όπως λέει ο ίδιος ο καλλιτέχνης «Εφήμερα… μικρές ιστορίες σχέσεων. Ένα βλέμμα στην αποθήκη της μνήμης, θεατρικά στιγμιότυπα… μια πεταλούδα στο σύρμα».
Το άλμπουμ Εφήμερα είναι διαθέσιμο στα:
Spotify | Apple Music | Deezer | YouTube
Τις Δευτέρες του Φεβρουαρίου στον Σταυρό του Νότου
Από τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου και κάθε Δευτέρα, ο Σωκράτης Μάλαμας επιστρέφει στην κεντρική σκηνή του Σταυρού του Νότου.
Μαζί του στο Τραγούδι η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας. Δίπλα του ο Γιάννης Παπατριανταφύλλου στο κοντραμπάσο, ο Κυριάκος Ταπάκης στο λαούτο και στο μπουζούκι, ο Κλέων Αντωνίου στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Καλογιάννης Βεράνης στο βιολί, την τρομπέτα και το τραγούδι, ο Νίκος Μαγνήσαλης στα τύμπανα και ο Στέλιος Φραγκούς στα πλήκτρα.
Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.
- Ο Σωκράτης Μάλαμας επέστρεψε με νέο άλμπουμ και μικρές ιστορίες σχέσεων
- ΣΥΡΙΖΑ: Άβολες αλήθειες για τις επιδόσεις Μητσοτάκη στο ζήτημα του κόστους ζωής των Ελλήνων από το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ
- «Κανείς δεν επικοινώνησε με τη Λόρα» λέει η μητέρα της – Συνεχίζεται η αναζήτηση της 16χρονης
- Φοινικούντα: «Τη ζωή του φοβόταν» – Νέα στοιχεία για το διπλό φονικό
- Warriors: Μια δυναστεία στο λυκόφως
- Γαλλία: Το 84% των Γάλλων θεωρούν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι επικίνδυνος για την παγκόσμια ειρήνη
- Νταβός: Ο Θοδωρής Κυριακού στην ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ – Οι προσκεκλημένοι από τη χώρα μας
- Γροιλανδία: Δόθηκαν στους κατοίκους «οδηγίες αντιμετώπισης κρίσης», ενώ ο Τραμπ λέει ότι το νησί είναι των ΗΠΑ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις