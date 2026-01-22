Άσε τους influencers να λένε – Μύθοι και αλήθειες για το τρέξιμο

Αν περνάς τον χρόνο σου ακούγοντας τα tips των influencers στον χώρο του τρεξίματος, ήδη ξέρεις πως τα μηνύματα είναι συχνά αντικρουόμενα. Κάποιος μπορεί να επιμένει ότι πρέπει να κάνεις επαναλήψεις μέχρι να εξαντληθείς, κάποιος άλλος υποστηρίζει φανατικά πως τα σπριντ είναι το απόλυτο «μυστικό» ενώ στο επόμενο «σκρολάρισμα» ακούς ότι όλα εξαρτώνται από τη Ζώνη 2.

Ο Brad Stulberg και ο Steve Magness, δύο προπονητές επιδόσεων και συγγραφείς των βιβλίων Peak Performance και The Growth Equation, παρουσίασαν πρόσφατα έναν απλό τρόπο για να ξεχωρίζεις τους μύθους από την πραγματικότητα και να μην προβληματίζεσαι με κάθε ανάρτηση που υπόσχεται θαύματα…

Influencers: Τι λες για μια πιο ψύχραιμη προσέγγιση με βάση τη λογική;

Οι διάφοροι όροι που αφορούν την πρόοδο στο τρέξιμο δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται με τόση ευκολία. Κάθε δρομέας και γενικώς, κάθε άνθρωπος που αθλείται, χρειάζεται εμπεριστατωμένες και ακριβείς συμβουλές, διαφορετικά προκύπτει σύγχυση και εύκολα πέφτει κανείς στην παγίδα μιας λανθασμένης και αναποτελεσματικής προπόνησης.

Για παράδειγμα, πολλοί influencers αποκαλούν σπριντ, έναν δυναμικό ρυθμό τρεξίματος που μπορεί κανείς να διατηρήσει για περίπου 1 μίλι (1.600 μέτρα). Σπριντ όμως σημαίνει το σώμα να δίνει το 100% της ενέργειάς του σε σύντομο χρονικό διάστημα, με άλλα λόγια μέγιστη ταχύτητα για μικρές αποστάσεις (συνήθως 20-400 μέτρα).

Τέτοιου είδους ασάφειες και παρανοήσεις μπορεί να σε απογοητεύσουν ή ακόμα και να σε βάλουν σε σοβαρούς μπελάδες… Ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς, 3 μαγικές λέξεις μπορούν να δώσουν τη λύση:

Επιστήμη Εμπειρία Πρακτική

Αντί να επικεντρωθείς σε ένα εντυπωσιακό, κατά τα άλλα, πρωτόκολλο, αναζήτησε στοιχεία που καλύπτουν τους εν λόγω τομείς.

Ό,τι επικοινωνείται στα social, βασίζεται σε μεγάλες έρευνες ή αφορά μια μικρή μόνο μελέτη; Η ιδέα που συνιστάται έχει αντέξει στον χρόνο ή ανήκει στα εφήμερα trends που γίνονται viral και ύστερα ξεχνιούνται; Τέλος, αυτό που σε προτρέπουν να κάνεις λειτουργεί όντως στην πράξη για τους ανθρώπους που προπονούνται συστηματικά ή μιλάμε για ένα πείραμα τύπου έξι εβδομάδων;

Αυτή η νοοτροπία θα σε βοηθήσει να φιλτράρεις τα πράγματα. Άλλωστε, σε καμιά προπόνηση δεν υπάρχει ένας «τέλειος» τρόπος που να λειτουργεί για όλους.

Τρέξε με αυτοπεποίθηση

Η ουσία του μηνύματος των ειδικών είναι ότι το τρέξιμο για να είναι βιώσιμο, απαιτεί ποικιλία, συνέπεια και την κατάλληλη προσαρμογή του ρυθμού αντί για μια συνεχή προσπάθεια μίμησης κάθε «τσιτάτης» ατάκας που ανεβάζει κάποιος στο διαδίκτυο, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει πως όλοι οι influencers ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.

Οι δρομείς είναι ωφέλιμο να επικεντρώνονται σε εύκολα τρεξίματα, με μέτρια ένταση και μερικές φορές να προσθέτουν πιο έντονες προσπάθειες. Κρίσιμος είναι επίσης ο χρόνος αποκατάστασης για να μπορεί το σώμα να αφομοιώσει την προπόνηση και κατόπιν να επαναλαμβάνεται ο κύκλος. Υπάρχει λόγος που αυτή η ισορροπία (ευκολία-ένταση-ανάπαυση) έχει αντέξει δεκαετίες — λειτουργεί.

Άλλο ένα πολύ σημαντικό σημείο έχει να κάνει με την αυτοεκτίμηση. Αν συνδέσεις την αξία σου με την απόδοση—τους πιο γρήγορους χρόνους και ένα πιο καινοτόμο πρωτόκολλο—θα καταλήξεις σε ένα τρενάκι του τρόμου. Η αυτοπεποίθησή σου θα εκτοξεύεται όταν όλα πάνε καλά και θα καταρρέει όταν δεν πάνε. Απλά, απόλαυσε τη διαδικασία. Προχώρα σύμφωνα με όσα σου λέει το σώμα και η διάθεσή σου και άσε τα αποτελέσματα να έρθουν φυσικά.