Η επιστήμη ξέρει ποια είναι η καλύτερη στιγμή για γυμναστική

Αναρωτιέστε ποια είναι η καλύτερη ώρα για γυμναστική; Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει μία «σωστή» απάντηση για όλους. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας είναι… αυτή που ταιριάζει στο δικό σας πρόγραμμα και στις δικές σας συνήθειες.

Παρότι έρευνες υποστηρίζουν ότι η πρωινή άσκηση μπορεί να συμβάλλει στην απώλεια βάρους, τη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου και στη μείωση της αρτηριακής πίεσης, ο σημαντικότερος παράγοντας παραμένει η συνέπεια. Αν γυμνάζεστε σταθερά, ανεξάρτητα από την ώρα, θα δείτε τα οφέλη.

Πρωινή γυμναστική – πώς σας ωφελεί;

Η πρωινή γυμναστική δεν είναι απλώς ένας τρόπος να… «ξεμπερδεύετε» από νωρίς. Έρευνες δείχνουν ότι…

Ανεβάζει τη διάθεση : Όσοι γυμνάζονται τακτικά, ακόμη και για μικρά χρονικά διαστήματα, είναι πιο ευδιάθετοι σε σχέση με όσους δεν ασκούνται. Παράλληλα, η γυμναστική μειώνει τα επίπεδα κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες, γεγονός που συμβάλλει στη βελτίωση της διάθεσης.

: Όσοι γυμνάζονται τακτικά, ακόμη και για μικρά χρονικά διαστήματα, είναι πιο ευδιάθετοι σε σχέση με όσους δεν ασκούνται. Παράλληλα, η γυμναστική μειώνει τα επίπεδα κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες, γεγονός που συμβάλλει στη βελτίωση της διάθεσης. Βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου : Όσοι επιλέγουν να γυμνάζονται νωρίς φαίνεται πως κοιμούνται καλύτερα. Σύμφωνα με έρευνες, όσοι ασκούνται το πρωί τείνουν να κοιμούνται νωρίτερα, να περνούν περισσότερη ώρα σε βαθύ ύπνο και να ξυπνούν λιγότερες φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας.

: Όσοι επιλέγουν να γυμνάζονται νωρίς φαίνεται πως κοιμούνται καλύτερα. Σύμφωνα με έρευνες, όσοι ασκούνται το πρωί τείνουν να κοιμούνται νωρίτερα, να περνούν περισσότερη ώρα σε βαθύ ύπνο και να ξυπνούν λιγότερες φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μπορεί να συμβάλει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης : Η πρωινή άσκηση ενδέχεται να βοηθά στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Έρευνες δείχνουν ότι οι γυναίκες που γυμνάζονται νωρίς παρουσιάζουν μείωση της πίεσης μετά την προπόνηση, ενώ στους άνδρες η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε όταν ασκούνταν το απόγευμα.

: Η πρωινή άσκηση ενδέχεται να βοηθά στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Έρευνες δείχνουν ότι οι γυναίκες που γυμνάζονται νωρίς παρουσιάζουν μείωση της πίεσης μετά την προπόνηση, ενώ στους άνδρες η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε όταν ασκούνταν το απόγευμα. Ενδέχεται να βοηθήσει στην απώλεια βάρους: Μελέτες επισημαίνουν ότι όσοι γυμνάζονται πριν το μεσημέρι φαίνεται να χάνουν σημαντικά περισσότερο βάρος σε σύγκριση με όσους προπονούνται μετά τις 3 μ.μ. Οι πρωινοί αθλούμενοι ήταν επίσης πιο δραστήριοι κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάνοντας περισσότερα βήματα από όσους γυμνάζονταν αργότερα.

Τι να προσέξετε

Παρότι η πρωινή γυμναστική έχει σημαντικά οφέλη, συνοδεύεται και από ορισμένες προκλήσεις:

Αυξημένος κίνδυνος τραυματισμών : Πριν ξυπνήσετε, η θερμοκρασία του σώματός σας βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο της ημέρας. Αυτό σημαίνει μειωμένη ροή αίματος και λιγότερη ενέργεια, στοιχεία που μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο τραυματισμών. Ένα καλό ζέσταμα πριν από κάθε προπόνηση είναι απαραίτητο για να τους αποφύγετε.

: Πριν ξυπνήσετε, η θερμοκρασία του σώματός σας βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο της ημέρας. Αυτό σημαίνει μειωμένη ροή αίματος και λιγότερη ενέργεια, στοιχεία που μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο τραυματισμών. Ένα καλό ζέσταμα πριν από κάθε προπόνηση είναι απαραίτητο για να τους αποφύγετε. Χαμηλή ενέργεια: Αν ξυπνάτε πεινασμένοι, ίσως να μην έχετε αρκετή ενέργεια για να ολοκληρώσετε σωστά την προπόνησή σας. Μια λύση είναι να καταναλώσετε ένα σνακ πλούσιο σε πρωτεΐνη είτε πριν κοιμηθείτε είτε πριν ξεκινήσετε την προπόνησή σας.

Απογευματινή/βραδινή – πώς σας ωφελεί;

Η άσκηση αργότερα μέσα στη μέρα μπορεί να ταιριάζει καλύτερα στον φυσικό ρυθμό του σώματός σας:

Μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας : Μελέτες υποστηρίζουν ότι η άσκηση μέτριας έντασης το απόγευμα ή το βράδυ μπορεί να αυξήσει τον βαθύ ύπνο, ο οποίος συνδέεται με καλύτερη γνωστική λειτουργία και περισσότερη ενέργεια την επόμενη ημέρα.

: Μελέτες υποστηρίζουν ότι η άσκηση μέτριας έντασης το απόγευμα ή το βράδυ μπορεί να αυξήσει τον βαθύ ύπνο, ο οποίος συνδέεται με καλύτερη γνωστική λειτουργία και περισσότερη ενέργεια την επόμενη ημέρα. Ενισχύει τη μυϊκή δύναμη : Τα μυϊκά συστήματα ακολουθούν τον δικό τους κιρκάδιο ρυθμό, παρόμοιο με τον κύκλο ύπνου–αφύπνισης. Η μυϊκή δύναμη κορυφώνεται συνήθως το απόγευμα και το βράδυ, γεγονός που σημαίνει ότι η προπόνηση αυτές τις ώρες μπορεί να βελτιώσει την απόδοσή σας.

: Τα μυϊκά συστήματα ακολουθούν τον δικό τους κιρκάδιο ρυθμό, παρόμοιο με τον κύκλο ύπνου–αφύπνισης. Η μυϊκή δύναμη κορυφώνεται συνήθως το απόγευμα και το βράδυ, γεγονός που σημαίνει ότι η προπόνηση αυτές τις ώρες μπορεί να βελτιώσει την απόδοσή σας. Βοηθά στη μείωση του στρες : Η άσκηση μετά τη δουλειά μπορεί να λειτουργήσει ως τρόπος αποφόρτισης. Η φυσική δραστηριότητα απελευθερώνει ενδορφίνες, οι οποίες βελτιώνουν τη διάθεση και μειώνουν τα επίπεδα στρες.

: Η άσκηση μετά τη δουλειά μπορεί να λειτουργήσει ως τρόπος αποφόρτισης. Η φυσική δραστηριότητα απελευθερώνει ενδορφίνες, οι οποίες βελτιώνουν τη διάθεση και μειώνουν τα επίπεδα στρες. Μικρότερος κίνδυνος τραυματισμού: Το απόγευμα και το βράδυ η θερμοκρασία του σώματος βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα, με αποτέλεσμα οι μύες να είναι πιο ζεστοί και ευλύγιστοι. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμών.

Τι να προσέξετε

Οι παράγοντες που πρέπει να προσέξετε, περιλαμβάνουν:

Μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον ύπνο : Η έντονη άσκηση λίγο πριν τον ύπνο μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα ενέργειας, δυσκολεύοντας τη χαλάρωση. Για τις βραδινές ώρες, προτιμήστε δραστηριότητες χαμηλής ή μέτριας έντασης, όπως γιόγκα ή γρήγορο περπάτημα.

: Η έντονη άσκηση λίγο πριν τον ύπνο μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα ενέργειας, δυσκολεύοντας τη χαλάρωση. Για τις βραδινές ώρες, προτιμήστε δραστηριότητες χαμηλής ή μέτριας έντασης, όπως γιόγκα ή γρήγορο περπάτημα. Δύσκολη η συνέπεια: Οι απογευματινές και βραδινές ώρες συχνά γεμίζουν με υποχρεώσεις και απρόοπτα, γεγονός που μπορεί να δυσκολέψει τη σταθερή τήρηση του προγράμματός σας. Η κούραση στο τέλος της ημέρας ή κοινωνικές δραστηριότητες συχνά μπαίνουν στη μέση, μειώνοντας τη συνέπεια.

* Πηγή: Vita