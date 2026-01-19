Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
19.01.2026 | 09:01
Κίνηση στους δρόμους: Κλειστές λωρίδες λόγω έργων σε Κηφισό, Αττική Οδό και Βουλιαγμένης – Πού υπάρχουν προβλήματα
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η επιστήμη ξέρει ποια είναι η καλύτερη στιγμή για γυμναστική
Έρευνα 19 Ιανουαρίου 2026 | 07:30

Η επιστήμη ξέρει ποια είναι η καλύτερη στιγμή για γυμναστική

Σύμφωνα με έρευνες και η γυμναστική είναι θέμα timing.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Αποκαλύπτει τον κίνδυνο 100+ ασθενειών

Ύπνος: Αποκαλύπτει τον κίνδυνο 100+ ασθενειών

Spotlight

Αναρωτιέστε ποια είναι η καλύτερη ώρα για γυμναστική; Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει μία «σωστή» απάντηση για όλους. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας είναι… αυτή που ταιριάζει στο δικό σας πρόγραμμα και στις δικές σας συνήθειες.

Παρότι έρευνες υποστηρίζουν ότι η πρωινή άσκηση μπορεί να συμβάλλει στην απώλεια βάρους, τη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου και στη μείωση της αρτηριακής πίεσης, ο σημαντικότερος παράγοντας παραμένει η συνέπεια. Αν γυμνάζεστε σταθερά, ανεξάρτητα από την ώρα, θα δείτε τα οφέλη.

Πρωινή γυμναστική – πώς σας ωφελεί;

Η πρωινή γυμναστική δεν είναι απλώς ένας τρόπος να… «ξεμπερδεύετε» από νωρίς. Έρευνες δείχνουν ότι…

  • Ανεβάζει τη διάθεση: Όσοι γυμνάζονται τακτικά, ακόμη και για μικρά χρονικά διαστήματα, είναι πιο ευδιάθετοι σε σχέση με όσους δεν ασκούνται. Παράλληλα, η γυμναστική μειώνει τα επίπεδα κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες, γεγονός που συμβάλλει στη βελτίωση της διάθεσης.
  • Βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου: Όσοι επιλέγουν να γυμνάζονται νωρίς φαίνεται πως κοιμούνται καλύτερα. Σύμφωνα με έρευνες, όσοι ασκούνται το πρωί τείνουν να κοιμούνται νωρίτερα, να περνούν περισσότερη ώρα σε βαθύ ύπνο και να ξυπνούν λιγότερες φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας.
  • Μπορεί να συμβάλει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης: Η πρωινή άσκηση ενδέχεται να βοηθά στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Έρευνες δείχνουν ότι οι γυναίκες που γυμνάζονται νωρίς παρουσιάζουν μείωση της πίεσης μετά την προπόνηση, ενώ στους άνδρες η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε όταν ασκούνταν το απόγευμα.
  • Ενδέχεται να βοηθήσει στην απώλεια βάρους: Μελέτες επισημαίνουν ότι όσοι γυμνάζονται πριν το μεσημέρι φαίνεται να χάνουν σημαντικά περισσότερο βάρος σε σύγκριση με όσους προπονούνται μετά τις 3 μ.μ. Οι πρωινοί αθλούμενοι ήταν επίσης πιο δραστήριοι κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάνοντας περισσότερα βήματα από όσους γυμνάζονταν αργότερα.

Τι να προσέξετε

Παρότι η πρωινή γυμναστική έχει σημαντικά οφέλη, συνοδεύεται και από ορισμένες προκλήσεις:

  • Αυξημένος κίνδυνος τραυματισμών: Πριν ξυπνήσετε, η θερμοκρασία του σώματός σας βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο της ημέρας. Αυτό σημαίνει μειωμένη ροή αίματος και λιγότερη ενέργεια, στοιχεία που μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο τραυματισμών. Ένα καλό ζέσταμα πριν από κάθε προπόνηση είναι απαραίτητο για να τους αποφύγετε.
  • Χαμηλή ενέργεια: Αν ξυπνάτε πεινασμένοι, ίσως να μην έχετε αρκετή ενέργεια για να ολοκληρώσετε σωστά την προπόνησή σας. Μια λύση είναι να καταναλώσετε ένα σνακ πλούσιο σε πρωτεΐνη είτε πριν κοιμηθείτε είτε πριν ξεκινήσετε την προπόνησή σας.

Απογευματινή/βραδινή – πώς σας ωφελεί;

Η άσκηση αργότερα μέσα στη μέρα μπορεί να ταιριάζει καλύτερα στον φυσικό ρυθμό του σώματός σας:

  • Μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας: Μελέτες υποστηρίζουν ότι η άσκηση μέτριας έντασης το απόγευμα ή το βράδυ μπορεί να αυξήσει τον βαθύ ύπνο, ο οποίος συνδέεται με καλύτερη γνωστική λειτουργία και περισσότερη ενέργεια την επόμενη ημέρα.
  • Ενισχύει τη μυϊκή δύναμη: Τα μυϊκά συστήματα ακολουθούν τον δικό τους κιρκάδιο ρυθμό, παρόμοιο με τον κύκλο ύπνου–αφύπνισης. Η μυϊκή δύναμη κορυφώνεται συνήθως το απόγευμα και το βράδυ, γεγονός που σημαίνει ότι η προπόνηση αυτές τις ώρες μπορεί να βελτιώσει την απόδοσή σας.
  • Βοηθά στη μείωση του στρες: Η άσκηση μετά τη δουλειά μπορεί να λειτουργήσει ως τρόπος αποφόρτισης. Η φυσική δραστηριότητα απελευθερώνει ενδορφίνες, οι οποίες βελτιώνουν τη διάθεση και μειώνουν τα επίπεδα στρες.
  • Μικρότερος κίνδυνος τραυματισμού: Το απόγευμα και το βράδυ η θερμοκρασία του σώματος βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα, με αποτέλεσμα οι μύες να είναι πιο ζεστοί και ευλύγιστοι. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμών.

Τι να προσέξετε

Οι παράγοντες που πρέπει να προσέξετε, περιλαμβάνουν:

  • Μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον ύπνο: Η έντονη άσκηση λίγο πριν τον ύπνο μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα ενέργειας, δυσκολεύοντας τη χαλάρωση. Για τις βραδινές ώρες, προτιμήστε δραστηριότητες χαμηλής ή μέτριας έντασης, όπως γιόγκα ή γρήγορο περπάτημα.
  • Δύσκολη η συνέπεια: Οι απογευματινές και βραδινές ώρες συχνά γεμίζουν με υποχρεώσεις και απρόοπτα, γεγονός που μπορεί να δυσκολέψει τη σταθερή τήρηση του προγράμματός σας. Η κούραση στο τέλος της ημέρας ή κοινωνικές δραστηριότητες συχνά μπαίνουν στη μέση, μειώνοντας τη συνέπεια.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Επενδύσεις: Στον αστερισμό… του real estate «Τραμπ» και της Chevron η Ελλάδα

Επενδύσεις: Στον αστερισμό… του real estate «Τραμπ» και της Chevron η Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: Αποκαλύπτει τον κίνδυνο 100+ ασθενειών

Ύπνος: Αποκαλύπτει τον κίνδυνο 100+ ασθενειών

World
ΕΕ: Σχεδιάζει αντίποινα για Γροιλανδία με δασμούς ύψους 93 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ

ΕΕ: Σχεδιάζει αντίποινα για Γροιλανδία με δασμούς ύψους 93 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ

inWellness
inTown
Fit & Run
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βρετανία: Νέα αποστασία βουλευτή των συντηρητικών – Μεταπήδησε στο κόμμα του Φάρατζ
Κόσμος 19.01.26

Βρετανία: Νέα αποστασία βουλευτή των συντηρητικών – Μεταπήδησε στο κόμμα του Φάρατζ

Το αντιμεταναστευτικό κόμμα του Φάρατζ, στις δημοσκοπήσεις, φαίνεται να να κυριαρχεί ως προς τις προθέσεις ψήφου ενόψει των επόμενων βουλευτικών εκλογών στη Βρετανία, το 2029.

Σύνταξη
Ιράν: η Ισλαμική Δημοκρατία στο σταυροδρόμι
Κρίση νομιμοποίησης 19.01.26

Ιράν: η Ισλαμική Δημοκρατία στο σταυροδρόμι

Στο Ιράν το καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας φαίνεται ότι άντεξε αυτό το κύμα διαμαρτυρίας, όμως παραμένει σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Όταν τα ντοκιμαντέρ γίνονται screen therapy: Από το πολιτικό χάος στη μαγεία της σύνδεσης και το προσωπικό στοίχημα ενός διάσημου σεφ
Τα Νέα της Αγοράς 19.01.26

Όταν τα ντοκιμαντέρ γίνονται screen therapy: Από το πολιτικό χάος στη μαγεία της σύνδεσης και το προσωπικό στοίχημα ενός διάσημου σεφ

Ανακαλύπτουμε τρία ντοκιμαντέρ που επαναπροσδιορίζουν την ψυχαγωγία, συνδυάζοντας την ένταση ενός «θρίλερ» με τη συγκίνηση αληθινών ιστοριών που μοιάζουν με παραμύθι.

Σύνταξη
Ρωσία: Θαμμένες κάτω από το χιόνι ολόκληρες γειτονιές – Σκάβουν τούνελ για να φτάσουν στα σπίτια τους [βίντεο]
Κόσμος 19.01.26

Θαμμένες κάτω από το χιόνι γειτονιές στη Ρωσία - Σκάβουν τούνελ για να φτάσουν στα σπίτια τους [βίντεο]

Η ζωή στην χερσόνησο Καμτσάτκα έχει ουσιαστικά παραλύσει μετά από αρκετές ημέρες σφοδρής χιονόπτωσης και ολόκληρες γειτονιές έχουν θαφτεί κάτω από το χιόνι

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Έντονες αποδοκιμασίες από τον κόσμο στο Κορωπί μετά τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Παναθηναϊκός: Έντονες αποδοκιμασίες από τον κόσμο στο Κορωπί μετά τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε βαριά ήττα με 4-0 από την ΑΕΚ και προκάλεσε αντιδράσεις, με κόσμο της ομάδας να πηγαίνει στο προπονητικό κέντρο και να αποδοκιμάζει διοίκηση και παίκτες.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης «ανοίγεται» στα αριστερά του, ο Δούκας «δεν κάνει πίσω» και ο Γερουλάνος (ξανά) μιλά για τη «βελόνα»
Πολιτική Γραμματεία 19.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης «ανοίγεται» στα αριστερά του, ο Δούκας «δεν κάνει πίσω» και ο Γερουλάνος (ξανά) μιλά για τη «βελόνα»

Το νέο «άνοιγμα» του Νίκου Ανδρουλάκη προς τα αριστερά του και η στρατηγική περί διεύρυνσης χωρίς «face control». Το «τρίπτυχο» Δούκα και η απάντησή του στην Άννα Διαμαντοπούλου. Ποια μηνύματα έστειλε ο Παύλος Γερουλάνος ενόψει συνεδρίου.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στις Αχαρνές – Καπνοί και αλυσιδωτές εκρήξεις
Δείτε βίντεο 19.01.26

Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στις Αχαρνές – Καπνοί και αλυσιδωτές εκρήξεις

Η φωτιά που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες κατακαίει εργοστάσιο πλαστικών στις Αχαρνές - Ήχησε 112 για τους καπνούς ενώ ακούγονταν απανωτές εκρήξεις

Σύνταξη
Τα «παιδικά» που μας μεγάλωσαν ήταν του Ρότζερ Άλερς: Πέθανε ο συν-σκηνοθέτης του «Βασιλιά των Λιονταριών»
Αντίο 19.01.26

Τα «παιδικά» που μας μεγάλωσαν ήταν του Ρότζερ Άλερς: Πέθανε ο συν-σκηνοθέτης του «Βασιλιά των Λιονταριών»

Ο Ρότζερ Άλερς, συν-σκηνοθέτης του εμβληματικού «Βασιλιά των Λιονταριών» και βασικό στέλεχος της «αναγέννησης» της Disney Animation, έφυγε από τη ζωή το Σάββατο, σε ηλικία 76 ετών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αρκάς: Περί βλακείας
Social 19.01.26

Αρκάς: Περί βλακείας

Την καλημέρα του μας λέει και σήμερα ο Αρκάς με έμπνευση τον Ντίτριχ Μπονχέφερ

Σύνταξη
Αγρότες: Με 14 αιτήματα «επιβίωσης» πάνε στο Μαξίμου – Αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση με Μητσοτάκη
Agro-in 19.01.26

Αγρότες: Με 14 αιτήματα «επιβίωσης» πάνε στο Μαξίμου – Αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση με Μητσοτάκη

Με τα τρακτέρ στην άκρη του δρόμου οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις 13:00, ζητώντας από την κυβέρνηση να δείξει αν έχει την πολιτική βούληση να δώσει ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματά τους

Σύνταξη
Η απομάκρυνση της «ρωσικής απειλής» από τη Γροιλανδία «θα γίνει», διαμηνύει ο Τραμπ
Κόσμος 19.01.26

Η απομάκρυνση της «ρωσικής απειλής» από τη Γροιλανδία «θα γίνει», διαμηνύει ο Τραμπ

Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας επαναλαμβάνει αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025 πως δεν θα συμβιβαστεί με τίποτε λιγότερο από την «ιδιοκτησία» της Γροιλανδίας

Σύνταξη
Συγκρούσεις μεταξύ δύο παρατάξεων ανταρτών στην Κολομβία – Πάνω από 20 νεκροί
Κόσμος 19.01.26

Συγκρούσεις μεταξύ δύο παρατάξεων ανταρτών στην Κολομβία – Πάνω από 20 νεκροί

Οι μαχητές του Ιβάν Μορδίσκο--πρόκειται για τον αρχηγό της μεγαλύτερης οργάνωσης διαφωνούντων των πρώην FARC και τον πλέον καταζητούμενο αντάρτη στη χώρα--ενεπλάκησαν σε συγκρούσεις με άλλη ομάδα διαφωνούντων, υπό τον λεγόμενο Καλαρκά στην Κολομβία

Σύνταξη
Ξεφουσκώνει το πρόγραμμα «Χρυσή Βίζα» με τα νέα όρια
Οικονομία 19.01.26

Ξεφουσκώνει το πρόγραμμα «Χρυσή Βίζα» με τα νέα όρια

Σαφείς ενδείξεις ότι κλείνει σταδιακά ένας 12ετής κύκλος που έφερε επενδύσεις σε ακίνητα και προκάλεσε αλλαγές στο αστικό τοπίο, αλλά και έντονες συγκρούσεις εντός και εκτός Βουλής - Ερωτηματικό αν θα ακολουθήσει η Ελλάδα την Ισπανία στην κατάργηση του θεσμού

Γιώργος ΣχοινάςΠέτρος Κωνσταντινίδης
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο