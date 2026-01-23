newspaper
Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
Το υποτιμημένο γεν και η επιστροφή της Ιαπωνίας στην πυρηνική ενέργεια
Διεθνής Οικονομία 23 Ιανουαρίου 2026 | 01:00

Ξεκίνησε στην Ιαπωνία το πρόγραμμα λειτουργίας 30 αντιδραστήρων πριν από το έτος 2040

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
A
A
Την Τετάρτη η ιαπωνική εταιρεία κοινής ωφέλειας Tepco επανεκκίνησε έναν από τους αντιδραστήρες του Κασιβαζάκι-Καρίβα, του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο, που εκτείνεται σε μια τοποθεσία 4,2 τετραγωνικών χιλιομέτρων στην επαρχία Νιιγκάτα στη βορειοδυτική ακτή της Ιαπωνίας. Είναι η πρώτη φορά έπειτα από 15 χρόνια – μετά από την πυρηνική καταστροφή της Φουκουσίμα δηλαδή – που επανεκκινήθηκε ο αντιδραστήρας.

Η Ιαπωνία αργά και μεθοδικά επιστρέφει στην πυρηνική ενέργεια ωθούμενη, τη φορά αυτή, και από λόγους που συνδέονται με τις διεθνείς συναλλαγματικές ισοτιμίες. «Οι ιαπωνικές εταιρείες ενέργειας έχουν πληγεί σοβαρά από την κατάρρευση του γεν, η οποία έχει προκαλέσει την εκτόξευση των λογαριασμών ενέργειας. Ως εκ τούτου ελπίζουν να είναι σε θέση να λειτουργήσουν περίπου τριάντα αντιδραστήρες πριν από το 2030», μεταδίδει από το Τόκιο ο ανταποκριτής της «Les Echos» Γιαν Ρουσό.

Στο πλαίσιο αυτό, μετά από χρόνια πολιτικών διαπραγματεύσεων και έπειτα από επενδύσεις 7 δισ. ευρώ σε εργασίες επισκευών, εκσυγχρονισμού και λειτουργικής ενοποίησης, η εταιρεία κοινής ωφέλειας Tepco ξεκίνησε την επανενεργοποίηση της Μονάδας 6 στις εγκαταστάσεις της στο Κασιβαζάκι-Καρίβα, οι οποίες στεγάζουν επτά αντιδραστήρες.

Για τον όμιλο Tepco, στον οποίο ανήκει ο κατεστραμμένος από το Μάρτιο του 2011 πυρηνικός σταθμός Φουκουσίμα Νταϊίτσι στην άλλη πλευρά του αρχιπελάγους, «αυτή η επανεκκίνηση, όσο επίπονη κι αν είναι, σηματοδοτεί μια συμβολική νίκη στη στρατηγική του για την ανοικοδόμηση των εγκαταστάσεών του και την επιστροφή του στην παραγωγή ενέργειας», όπως γράφει ο Ρουσό στη γαλλική οικονομική εφημερίδα.

Ήπια επανεκκίνηση

Ενώ 14 αντιδραστήρες έχουν ήδη επανεκκινηθεί στην Ιαπωνία τα τελευταία χρόνια, κανένας δεν είχε λειτουργήσει μέχρι τώρα από την Tepco, η οποία εξακολουθεί να εστιάζει τις προσπάθειές της στο τεράστιο έργο της αποσυναρμολόγησης των εγκαταστάσεων της Φουκουσίμα. Ταυτόχρονα όμως, με αθόρυβο και μεθοδικό τρόπο, η εταιρεία ολοκλήρωσε τις εργασίες εκσυγχρονισμού στις εγκαταστάσεις της κοντά στις πόλεις Κασιβαζάκι και Καρίβα.

Έτσι η Tepco έλαβε την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών και διαπραγματεύτηκε μια συμφωνία επανεκκίνησης με διάφορες τοπικές κοινότητες, αφού υποσχέθηκε να λειτουργήσει μόνο λίγους, όσους χρειαστεί, από τους επτά αντιδραστήρες της εγκατάστασης. «Η Tepco δεσμεύτηκε να προχωρήσει σταδιακά σε κάθε στάδιο, συνεχίζοντας να δίνει ύψιστη προτεραιότητα στην ασφάλεια», μεταδίδει ο ανταποκριτής της «Les Echos».

Ως εκ τούτου την Τετάρτη οι μηχανικοί της εταιρείας αφαίρεσαν τις ράβδους ελέγχου από το δοχείο του αντιδραστήρα 6 για να ξεκινήσουν τη διαδικασία πυρηνικής σχάσης. Στη συνέχεια, «αύξησαν σταδιακά την ισχύ εξόδου του, ενώ παράλληλα επαλήθευσαν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων ψύξης και ελέγχου», κατά το ρεπορτάζ.

Τις επόμενες ημέρες η τουρμπίνα που μετατρέπει τον ατμό σε μηχανική και επομένως σε ηλεκτρική ενέργεια, θα τεθεί σε λειτουργία έως και στο 50% της μέγιστης ισχύος της. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθούν διακοπές λειτουργίας του συστήματος ελέγχου πριν από την πλήρη επανεκκίνηση, η οποία πιθανότατα θα οδηγήσει σε πλήρη εμπορική λειτουργία της μονάδας στις 26 Φεβρουαρίου.

Το γεν και το δολάριο

«Για την Tepco αυτή η επανεκκίνηση γιορτάζεται με ανακούφιση», γράφει ο Γιαν Ρουσό και εξηγεί ότι από την καταστροφή της Φουκουσίμα, η οποία οδήγησε στο κλείσιμο όλων των αντιδραστήρων της Ιαπωνίας, οι εταιρείες ενέργειας αναγκάστηκαν να αυξήσουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στους συμβατικούς θερμοηλεκτρικούς σταθμούς τους, «καίγοντας τεράστιες ποσότητες άνθρακα και φυσικού αερίου για να καλύψουν την εθνική ζήτηση».

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ιαπωνικού Υπουργείου Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παρήγαγαν το 23% της ηλεκτρικής ενέργειας της Ιαπωνίας κατά το οικονομικό έτος 2024, ενώ η πυρηνική ενέργεια αντιπροσώπευε μόνο το 9,4%.

Τα ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άνθρακας) εξακολουθούσαν να παρέχουν το 67,5% του συνόλου της παραγωγής. Και οι ιαπωνικές εταιρείες ενέργειας εισάγουν πλέον τα ορυκτά καύσιμα σε εξωφρενικές τιμές. Όχι λόγω των ανατιμήσεών τους στις διεθνείς αγορές – τουναντίον, η τιμή του αργού πετρελαίου μειώθηκε κατά 20% περίπου πέρυσι – αλλά επειδή εξασθένησε δραματικά το εθνικό νόμισμα της χώρας έναντι του αμερικανικού δολαρίου, το οποίο είναι το νόμισμα αναφοράς στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

«Έχοντας δει το γεν να χάνει τη μισή αξία του έναντι του δολαρίου από το 2011, οι ιαπωνικοί ενεργειακοί όμιλοι έχουν καταστραφεί οικονομικά από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων που αποτιμώνται σε δολάρια. Μόνο το 2024 η διεθνής αγορά φυσικού αερίου και άνθρακα αντιπροσώπευε ένα κόστος 10,7 τρισ. γεν ή 58 δισ. ευρώ, για τις εταιρείες της χώρας», εξηγεί ο ανταποκριτής της «Les Echos» στο Τόκιο.

Εξοικονόμηση δισεκατομμυρίων

Υπολογίζοντας τα κόστη η Tepco εκτιμά ότι η επανεκκίνηση του αντιδραστήρα 6 στο σταθμό Κασιβαζάκι-Καρίβα θα μπορούσε να εξοικονομήσει περίπου 100 δισ. γεν (540 εκατ. ευρώ) ετησίως. Για το Τόκιο αυτές οι εξοικονομήσεις θα βοηθήσουν στη σταθεροποίηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας «σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία τα κέντρα δεδομένων που απαιτούνται για τη λειτουργία πλατφορμών τεχνητής νοημοσύνης αυξάνουν διαρκώς τη ζήτηση για ενέργεια», κατά τον Γιαν Ρουσό.

«Ένας σταθερός και φθηνός ενεργειακός εφοδιασμός είναι απολύτως απαραίτητος για τη διατήρηση της καθημερινής ζωής του ιαπωνικού λαού και για την υποστήριξη των εγχώριων βιομηχανιών μας», εξηγεί η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι.

Η Τακαΐτσι έχει επίσης δηλώσει ρητώς ότι μέλημά της είναι να προστατεύσει όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα το έθνος από τις επιπτώσεις των γεωπολιτικων εντάσεων και τις διεθνείς κρίσεις που απειλούν τον εφοδιασμό του με ορυκτά καύσιμα.

Η κυβέρνηση το Τόκιο ελπίζει ότι περίπου 30 πυρηνικοί αντιδραστήρες θα τεθούν σε λειτουργία μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 2030 και ότι θα είναι σε θέση να καλύψουν λίγο περισσότερο από το 20% της ζήτησης της χώρας για ηλεκτρική ενέργεια.

Πηγή: ot.gr

