Πλάνα από κάμερες ασφαλείας δείχνουν τη στιγμή που ο σεισμός 6,2 Ρίχτερ «χτυπά» πυρηνικό σταθμό στη δυτική Ιαπωνία.

Η δόνηση μεγέθους 6,2 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα Τρίτη (6 Ιανουαρίου) στην περιοχή Τσουγκόκου της Ιαπωνίας, ακολουθούμενη από σειρά μετασεισμών. Ο πυρηνικός σταθμός λειτουργεί κανονικά, ανέφερε η εταιρεία που τον διαχειρίζεται.

Δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι

Το επίκεντρο του κύριου σεισμού εντοπίστηκε στην ανατολική επαρχία Σιμάνε, όπως ανακοίνωσε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρχε κίνδυνος τσουνάμι.

Η εταιρεία Chugoku Electric Power, η οποία διαχειρίζεται τον πυρηνικό σταθμό της Σιμάνε σε απόσταση περίπου 32 χιλιομέτρων, ανέφερε ότι η μονάδα Νο 2 συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά. Παράλληλα, η Ιαπωνική Ρυθμιστική Αρχή Πυρηνικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι δεν διαπιστώθηκαν βλάβες ή μη κανονικές ενδείξεις μετά τον σεισμό.

Η West Japan Railway ανακοίνωσε ότι ανέστειλε τα δρομολόγια των τρένων υψηλής ταχύτητας Shinkansen μεταξύ Σιν-Οσάκα και Χακάτα, ως προληπτικό μέτρο.

Η Ιαπωνία είναι μία από τις πλέον σεισμογενείς περιοχές του κόσμου. Το 1/5 των σεισμών άνω των 6 Ρίχτερ που καταγράφονται παγκόσμια συμβαίνουν στην Ιαπωνία. Το 2011 ένα τσουνάμι που ακολούθησε έναν ισχυρό σεισμό προκάλεσε πυρηνικό ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό στη Φουκουσίμα, με πολλά θύματα και μεγάλη οικολογική καταστροφή.