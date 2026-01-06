newspaper
Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ιαπωνία: Βίντεο καταγράφει τη στιγμή των 6,2 Ρίχτερ σε πυρηνικό σταθμό
Κόσμος 06 Ιανουαρίου 2026 | 11:34

Ιαπωνία: Βίντεο καταγράφει τη στιγμή των 6,2 Ρίχτερ σε πυρηνικό σταθμό

Ο πυρηνικός σταθμός της Σιμάνε στη δυτική Ιαπωνία ήταν κοντά στο επίκεντρο του σεισμού

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η πιο… «φωτεινή» μέρα

Η πιο… «φωτεινή» μέρα

Spotlight

Πλάνα από κάμερες ασφαλείας δείχνουν τη στιγμή που ο σεισμός 6,2 Ρίχτερ «χτυπά» πυρηνικό σταθμό στη δυτική Ιαπωνία.

Η δόνηση μεγέθους 6,2 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα Τρίτη (6 Ιανουαρίου) στην περιοχή Τσουγκόκου της Ιαπωνίας, ακολουθούμενη από σειρά μετασεισμών. Ο πυρηνικός σταθμός λειτουργεί κανονικά, ανέφερε η εταιρεία που τον διαχειρίζεται.

Δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι

Το επίκεντρο του κύριου σεισμού εντοπίστηκε στην ανατολική επαρχία Σιμάνε, όπως ανακοίνωσε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρχε κίνδυνος τσουνάμι.

Η εταιρεία Chugoku Electric Power, η οποία διαχειρίζεται τον πυρηνικό σταθμό της Σιμάνε σε απόσταση περίπου 32 χιλιομέτρων, ανέφερε ότι η μονάδα Νο 2 συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά. Παράλληλα, η Ιαπωνική Ρυθμιστική Αρχή Πυρηνικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι δεν διαπιστώθηκαν βλάβες ή μη κανονικές ενδείξεις μετά τον σεισμό.

Η West Japan Railway ανακοίνωσε ότι ανέστειλε τα δρομολόγια των τρένων υψηλής ταχύτητας Shinkansen μεταξύ Σιν-Οσάκα και Χακάτα, ως προληπτικό μέτρο.

Η Ιαπωνία είναι μία από τις πλέον σεισμογενείς περιοχές του κόσμου. Το 1/5 των σεισμών άνω των 6 Ρίχτερ που καταγράφονται παγκόσμια συμβαίνουν στην Ιαπωνία. Το 2011 ένα τσουνάμι που ακολούθησε έναν ισχυρό σεισμό προκάλεσε πυρηνικό ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό στη Φουκουσίμα, με πολλά θύματα και μεγάλη οικολογική καταστροφή.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ αλλάζει την παγκόσμια τάξη

Βενεζουέλα: Ο Τραμπ αλλάζει την παγκόσμια τάξη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η πιο… «φωτεινή» μέρα

Η πιο… «φωτεινή» μέρα

Business
ΑΔΜΗΕ: Στα 411,1 εκατ. ευρώ τα ρυθμιζόμενα έσοδα για το 2025

ΑΔΜΗΕ: Στα 411,1 εκατ. ευρώ τα ρυθμιζόμενα έσοδα για το 2025

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ανεστάλησαν στην Ολλανδία όλα τα δρομολόγια των τρένων λόγω του χιονιού και του πάγου – Ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις
Κόσμος 06.01.26

Ανεστάλησαν στην Ολλανδία όλα τα δρομολόγια των τρένων λόγω του χιονιού και του πάγου – Ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις

Η ολλανδική εταιρία σιδηροδρόμων NS ανέφερε ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κανένα σιδηροδρομικό δρομολόγιο τουλάχιστον μέχρι τις 09:00 ώρα Γκρίνουιτς (11:00 ώρα Ελλάδας)

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Έκθεση της CIA συμπεραίνει ότι οι υποστηρικτές του Μαδούρο είναι καταλληλότεροι για να ηγηθούν
Τι θα κάνει η Ματσάδο 06.01.26

Έκθεση της CIA συμπεραίνει ότι οι υποστηρικτές του Μαδούρο είναι καταλληλότεροι για να ηγηθούν στη Βενεζουέλα

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, από τις ηγέτιδες της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, υποσχέθηκε να επιστρέψει στη χώρα το «συντομότερο δυνατό»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Υπάρχει φόβος» – Τι λέει Έλληνας που μένει στη Βενεζουέλα για τις εξελίξεις μετά την απαγωγή Μαδούρο
Κόσμος 06.01.26

«Υπάρχει φόβος» – Τι λέει Έλληνας που μένει στη Βενεζουέλα για τις εξελίξεις μετά την απαγωγή Μαδούρο

«Υπάρχει φόβος. Περιμένουμε να περάσουν οι μέρες για να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Λέγονται πολλά και δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε» ανέφερε Έλληνας που μένει στη Βενεζουέλα

Σύνταξη
Η Ματσάδο θέλει να γίνει η Βενεζουέλα το ενεργειακό κέντρο των ΗΠΑ
Κόσμος 06.01.26

Η Ματσάδο θέλει να γίνει η Βενεζουέλα το ενεργειακό κέντρο των ΗΠΑ

Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα Μαρία Κορίνα Ματσάδο δήλωσε πως έχει να μιλήσει με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόλαντ Τραμπ από τον Οκτώβριο και πρόσθεσε πως στόχος της είναι να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό στη χώρα της

Σύνταξη
Επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα: Πέντε αινίγματα ζητούν απαντήσεις
Κόσμος 06.01.26

Επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα: Πέντε αινίγματα ζητούν απαντήσεις

Η επέμβαση στη Βενεζουέλα βυθίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια επικίνδυνη νέα εποχή, στην οποία θα επιδιώξουν οικονομική και πολιτική κυριαρχία σε ένα έθνος περίπου 30 εκατ. ανθρώπων

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Το δόγμα Τραμπ και η επίθεση στη Βενεζουέλα – Η Ευρώπη σε σοκ και μπροστά σε διλήμματα
Ασταθής κόσμος 06.01.26

Το δόγμα Τραμπ και η επίθεση στη Βενεζουέλα – Η Ευρώπη σε σοκ και μπροστά σε διλήμματα

Η επίθεση στη Βενεζουέλα αλλάζει τους διεθνείς κανόνες στην παγκόσμια γεωπολιτική. Οι Ευρωπαίοι πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν στην επείγουσα ανάγκη με συντονισμό και στρατηγική αυτονομία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Ταϊλάνδη κατηγορεί την Καμπότζη ότι παραβίασε την κατάπαυση του πυρός και τραυμάτισε στρατιώτη της
«Τραυματισμός στρατιώτη» 06.01.26

Η Ταϊλάνδη κατηγορεί την Καμπότζη για παραβίαση της εκεχειρίας

«Η Καμπότζη παραβίασε την κατάπαυση του πυρός», βάλλοντας με «οβίδες όλμων εναντίον της περιοχής Τσονγκ Μποκ», ανέφεραν σε ανακοινωθέν τους οι ένοπλες δυνάμεις της Ταϊλάνδης.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Ισχυρός σεισμός 6,2 Ρίχτερ έπληξε τις δυτικές ακτές
Δυτικές ακτές 06.01.26

Ισχυρός σεισμός 6,2 Ρίχτερ στην Ιαπωνία

Οι δυτικές ακτές της Ιαπωνίας ταρακουνήθηκαν από σεισμό 6,2 Ρίχτερ, ο οποίος είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων και ακολουθήθηκε από δόνηση 5,1 βαθμών.

Σύνταξη
Βολιβία: Τριήμερη πορεία ενάντια στην απόφαση για κατάργηση της επιδότησης στα καύσιμα
Λα Πας 06.01.26

Η κατάργηση της επιδότησης στα καύσιμα βγάζει στον δρόμο τους Βολιβιανούς

Διαδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Λα Πας της Βολιβίας ενάντια στην απόφαση της νέας κυβέρνησης να καταργήσει την επιδότηση στα καύσιμα, με αποτέλεσμα να αυξηθούν κατακόρυφα οι τιμές βασικών προϊόντων.

Σύνταξη
Ελ Σαλβαδόρ: Καταγράφει τον χαμηλότερο δείκτη ανθρωποκτονιών στα χρονικά, αναφέρει η κυβέρνηση
Κυβερνητικά στοιχεία 06.01.26

Καταγράφει τον χαμηλότερο δείκτη ανθρωποκτονιών το Ελ Σαλβαδόρ

Ο δείκτης ανθρωποκτονιών στο Ελ Σαλβαδόρ μειώθηκε στις 1,3 ανά 100.000 κατοίκους πέρυσι, από 1,9 το 2024, έπειτα από τον πόλεμο που κηρύχτηκε κατά των συμμοριών, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χαλκιδική: Βίντεο ντοκουμέντο από τη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο – Πώς οι «Ροζ Πάνθηρες» άρπαξαν κοσμήματα αξίας 580.000 ευρώ
Ελλάδα 06.01.26

Βίντεο ντοκουμέντο από τη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο στη Χαλκιδική - Πώς οι «Ροζ Πάνθηρες» άρπαξαν κοσμήματα αξίας 580.000 ευρώ

Ύστερα από έρευνα ταυτοποιήθηκαν δύο άτομα, ηλικίας 48 και 46 ετών, τα οποία συνελήφθησαν σε Βουλγαρία και Κροατία, αντίστοιχα.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Μια κοινωνία που δεν κουράζεται ποτέ: Η κοκαΐνη, η τέχνη και η κουλτούρα της υπερδιέγερσης
«ΕΓΩ» 06.01.26

Μια κοινωνία που δεν κουράζεται ποτέ: Η κοκαΐνη, η τέχνη και η κουλτούρα της υπερδιέγερσης

Στη λογοτεχνία, στο σινεμά και στην ποπ κουλτούρα, η κοκαΐνη εμφανίζεται πια ως σύμπτωμα μιας ζωής σε μόνιμη επιτάχυνση. Ένας καθρέφτης υπερδιέγερσης, φιλοδοξίας και εξάντλησης, χωρίς παύση.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Είμαστε χιλιάδες, δεν εκφοβιζόμαστε»: Οι αγρότες απαντούν αγωνιστικά στο τελεσίγραφο και τις απειλές της κυβέρνησης
Agro-in 06.01.26

«Είμαστε χιλιάδες, δεν εκφοβιζόμαστε»: Οι αγρότες απαντούν αγωνιστικά στο τελεσίγραφο και τις απειλές της κυβέρνησης

Οι αγρότες είναι κατηγορηματικοί ότι αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους θα προχωρήσουν στον 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων Πέμπτη και Παρασκευή - Με την πλάτη στον τοίχο το Μαξίμου σκληραίνει τη ρητορική και προβάρει το αφήγημα για να δικαιολογήσει το περιβόητο plan b

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ο Τσιτσιπάς χορεύει στο… χείλος του γκρεμού, τρομοκρατημένη η Σάκκαρη (vid)
Άλλα Αθλήματα 06.01.26

Ο Τσιτσιπάς χορεύει στο… χείλος του γκρεμού, τρομοκρατημένη η Σάκκαρη (vid)

Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη ανέβηκαν στην κορυφή του σταδίου του Περθ όπου η Εθνική τένις αγωνίζεται στο United Cup και... μόνο ένας από τους δύο απήλαυσε την εμπειρία!

Σύνταξη
Όταν το πετρέλαιο άλλαξε την ώρα: Ο χειμώνας που η Αμερική ξυπνούσε στο σκοτάδι
1974 06.01.26

Όταν το πετρέλαιο άλλαξε την ώρα: Ο χειμώνας που η Αμερική ξυπνούσε στο σκοτάδι

Τον χειμώνα του 1974, η πετρελαϊκή κρίση οδήγησε τις ΗΠΑ σε ένα παράξενο πείραμα: θερινή ώρα μέσα στον Ιανουάριο. Τα ρολόγια πήγαν μπροστά, ο ήλιος άργησε να φανεί και μια χώρα ξυπνούσε στο σκοτάδι.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Drake και Adin Ross στο στόχαστρο αγωγής: Κατηγορίες για «φούσκωμα» streams μέσω online καζίνο
Music 06.01.26

Drake και Adin Ross στο στόχαστρο αγωγής: Κατηγορίες για «φούσκωμα» streams μέσω online καζίνο

Ο Drake και ο γνωστός livestreamer Adin Ross κατηγορούνται σε ομαδική αγωγή στις ΗΠΑ ότι χρησιμοποίησαν χρήματα από online καζίνο για να «φουσκώσουν» τεχνητά τα streams του ράπερ, με το Stake να αρνείται κάθε εμπλοκή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
NBA: Πλήγωσε την πρώην ομάδα του ο Ντουράντ, ήττα-σοκ για τους πρωταθλητές Θάντερ
Μπάσκετ 06.01.26

NBA: Πλήγωσε την πρώην ομάδα του ο Ντουράντ, ήττα-σοκ για τους πρωταθλητές Θάντερ

Πλήρης δράση στο NBA τα ξημερώματα της Τρίτης, με τους Ρόκετς να νικούν τους Σανς με καλάθι του Κέβιν Ντουράντ στο φινάλε και τους πρωταθλητές Θάντερ να συντρίβονται εντός έδρας από τους Χόρνετς, στα σημαντικότερα παιχνίδια.

Σύνταξη
Ανεστάλησαν στην Ολλανδία όλα τα δρομολόγια των τρένων λόγω του χιονιού και του πάγου – Ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις
Κόσμος 06.01.26

Ανεστάλησαν στην Ολλανδία όλα τα δρομολόγια των τρένων λόγω του χιονιού και του πάγου – Ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις

Η ολλανδική εταιρία σιδηροδρόμων NS ανέφερε ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κανένα σιδηροδρομικό δρομολόγιο τουλάχιστον μέχρι τις 09:00 ώρα Γκρίνουιτς (11:00 ώρα Ελλάδας)

Σύνταξη
Πέθανε ο «αρχιτέκτονας» της Sega: Ο Αμερικανός πιλότος που άλλαξε το gaming για πάντα – Η επική μάχη με τη Nintendo, η έκρηξη των Arcades
The Good Life 06.01.26

Πέθανε ο «αρχιτέκτονας» της Sega: Ο Αμερικανός πιλότος που άλλαξε το gaming για πάντα – Η επική μάχη με τη Nintendo, η έκρηξη των Arcades

Ο Nτέιβιντ Ρόζεν, ο οραματιστής συνιδρυτής της Sega, διαμόρφωσε καθοριστικά την ιστορία των ηλεκτρονικών παιχνιδιών από τη δεκαετία του '60 έως τη δεκαετία του '90

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αναστάσιος Ράμμος: «Τα σβήνει όλα» – Η κόρη του είναι το ομορφότερο δώρο της ζωής του
Fizz 06.01.26

Αναστάσιος Ράμμος: «Τα σβήνει όλα» – Η κόρη του είναι το ομορφότερο δώρο της ζωής του

Λίγες ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης του, ο Αναστάσιος Ράμμος μιλά με συγκίνηση για τη νέα του ζωή, παραδεχόμενος πως η πατρότητα επισκιάζει κάθε επαγγελματικό του επίτευγμα και αποτελεί το πιο πολύτιμο δώρο που έχει λάβει ποτέ.

Σύνταξη
Euroleague: Στην Πόλη κόντρα στη Φενέρ ο Ολυμπιακός, φιλοξενεί την Αρμάνι ο Παναθηναϊκός
Euroleague 06.01.26

Euroleague: Στην Πόλη κόντρα στη Φενέρ ο Ολυμπιακός, φιλοξενεί την Αρμάνι ο Παναθηναϊκός

Δύσκολα ματς για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα την Τρίτη 96/1), με τους «ερυθρόλευκους» να φιλοξενούνται από την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε και τους «πράσινους» να υποδέχονται την Αρμάνι Μιλάνο.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Έκθεση της CIA συμπεραίνει ότι οι υποστηρικτές του Μαδούρο είναι καταλληλότεροι για να ηγηθούν
Τι θα κάνει η Ματσάδο 06.01.26

Έκθεση της CIA συμπεραίνει ότι οι υποστηρικτές του Μαδούρο είναι καταλληλότεροι για να ηγηθούν στη Βενεζουέλα

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, από τις ηγέτιδες της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, υποσχέθηκε να επιστρέψει στη χώρα το «συντομότερο δυνατό»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο