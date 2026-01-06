Ιαπωνία: Βίντεο καταγράφει τη στιγμή των 6,2 Ρίχτερ σε πυρηνικό σταθμό
Ο πυρηνικός σταθμός της Σιμάνε στη δυτική Ιαπωνία ήταν κοντά στο επίκεντρο του σεισμού
- Ανεστάλησαν στην Ολλανδία όλα τα δρομολόγια των τρένων λόγω του χιονιού και του πάγου – Ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις
- Έκθεση της CIA συμπεραίνει ότι οι υποστηρικτές του Μαδούρο είναι καταλληλότεροι για να ηγηθούν στη Βενεζουέλα
- Λάρισα: Σε καλύτερη κατάσταση το 3χρονο παιδί που υπέστη εγκεφαλίτιδα από γρίπη
- Η ζωή και τα εγκλήματα της Αϊλίν Γουόρνος στη σειρά «Monster» του Netflix – Η δολοφόνος που δίχασε την Αμερική
Πλάνα από κάμερες ασφαλείας δείχνουν τη στιγμή που ο σεισμός 6,2 Ρίχτερ «χτυπά» πυρηνικό σταθμό στη δυτική Ιαπωνία.
Η δόνηση μεγέθους 6,2 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα Τρίτη (6 Ιανουαρίου) στην περιοχή Τσουγκόκου της Ιαπωνίας, ακολουθούμενη από σειρά μετασεισμών. Ο πυρηνικός σταθμός λειτουργεί κανονικά, ανέφερε η εταιρεία που τον διαχειρίζεται.
Japan Earthquake | जापान में अभी-अभी जोरदार भूकंप आया है. जापान की धरती आज यानी मंगलवार तड़के आए भूकंप से कांप उठी. रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई है. पश्चिमी जापान में मंगलवार को शक्तिशाली भूकंप आया लेकिन इससे सुनामी का कोई खतरा नहीं है. भूकंप के झटके इतने तेज… pic.twitter.com/FBEfeMcE4M
— Moneycontrol Hindi (@MoneycontrolH) January 6, 2026
Δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι
Το επίκεντρο του κύριου σεισμού εντοπίστηκε στην ανατολική επαρχία Σιμάνε, όπως ανακοίνωσε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρχε κίνδυνος τσουνάμι.
Η εταιρεία Chugoku Electric Power, η οποία διαχειρίζεται τον πυρηνικό σταθμό της Σιμάνε σε απόσταση περίπου 32 χιλιομέτρων, ανέφερε ότι η μονάδα Νο 2 συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά. Παράλληλα, η Ιαπωνική Ρυθμιστική Αρχή Πυρηνικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι δεν διαπιστώθηκαν βλάβες ή μη κανονικές ενδείξεις μετά τον σεισμό.
Η West Japan Railway ανακοίνωσε ότι ανέστειλε τα δρομολόγια των τρένων υψηλής ταχύτητας Shinkansen μεταξύ Σιν-Οσάκα και Χακάτα, ως προληπτικό μέτρο.
Η Ιαπωνία είναι μία από τις πλέον σεισμογενείς περιοχές του κόσμου. Το 1/5 των σεισμών άνω των 6 Ρίχτερ που καταγράφονται παγκόσμια συμβαίνουν στην Ιαπωνία. Το 2011 ένα τσουνάμι που ακολούθησε έναν ισχυρό σεισμό προκάλεσε πυρηνικό ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό στη Φουκουσίμα, με πολλά θύματα και μεγάλη οικολογική καταστροφή.
- Ιαπωνία: Βίντεο καταγράφει τη στιγμή των 6,2 Ρίχτερ σε πυρηνικό σταθμό
- Χαλκιδική: Βίντεο ντοκουμέντο από τη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο – Πώς οι «Ροζ Πάνθηρες» άρπαξαν κοσμήματα αξίας 580.000 ευρώ
- Το μήνυμα και οι ευχές του Βαγγέλη Μαρινάκη για τα Θεοφάνεια (pic)
- Μια κοινωνία που δεν κουράζεται ποτέ: Η κοκαΐνη, η τέχνη και η κουλτούρα της υπερδιέγερσης
- Basketball Champions League: Μάχες στα play-in για Προμηθέα και Καρδίτσα
- Η AI «υπερθερμαίνει» τις αγορές – Προειδοποίηση για πληθωριστικές πιέσεις
- Αμαλιάδα: Ένας νεκρός μετά από σύγκρουση δύο οχημάτων – Τρεις τραυματίες
- «Είμαστε χιλιάδες, δεν εκφοβιζόμαστε»: Οι αγρότες απαντούν αγωνιστικά στο τελεσίγραφο και τις απειλές της κυβέρνησης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις