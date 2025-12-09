Ιαπωνία: Πιθανός ένας νέος σεισμός πάνω από 8 Ρίχτερ μετά τα 7,6
Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας ανακοίνωσε ότι μετά το χθεσινό σεισμό μεγέθους 7,6 η πιθανότητα μεγάλου σεισμού πάνω από 8 Ρίχτερ στη Β. Ιαπωνία αυξήθηκε.
- Κυνική και προκλητική ομολογία του νεαρού για το καρτέρι στον 14χρονο - «Τρεις μαχαιριές του δώσαμε»
- Ανήλικη μέθυσε σε μπαρ και κατέληξε στο νοσοκομείο - Συνελήφθη η μητέρα της φίλης της επειδή τους κέρασε ποτά
- ΕΚΠΑ: Το μοναδικό Ελληνικό Πανεπιστήμιο που σπάει το φράγμα των 200 καλύτερων Πανεπιστημίων για το 2025
- «Τα πρόβατά μου γιατρεύτηκαν αλλά τα θανατώνουν» - Λόγια απόγνωσης από τον κτηνοτρόφο που υπέστη εγκεφαλικό
Ο ισχυρός σεισμός ο οποίος σημειώθηκε χθες στην Ιαπωνία, είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 30 άνθρωποι, όπως ανακοίνωσε η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι.
Japan: The moment the M7.6 earthquake hit Hachinohe City – captured from the Aomori Asahi Broadcasting Hachinohe branch office 👀pic.twitter.com/ppJdYIxwoo
— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 8, 2025
Η ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία (JMA) προειδοποίησε τους πολίτες ότι ο σεισμός 7,6 βαθμών στον θαλάσσιο χώρο, στα ανοικτά της βόρειας περιοχής Αομόρι, στις 23.15 (τοπική ώρα· 16.15 ώρα Ελλάδος), ενδέχεται να ακολουθηθεί από ισχυρές δονήσεις τις επόμενες ημέρες. Η πρωθυπουργός Τακαΐτσι παρότρυνε τον πληθυσμό να λάβει μέτρα για να προστατευτεί σε περίπτωση νέων δονήσεων.
Η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί ότι για τις επόμενες ημέρες υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για νέο ισχυρό σεισμό
Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας (JMA), υπήρχε αρχικά κίνδυνος για τσουνάμι έως και 3 μέτρων, με τα πρώτα κύματα, ύψους από 20 έως 70 εκατοστά, να καταγράφονται σε αρκετά λιμάνια. Μέχρι το ξημέρωμα, η JMA υποβάθμισε τις προειδοποιήσεις και στη συνέχεια τις απέσυρε πλήρως.
Πιθανός νέος μεγάλος σεισμός μετά τα 7,6 Ρίχτερ
Η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί ότι για τις επόμενες ημέρες υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για νέο ισχυρό σεισμό, ενεργοποιώντας τη λεγόμενη «προειδοποίηση μεγα-σεισμού» που εφαρμόζεται στην περιοχή μετά την τραγωδία του 2011.
Σχετική ανάρτηση για την πιθανότητα μεγάλου σεισμού πάνω από 8 Ρίχτερ μετά τα 7,6 Ρίχτερ που χτύπησαν την Ιαπωνία έκανε και ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, λέγοντας ότι οι κάτοικοι σε μήκος ακτής μεγαλύτερο των 500 χλμ. θα πρέπει να παραμείνουν σε επιφυλακή για μια εβδομάδα.
Στην ανάρτηση γράφει:
Προειδοποίηση για Μέγα Σεισμό στην Ιαπωνία!
Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας ανακοίνωσε ότι μετά το χθεσινό σεισμό μεγέθους Μ7.6 η πιθανότητα μεγάλου σεισμού Μ8+ στη Β. Ιαπωνία αυξήθηκε. Σε μια τέτοια περίπτωση αναμένεται να προκληθεί και ισχυρό τσουνάμι. Δεν είναι βέβαιο ότι θα συμβεί, αλλά οι κάτοικοι σε μήκος ακτής μεγαλύτερο των 500 χλμ. θα πρέπει να παραμείνουν σε επιφυλακή για μια εβδομάδα. Στην εικόνα φαίνεται με κίτρινο η περιοχή που αναμένεται να διαρρηχθεί σε περίπτωση σεισμού Μ8+.
- Καλύβια: Το «βαρύ» ποινικό παρελθόν του 37χρονου που σχεδίαζε νέα δολοφονία – Ο βιασμός και η ανθρωποκτονία
- MadWalk 2025: Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου αποκλειστικά στο MEGA
- Δημιουργία Κέντρου Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο πρώτο σχολείο Γεωργίου Ξενουδάκη στην Ίμπρο Σφακίων
- Ολυμπιακός: Προπονήθηκε ο Φουρνιέ και παίζει κόντρα στην Μπαρτσελόνα
- Πέλλετ: Ποιους συμφέρει περισσότερο η θέρμανση
- ΗΠΑ: Το πρώτο χάσμα φιλοδοξίας σε μία δεκαετία – Γιατί οι γυναίκες «απομακρύνονται» από τις προαγωγές
- Δολοφονία τοπογράφου στο Νέο Ψυχικό: Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων αποφάσισε το δικαστήριο
- Στη δίνη τριών συνεχόμενων κακοκαιριών επί 18 μέρες 28 νομοί της χώρας- «Δεν είναι συνηθισμένο το φαινόμενο»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις