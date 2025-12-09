Ιαπωνία: Πιθανός ένας νέος σεισμός πάνω από 8 Ρίχτερ μετά τα 7,6

Ο ισχυρός σεισμός ο οποίος σημειώθηκε χθες στην Ιαπωνία, είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 30 άνθρωποι, όπως ανακοίνωσε η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι.

Japan: The moment the M7.6 earthquake hit Hachinohe City – captured from the Aomori Asahi Broadcasting Hachinohe branch office 👀pic.twitter.com/ppJdYIxwoo — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 8, 2025

Η ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία (JMA) προειδοποίησε τους πολίτες ότι ο σεισμός 7,6 βαθμών στον θαλάσσιο χώρο, στα ανοικτά της βόρειας περιοχής Αομόρι, στις 23.15 (τοπική ώρα· 16.15 ώρα Ελλάδος), ενδέχεται να ακολουθηθεί από ισχυρές δονήσεις τις επόμενες ημέρες. Η πρωθυπουργός Τακαΐτσι παρότρυνε τον πληθυσμό να λάβει μέτρα για να προστατευτεί σε περίπτωση νέων δονήσεων.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί ότι για τις επόμενες ημέρες υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για νέο ισχυρό σεισμό

Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας (JMA), υπήρχε αρχικά κίνδυνος για τσουνάμι έως και 3 μέτρων, με τα πρώτα κύματα, ύψους από 20 έως 70 εκατοστά, να καταγράφονται σε αρκετά λιμάνια. Μέχρι το ξημέρωμα, η JMA υποβάθμισε τις προειδοποιήσεις και στη συνέχεια τις απέσυρε πλήρως.

Πιθανός νέος μεγάλος σεισμός μετά τα 7,6 Ρίχτερ

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί ότι για τις επόμενες ημέρες υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για νέο ισχυρό σεισμό, ενεργοποιώντας τη λεγόμενη «προειδοποίηση μεγα-σεισμού» που εφαρμόζεται στην περιοχή μετά την τραγωδία του 2011.

Σχετική ανάρτηση για την πιθανότητα μεγάλου σεισμού πάνω από 8 Ρίχτερ μετά τα 7,6 Ρίχτερ που χτύπησαν την Ιαπωνία έκανε και ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, λέγοντας ότι οι κάτοικοι σε μήκος ακτής μεγαλύτερο των 500 χλμ. θα πρέπει να παραμείνουν σε επιφυλακή για μια εβδομάδα.

Στην ανάρτηση γράφει:

Προειδοποίηση για Μέγα Σεισμό στην Ιαπωνία!

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας ανακοίνωσε ότι μετά το χθεσινό σεισμό μεγέθους Μ7.6 η πιθανότητα μεγάλου σεισμού Μ8+ στη Β. Ιαπωνία αυξήθηκε. Σε μια τέτοια περίπτωση αναμένεται να προκληθεί και ισχυρό τσουνάμι. Δεν είναι βέβαιο ότι θα συμβεί, αλλά οι κάτοικοι σε μήκος ακτής μεγαλύτερο των 500 χλμ. θα πρέπει να παραμείνουν σε επιφυλακή για μια εβδομάδα. Στην εικόνα φαίνεται με κίτρινο η περιοχή που αναμένεται να διαρρηχθεί σε περίπτωση σεισμού Μ8+.