Ο ισχυρός σεισμός ο οποίος σημειώθηκε αργά το βράδυ χθες Δευτέρα (τοπική ώρα) στην Ιαπωνία, όπου καταγράφηκαν αρκετά κύματα τσουνάμι ύψους 70 εκατοστών, είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 30 άνθρωποι, ανακοίνωσε σήμερα η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι (στη φωτογραφία του Kyodo via Reuters, επάνω, ζημιές σ’ ένα από τα γραφεία του στη Χοκάιντο).

Η ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία (JMA) προειδοποίησε τους πολίτες ότι ο σεισμός 7,6 βαθμών στον υποθαλάσσιο χώρο, στα ανοικτά της βόρειας περιοχής Αομόρι, στις 23:15 (τοπική ώρα· 16:15 ώρα Ελλάδας), ενδέχεται να ακολουθηθεί από ισχυρές δονήσεις τις επόμενες ημέρες.

Η γη έτρεμε βίαια για περίπου τριάντα δευτερόλεπτα, ενώ ηχούσαν ασταμάτητα προειδοποιητικά μηνύματα

Watch as fish are sloshed around their tank during the M7.6 earthquake that hit the Hokkaido, Japan region a few hours ago 🌊🐟pic.twitter.com/eWX5eTlm5V — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 8, 2025

Η πρωθυπουργός Τακαΐτσι παρότρυνε τον πληθυσμό να λάβει μέτρα για να προστατευτεί σε περίπτωση νέων δονήσεων.

Ανάμεσα στους τραυματίες συγκαταλέγεται σοβαρά τραυματισμένο πρόσωπο στη νήσο Χοκάιντο, τη βορειότερη του αρχιπελάγους, σύμφωνα με την ιαπωνική υπηρεσία αντιμετώπισης πυρκαγιών και καταστροφών, η οποία συνέστησε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους 28.000 πολίτες.

Στη Σαπόρο, τη μεγαλύτερη πόλη της νήσου Χοκάιντο, δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε πως η γη έτρεμε βίαια για περίπου τριάντα δευτερόλεπτα, ενώ ηχούσαν ασταμάτητα προειδοποιητικά μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα κατοίκων.

🚨 BREAKING: Japan’s JMA issues Hokkaido-Sanriku Megaquake Advisory after M7.6 quake off Aomori—up to M9 possible in next week! 118 municipalities urged to stock supplies & prep evacuation NOW. Tsunami warnings active. Stay safe, Japan! #JapanEarthquake #TsunamiAlert pic.twitter.com/nCepm6TVL4 — Breaking News (@TheNewsTrending) December 8, 2025

Απευθείας πλάνα έδειχναν σπασμένα γυαλιά σκορπισμένα στους δρόμους. Οταν ξημέρωσε, κάτοικοι διαπίστωσαν πως ορισμένοι δρόμοι έχουν υποστεί ζημιές, καθώς χιόνι έχει αρχίσει να καλύπτει το έδαφος στην περιοχή.

«Οταν νιώσαμε τον σεισμό και ενεργοποιήθηκε το σύστημα συναγερμού, βιαστήκαμε να βγούμε από το σπίτι. Κρατάγαμε τα παιδιά μας» —κοριτσάκι δυο ετών και αγοράκι ενός έτους— «στην αγκαλιά.

«Επεσαν αντικείμενα»

Ο σεισμός μου θύμισε την καταστροφή» στη Φουκουσίμα το 2011, είπε στο AFP ο Ντάικι Σιμοχάτα, 33 χρονών, υπάλληλος του δήμου στην πόλη Χασικάμι, στον νομό Αομόρι.

🛑🇯🇵 #Japan hit by a 7.6-magnitude #earthquake off Aomori coast, 50 km deep. #Tsunami alerts issued for Hokkaido, Aomori, and Iwate with waves up to 3 meters. Residents urged to evacuate. Shinkansen services suspended in the northeast.

(Full videos on Telegram, link in bio) pic.twitter.com/tn6LGrAudc — ᴇɢɪᴘᴛᴜs ᴇɴᴛᴇʀᴛᴀɪɴᴍᴇɴᴛ ʟʟᴄ ® (@egiptusENT) December 8, 2025

«Αντικείμενα έπεσαν» από ράφια και «σκόνη κάποιου είδους από την οροφή», διαπίστωσε αφού πήγε σε εγκατάσταση του δήμου.

Περίπου 2.700 κατοικίες δεν έχουν ρεύμα στην Αομόρι, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo, ενώ αναφέρθηκαν πυρκαγιές.

Η JMA στο αρχικό έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο της για το τσουνάμι ανακοίνωσε πως τα κύματα θα μπορούσαν να φτάνουν τα τρία μέτρα και καλούσε τους πολίτες περιοχών πιο κοντά στο επίκεντρο της δόνησης να βρουν καταφύγιο.

Διακοπή δρομολογίων

Η κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας Σινκάνσεν ανεστάλη σε μερικές περιοχές για να επιθεωρηθούν οι σιδηροτροχιές.

The Japan Meteorological Agency downgraded tsunami warnings to advisories after a powerful 7.5-magnitude quake hit the northeastern coast https://t.co/y4ERppcyIB pic.twitter.com/AcVYmtwTIa — Reuters Asia (@ReutersAsia) December 9, 2025

Από την πλευρά της η εταιρεία Tohoku Electric Power ανέφερε ότι δεν διαπιστώθηκε καμιά ανωμαλία στους δυο κοντινότερους πυρηνικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς, στη Χιγκασιντόρι (Αομόρι) και στην Οναγκάουα (Μιγιάγκι).

Στη χώρα της Ασίας δεν έχουν ακόμη κλείσει οι πληγές του τρομακτικού σεισμού 9 βαθμών τον Μάρτιο του 2011 που είχε προκαλέσει τεράστιο τσουνάμι κι είχε αφήσει πίσω κάπου 18.500 νεκρούς και αγνοούμενους.

Η καταστροφή είχε επίσης οδηγήσει σε τήξη τριών από τους αντιδραστήρες στον πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στη Φουκουσίμα, τη χειρότερη καταστροφή αυτού του είδους έπειτα από εκείνη στο Τσερνόμπιλ της Ουκρανίας.

Aomori Prefecture capturing violent indoor shaking during the M7.6 earthquake off Hokkaido on December 8, with a chandelier swinging erratically and the poster voicing alarm over intensity 6+ tremors. Triggered tsunami warnings for waves up to 3 meters along Japan’s northeast… pic.twitter.com/lAe4nWHrgU — Abhijit Pathak (@aajtakabhijit) December 8, 2025

Η Ιαπωνία, που βρίσκεται πάνω από το σημείο όπου τέμνονται τέσσερις τεκτονικές πλάκες, στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού Ωκεανού, παρουσιάζει μια από τις υψηλότερες σεισμικότητες στον πλανήτη.

Ο εφιάλτης του «μεγασεισμού»

Στο αρχιπέλαγος των 125 εκατομμυρίων κατοίκων καταγράφονται κάπου 1.500 αισθητοί σεισμοί τον χρόνο. Οι περισσότεροι είναι ασθενείς, ωστόσο οι ζημιές ποικίλλουν, ανάλογα με το σημείο όπου βρίσκεται το επίκεντρο και το εστιακό έδαφος.

Τον Ιανουάριο, ομάδα ειδικών που συμβουλεύει την κυβέρνηση αύξησε ελαφρά την πιθανότητα που δίνει να σημειωθεί μείζων σεισμός στο ρήγμα Νάνκαϊ, στα ανοικτά της Ιαπωνίας, μέσα στα επόμενα τριάντα χρόνια: την ανέβασε στο 75-82%.

Η κυβέρνηση δημοσιοποίησε κατόπιν, τον Μάρτιο, νέα εκτίμηση, στην οποία επισημαίνεται ότι τέτοιος «μεγασεισμός» και το τσουνάμι που θα πυροδοτούσε θα μπορούσαν να στοιχίσουν τη ζωή σε ως και 298.000 ανθρώπους και να προκαλέσουν ζημιές αξίας ως και 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Πηγή: ΑΠΕ