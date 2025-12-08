Σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Προειδοποιήσεις για τσουνάμι και εντολές εκκένωσης

Ένας ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,6 Ρίχτερ συγκλόνισε τη βορειοανατολική περιοχή της Ιαπωνίας, προκαλώντας προειδοποιήσεις για τσουνάμι και εντολές εκκένωσης προς τους κατοίκους.

Ένα τσουνάμι ύψους έως και 3 μέτρων θα μπορούσε να πλήξει τη βορειοανατολική ακτή της χώρας μετά τον σεισμό που σημειώθηκε ανοιχτά στις 11:15 μ.μ. τοπική ώρα (14:15 GMT), δήλωσε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA).

Εκδόθηκαν προειδοποιήσεις για τσουνάμι για τους νομούς Χοκάιντο, Αομόρι και Ιβάτε, ενώ ένα τσουνάμι 40 εκατοστών είχε παρατηρηθεί στα λιμάνια Μούτσου-Ογκαβάρα της Αομόρι και Ουρακάβα της Χοκάιντο πριν από τα μεσάνυχτα, ανέφερε η JMA.

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 50 μίλια (80 χιλιόμετρα) ανοιχτά των ακτών της νομαρχίας Αομόρι, σε βάθος 30 μιλίων, πρόσθεσε η υπηρεσία.

Η Ιαπωνία είναι μια από τις πιο σεισμογενείς χώρες στον κόσμο, με μια δόνηση να συμβαίνει τουλάχιστον κάθε πέντε λεπτά.

Ο Σιδηρόδρομος Ανατολικής Ιαπωνίας ανέστειλε ορισμένα δρομολόγια τρένων στην περιοχή, η οποία επλήγη και από τον ισχυρότατο σεισμό 9,0 Ρίχτερ τον Μάρτιο του 2011.

Η Ιαπωνία βρίσκεται στο τόξο «Δακτυλίδι της Φωτιάς», που αποτελείται από ηφαίστεια και ωκεάνιες τάφρους που περιβάλλουν εν μέρει τη λεκάνη του Ειρηνικού, και εκεί σημειώνεται περίπου το 20% των σεισμών μεγέθους 6,0 Ρίχτερ και άνω στον πλανήτη.