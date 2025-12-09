Νέος σεισμός 6.6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία – Οι μετασεισμοί συνεχίζονται
Λίγο πριν τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος της Δευτέρας, σημειώθηκε νέος σεισμός 6.6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σχετικά κοντά στο σημείο του προηγούμενου σεισμού
Μετά τον μεγάλο σεισμό των 7.6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Ιαπωνία, σημειώθηκαν κατά σειρά σεισμοί 5.5, 5, 4,8, 5 και 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σε εστιακό βάθος από 33 έως 44 χιλιόμετρα. Όμως λίγο πριν τις 12 ξημερώματα Τρίτης, σημειώθηκε σεισμός 6.6 Ρίχτερ σε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων που έγινε περισσότερο αισθητός.
#BREAKING
Magnitude 6.7 earthquake Strikes Off Japan following a 7.6 Tremor.https://t.co/EOw0NDbfYB#Hachinohe_City #Japan #Earthquake
Japan faces another seismic challenge. Two significant earthquakes struck offshore. A 7.6 magnitude tremor hit yesterday. Today, a 6.7… pic.twitter.com/wX8XaCmnwn
— ⚡🌎 World News 🌐⚡ (@ferozwala) December 8, 2025
Το επίκεντρο ήταν στα 125 χιλιόμετρα νότια από την πόλη Χοντσό της νήσου Χοκάιντο.
Δεν υπήρχε ειδοποίηση για τσουνάμι σε αντίθεση με τον σεισμό των 7.6 Ρίχτερ που σημειώθηκε το μεσημέρι.
A Double Jolt to the Pacific Ring of Fire
The Initial Impact: Magnitude 7.6https://t.co/iUCe5agygQ
The first #earthquake registered a magnitude of 7.6. It struck off #Japan’s coast yesterday. Depth reports placed it far offshore. Authorities quickly assessed the situation.… pic.twitter.com/gUcLVnTWMA
— ⚡🌎 World News 🌐⚡ (@ferozwala) December 8, 2025
Τσουνάμι «χτύπησε» το Αομόρι και το Χοκαίντο στην Ιαπωνία μετά τον σεισμό 7,6 Ρίχτερ
Μικρό τσουνάμι ύψους περίπου 40 εκατοστών παρατηρήθηκε στα λιμάνια Μούτσου Ογκάουαρα του Αομόρι και Ουρακάουα του Χοκάιντο πριν από τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με την JMA, μετά τον σεισμό 7,6 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Ιαπωνία. Η αρχική πρόγνωση έκανε λόγο για τσουνάμι από 1 έως 3 μέτρα.
Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 80 χιλιόμετρα ανοικτά των ακτών της νομαρχίας Αομόρι, σε βάθος 50 χιλιομέτρων, πρόσθεσε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA).
Σύμφωνα με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα NHK, αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ένα ξενοδοχείο στην πόλη Χατσίνοχε, στην βορειοανατολική περιφέρεια Αομόρι. Η αντισεισμική θωράκιση και η εμπειρία της Ιαπωνίας, είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν μόλις 20 άτομα.
WATCH: Moment 7.6-magnitude earthquake hits northern Japan. Video from a local TV station pic.twitter.com/uDmpxnWrIX
— BNO News Live (@BNODesk) December 8, 2025
