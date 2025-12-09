Νέος σεισμός 6.6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία – Οι μετασεισμοί συνεχίζονται

Μετά τον μεγάλο σεισμό των 7.6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Ιαπωνία, σημειώθηκαν κατά σειρά σεισμοί 5.5, 5, 4,8, 5 και 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σε εστιακό βάθος από 33 έως 44 χιλιόμετρα. Όμως λίγο πριν τις 12 ξημερώματα Τρίτης, σημειώθηκε σεισμός 6.6 Ρίχτερ σε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων που έγινε περισσότερο αισθητός.

#BREAKING

Magnitude 6.7 earthquake Strikes Off Japan following a 7.6 Tremor.https://t.co/EOw0NDbfYB#Hachinohe_City #Japan #Earthquake

Japan faces another seismic challenge. Two significant earthquakes struck offshore. A 7.6 magnitude tremor hit yesterday. Today, a 6.7… pic.twitter.com/wX8XaCmnwn — ⚡🌎 World News 🌐⚡ (@ferozwala) December 8, 2025

Το επίκεντρο ήταν στα 125 χιλιόμετρα νότια από την πόλη Χοντσό της νήσου Χοκάιντο.

Δεν υπήρχε ειδοποίηση για τσουνάμι σε αντίθεση με τον σεισμό των 7.6 Ρίχτερ που σημειώθηκε το μεσημέρι.

A Double Jolt to the Pacific Ring of Fire The Initial Impact: Magnitude 7.6https://t.co/iUCe5agygQ

The first #earthquake registered a magnitude of 7.6. It struck off #Japan’s coast yesterday. Depth reports placed it far offshore. Authorities quickly assessed the situation.… pic.twitter.com/gUcLVnTWMA — ⚡🌎 World News 🌐⚡ (@ferozwala) December 8, 2025

Τσουνάμι «χτύπησε» το Αομόρι και το Χοκαίντο στην Ιαπωνία μετά τον σεισμό 7,6 Ρίχτερ

Μικρό τσουνάμι ύψους περίπου 40 εκατοστών παρατηρήθηκε στα λιμάνια Μούτσου Ογκάουαρα του Αομόρι και Ουρακάουα του Χοκάιντο πριν από τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με την JMA, μετά τον σεισμό 7,6 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Ιαπωνία. Η αρχική πρόγνωση έκανε λόγο για τσουνάμι από 1 έως 3 μέτρα.

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 80 χιλιόμετρα ανοικτά των ακτών της νομαρχίας Αομόρι, σε βάθος 50 χιλιομέτρων, πρόσθεσε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA).

Σύμφωνα με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα NHK, αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ένα ξενοδοχείο στην πόλη Χατσίνοχε, στην βορειοανατολική περιφέρεια Αομόρι. Η αντισεισμική θωράκιση και η εμπειρία της Ιαπωνίας, είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν μόλις 20 άτομα.