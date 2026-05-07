Σημαντική είδηση:
07.05.2026 | 20:00
Τραγωδία στην Κηφισιά - Νεκρή η 85χρονη που εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ
ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί ζητούν από την κυβέρνηση να πάρει θέση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ
Κόσμος 07 Μαΐου 2026, 23:50

ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί ζητούν από την κυβέρνηση να πάρει θέση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ

Βουλευτές της αριστερής τάσης των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, ζητούν επίσημη ενημέρωση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ το οποίο δεν τελεί υπό έλεγχο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.

Αυτοπεποίθηση: Πώς δείχνει το σώμα την έλλειψή της;

Αυτοπεποίθηση: Πώς δείχνει το σώμα την έλλειψή της;

Βουλευτές της αριστερής τάσης του Δημοκρατικού Κόμματος στο Κογκρέσο κάλεσαν την ρεπουμπλικανική αμερικανική κυβέρνηση να σπάσει τη σιωπή που για χρόνια διατηρεί η Ουάσινγκτον αναφορικά με το ισραηλινό πυρηνικό πρόγραμμα, για το οποίο για δεκαετίες υπάρχουν εικασίες ότι υφίσταται, αλλά ποτέ το Ισραήλ δεν έχει επιβεβαιώσει, σπάζοντας ένα ταμπού τόσο των Δημοκρατικών όσο και των Ρεπουμπλικάνων.

Υπάρχουν ευρείες υποψίες ότι το Ισραήλ έχει αναπτύξει πυρηνικά όπλα από τη δεκαετία του 1960, αλλά το εβραϊκό κράτος διατηρεί μια εσκεμμένα διφορούμενη στάση στο θέμα, αρνούμενο να επιβεβαιώσει ή να αρνηθεί την ύπαρξη του οπλοστασίου του.

Με επιστολή τους που δημοσιεύθηκε χθες, περίπου 30 Δημοκρατικοί βουλευτές κάλεσαν την ρεπουμπλικανική αμερικανική κυβέρνηση να λάβει σαφείς απαντήσεις για το ζήτημα, μετά την απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ξεκινήσουν οι ΗΠΑ μαζί με το Ισραήλ τον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Ο πόλεμος αυτός ξεκίνησε εν μέρει με βάση κατηγορίες ότι η Τεχεράνη επιδιώκει να αναπτύξει το δικό της πυρηνικό όπλο, χρησιμοποιώντας ως κάλυμμα πυρηνικό πρόγραμμα για μη στρατιωτικούς σκοπούς, όπως αναφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Οι Δημοκρατικοί ζητούν διαφάνεια από το Ισραήλ

«Δεν μπορούμε να αναπτύξουμε συνεκτικές πολιτικές μη διάδοσης στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών πυρηνικών προγραμμάτων του Ιράν και των πολιτικών πυρηνικών φιλοδοξιών της Σαουδικής Αραβίας, διατηρώντας παράλληλα μια επίσημη πολιτική σιωπής σχετικά με τις δυνατότητες πυρηνικών όπλων ενός βασικού παράγοντα στον συνεχιζόμενο πόλεμο», γράφουν οι βουλευτές, συμπεριλαμβανομένης της Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, μιας εξέχουσας προσωπικότητας της αμερικανικής αριστεράς.

«Ζητάμε να απαιτήσετε από το Ισραήλ να συμμορφωθεί με τα ίδια πρότυπα διαφάνειας που οι ΗΠΑ αναμένουν από οποιαδήποτε άλλη χώρα που επιδιώκει να αναπτύξει ή να διατηρήσει δυνατότητες πυρηνικών όπλων», πρόσθεσαν.

Οι βουλευτές ζήτησαν από τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, να απαντήσει έως τις 18 Μαΐου, διευκρινίζοντας τις πυρηνικές δυνατότητες του Ισραήλ και το πυρηνικό του δόγμα, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής χρήσης του εναντίον του Ιράν.

Να δοθεί μια απάντηση φαντάζει εξαιρετικά απίθανο, καθώς διαδοχικές κυβερνήσεις των ΗΠΑ αποφεύγουν για χρόνια να μιλήσουν για το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ισραήλ.

Η επιστολή έρχεται εν μέσω αυξανόμενης κριτικής προς το Ισραήλ από Αμερικανούς Δημοκρατικούς, οι οποίοι έχουν σχεδόν ομόφωνα αντιταχθεί στην απόφαση Τραμπ να συμμετάσχει στον πόλεμο κατά του Ιράν.

Μια ένδειξη αυτών των μετατοπίσεων προς τα αριστερά, 40 από τους 47 Δημοκρατικούς γερουσιαστές ψήφισαν στα μέσα Απριλίου κατά της πώλησης αμερικανικών μπουλντόζων στο Ισραήλ.

Ένα παρόμοιο ψήφισμα, που προτάθηκε τον Ιούλιο του 2025 από τον αριστερό γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς σχετικά με την πώληση τυφεκίων εφόδου στο Ισραήλ, συγκέντρωσε μόνο 27 Δημοκρατικές ψήφους.

Ενέργεια
Ενεργειακή κρίση: Θα τελειώσει μαζί με τον πόλεμο; 

Ενεργειακή κρίση: Θα τελειώσει μαζί με τον πόλεμο; 

Αυτοπεποίθηση: Πώς δείχνει το σώμα την έλλειψή της;

Αυτοπεποίθηση: Πώς δείχνει το σώμα την έλλειψή της;

Κόσμος
Εκρήξεις στο Ιράν, την ώρα που ο Τραμπ εξετάζει επανεκκίνηση του Σχεδίου Ελευθερία

Εκρήξεις στο Ιράν, την ώρα που ο Τραμπ εξετάζει επανεκκίνηση του Σχεδίου Ελευθερία

Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Σύνταξη
Με… Ro-Ro η Ευρώπη αναζητά εμπορική «έξοδο» από το Ορμούζ
Έτοιμες οι εναλλακτικές 07.05.26

Με… Ro-Ro η Ευρώπη αναζητά εμπορική «έξοδο» από το Ορμούζ

Αίγυπτος και Ιταλία προωθούν έναν νέο εμπορικό διάδρομο που συνδυάζει θαλάσσιες και χερσαίες μεταφορές, με στόχο να μειωθεί η εξάρτηση από το στρατηγικό πέρασμα του Περσικού Κόλπου

Γεώργιος Μαζιάς
Εκρήξεις στο Ιράν στην παράκτια πόλη – λιμάνι του Μπάνταρ Αμπάς και στην νήσο Κεσμ
«Ανταλλαγή πυρών» 07.05.26 Upd: 23:22

Εκρήξεις στο Ιράν στην παράκτια πόλη – λιμάνι του Μπάνταρ Αμπάς και στην νήσο Κεσμ

Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαιώνουν εκρήξεις στις περιοχές του Μπαντάρ Αμπάς, στην νήσο Κεσμ και πολύ ισχυρές εκρήξεις στην πόλη Λαράκ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τραμπ μελετά να ξεκινήσει ξανά το Σχέδιο Ελευθερία – Οι χώρες του Κόλπου επιτρέπουν τη χρήση βάσεών τους
Μέση Ανατολή 07.05.26

Ο Τραμπ μελετά να ξεκινήσει ξανά το Σχέδιο Ελευθερία – Οι χώρες του Κόλπου επιτρέπουν τη χρήση βάσεών τους

Σύμφωνα με τη WSJ, η πρόσβαση των ΗΠΑ στις σαουδαραβικές βάσεις αποκαταστάθηκε και ο Αμερικανός πρόεδρος είναι έτοιμος να θέσει σε εφαρμογή το Σχέδιο Ελευθερία. Προηγήθηκε κλήση με τον πρίγκιπα διάδοχο στο Ριάντ.

Σύνταξη
Financial Times: Έτοιμη για συνομιλίες με Πούτιν η ΕΕ; Πράσινο φως από Ζελένσκι
«Είναι πιθανό» 07.05.26

Financial Times: Έτοιμη για συνομιλίες με Πούτιν η ΕΕ; Πράσινο φως από Ζελένσκι

Ο Αντόνιο Κόστα προκρίνει συνομιλίες ΕΕ-Πούτιν με τη στήριξη Ζελένσκι, καθώς οι Βρυξέλλες επιδιώκουν ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, φοβούμενες παραγκωνισμό από τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Μάλι ξεκίνησε το λιντσάρισμα «υπόπτων» που οι πολίτες θεωρούν συνεργούς
Κόσμος 07.05.26

Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Μάλι ξεκίνησε το λιντσάρισμα «υπόπτων» που οι πολίτες θεωρούν συνεργούς

Μετά τις συντονισμένες τρομοκρατικές επιθέσεις τζιχαντιστών στο Μάλι, οποιοσδήποτε έμοιαζε «ύποπτος», κινδύνευε να πέσει θύμα λιντσαρίσματος από όχλο.

Σύνταξη
Καμπανάκι από τη Μaersk – «Φέσι» μισό δισ. κάθε μήνα λόγω του πολέμου στο Ιράν
Ακριβό το κόστος 07.05.26

Καμπανάκι από τη Μaersk – «Φέσι» μισό δισ. κάθε μήνα λόγω του πολέμου στο Ιράν

Τα κόστη του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εντάθηκε, με τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα γύρω από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ να διατηρεί τις τιμές σε υψηλά επίπεδα

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Χανταϊός: Δεν είναι ούτε η αρχή μιας επιδημίας ούτε μιας πανδημίας, λέει ο ΠΟΥ
Με αφορμή τα κρούσματα 07.05.26

Χανταϊός: Δεν είναι ούτε η αρχή μιας επιδημίας ούτε μιας πανδημίας, λέει ο ΠΟΥ

Το εύρος της εστίας μόλυνσης από χανταϊό θα πρέπει να «μείνει περιορισμένο» εάν εφαρμοστούν τα μέτρα δημόσιας υγείας και εάν οι χώρες επιδείξουν «αλληλεγγύη», υπογράμμισε ο ΠΟΥ

Σύνταξη
Λίβανος: Νέο γύρο συνομιλιών 14-15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ
Μέση Ανατολή 07.05.26

Λίβανος: Νέο γύρο συνομιλιών 14-15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Ισραήλ και Λίβανος θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγή από το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών. Η συνάντηση των αντιπροσωπειών θα πραγματοποιηθεί 14-15 Μαΐου.

Σύνταξη
Χανταϊός: Θρίλερ με τους 40 επιβάτες που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο πριν ξεσπάσει η επιδημία
Κόσμος 07.05.26

Χανταϊός: Θρίλερ με τους 40 επιβάτες που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο πριν ξεσπάσει η επιδημία

Χώρες σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να εντοπίσουν ανθρώπους που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius - Μία αεροσυνοδός της KLM νοσηλεύεται με ύποπτα συμπτώματα

Σύνταξη
«Ισλαμικό Κίνημα των Συντρόφων της Δεξιάς Χειρός» – Το «μακρύ χέρι» του Ιράν στην Ευρώπη;
Υβριδική τρομοκρατία 07.05.26

«Ισλαμικό Κίνημα των Συντρόφων της Δεξιάς Χειρός» – Το «μακρύ χέρι» του Ιράν στην Ευρώπη;

Η νεοεμφανιζόμενη ισλαμιστική οργάνωση συνδέεται με κλιμακούμενες επιθέσεις κατά εβραϊκών στόχων και της εξόριστης ιρανικής αντιπολίτευσης στην Ευρώπη, με εκτιμώμενη δράση ως «πληρεξούσια» του Ιράν

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Bridgerton και The Sims 4 ενώνουν τις δυνάμεις τους: Νέα δωρεάν αντικείμενα, ρούχα και αίθουσες χορού
Culture Live 07.05.26

Bridgerton και The Sims 4 ενώνουν τις δυνάμεις τους: Νέα δωρεάν αντικείμενα, ρούχα και αίθουσες χορού

Το σύμπαν του Bridgerton μπαίνει στο The Sims 4, με δωρεάν ανταμοιβές, νέα αντικείμενα και πακέτα εμπνευσμένα από τους χορούς, τα κοστούμια και την αισθητική της σειράς.

Σύνταξη
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 81-87: Στο Final-4 οι Μαδριλένοι και… περιμένουν τον Παναθηναϊκό
Μπάσκετ 07.05.26

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 81-87: Στο Final-4 οι Μαδριλένοι και… περιμένουν τον Παναθηναϊκό

Η Ρεάλ νίκησε στο 2ο ματς που έγινε στη Βουλγαρία τη Χάποελ Τελ Αβίβ (87-81) και με 3-1 στις νίκες πέρασε στο Final-4 της Αθήνας εκεί όπου θα αντιμετωπίσει είτε τον Παναθηναϊκό είτε τη Βαλένθια.

Σύνταξη
Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα για τον 12χρονο μετά το πολύωρο χειρουργείο – Πώς συνέβη το ατύχημα με το πατίνι
Ελλάδα 07.05.26

Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα για τον 12χρονο μετά το πολύωρο χειρουργείο – Πώς συνέβη το ατύχημα με το πατίνι

Η επέμβαση διήρκησε περίπου 3,5 ώρες, με τους νευροχειρουργούς να αντιμετωπίζουν τις σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη το παιδί μετά τη σφοδρή σύγκρουση με το αυτοκίνητο

Σύνταξη
Χανταϊός στην Ελλάδα: Από την επιδημία του 1985 μέχρι σήμερα
Ο ιός των τρωκτικών 07.05.26

Όταν ο χανταϊός χτύπησε τα Ιωάννινα

Παρότι η Ήπειρος γνώρισε μια ανησυχητική επιδημία χανταϊού τη δεκαετία του '80, τα σημερινά στοιχεία είναι καθησυχαστικά, αποδεικνύοντας πως ο επικίνδυνος ιός των τρωκτικών καταγράφεται πλέον εξαιρετικά σπάνια στην Ελλάδα

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Εκλέχθηκαν τα νέα μέλη της ΕΔΕΚΑΠ – Πρόεδρος ο Κόκκιας, αντιπρόεδρος η Ζούπη
Επιτροπή Δεοντολογίας 07.05.26

Εκλέχθηκαν τα νέα μέλη της ΕΔΕΚΑΠ του ΠΑΣΟΚ - Πρόεδρος ο Κόκκιας, αντιπρόεδρος η Ζούπη

Τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας συνεδρίασαν παρουσία του γραμματέα της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Γιάννη Βαρδακαστάνη με θέμα τη συγκρότηση σε σώμα της ΕΔΕΚΑΠ και την ανάδειξη προέδρου και αντιπροέδρου

Σύνταξη
Στον Αστακό το θαλάσσιο drone «φάντασμα» που εντοπίστηκε στη Λευκάδα – Η προέλευση του και η άγνωστη αποστολή του
Ελλάδα 07.05.26

Στον Αστακό το θαλάσσιο drone «φάντασμα» που εντοπίστηκε στη Λευκάδα – Η προέλευση του και η άγνωστη αποστολή του

Ο ψαράς που το εντόπισε στη Λευκάδα κάλεσε αμέσως το Λιμενικό Σώμα που περισυνέλεξε το σκάφος «φάντασμα» προκειμένου να το παραδώσει στο Πολεμικό Ναυτικό.

Σύνταξη
Σάκκαρη: ««Θέλω να επιστρέψω ανάμεσα στις καλύτερες, δεν είμαι χαρούμενη εκεί που βρίσκομαι τώρα»
Άλλα Αθλήματα 07.05.26

Σάκκαρη: ««Θέλω να επιστρέψω ανάμεσα στις καλύτερες, δεν είμαι χαρούμενη εκεί που βρίσκομαι τώρα»

Η Μαρία Σάκκαρη στοχεύει στην επιστροφή της στην πρώτη 10άδα του παγκόσμιου τένις, εκεί που βρισκόταν για αρκετά χρόνια, όπως τόνισε σε δηλώσεις της.

Σύνταξη
Ασανσέρ οι τιμές του πετρελαίου εν αναμονή της απάντησης του Ιράν
Μέση Ανατολή 07.05.26

Ασανσέρ οι τιμές του πετρελαίου εν αναμονή της απάντησης του Ιράν

Ενώ η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι αβέβαιη, «η δυναμική κινείται προς μια καλή κατεύθυνση» και οι αγορές την έχουν λάβει υπόψη, εξηγεί ο επικεφαλής οικονομολόγος της Lombard Odier

Τζούλη Καλημέρη
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Δήμαρχος Ηρακλείου: «Ξεπερασμένο το Γεντί Κουλέ για τον ΟΦΗ – Χρειάζεται γήπεδο σε ικανή έκταση»
Ποδόσφαιρο 07.05.26

Δήμαρχος Ηρακλείου: «Ξεπερασμένο το Γεντί Κουλέ για τον ΟΦΗ – Χρειάζεται γήπεδο σε ικανή έκταση»

Οι δηλώσεις που έκανε στο κρατικό ραδιόφωνο ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, με τις οποίες τόνισε την ανάγκη κατασκευής νέου γηπέδου για τον ΟΦΗ.

Σύνταξη
Fuel Pass: Ο «κουμπαράς» των 50 ευρώ που σε αξία καυσίμου δεν καλύπτει ούτε το μισό ποσό
Fuel Pass 07.05.26

Ο «κουμπαράς» των 50 ευρώ που σε αξία καυσίμου δεν καλύπτει ούτε το μισό ποσό

Απέναντι στην ενεργειακή κρίση η ελληνική κυβέρνηση έχει επιλέξει την επιδοματική πολιτική «μοιράζοντας» Fuel Pass μερικών δεκάδων ευρώ που βγάζει από τη μια «τσέπη» για να τα βάλει στην άλλη. Πόσο κοστίζει το καύσιμο και πόσο οι φόροι;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Σαχτάρ Ντόνετσκ
Conference League 07.05.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Σαχτάρ Ντόνετσκ

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Σαχτάρ Ντόνετσκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Σαχτάρ Ντόνετσκ για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
LIVE: Στρασβούργο – Ράγιο Βαγιεκάνο
Conference League 07.05.26

LIVE: Στρασβούργο – Ράγιο Βαγιεκάνο

LIVE: Στρασβούργο – Ράγιο Βαγιεκάνο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Στρασβούργο – Ράγιο Βαγιεκάνο για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Ρίτας – Τενερίφη 87-69: Οι Λιθουανοί έκαναν… πάρτι και προκρίθηκαν στον τελικό του BCL
Μπάσκετ 07.05.26

Ρίτας – Τενερίφη 87-69: Οι Λιθουανοί έκαναν… πάρτι και προκρίθηκαν στον τελικό του BCL

Η Ρίτας ήταν κυρίαρχη σε όλη τη διάρκεια του ματς φτάνοντας σε μία εντυπωσιακή επικράτηση και πλέον περιμένει να μάθει τον αντίπαλό τους για το μεγάλο παιχνίδι του Σαββάτου (9/5, 21:00)

Σύνταξη
LIVE: Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 07.05.26

LIVE: Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Europa League. Τηλεοπτικά από ΑΝΤ1 και COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Φράιμπουργκ – Μπράγκα
Europa League 07.05.26

LIVE: Φράιμπουργκ – Μπράγκα

LIVE: Φράιμπουργκ – Μπράγκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φράιμπουργκ – Μπράγκα για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Δένδιας από Λισαβόνα: Εξαιρετικές οι σχέσεις Ελλάδας-Πορτογαλίας, με έμφαση στις συνεργασίες στην Άμυνα
ΥΠΑΜ 07.05.26

Δένδιας από Λισαβόνα: Εξαιρετικές οι σχέσεις Ελλάδας-Πορτογαλίας, με έμφαση στις συνεργασίες στην Άμυνα

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε κατά τη συνάντησή του με τον Πορτογάλο ομόλογό του «στον ανοιχτό χαρακτήρα των συζητήσεων», οι οποίες, όπως είπε, «αντικατοπτρίζουν τις εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ της Πορτογαλίας και της Ελλάδας.

Σύνταξη
LIVE: Μάλαγα – ΑΕΚ
Μπάσκετ 07.05.26

LIVE: Μάλαγα – ΑΕΚ

LIVE: Μάλαγα – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάλαγα – ΑΕΚ για τα ημιτελικά του Final Four του BCL. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

Σύνταξη
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

