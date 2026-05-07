ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί ζητούν από την κυβέρνηση να πάρει θέση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ

Βουλευτές της αριστερής τάσης του Δημοκρατικού Κόμματος στο Κογκρέσο κάλεσαν την ρεπουμπλικανική αμερικανική κυβέρνηση να σπάσει τη σιωπή που για χρόνια διατηρεί η Ουάσινγκτον αναφορικά με το ισραηλινό πυρηνικό πρόγραμμα, για το οποίο για δεκαετίες υπάρχουν εικασίες ότι υφίσταται, αλλά ποτέ το Ισραήλ δεν έχει επιβεβαιώσει, σπάζοντας ένα ταμπού τόσο των Δημοκρατικών όσο και των Ρεπουμπλικάνων.

Υπάρχουν ευρείες υποψίες ότι το Ισραήλ έχει αναπτύξει πυρηνικά όπλα από τη δεκαετία του 1960, αλλά το εβραϊκό κράτος διατηρεί μια εσκεμμένα διφορούμενη στάση στο θέμα, αρνούμενο να επιβεβαιώσει ή να αρνηθεί την ύπαρξη του οπλοστασίου του.

Με επιστολή τους που δημοσιεύθηκε χθες, περίπου 30 Δημοκρατικοί βουλευτές κάλεσαν την ρεπουμπλικανική αμερικανική κυβέρνηση να λάβει σαφείς απαντήσεις για το ζήτημα, μετά την απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ξεκινήσουν οι ΗΠΑ μαζί με το Ισραήλ τον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Ο πόλεμος αυτός ξεκίνησε εν μέρει με βάση κατηγορίες ότι η Τεχεράνη επιδιώκει να αναπτύξει το δικό της πυρηνικό όπλο, χρησιμοποιώντας ως κάλυμμα πυρηνικό πρόγραμμα για μη στρατιωτικούς σκοπούς, όπως αναφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Οι Δημοκρατικοί ζητούν διαφάνεια από το Ισραήλ

«Δεν μπορούμε να αναπτύξουμε συνεκτικές πολιτικές μη διάδοσης στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών πυρηνικών προγραμμάτων του Ιράν και των πολιτικών πυρηνικών φιλοδοξιών της Σαουδικής Αραβίας, διατηρώντας παράλληλα μια επίσημη πολιτική σιωπής σχετικά με τις δυνατότητες πυρηνικών όπλων ενός βασικού παράγοντα στον συνεχιζόμενο πόλεμο», γράφουν οι βουλευτές, συμπεριλαμβανομένης της Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, μιας εξέχουσας προσωπικότητας της αμερικανικής αριστεράς.

«Ζητάμε να απαιτήσετε από το Ισραήλ να συμμορφωθεί με τα ίδια πρότυπα διαφάνειας που οι ΗΠΑ αναμένουν από οποιαδήποτε άλλη χώρα που επιδιώκει να αναπτύξει ή να διατηρήσει δυνατότητες πυρηνικών όπλων», πρόσθεσαν.

Οι βουλευτές ζήτησαν από τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, να απαντήσει έως τις 18 Μαΐου, διευκρινίζοντας τις πυρηνικές δυνατότητες του Ισραήλ και το πυρηνικό του δόγμα, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής χρήσης του εναντίον του Ιράν.

Να δοθεί μια απάντηση φαντάζει εξαιρετικά απίθανο, καθώς διαδοχικές κυβερνήσεις των ΗΠΑ αποφεύγουν για χρόνια να μιλήσουν για το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ισραήλ.

Η επιστολή έρχεται εν μέσω αυξανόμενης κριτικής προς το Ισραήλ από Αμερικανούς Δημοκρατικούς, οι οποίοι έχουν σχεδόν ομόφωνα αντιταχθεί στην απόφαση Τραμπ να συμμετάσχει στον πόλεμο κατά του Ιράν.

Μια ένδειξη αυτών των μετατοπίσεων προς τα αριστερά, 40 από τους 47 Δημοκρατικούς γερουσιαστές ψήφισαν στα μέσα Απριλίου κατά της πώλησης αμερικανικών μπουλντόζων στο Ισραήλ.

Ένα παρόμοιο ψήφισμα, που προτάθηκε τον Ιούλιο του 2025 από τον αριστερό γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς σχετικά με την πώληση τυφεκίων εφόδου στο Ισραήλ, συγκέντρωσε μόνο 27 Δημοκρατικές ψήφους.