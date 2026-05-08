Ο Λούλα δηλώνει πολύ ικανοποιημένος μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ – Στο τραπέζι τα ορυκτά
Ο Λούλα ανέφερε πως ενημέρωσε τον Τραμπ ότι η Βραζιλία είναι ανοικτή σε επενδυτές που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον ορυκτό πλούτο της
«Πολύ ικανοποιημένος», δήλωσε ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, μετά τη συνάντησή του με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.
«Θεωρώ πως ήταν μια σημαντική συνάντηση για τη Βραζιλία και σημαντική επίσης για τις ΗΠΑ. Ανέκαθεν θεωρούσα ότι μια φωτογραφία έχει μεγάλη αξία. Και παρατηρήσατε ότι όταν ο πρόεδρος Τραμπ είναι γελαστός, είναι καλύτερα από όταν είναι συνοφρυωμένος», είπε ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα σε συνέντευξη Τύπου.
Ο πρόεδρος της Βραζιλίας ανέφερε πως ενημέρωσε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι η Βραζιλία είναι ανοικτή σε επενδυτές που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον ορυκτό πλούτο της.
«Θεωρώ πως θα συμπεριφερθεί ως πρόεδρος των ΗΠΑ στις εκλογές της Βραζιλίας»
Αναφερόμενος στις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο στη Βραζιλία, ο Λούλα εξέφρασε την πεποίθηση πως ο Τραμπ δεν θα επιχειρήσει να ασκήσει την παραμικρή επιρροή. «Θεωρώ πως θα συμπεριφερθεί ως πρόεδρος των ΗΠΑ, αφήνοντας τον βραζιλιάνικο λαό να αποφασίσει για το πεπρωμένο του», τόνισε χαρακτηριστικά ο Βραζιλιάνος πρόεδρος.
Ακόμη, ο πρόεδρος της Βραζιλίας δήλωσε πως ενημέρωσε τον Αμερικανό ομόλογό του ότι είναι πρόθυμος να μεσολαβήσει για την αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Αβάνας. Αποκάλυψε, επίσης, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ του είπε πως δεν εξετάζει το ενδεχόμενο εισβολής στην Κούβα.
