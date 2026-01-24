Λούλα: Ο Τραμπ προσπαθεί με το «Συμβούλιο Ειρήνης» να δημιουργήσει νέο ΟΗΕ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ «καταρτίζει πρόταση για τη δημιουργία νέου ΟΗΕ, του οποίου θα είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης», τονίζει ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, αναφερόμενος στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ.
Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα δήλωσε χθες Παρασκευή ότι ο αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να δημιουργήσει «νέο ΟΗΕ», του οποίου θα είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης, μετά τη συγκρότηση του «Συμβουλίου Ειρήνης» την Πέμπτη (στη φωτογραφία του Reuters/Adriano Machado, επάνω, ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα).
«Ο πρόεδρος Τραμπ καταρτίζει πρόταση για τη δημιουργία νέου ΟΗΕ, του οποίου θα είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης», είπε ο Λούλα σε εκδήλωση, χωρίς να κατονομάσει τον οργανισμό που ίδρυσε ο αμερικανός πρόεδρος την Πέμπτη, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Σύμφωνα με το προσχέδιο, ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι ο πρώτος πρόεδρος του Συμβουλίου Ειρήνης και θα αποφασίζει ποιοι θα προσκληθούν να γίνουν μέλη.
Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με πλειοψηφία, με κάθε κράτος μέλος να έχει δικαίωμα μίας ψήφου, αλλά όλες οι αποφάσεις θα υπόκεινται στην έγκριση του προέδρου.
Οταν ο αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε αν θα ήθελε να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ με το Συμβούλιο Ειρήνης, απάντησε ότι αυτό «μπορεί» να λειτουργήσει ανταγωνιστικά με τα Ηνωμένα Εθνη, για να συμπληρώσει ωστόσο πως είναι «μεγάλος θαυμαστής της προοπτικής του ΟΗΕ».
Ποτέ δεν χρειάστηκε τον ΟΗΕ
Ανέφερε, πάντως, ότι ο διεθνής οργανισμός δεν έχει λειτουργήσει όπως θα έπρεπε, τονίζοντας πως δεν είναι τόσο χρήσιμος καθώς «θα έπρεπε να επιλύσει όλους τους πολέμους που έχω επιλύσει».
Επισήμανε πως ποτέ δεν έχει πάει στον ΟΗΕ και ποτέ δεν χρειάστηκε τη διαμεσολάβησή του για να επιλύσει κάποιον από τους πολέμους που έχει επιλύσει.
