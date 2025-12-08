Τσουνάμι ύψους περίπου 40 εκατοστών παρατηρήθηκε στα λιμάνια Μούτσου Ογκάουαρα του Αομόρι και Ουρακάουα του Χοκάιντο πριν από τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με την JMA, μετά τον σεισμό 7,6 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Ιαπωνία.

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 80 χιλιόμετρα ανοικτά των ακτών της νομαρχίας Αομόρι, σε βάθος 50 χιλιομέτρων, πρόσθεσε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA).

Σύμφωνα με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα NHK, αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ένα ξενοδοχείο στην πόλη Χατσίνοχε, στην βορειοανατολική περιφέρεια Αομόρι.

Το πρωθυπουργικό γραφείο εξέδωσε σχετικές οδηγίες προς την κυβέρνηση ζητώντας της:

-Να παρέχει έγκαιρες και ακριβείς πληροφορίες στο κοινό σχετικά με τον σεισμό, το τσουνάμι, τυχόν εκκενώσεις και άλλα.

-Να εκτιμήσει το συντομότερο δυνατόν τις ζημιές που προκάλεσε ο σεισμός.

-Να συνεργαστεί στενά με τις τοπικές αρχές και να δώσει προτεραιότητα στην ανθρώπινη ζωή σε όλες τις προσπάθειές της.

Σύμφωνα με το καθηγητή ωκεανογραφίας στο Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον, Σίμον Μπόξαλ στο Sky News ο σημερινός σεισμός έχει το ίδιο επίκεντρο με τον σεισμό του 2011 που σκότωσε περισσότερους από 19.700 ανθρώπους και προκάλεσε καταστροφή στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα.

Όπως είπε ο Μπόξαλ στις επόμενες ώρες θα μάθουμε πόσο καταστροφικός είναι ο σημερινός σεισμός.

Για την ώρα δεν αναφέρθηκαν ανωμαλίες στους πυρηνικούς σταθμούς της περιοχής που λειτουργούν από τις εταιρείες Tohoku Electric Power και Hokkaido Electric Power, σύμφωνα με τις ίδιες τις εταιρείες. Η Tohoku Electric ανέφερε, ωστόσο, ότι χιλιάδες άνθρωποι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Δείτε βίντεο

SEISMIC SCENES🫨: Everything rattled – even the fish – when a magnitude 7.6 earthquake struck Japan at 11:15 p.m. local time. pic.twitter.com/5j10sGV9J4 — FOX Weather (@foxweather) December 8, 2025