Ιαπωνία: Νέος πολύ ισχυρός σεισμός 6,7 βαθμών και προειδοποίηση για τσουνάμι τουλάχιστον ενός μέτρου
Συναγερμός για πρόκληση τσουνάμι με κύματα ύψους τουλάχιστον ενός μέτρου έχει σημάνει, μετά τον νέο πολύ ισχυρό σεισμό 6,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε στη βορειοανατολική Ιαπωνία.
- Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Επίκειται ανατροπή της απαγόρευσης κινητήρων εσωτερικής καύσης
- Ψηφιακή πλατφόρμα με τα ιστορικά πλημμυρικά δεδομένα σε όλη την Ελλάδα
- Το ChatGPT κατηγορείται ότι ενθάρρυνε έναν ψυχικά ασθενή να σκοτώσει τη μητέρα του
- «Δικαίωμα σιωπής» και για την «κουμπαριά» - «Φραπές» σκέτος και «φραπές» με ζάχαρη
Νέα πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 6,7 Ρίχτερ κατά ακόμη προκαταρκτικές εκτιμήσεις, έγινε αισθητή στη βορειοανατολική Ιαπωνία σήμερα Παρασκευή, οδηγώντας στην έκδοση έκτακτου προειδοποιητικού δελτίου για τσουνάμι από την ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία – JMA (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από την Eurokinissi).
Ο σεισμός των 6,7 βαθμών καταγράφηκε στην ίδια περιοχή που σημειώθηκε η δόνηση των 7,5 Ρίχτερ
BREAKING NEWS. A new magnitude 6.7 in the second cluster in Japan.
Seems to be from the plate still preparing to lift up as this earthquake was very shallow compared to normal at this site. pic.twitter.com/e7UtNG1XdT
— 🇰🇪Canadian🇰🇷earthquake🇮🇳researcher🇪🇬 (@mxdondevivo) December 12, 2025
Ο σεισμός καταγράφηκε στις 11:44 (τοπική ώρα· στις 04:44 ώρα Ελλάδας), μερικές ημέρες έπειτα από ακόμη πιο ισχυρό σεισμό — 7,5 βαθμών — στην ίδια περιοχή.
About an hour ago an (updated) 6.7 occurred near where the 7.6 earthquake was in Japan last week. It was about 1 minute long and stopped abruptly as common in prequakes, if it follows the 3-11 pattern a larger quake(s) may occur in around 18 hours. Prepare if in the area. pic.twitter.com/z0bTevfUch
— DaStraatosphere (@DaStraatosphere) December 12, 2025
Προειδοποίηση για τσουνάμι
Κατά το έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο της JMA, πρέπει να αναμένεται τσουνάμι με κύματα ύψους τουλάχιστον ενός μέτρου.
BREAKING: A magnitude 6.7 earthquake triggered a tsunami advisory for parts of Hokkaido as well as the coasts of Aomori, Iwate and Miyagi prefectures on Friday. https://t.co/YGZ1xKgIAy
— The Japan Times (@japantimes) December 12, 2025
Πηγή: ΑΠΕ
- Θέλει τρόπο: Το μυστικό των επιτυχημένων ανθρώπων για να «πιάνουν» τους στόχους τους
- Capital Economics: Οι πέντε κίνδυνοι για την οικονομία το 2026 – Η πραγματική δύναμη ανατροπής
- Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει την εξυπηρέτηση πελατών
- Παράνομη διακίνηση ζώων συντροφιάς: Πλαστά διαβατήρια, εικονικοί ιδιοκτήτες και 488 υποθέσεις μέσα σε δύο χρόνια
- RAND: Πως μπορούν οι ΗΠΑ να κερδίσουν σε μεγάλους πολέμους αν αποτύχει η πυρηνική αποτροπή
- Κυριολεκτικός τζόγος με το αίμα στρατιωτών και αμάχων στον βωμό του κέρδους
- Oasis: Ο Λίαμ Γκάλαχερ «παγώνει» τις φήμες – Καμία νέα περιοδεία πριν το 2027
- Δωρητής και λήπτης νεφρού στις ΗΠΑ πέθαναν από λύσσα που δεν διαγνώστηκε έγκαιρα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις