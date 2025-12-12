Νέα πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 6,7 Ρίχτερ κατά ακόμη προκαταρκτικές εκτιμήσεις, έγινε αισθητή στη βορειοανατολική Ιαπωνία σήμερα Παρασκευή, οδηγώντας στην έκδοση έκτακτου προειδοποιητικού δελτίου για τσουνάμι από την ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία – JMA (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από την Eurokinissi).

Ο σεισμός των 6,7 βαθμών καταγράφηκε στην ίδια περιοχή που σημειώθηκε η δόνηση των 7,5 Ρίχτερ

BREAKING NEWS. A new magnitude 6.7 in the second cluster in Japan.

Seems to be from the plate still preparing to lift up as this earthquake was very shallow compared to normal at this site. pic.twitter.com/e7UtNG1XdT — 🇰🇪Canadian🇰🇷earthquake🇮🇳researcher🇪🇬 (@mxdondevivo) December 12, 2025

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 11:44 (τοπική ώρα· στις 04:44 ώρα Ελλάδας), μερικές ημέρες έπειτα από ακόμη πιο ισχυρό σεισμό — 7,5 βαθμών — στην ίδια περιοχή.

About an hour ago an (updated) 6.7 occurred near where the 7.6 earthquake was in Japan last week. It was about 1 minute long and stopped abruptly as common in prequakes, if it follows the 3-11 pattern a larger quake(s) may occur in around 18 hours. Prepare if in the area. pic.twitter.com/z0bTevfUch — DaStraatosphere (@DaStraatosphere) December 12, 2025

Προειδοποίηση για τσουνάμι

Κατά το έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο της JMA, πρέπει να αναμένεται τσουνάμι με κύματα ύψους τουλάχιστον ενός μέτρου.

BREAKING: A magnitude 6.7 earthquake triggered a tsunami advisory for parts of Hokkaido as well as the coasts of Aomori, Iwate and Miyagi prefectures on Friday. https://t.co/YGZ1xKgIAy — The Japan Times (@japantimes) December 12, 2025

Πηγή: ΑΠΕ