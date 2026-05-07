Με… Ro-Ro η Ευρώπη αναζητά εμπορική «έξοδο» από το Ορμούζ

Η αυξανόμενη ένταση στο Ορμούζ και ο φόβος περαιτέρω κλιμάκωσης της σύγκρουσης ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ αναγκάζουν την Ευρώπη να αναζητήσει νέες εμπορικές και ενεργειακές διεξόδους. Η δραματική αύξηση του κόστους ασφάλισης των πλοίων, η μείωση της ναυσιπλοΐας και ο κίνδυνος επιθέσεων στην περιοχή έχουν μετατρέψει το Ορμούζ σε έναν από τους πιο ασταθείς εμπορικούς διαδρόμους του πλανήτη.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Αίγυπτος και η Ιταλία προωθούν δυναμικά έναν εναλλακτικό εμπορικό διάδρομο τύπου Ro-Ro, ο οποίος φιλοδοξεί να παρακάμψει τα επικίνδυνα νερά του Περσικού Κόλπου και να διατηρήσει ανοιχτές τις εμπορικές ροές μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής.

Το σύστημα βασίζεται στον συνδυασμό θαλάσσιων και χερσαίων μεταφορών. Η βασική σύνδεση ξεκινά από το λιμάνι της Νταμιέτα στην Αίγυπτο και φτάνει μέχρι την Τεργέστη στην Ιταλία. Από εκεί, τα φορτία συνεχίζουν μέσω οδικών δικτύων και νέων συνδυασμένων διαδρομών προς την Ερυθρά Θάλασσα και τις αγορές του Κόλπου, όπως τα ΗΑΕ, το Ομάν και το Κατάρ.

Ο στόχος του σχεδίου δεν είναι μόνο η αποφυγή γεωπολιτικών κινδύνων, αλλά και η μείωση του κόστους και των καθυστερήσεων που προκαλεί η κρίση στην περιοχή. Οι ασφαλιστικές χρεώσεις για πλοία που περνούν από το Ορμούζ έχουν εκτοξευθεί, ενώ αρκετές ναυτιλιακές εξετάζουν πλέον εναλλακτικές διαδρομές ή ακόμη και αεροπορικές μεταφορές για κρίσιμα φορτία.

Το νέο δίκτυο Ro-Ro αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία από τα τέλη του 2024, όταν ξεκίνησε πιλοτικά η λειτουργία του. Σήμερα έχει δυνατότητα μεταφοράς περίπου 420 φορτηγών την εβδομάδα και ήδη θεωρείται από πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες μια βιώσιμη εναλλακτική λύση.

Η κυβέρνηση της Αιγύπτου βλέπει το σχέδιο ως μεγάλη γεωοικονομική ευκαιρία. Ο πρωθυπουργός Mostafa Madbouly έχει παρουσιάσει τον διάδρομο ως μέρος της στρατηγικής μετατροπής της χώρας σε διεθνή κόμβο logistics που θα συνδέει την Ευρώπη, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Η κίνηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς τα έσοδα της Αιγύπτου από το κανάλι του Σουέζ έχουν επηρεαστεί αρνητικά από τη μείωση της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Παράλληλα, πολλές χώρες εξετάζουν αγωγούς, σιδηροδρομικές συνδέσεις και νέες εμπορικές διαδρομές ώστε να περιορίσουν την εξάρτησή τους από το Ορμούζ. Ωστόσο, αρκετές από αυτές τις επιλογές έχουν περιορισμένη χωρητικότητα ή υψηλότερο κόστος, γεγονός που καθιστά το αιγυπτιακό σχέδιο ιδιαίτερα ελκυστικό.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή φαίνεται έτσι να επιταχύνει μια βαθύτερη αναδιάταξη του παγκόσμιου εμπορίου, με την Ευρώπη να προσπαθεί να θωρακίσει τις εφοδιαστικές της αλυσίδες απέναντι σε γεωπολιτικούς κινδύνους που πλέον θεωρούνται μόνιμο χαρακτηριστικό της νέας εποχής.

Τι σημαίνει

*Ο όρος Ro-Ro προέρχεται από τη φράση “Roll-on/Roll-off” και χρησιμοποιείται στη ναυτιλία για να περιγράψει πλοία ή μεταφορικά συστήματα όπου τα οχήματα και τα φορτία μπαίνουν και βγαίνουν κυλώντας πάνω σε ρόδες, χωρίς τη χρήση γερανών.

Στην πράξη:

Roll-on = το φορτηγό, το αυτοκίνητο ή το trailer «ανεβαίνει» μόνο του στο πλοίο

Roll-off = το όχημα «κατεβαίνει» οδηγώντας έξω από το πλοίο στο λιμάνι προορισμού

Τα πλοία Ro-Ro διαθέτουν ειδικές ράμπες ώστε φορτηγά, νταλίκες, αυτοκίνητα ή ακόμη και βαριά μηχανήματα να φορτώνονται πολύ γρήγορα.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα Ro-Ro είναι τα μεγάλα πλοία μεταφοράς αυτοκινήτων, πολλά επιβατηγά-οχηματαγωγά ferry, αλλά και ειδικά cargo πλοία για trailers και containers πάνω σε τροχούς.

Το μοντέλο θεωρείται ιδιαίτερα αποδοτικό επειδή μειώνει τον χρόνο φόρτωσης, περιορίζει το κόστος διαχείρισης και επιτρέπει πιο γρήγορες logistics αλυσίδες.

Στην περίπτωση του νέου διαδρόμου Αιγύπτου–Ιταλίας, το Ro-Ro χρησιμοποιείται για τη γρήγορη μεταφορά φορτηγών και trailers ανάμεσα στα λιμάνια, ώστε να αποφεύγονται οι επικίνδυνες θαλάσσιες διαδρομές γύρω από τα