Το υπουργείο Αλιείας και Ωκεανών του Καναδά – DFO, διεξάγει έρευνα μετά από σύγκρουση ενός τζετ σκι με μια γκρίζα φάλαινα στα ανοικτά του Βανκούβερ.

Μάρτυρες που βρίσκονταν κατά μήκος του κυματοθραύστη του Βανκούβερ είδαν τη σύγκρουση να συμβαίνει στο νερό κοντά στο Siwash Rock στο Stanley Park, γύρω στις 7:30 μ.μ. τοπική ώρα τη Δευτέρα.

A grey whale was hit by a jet ski near Kitsilano Beach in Vancouver pic.twitter.com/FJ59pOyWpj — Surajit (@surajit_ghosh2) May 5, 2026

Ο Ρίτσαρντ Σάβατζ είχε δει τη γκρίζα φάλαινα να τρέφεται κοντά στην ακτή, ανοιχτά της Second Beach, την Κυριακή και πήγε να δει ξανά τη φάλαινα το βράδυ της Δευτέρας. «Καθίσαμε εκεί για λίγο παρακολουθώντας τη φάλαινα και, ενώ το κάναμε αυτό, ένα τζετ σκι πέρασε σαν σίφουνας από το Siwash Rock», είπε ο Σάβατζ.

Λίγα λεπτά αργότερα, άκουσε τον οδηγό να κινείται «πολύ γρήγορα» προς τη γέφυρα Lions Gate και στη συνέχεια να επιστρέφει προς το μέρος τους.

«Ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα ανάμεσα στα ιστιοφόρα και την ακτή ξανά», είπε ο αυτόπτης μάρτυρας. «Η φάλαινα αναδύθηκε (σ.σ. ήταν κάποια ώρα στην επιφάνεια) και το τζετ σκι συγκρούστηκε με τη φάλαινα» πρόσθεσε. Είπε ότι είδε το άτομο να «εκτοξεύεται» από το τζετ σκι και φώναξε για βοήθεια.

«Νιώθω συντετριμμένος για τη φάλαινα», είπε ο Σάβατζ. «Είναι πραγματικά κρίμα που δεν μπορούμε να συνυπάρξουμε με αυτά τα πλάσματα».

Το συμβάν καταγράφηκε καθώς ένας κινηματογραφιστής θαύμαζε την φάλαινα

Ο Κέβιν Κόνολι κινηματογραφούσε τη φάλαινα τη Δευτέρα και κατέγραψε τη σύγκρουση. «Αυτός ο τύπος είχε περάσει προηγουμένως με ένα σκάφος αναψυχής, σαν να πήγαινε με πολύ μεγάλη ταχύτητα, και η φάλαινα είχε (αναδυθεί) πιθανώς περίπου πέντε φορές σε δύο λεπτά», είπε ο Κόνολι, στο CBC του Καναδά.

Σε ανάρτησή της, η Royal Canadian Marine Search and Rescue ανέφερε ότι ένα ιστιοφόρο στην περιοχή κατάφερε να φτάσει στον τραυματισμένο χειριστή του σκάφους και να του παράσχει πρώτες βοήθειες πριν φτάσουν τα μέλη της ομάδας έρευνας και διάσωσης για να περιθάλψουν τον ασθενή και να τον μεταφέρουν στην αποβάθρα.

Ο εκπρόσωπος των Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης της Βρετανικής Κολομβίας, Βίνσεντ Τσου, δήλωσε ότι ειδοποιήθηκαν στις 7:54 μ.μ. για ένα άτομο που χρειαζόταν ιατρική βοήθεια εν πλω. Ανέφερε ότι η ομάδα έρευνας και διάσωσης μετέφερε τον ασθενή σε ένα ασθενοφόρο που περίμενε, όπου οι νοσηλευτές του παρείχαν επείγουσα ιατρική περίθαλψη.

Ο ασθενής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση, πρόσθεσε ο Τσου. Πολλοί Καναδοί και άλλοι πολίτες ζητούν την απαγόρευση των τζετ σκι μετά το ατύχημα.