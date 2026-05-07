Ο Τραμπ μελετά να ξεκινήσει ξανά το Σχέδιο Ελευθερία – Οι χώρες του Κόλπου επιτρέπουν τη χρήση βάσεών τους

Μόλις δύο μέρες μετά την αναστολή του, το Σχέδιο Ελευθερία φαίνεται ότι θα εκκινήσει ξανά. Αυτό αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα The Wall Street Journal, σύμφωνα με την οποία η Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ ανακάλεσαν την απόφασή τους να εμποδίσουν την πρόσβαση των ΗΠΑ στις στρατιωτικές τους βάσεις.

Η εφημερίδα, που επικαλείται αξιωματούχους των ΗΠΑ, της Σαουδικής Αραβίας και του Κουβέιτ, λέει ότι πλέον οι ΗΠΑ εξετάζουν να εφαρμόσουν το σχέδιο για την «απελευθέρωση» των Στενών του Ορμούζ.

Διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα πότε θα γίνει αυτό. Ωστόσο, αξιωματούχοι του Πενταγώνου φέρονται να δήλωσαν ότι το Σχέδιο Ελευθερία θα μπορούσε να ξεκινήσει ξανά ακόμη και εντός της εβδομάδας.

Οι πληροφορίες έρχονται μετά το ρεπορτάζ του δικτύου NBC, σύμφωνα με το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ υποχρεώθηκε να σταματήσει το Σχέδιο Ελευθερία την περασμένη Τρίτη. Ο λόγος ήταν ότι η Σαουδική Αραβία δεν επέτρεψε τη χρήση των βάσεών της. Ώρες αργότερα, το Ριάντ διέψευσε το δημοσίευμα.

Per the same Wall Street Journal report on the opening of Saudi and Kuwaiti bases for use by U.S. forces, the Trump administration is now looking to restart Project Freedom, the operation to reopen the Strait of Hormuz, as soon as this week. The restriction of the use of these… pic.twitter.com/6T49WpNuoc — OSINTdefender (@sentdefender) May 7, 2026



Σύμφωνα με τη WSJ, η πρόσβαση των ΗΠΑ στις σαουδαραβικές βάσεις και τον εναέριο χώρο αποκαταστάθηκε έπειτα από μια δεύτερη τηλεφωνική κλήση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του πρίγκιπα διαδόχου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Κρίσης στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Ριάντ

Η Wall Street Journal αναφέρει στο ρεπορτάζ της ότι το Σχέδιο Ελευθερία «πυροδότησε τη μεγαλύτερη διαμάχη στις σαουδαραβοαμερικανικές στρατιωτικές σχέσεις τα τελευταία χρόνια». Και οδήγησε σε μια σειρά από τηλεφωνικές κλήσεις υψηλού επιπέδου μεταξύ του Τραμπ και του πρίγκιπα διαδόχου του βασιλείου. Μάλιστα, αναφέρει, αύξησε «τον κίνδυνο κατάρρευσης μιας μακροχρόνιας συμφωνίας ασφαλείας μεταξύ Ουάσιγκτον και Ριάντ».

Ακολούθως, η Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ μπλόκαραν τη χρήση των βάσεων και του εναέριου χώρου τους από τον αμερικανικό στρατό. Αιτία, το γεγονός ότι ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι υποβάθμισαν τις ιρανικές επιθέσεις στον Περσικό Κόλπο σε αντίδραση στην επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ, δήλωσαν Σαουδάραβες αξιωματούχοι.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι Σαουδάραβες και άλλα κράτη του Κόλπου ανησυχούσαν επίσης ότι οι ΗΠΑ δεν θα τους προστάτευαν εν μέσω της κλιμάκωσης των μαχών.

BREAKING: Saudi Arabia and Kuwait have restored access for U.S. military aircraft to use Prince Sultan and Ali Al-Salem Air Bases, allowing the United States to resume Project Freedom aimed at restoring access yl Hormuz Strait by enabling commercial shipping to safely pass… pic.twitter.com/eqzWzrFBLS — Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) May 7, 2026



Έτσι, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε το Σχέδιο Ελευθερία το βράδυ της Τρίτης, μετά από τηλεφωνική κλήση με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας. Εκεί, ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, de facto ηγέτης της χώρας, εξέφρασε τις ανησυχίες του και ενημέρωσε τον πρόεδρο για την απόφαση σχετικά με τους περιορισμούς των βάσεων και του εναέριου χώρου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφέρουν Σαουδάραβες αξιωματούχοι, προσπάθησε να τον μεταπείσει, χωρίς αποτέλεσμα. Έτσι, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι συμφώνησε να διακόψει την πρωτοβουλία κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών.

Τελικά, η πρόσβαση στις βάσεις και στον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας αποκαταστάθηκε μετά από μια ακόμη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών.

Το ρεπορτάζ του NBC

Το αμερικανικό δίκτυο ανέφερε ότι τα κράτη του Κόλπου εξεπλάγησαν από την ανακοίνωση του Σχεδίου Ελευθερία, που πυροδότησε φόβους για αναζωπύρωση των συγκρούσεων. Πηγή ανέφερε επίσης ότι η Σαουδική Αραβία διευκρίνισε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι «υποστηρίζει έντονα τις διπλωματικές προσπάθειες» του Πακιστάν για τη μεσολάβηση μιας συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Αργότερα, σαουδαραβική πηγή απέρριψε το ρεπορτάζ του NBC, σύμφωνα με το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αναστέλλει το Σχέδιο Ειρήνη μετά από παρέμβαση του Ριάντ.

«Αυτό δεν είναι αλήθεια», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πηγή κοντά στην κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να έχουν τακτική πρόσβαση στις σαουδαραβικές βάσεις και τον εναέριο χώρο, πρόσθεσε η πηγή.