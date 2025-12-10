Νέος ισχυρός σεισμός στην Ιαπωνία

Νέος ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στην Ιαπωνία λίγα 24ωρα μετά τη δόνηση των 7,6 Ρίχτερ, όπου τραυματίστηκαν τουλάχιστον 30 άτομα.

Ο σεισμός μεγέθους 6,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στο νησί Χοκάιντο βόρεια της Ιαπωνίας, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο. Το εστιακό βάθος είναι 57 χιλιόμετρα.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για σοβαρές ζημιές ή το ενδεχόμενο τσουνάμι έως στιγμής.

Η Ιαπωνία, που βρίσκεται πάνω από το σημείο όπου τέμνονται τέσσερις τεκτονικές πλάκες, στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού Ωκεανού, παρουσιάζει μια από τις υψηλότερες σεισμικότητες στον πλανήτη.

Ο εφιάλτης του «μεγασεισμού»

Στο αρχιπέλαγος των 125 εκατομμυρίων κατοίκων καταγράφονται κάπου 1.500 αισθητοί σεισμοί τον χρόνο. Οι περισσότεροι είναι ασθενείς, ωστόσο οι ζημιές ποικίλλουν, ανάλογα με το σημείο όπου βρίσκεται το επίκεντρο και το εστιακό έδαφος.

Τον Ιανουάριο, ομάδα ειδικών που συμβουλεύει την κυβέρνηση αύξησε ελαφρά την πιθανότητα που δίνει να σημειωθεί μείζων σεισμός στο ρήγμα Νάνκαϊ, στα ανοικτά της Ιαπωνίας, μέσα στα επόμενα τριάντα χρόνια: την ανέβασε στο 75-82%.

Η κυβέρνηση δημοσιοποίησε κατόπιν, τον Μάρτιο, νέα εκτίμηση, στην οποία επισημαίνεται ότι τέτοιος «μεγασεισμός» και το τσουνάμι που θα πυροδοτούσε θα μπορούσαν να στοιχίσουν τη ζωή σε ως και 298.000 ανθρώπους και να προκαλέσουν ζημιές αξίας ως και 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.