Νέος ισχυρός σεισμός στην Ιαπωνία
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η δόνηση είχε μέγεθος 6,5 Ρίχτερ.
- Ταμείο Ανάκαμψης: Ψαλίδι σε 135 έργα του «Ελλάδα 2.0» – Ολόκληρη η λίστα
- Χανιά: Συνεχίζεται αύριο η δίκη για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον 22χρονο Παναγιώτη
- Πανελλήνιες 2026: Αυτοί είναι οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής
- Φονική κατάρρευση κτιρίων στο Μαρόκο: Τουλάχιστον 22 νεκροί και 16 τραυματίες
Νέος ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στην Ιαπωνία λίγα 24ωρα μετά τη δόνηση των 7,6 Ρίχτερ, όπου τραυματίστηκαν τουλάχιστον 30 άτομα.
Ο σεισμός μεγέθους 6,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στο νησί Χοκάιντο βόρεια της Ιαπωνίας, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο. Το εστιακό βάθος είναι 57 χιλιόμετρα.
Δεν υπάρχουν πληροφορίες για σοβαρές ζημιές ή το ενδεχόμενο τσουνάμι έως στιγμής.
Η Ιαπωνία, που βρίσκεται πάνω από το σημείο όπου τέμνονται τέσσερις τεκτονικές πλάκες, στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού Ωκεανού, παρουσιάζει μια από τις υψηλότερες σεισμικότητες στον πλανήτη.
Ο εφιάλτης του «μεγασεισμού»
Στο αρχιπέλαγος των 125 εκατομμυρίων κατοίκων καταγράφονται κάπου 1.500 αισθητοί σεισμοί τον χρόνο. Οι περισσότεροι είναι ασθενείς, ωστόσο οι ζημιές ποικίλλουν, ανάλογα με το σημείο όπου βρίσκεται το επίκεντρο και το εστιακό έδαφος.
Τον Ιανουάριο, ομάδα ειδικών που συμβουλεύει την κυβέρνηση αύξησε ελαφρά την πιθανότητα που δίνει να σημειωθεί μείζων σεισμός στο ρήγμα Νάνκαϊ, στα ανοικτά της Ιαπωνίας, μέσα στα επόμενα τριάντα χρόνια: την ανέβασε στο 75-82%.
Η κυβέρνηση δημοσιοποίησε κατόπιν, τον Μάρτιο, νέα εκτίμηση, στην οποία επισημαίνεται ότι τέτοιος «μεγασεισμός» και το τσουνάμι που θα πυροδοτούσε θα μπορούσαν να στοιχίσουν τη ζωή σε ως και 298.000 ανθρώπους και να προκαλέσουν ζημιές αξίας ως και 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.
- Int.: Έρχεται αυτό το Σάββατο στα νέα με τα μεγάλα γεγονότα του 21ου αιώνα
- Αγρότες: Σε κλοιό κινητοποιήσεων η χώρα – «Κόκκινος συναγερμός» στην κυβέρνηση
- Η ΔΕΠΑ Εμπορίας σε τροχιά περιφερειακής ενίσχυσης και διαφοροποίησης
- «Σωφρονίστηκε» ο Σαρκοζί: Μιλάει για την «κόλαση» στη φυλακή και… δίνει πολιτικές συμβουλές
- Ουκρανία: Θα παρουσιάσει το σχέδιο των 20 σημείων στις ΗΠΑ στο «κοντινό μέλλον» – Η στάση της Ρωσίας
- LIVE: Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός
- Η τεχνητή νοημοσύνη ανατρέπει τη βιομηχανία πορνό – Οι κίνδυνοι και οι «ευκαιρίες»
- Ο νέος «Μέσι» είναι Γερμανός – Ο Λέναρτ Καρλ «μαγεύει» και… ξεσηκώνει το Μόναχο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις