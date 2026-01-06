Ιαπωνία: Ισχυρός σεισμός 6,2 Ρίχτερ έπληξε τις δυτικές ακτές
Οι δυτικές ακτές της Ιαπωνίας ταρακουνήθηκαν από σεισμό 6,2 Ρίχτερ, ο οποίος είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων και ακολουθήθηκε από δόνηση 5,1 βαθμών.
Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών καταγράφηκε στις δυτικές ακτές της Ιαπωνίας σήμερα Τρίτη, ανακοίνωσε η ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία (JMA), που δεν εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι (φωτογραφία, επάνω, από το Χ, @ravisrm511).
Ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 10 χιλιομέτρων και ακολουθήθηκε από δεύτερη δόνηση 5,1 Ρίχτερ
Here’s a clip from a Shimane, #Japan Livecam moments ago as a 6.2M #Earthquake struck in the area. pic.twitter.com/3blyVAoACH
— LiveCamChaser (@LiveCamChaser) January 6, 2026
Ο σεισμός, που ακολουθήθηκε από δεύτερο, μεγέθους 5,1 βαθμών, περίπου δέκα λεπτά αργότερα, σημειώθηκε στις 10:18 (τοπική ώρα· 03:18 ώρα Ελλάδας) στη νομαρχία Σιμάνε, διευκρίνισε η JMA, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
A magnitude 6.2 earthquake has struck Shimane in western Japan. Shaking was around 6-/5+ on the JMA intensity scale. pic.twitter.com/XjVKpwaDBD
— Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) January 6, 2026
Ο αρχικός σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία.
Ο πυρηνικός σταθμός
Δεν εντοπίστηκαν προβλήματα στον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής Σιμάνε μετά τον πρώτο σεισμό, ανακοίνωσε η εταιρεία Chugoku Electric Power Co.
Eνας εκπρόσωπος δήλωσε ότι η εταιρεία κοινής ωφέλειας ελέγχει τυχόν επιπτώσεις στη μονάδα Νο. 2 του εργοστασίου, η οποία λειτουργεί από τον Δεκέμβριο του 2024, μετά το κλείσιμό της εξαιτίας των καταστροφών τον Μάρτιο του 2011 στη Φουκουσίμα.
Οι σεισμοί αποτελούν συχνό φαινόμενο στην Ιαπωνία, μια από τις πιο σεισμικά ενεργές περιοχές στον κόσμο.
