Αντριάνα Σκλεναρίκοβα: Ποζάρει με το νέο της a la garcon κούρεμα – Η μεγάλη αλλαγή στο look της

Τον τελευταίο χρόνο, η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα κόβει σταδιακά τα μαλλιά της, δοκιμάζοντας κάθε φορά και πιο κοντό μήκος. Μετά το ημίμακρο look στο τέλος του 2024, λίγους μήνες αργότερα, τον Μάιο του 2025 υιοθέτησε ένα καρέ και πριν λίγες ημέρες αποφάσισε να κόψει τα μαλλιά της πολύ πολύ κοντά, a la garcon.

Το γνωστό μοντέλο από τη Σλοβακία έκοψε αγορέ τα μαλλιά της και οι φωτογραφίες της στο Instagram τραβούν την προσοχή.

Αντριάνα Σκλεναρίκοβα: «Μου έκανε καλό να κόψω τα μαλλιά μου»

«Τα μαλλιά μου ήταν η υπογραφή μου. Ήμουν η μεγάλη ξανθιά με το έντονο στήθος. Ήμουν η μεγάλη Barbie.

Μου έκανε καλό να τα κόψω. Σκέφτηκα ότι δεν χρειάζομαι τόσα πολλά μαλλιά.

Λένε συχνά ότι όταν μια γυναίκα αλλάζει κάτι σημαντικό στη ζωή της, κόβει τα μαλλιά της. Έκοψα λοιπόν τα μαλλιά μου», είπε η ίδια στο 50’ Inside.

View this post on Instagram A post shared by Lukas Kimlicka (@lukaskimlicka)

View this post on Instagram A post shared by Lukas Kimlicka (@lukaskimlicka)

View this post on Instagram A post shared by EMMA (@emma.magazine)

Οι αντιδράσεις των θαυμαστών του 54χρονου μοντέλου

Οι θαυμαστές της δείχνουν ενθουσιασμένοι με τις αλλαγές της και γράφουν στα σχόλια στα social media:

«Λατρεύω το κούρεμά σου, Αντριάνα, είσαι απλώς πανέμορφη!», «Εντυπωσιακή όπως πάντα», «Πραγματικά υπέροχη και λαμπερή».

View this post on Instagram A post shared by Forbes Slovensko (@forbesslovensko)

Μητέρα στα 46 έτη

Το πανέμορφο μοντέλο, το οποίο γνωρίσαμε ως σύζυγο του Κριστιάν Καρεμπέ, παντρεύτηκε τον Aram Ohanian ενώ το 2019 έγινε μητέρα σε ηλικία 46χρόνων και από τότε απολαμβάνει τη μητρότητα όσο τίποτε άλλο και η μικρή Nina είναι όλη της η ζωή.