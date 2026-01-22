magazin
Στέφανος Παπαδόπουλος: «Σκέφτηκα να αποσύρω τη μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη»
22 Ιανουαρίου 2026

Στέφανος Παπαδόπουλος: «Σκέφτηκα να αποσύρω τη μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη»

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος πήρε προθεσμία προκειμένου να καταθέσει το υπόμνημα με τις διευκρινίσεις που ζητά ο εισαγγελέας γύρω από τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος, ο οποίος κατέθεσε μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη για ασέλγεια και απρεπή συμπεριφορά εντός του εργασιακού περιβάλλοντός, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» του ΜΕGA αποκαλύπτοντας τις σκέψεις του.

Στέφανος Παπαδόπουλος: «Είμαι σε μια φάση που προσπαθώ να ορθοποδήσω»

«Δε θα πω πως είμαι κάθε μέρα καλά. Υπάρχουν και δύσκολες στιγμές αλλά νιώθω ότι έκανα το σωστό για να μπορώ να κοιτάω κάθε μέρα τον εαυτό μου στον καθρέπτη και να λέω, “κοιμήσου ήσυχος”.

Η αλήθεια είναι πως μου πέρασε από το μυαλό να αποσύρω τη μήνυση

«Όταν μιλάς για ένα σου βίωμα και δέχεσαι τόσο πολύ πόλεμο, καλώς ή κακώς σε λυγίζει αυτό. Ο κόσμος κρίνει πολύ εύκολα και πολύ αυστηρά χωρίς να γνωρίζει το υπόβαθρο.

Επειδή δεν έχω το ίδιο κύρος με τον Γιώργο Μαζωνάκη, επειδή δεν έχω την ίδια δισκογραφία με εκείνον και δεν είμαι στα σπίτια του κόσμου, είναι λογικό να με κρίνουν πιο αυστηρά και δύσπιστα» είπε ο Στέφανος Παπαδόπουλος και συμπλήρωσε:

«Από τη μέρα που έκανα τη μήνυση με πλησίασε πολύς κόσμος μέσω των social για να μου πει τη δική του ιστορία, που είχαν να κάνουν με μαέστρους, μάνατζερ, μαγαζάτορες, και άλλους συναδέλφους.

Αυτό όμως που με πληγώνει είναι ότι δε μιλάνε, και δε μιλάνε όχι γιατί δεν έχουν κάτι να πουν, αλλά γιατί είδαν την αντιμετώπιση που είχα εγώ. Όταν και αν μου κάνει μήνυση ο Γιώργος Μαζωνάκης μπορούμε να το ξανασυζητήσουμε», κατέληξε ο Στέφανος Παπαδόπουλος.

